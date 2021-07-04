В Казахстане работодателей будут штрафовать за непривитых сотрудников

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Казахстанских предпринимателей, допустивших непривитых сотрудников на рабочие места, будут штрафовать, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Самих работников малых, средних и крупных предприятий штрафовать не будут. Об этом в интервью агентству Sputnik рассказал официальный представитель Минздрава РК Ержан Байтанаев.

Что касается предпринимателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, то им будут выписывать штрафы по статье 462 (пункт 3) административного кодекса республики Казахстан", - сообщил Байтанаев.

Согласно статье, предусмотрены следующие штрафы:

- на физических лиц - в размере пяти МРП (14 585 тенге);

- на должностных лиц – в размере 15 МРП (43 755 тенге);

- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (291 700 тенге);

- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (583 400 тенге);

- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП" (1 458 500 тенге);

В качестве наказания также рассматривается приостановка деятельности предпринимателей.

Жаркие споры вызвал вопрос, как будут наказывать ИП, если в нем состоит только один человек: например, если парикмахер - частник, открыл ИП и работает сам на себя, а больше сотрудников у него нет. В итоге в Минздраве Казахстана пришли к решению, что такого индивидуального предпринимателя как микро-ИП будут штрафовать как физическое лицо. То есть, на 5 МРП", - пишет агентство.

Байтанаев также рассказал в интервью, когда начнутся проверки по вакцинации.

После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины, а после 15 августа начнутся массовые проверки на предмет полной вакцинации двумя компонентами", - сообщил представитель Минздрава.

Для полного охвата предпринимателей задействуют мониторинговые группы от акиматов.

По его словам, вакцины в Казахстане хватает: сейчас в регионах имеется 2 млн вакцин, ожидается еще более 1,5 млн вакцин "Спутник V" от Карагандинского завода и 100 тыс. вакцин Qazvac.

Кроме того, ведутся переговоры по закупке китайской вакцины Sinovac.





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