Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы

Фото: akm.sud.kz

АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - В Алматы запущен проект "Юридические консультации", благодаря которому все желающие смогут бесплатно получить юридическую помощь специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор ОФ "Лиги Волонтеров" города Алматы Акнур Оспанова. По ее словам, с октября в Алматы два юриста-практика и один консультант-помощник оказывают бесплатные консультации жителям мегаполиса.





За три месяца юрпомощь в офлайн-формате получили 553 жителя, проведено 1102 онлайн-консультации.

Основной целью данного проекта является защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня правовых знаний населения. Наши юристы ведут прием абсолютно бесплатно. В случае популярности проекта штат специалистов будет расширен", - сообщила председатель общественного фонда.

Юристы с многолетним опытом при обращении граждан не просто оказывают устные и письменные консультации, но и помогают в изучении материалов дел, представляют интересы обратившихся в судах, оказывают содействие в написании искового заявления и решают многие другие вопросы.





У команды юристов и организаторов проекта большие планы на будущее. Акнур Оспанова ставит своей целью расширить масштаб и охватить не только город Алматы, но и весь Казахстан.

Алматинцы могут обращаться в центр оказания бесплатной юридической помощи по адресу: улица Торайгырова, 29.





Проект будет действовать до декабря 2022 года.