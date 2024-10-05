Судьи должны быть эталоном кристальной честности - Токаев
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на IX Съезде судей Республики Казахстан.
Глава государства обратился с приветственным словом к делегатам съезда, в котором принимают участие судьи из всех регионов страны, представители центральных и местных государственных органов, а также зарубежные эксперты.
Судебные инстанции должны обеспечивать надежную защиту граждан. Соблюдение принципа верховенства закона в стране обеспечит и доверие народа", - заявил Токаев.
Он обозначил ряд приоритетов для дальнейшего совершенствования деятельности судов, в частности, возможность обжалования судебных решений в кассационном порядке.
В июле текущего года мною был подписан закон, предусматривающий создание трех самостоятельных кассационных судов - по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года. Сейчас важно провести всю необходимую для этого подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд. Высший судебный орган теперь сможет полностью сосредоточиться на своей приоритетной задаче - обеспечении единообразия судебной практики", - сказал президент.
В числе приоритетов он также назвал продолжение цифровизации отрасли, которая повысит прозрачность деятельности суда.
В Казахстане действуют информационные системы, с помощью которых судьи могут ознакомиться с решениями других судов. Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта", - отметил Токаев.
Президент подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. Сейчас на рассмотрении депутатов находится законопроект, который расширяет данную практику на административные дела.
В этом году впервые начата трансляция судебных заседаний в онлайн-формате. В таком видеорежиме уже состоялось два судебных процесса. Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний", - пояснил глава государства.
По его мнению, открытые заседания способствуют росту правосознания граждан.
Выше стал и интерес к профессии юриста. Молодые люди стали равняться на известных специалистов из различных отраслей права, что позволяет продвигать в обществе профессионализм. Таким образом, проведение судебных заседаний в онлайн-формате повышает правовую культуру граждан и служит делу утверждения принципа закона и порядка в стране", - подчеркнул президент .
Он указал на необходимость с особым вниманием относиться к отбору судебных специалистов и повышению их квалификации. Гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса должен стать Высший судебный совет.
Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей", - подытожил президент.
В завершение своего выступления Токаев поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. По его словам, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.