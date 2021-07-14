Увольнять за отказ от вакцинации не будут - Минтруда

НУР-СУЛТАН, 13 ИЮЛЯ - Работодатель не может уволить сотрудника за отказ от вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В то же время он может предложить работнику перейти на дистанционную форму работы. В случае отказа или невозможности работать удалённо, работодатель имеет право отстранить работника от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы", - рассказал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, отвечая на вопрос пользователя на портале eGov.kz.

Если сотрудник хочет осуществлять работу в очном режиме, ему необходимо сдавать ПЦР-тест 1 раз в 7 дней за свой счет. В то же время тестирование может оплачивать работодатель по взаимной договорённости.

Шапкенов напомнил, что административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации законодательством Казахстана не предусмотрено.

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