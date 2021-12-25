Основной целью данного проекта является защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня правовых знаний населения. Наши юристы ведут прием абсолютно бесплатно. В случае популярности проекта штат специалистов будет расширен", - сообщила председатель общественного фонда.
Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы
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Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны
Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе.
Дело Стати: активы Нацфонда вернулись в Казахстан
Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation
24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией "Big Sky Energy Corporation" против Республики Казахстан. Сумма иска составила - 460,1 млн долларов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.
Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн-формате. Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана
16 ноября 2021 года апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США (Решение)".
Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".
В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства
В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, из них - 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд - пеня. Общее количество должников - 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания", - сообщили в ДГД.
В Казахстане прекращена деятельность 50 коллекторских агентств - АРРФ
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Деятельность 50 коллекторских агентств прекращена в Казахстане по результатам проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом в ответе на депутатский запрос сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов.
По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:
- наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;
- 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;
- 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности.
Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей.
Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:
- запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;
- определять места нахождения должника или его контакты;
- договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;
- звонить должнику не более 3 раз в неделю;
- взаимодействовать с должниками посредством личной встречи;
И другие.
Меры вступают в силу с 1 января 2022 года.
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Токаев утвердил Концепцию правовой политики республики Казахстан до 2030 года
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана утвердил Концепцию правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Настоящая Концепция является основой для разработки соответствующих документов системы государственного планирования в области правовой политики государства, перспективных и ежегодных планов законопроектных работ правительства Республики Казахстан, проектов нормативных правовых актов республики Казахстан", - говорится в документе.
Правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план действий по реализации Концепции.
В документе обозначен ряд проблем, которые предполагается решить.
"В условиях стремительного развития инновационных цифровых технологий правонарушители используют новые способы совершения уголовных правонарушений, а также создаются дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни, в том числе для свободы предпринимательской деятельности, что следует учитывать при модернизации уголовного законодательства. Продолжают оставаться актуальными вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан, качества осуществления уголовного преследования и отправления судом правосудия. По-прежнему превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека. Негативные факторы в сфере уголовного процесса обусловлены, прежде всего, отсутствием четких критериев разграничения полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и суда. Качество деятельности стороны защиты в первую очередь зависит от спектра ее полномочий на сбор доказательств. Отрасль уголовно-процессуального законодательства, регламентирующая полномочия по сбору доказательств стороной защиты, является наиболее чувствительной для критики со стороны общества, поскольку наблюдается дисбаланс возможностей между сторонами защиты и обвинения, что противоречит принципу состязательности и равноправия сторон", - говорится в документе.
В Концепции определены основные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, правозащитных институтов, а также правовое обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, правовое образование и пропаганду.
"Реализация настоящей концепции будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества, построению модели государственного управления на принципах результативности, прозрачности и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека и гражданина, что является продолжением курса, обозначенного в стратегии "Казахстан-2050", - говорится в документе.
Основные ожидаемые результаты к 2030 году - достижение среднего уровня стран ОЭСР по:
индексу эффективности государственного управления Всемирного банка - не ниже 80 процентов;
индексу верховенства права World Justice Project - не ниже 0,60 балла;
индексу восприятия коррупции Transparency International - не ниже 55 баллов;
индикатору "Независимость судебной системы" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 50-го места;
индикатору "Надежность полицейских служб" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума - не ниже 60-го места.
Концепция также определяет перечень правовых актов, в которые предполагается внести изменения и дополнения:
Конституционный закон РК "О Конституционном совете Республики Казахстан".
Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
Конституционный закон РК "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
Административный процедурно-процессуальный кодекс РК.
Гражданский кодекс РК.
Гражданский процессуальный кодекс РК.
Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
Кодекс РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".
Кодекс РК "О недрах и недропользовании".
Кодекс РК об административных правонарушениях.
Предпринимательский кодекс РК.
Трудовой кодекс РК.
Уголовный кодекс РК.
Уголовно-процессуальный кодекс РК.
Экологический кодекс РК.
Закон "О правовых актах" и ряд других.
Кроме того, планируется разработать Социальный кодекс Республики Казахстан.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
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