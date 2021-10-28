Токаев утвердил Концепцию правовой политики республики Казахстан до 2030 года

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан".

Необходимо предоставить следующие документы:

- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;

- копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;

- письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);

- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;

- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);

- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;

- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;

- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");

- одну фотографию размером 35х45 мм;

- справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);

- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.

Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.

Срок оказания услуги - 45 календарных дней.

Приказ вступит в силу 1 января 2022 года.