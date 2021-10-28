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Токаев утвердил Концепцию правовой политики республики Казахстан до 2030 года

27.10.2021, 16:35 5293
Токаев утвердил Концепцию правовой политики республики Казахстан до 2030 года
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана утвердил Концепцию правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Настоящая Концепция является основой для разработки соответствующих документов системы государственного планирования в области правовой политики государства, перспективных и ежегодных планов законопроектных работ правительства Республики Казахстан, проектов нормативных правовых актов республики Казахстан", - говорится в документе.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план действий по реализации Концепции.

В документе обозначен ряд проблем, которые предполагается решить.

"В условиях стремительного развития инновационных цифровых технологий правонарушители используют новые способы совершения уголовных правонарушений, а также создаются дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни, в том числе для свободы предпринимательской деятельности, что следует учитывать при модернизации уголовного законодательства. Продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия. По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека. Негативные факторы в сфере уголовного процесса обусловлены, прежде всего, отсутствием четких критериев разграничения полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и суда. Качество деятельности стороны защиты в первую очередь зависит от спектра ее полномочий на сбор доказательств. Отрасль уголовно-процессуального законодательства, регламентирующая полномочия по сбору доказательств стороной защиты, является наиболее чувствительной для критики со стороны общества, поскольку наблюдается дисбаланс возможностей между сторонами защиты и обвинения, что противоречит принципу состязательности и равноправия сторон", - говорится в документе.

В Концепции определены основные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, правозащитных институтов, а также правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, правовое образование и пропаганду.

"Реализация настоящей концепции будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества, построению модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека и гражданина, что является продолжением курса, обозначенного в стратегии "Казахстан-2050", - говорится в документе.

Основные ожидаемые результаты к 2030 году - достижение среднего уровня стран ОЭСР по:

индексу эффективности государственного управления Всемирного банка - не ниже 80 процентов;

индексу верховенства права World Justice Project - не ниже 0,60 балла;

индексу восприятия коррупции Transparency International - не ниже 55 баллов;

индикатору "Независимость судебной системы" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 50-го места;

индикатору "Надежность полицейских служб" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 60-го места.

Концепция также определяет перечень правовых актов, в которые предполагается внести изменения и дополнения:

Конституционный закон РК "О Конституционном совете Республики Казахстан".

Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Конституционный закон РК "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Административный процедурно-процессуальный кодекс РК.

Гражданский кодекс РК.

Гражданский процессуальный кодекс РК.

Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Кодекс РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Кодекс РК "О недрах и недропользовании".

Кодекс РК об административных правонарушениях.

Предпринимательский кодекс РК.

Трудовой кодекс РК.

Уголовный кодекс РК.

Уголовно-процессуальный кодекс РК.

Экологический кодекс РК.

Закон "О правовых актах" и ряд других.

Кроме того, планируется разработать Социальный кодекс Республики Казахстан.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

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В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

04.10.2021, 14:22 117910
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 
 
Разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан".
 
Необходимо предоставить следующие документы: 
 
- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
- копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
- письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
- одну фотографию размером 35х45 мм;
 
- справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 
Приказ вступит в силу 1 января 2022 года.
 

Атырауский суд не разрешил прокуратуре проверять банковские счета сотрудников УГД

04.10.2021, 13:41 120097
Атырауский суд не разрешил прокуратуре проверять банковские счета сотрудников УГД
Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Атырауский суд признал незаконным требование прокуратуры проверить банковские счета сотрудников управления госдоходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили на сайте Атырауского облсуда, прокуратура проводила проверку деятельности РГУ УГД по городу Атырау. 
 

В ходе проверки прокурором направлено требование в АО "Kaspi Bank", где в связи с проведением проверки были запрошены сведения о движении и остатках денег физических лиц на банковских счетах, открытых в банке согласно приложенному графику. Прокуратура направила представление об устранении нарушений, выявленных в результате проведенной проверки". 

 
Поводом для проверки послужило то, что, по информации прокуратуры, несколько сотрудников управления, занимались деятельностью вне государственной службы и получали дополнительную выгоду, действуя вопреки статьям закона "О противодействии коррупции" и "О государственной службе Республики Казахстан".
 
Истцы, не согласившись с представлением органа прокуратуры, приказом управления о назначении проверки и действием банка по выдачи сведений со счетов физических лиц, обратились в суд с исковым заявлением.
 
Суд удовлетворил иск и признал незаконным пункт 13 представления прокуратуры. Свои действия суд объяснил тем, что проверка проводилась в отношении РГУ УГД по городу Атырау, а не в отношении физических лиц (работников УГД). 
 
Таким образом, запрос прокуратуры о проверке банковских счетов признан незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу.
 

Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания

20.09.2021, 15:27 130600
Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания
Фото: Kapital.kz
НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Экс-премьера Казахстана Серика Ахметова сняли с учета пробации в связи с отбытием срока, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 сентября осужденный Серик Ахметов снят с учета пробации по основному виду наказания в связи с отбытием срока. В настоящее время состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - сообщили в КУИС МВД РК. 

 
Напомним, в 2015 году Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Бывший премьер выплатил 2,2 миллиарда ­тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. За это суд сократил ему срок заключения с десяти до восьми лет.­
 
Ахметов отбывал срок в колонии АК-159/18 в поселке Карабас Карагандинской области. В январе 2017 года ему сократили срок по амнистии. Неотбытая часть наказания была уменьшена на четверть. Затем к осужденному была применена замена меры наказания на ограничение свободы. В итоге в сентябре 2017 года Ахметова освободили из колонии.
 

В октябре 2019 года суд отказал Ахметову в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах. В настоящее время Ахметов состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района Караганды по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - добавили в ведомстве.

 

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