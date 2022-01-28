Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета

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Основанием для рассмотрения данного дела в суде послужило обращение республиканской ассоциации охотников "Кансонар" от 14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции. В обращении говорилось о взимании дополнительной платы со стороны АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" за оказание услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушное судно в размере 15 тыс тенге с учетом НДС за одно обслуживание", - сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции.
При этом стоимость услуги за провоз оружия на воздушном судне уже включена авиакомпаниями в стоимость авиабилета.
В результате в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании", - уточнили в АЗРК.
В агентстве подчеркнули, что данная услуга в качестве отдельного вида деятельности не была согласована с антимонопольным органом. Ранее столичный международный аэропорт оказывал данную услугу в рамках регулируемой услуги по обеспечению авиационной безопасности.
Авиационная транспортная прокуратора Нур-Султана вынесла протест о незаконности данной услуги. В ответ АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" подал иск о несогласии с данным решением в суд.
6 января специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение об удовлетворении требования авиационной прокуратуры об отмене платной услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушном судне, оказываемой в аэропорту. Решение суда еще не вступило в силу", - сообщили в АЗРК.
Ранее сообщалось, что на вокзалах и в аэропортах Казахстана ужесточат досмотр.