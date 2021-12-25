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Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы

24.12.2021, 15:42 1266
Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы
Фото: akm.sud.kz
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - В Алматы запущен проект "Юридические консультации", благодаря которому все желающие смогут бесплатно получить юридическую помощь специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор ОФ "Лиги Волонтеров" города Алматы Акнур Оспанова. По ее словам, с октября в Алматы два юриста-практика и один консультант-помощник оказывают бесплатные консультации жителям мегаполиса. 

За три месяца юрпомощь в офлайн-формате получили 553 жителя, проведено 1102 онлайн-консультации. 
 

Основной целью данного проекта является защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня правовых знаний населения. Наши юристы ведут прием абсолютно бесплатно. В случае популярности проекта штат специалистов будет расширен", - сообщила председатель общественного фонда.

 
Юристы с многолетним опытом при обращении граждан не просто оказывают устные и письменные консультации, но и помогают в изучении материалов дел, представляют интересы обратившихся в судах, оказывают содействие в написании искового заявления и решают многие другие вопросы.

У команды юристов и организаторов проекта большие планы на будущее. Акнур Оспанова ставит своей целью расширить масштаб и охватить не только город Алматы, но и весь Казахстан.
 
Алматинцы могут обращаться в центр оказания бесплатной юридической помощи по адресу: улица Торайгырова, 29. 

Проект будет действовать до декабря 2022 года.
 
 

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Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

02.12.2021, 17:35 68863
Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны
Фото: Минобороны
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - За Министерством обороны РК закрепят функцию по организации хранения и создания запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны
 
Соответствующие изменения в "Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан" опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 14 декабря 2021 года. 
 

Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе. 

 
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
 

Дело Стати: активы Нацфонда вернулись в Казахстан

27.11.2021, 11:01 100021
НУР-СУЛТАН. 27 ноября - Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК. 
 
В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.
 
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального Банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.
 
Напомним, ранее Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов должен быть отменен. Снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. 
 
Они также отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана. 
 
Сообщалось также, что Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation. 
 

Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation

25.11.2021, 13:09 109957
Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation
Фото: econsulting.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией "Big Sky Energy Corporation". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией "Big Sky Energy Corporation" против Республики Казахстан. Сумма иска составила - 460,1 млн долларов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

 
Как сообщили в ведомстве, Казахстан убедил Трибунал, что двустороннее инвестиционное соглашение между Казахстаном и США не было нарушено. Требования истца полностью отклонены. Трибунал обязал истца возместить РК арбитражные расходы.
 
В Министерстве отметили, что арбитражный иск был инициирован американской компанией "Big Sky Energy Corporation" в июле 2017 года согласно правилам МЦУИС.
 

Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн-формате. Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Интересы Республики Казахстан по данному делу представляют Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с юридической фирмой "Reed Smith LLP".
 
 

Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана

17.11.2021, 15:18 99076
Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана
Фото: govoritnotariat.com
БРЮССЕЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте Министерства юстиции РК, апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США и пришел к выводу, что Стати ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.
 

16 ноября 2021 года апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США (Решение)".

 
Решение апелляционного суда прокомментировал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. 
 

Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".

 
 
 
Полную предысторию дела можно найти здесь. 
 

В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства

04.11.2021, 17:51 87034
В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - ДГД Алматы проводит рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как сообщили в департаменте, рейды проводятся совместно с представителями палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции Алматы и сотрудниками дорожной полиции при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек". 

Так, в ходе проверки зафиксирована автомашина марки Nissan Patrol, за которой числится задолженность в сумме 534,1 тыс. тенге. Автомобиль водворен на штрафстоянку. 

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут продолжены до конца текущего года.
 

В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, из них - 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд - пеня. Общее количество должников - 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания", - сообщили в ДГД. 

 
В свою очередь, судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Должники также не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня. 
 
В ведомстве напомнили, что оплата налога на транспорт физических лиц должна быть произведена не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня.
 

В Казахстане прекращена деятельность 50 коллекторских агентств - АРРФ

02.11.2021, 18:03 95242

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Деятельность 50 коллекторских агентств прекращена в Казахстане по результатам проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в ответе на депутатский запрос сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов.

По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:

- наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;

- 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;

- 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности.

Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей.

Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:

- запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;

- определять места нахождения должника или его контакты;

- договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;

- звонить должнику не более 3 раз в неделю;

- взаимодействовать с должниками посредством личной встречи;

И другие.

Меры вступают в силу с 1 января 2022 года.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Токаев утвердил Концепцию правовой политики республики Казахстан до 2030 года

27.10.2021, 16:35 88303

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана утвердил Концепцию правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Настоящая Концепция является основой для разработки соответствующих документов системы государственного планирования в области правовой политики государства, перспективных и ежегодных планов законопроектных работ правительства Республики Казахстан, проектов нормативных правовых актов республики Казахстан", - говорится в документе.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план действий по реализации Концепции.

В документе обозначен ряд проблем, которые предполагается решить.

"В условиях стремительного развития инновационных цифровых технологий правонарушители используют новые способы совершения уголовных правонарушений, а также создаются дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни, в том числе для свободы предпринимательской деятельности, что следует учитывать при модернизации уголовного законодательства. Продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия. По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека. Негативные факторы в сфере уголовного процесса обусловлены, прежде всего, отсутствием четких критериев разграничения полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и суда. Качество деятельности стороны защиты в первую очередь зависит от спектра ее полномочий на сбор доказательств. Отрасль уголовно-процессуального законодательства, регламентирующая полномочия по сбору доказательств стороной защиты, является наиболее чувствительной для критики со стороны общества, поскольку наблюдается дисбаланс возможностей между сторонами защиты и обвинения, что противоречит принципу состязательности и равноправия сторон", - говорится в документе.

В Концепции определены основные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, правозащитных институтов, а также правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, правовое образование и пропаганду.

"Реализация настоящей концепции будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества, построению модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека и гражданина, что является продолжением курса, обозначенного в стратегии "Казахстан-2050", - говорится в документе.

Основные ожидаемые результаты к 2030 году - достижение среднего уровня стран ОЭСР по:

индексу эффективности государственного управления Всемирного банка - не ниже 80 процентов;

индексу верховенства права World Justice Project - не ниже 0,60 балла;

индексу восприятия коррупции Transparency International - не ниже 55 баллов;

индикатору "Независимость судебной системы" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 50-го места;

индикатору "Надежность полицейских служб" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 60-го места.

Концепция также определяет перечень правовых актов, в которые предполагается внести изменения и дополнения:

Конституционный закон РК "О Конституционном совете Республики Казахстан".

Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Конституционный закон РК "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Административный процедурно-процессуальный кодекс РК.

Гражданский кодекс РК.

Гражданский процессуальный кодекс РК.

Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Кодекс РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Кодекс РК "О недрах и недропользовании".

Кодекс РК об административных правонарушениях.

Предпринимательский кодекс РК.

Трудовой кодекс РК.

Уголовный кодекс РК.

Уголовно-процессуальный кодекс РК.

Экологический кодекс РК.

Закон "О правовых актах" и ряд других.

Кроме того, планируется разработать Социальный кодекс Республики Казахстан.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

04.10.2021, 14:22 184769
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 
 
Разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан".
 
Необходимо предоставить следующие документы: 
 
- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
- копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
- письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
- одну фотографию размером 35х45 мм;
 
- справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 
Приказ вступит в силу 1 января 2022 года.
 

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