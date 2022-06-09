Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: мажилис принял поправки

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка, финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил член комитета по финансам и бюджету мажилиса Юрий ЛИ, законопроект предполагает:
- повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
- установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
- определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование;
- разграничить уголовные деяния от административных правонарушений;
- ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности.
Поправки вводятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О рекламе".
По словам Юрия Ли, инициированные поправки "компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных, неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых и инвестиционных пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе".
Напомним, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск.