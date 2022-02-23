Система Orphus

В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей оденут электронные браслеты

22.02.2022, 17:53 1821
В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей оденут электронные браслеты
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - В Караганде с 1 марта начнут следить за склонными к уклонению подучетными лицами и насильниками детей при помощи электронных браслетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения, чообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области. 
 

В отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного - на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля", - подчеркнули в департаменте.

 
Решение о применении к осужденному электронных средств слежения будет оформляться в виде постановления, которое объявят осужденному и лицам, проживающим совместно с ним. 
 

Устройства устанавливаются службой пробации непосредственно на осужденного, проводится разъяснительная работа по предупреждению об ответственности осужденного за порчу оборудования", - добавили в ДУИС. 

 
В ведомстве отметили, что, согласно международной практике, применение электронных браслетов имеет положительный эффект в сфере исполнения наказаний, таким образом обеспечивается оперативная информация для предупреждения повторных уголовных правонарушений и уклонения от отбывания наказания. 

Напомним, в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты с 1 января 2022 года. 
 

новости по теме

Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане

12.02.2022, 12:01 10941
Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане, всего применению амнистии подлежат свыше 12 тысяч осужденных, передает AZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания pакона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания", - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
В ведомстве рассказали, что осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.
 
Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.
 
В комитете напомнили, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.
 
Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
 

Применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп)",  - уточнили в пресс-службе. 

 
В ведомстве также добавили, что с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.
 

Суд США принял решение в пользу БТА банка в споре с панамскими компаниями

01.02.2022, 17:59 14731
НЬЮ-ЙОРК. 1 ФЕВРАЛЯ - Апелляционный суд второго округа США вынес решение в пользу АО "БТА банк" в затяжном споре против держателей облигаций банка, представленных группой аффилированных панамских компаний: Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc, Blu Funds Inc., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2012 году упомянутые держатели облигаций подали в суд против бывшего мажоритарного акционера БТА - АО "ФНБ "Самрук-Казына". Позднее, в 2013-м аналогичные исковые требования были предъявлены БТА.
 

Истцы заявляли, что приобрели субординированные облигации БТА, основываясь на информационном меморандуме 2010 года, предоставленном БТА и "Самрук-Казына". Однако документ, по заверениям истцов, содержал искаженную и неполную информацию, основываясь на которой, инвесторы получили не ожидаемый доход, а убыток из-за реструктуризации долга БТА в 2012 году", - сообщает пресс-служба БТА банка.

 
В августе 2020 года окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес в пользу БТА решение в порядке упрощенного судопроизводства признав, что банк не допустил никаких упущений в предоставлении инвесторам существенной информации и, если такое упущение имело место, истцам не удалось представить доказательства об этом. Также суд решил, что "ни один разумный инвестор" не сочтет другие утверждения о ценных бумагах БТА, вводящими в заблуждение.
 

На тот момент суд посчитал, что истцы не представили доказательств того, что их инвестиционные убытки были вызваны искажением информации. Также они не смогли показать следственно-причинную связь между своими убытками и якобы имевшим место упущениям в инвестиционном меморандуме о депозите "Самрук-Казына", размещенном в БТА. При этом данная информация о депозите была размещена на сайтах "Самрук-Казына" и БТА Банк", - сообщили в пресс-службе.

 
18 января при рассмотрении апелляции, истцы заявляли об ошибке окружного суда в установлении фактов. Апелляционный суд не согласился с таким утверждением истцов, присудив БТА окончательную победу.
 

Мы были уверены, что апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу и очень довольны полной победой", - заявил исполнительный директор БТА Банка Ренат Салыкбаев, курирующий судебный процесс. 


Напомним, в ноябре прошлого года Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати.  
 

Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета

27.01.2022, 16:07 17551
Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Суд первой инстанции отменил платную услугу аэропорта Нур-Султана по сопровождению оружия на борт воздушного судна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основанием для рассмотрения данного дела в суде послужило обращение республиканской ассоциации охотников "Кансонар" от 14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции. В обращении говорилось о взимании дополнительной платы со стороны АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" за оказание услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушное судно в размере 15 тыс тенге с учетом НДС за одно обслуживание", - сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции.  


При этом стоимость услуги за провоз оружия на воздушном судне уже включена авиакомпаниями в стоимость авиабилета. 

В результате в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании", - уточнили в АЗРК. 

 
В агентстве подчеркнули, что данная услуга в качестве отдельного вида деятельности не была согласована с антимонопольным органом. Ранее столичный международный аэропорт оказывал данную услугу в рамках регулируемой услуги по обеспечению авиационной безопасности.

Авиационная транспортная прокуратора Нур-Султана вынесла протест о незаконности данной услуги. В ответ АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" подал иск о несогласии с данным решением в суд. 

6 января специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение об удовлетворении требования авиационной прокуратуры об отмене платной услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушном судне, оказываемой в аэропорту. Решение суда еще не вступило в силу", - сообщили в АЗРК.  


Ранее сообщалось, что на вокзалах и в аэропортах Казахстана ужесточат досмотр.  
 

Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане

01.01.2022, 14:19 27846
Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В ответе на депутатский запрос председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымована сообщила о том, что в Казахстане с 1 января вступают в силу меры по контролю деятельности коллекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов. По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:
 
 - наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;
 
 - 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;
 
 - 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности. 
 
Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей. 
 
Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:
 
 - запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;
 
 - определять места нахождения должника или его контакты;
 
 - договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;
 
 - звонить должнику не более 3 раз в неделю;
 
 - взаимодействовать с должниками посредством личной встречи и другие.
 

В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

01.01.2022, 13:42 28281
В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года меняются правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий приказ в октябре прошлого года подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
 
Согласно приказу, разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан". Для этого необходимо предоставить следующие документы:
 
 - заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
 - копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
 - письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
 - документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
 - нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
 - справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
 - одну фотографию размером 35х45 мм;
 
 - справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
 - документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 

Казахстан выиграл суд по делу Стати в Нидерландах

27.12.2021, 12:23 30971
Казахстан выиграл суд по делу Стати в Нидерландах
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - 24 декабря 2021 года Верховный суд Нидерландов признал недействительным решение Апелляционного суда Амстердама 2020 года о признании арбитражного решения в Нидерландах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Верховный суд Нидерландов установил, что Cтати обратились в ненадлежащий суд для рассмотрения дела, и передал дело в Окружной суд Амстердама. Это решение было принято вскоре после того, как в Бельгии суд отказал в признании арбитражного решения и пришел к выводу, что Стати обманули не только арбитражный трибунал, но и суды, рассматривающие признание решения арбитража", - рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
По информации ведомства, в новом судебном разбирательстве в Нидерландах Казахстан впервые сможет представить все материалы о мошенничестве Стати. 
 

Доказательства мошенничества Стати появлялись постепенно, и Казахстан неоднократно обращался к Стати с требованием представить все доказательства в голландский суд, что представило бы возможность суду провести надлежащую оценку. Таким образом, Стати регулярно, не выполняя данное требование, сознательно утаивали соответствующие доказательства от суда", - поделились в Минюсте.

 
В пресс-службе рассказали, что в новом разбирательстве Казахстан раскроет суду, как Стати ввели в заблуждение Апелляционный суд Амстердама во время разбирательства, чтобы скрыть свои мошеннические действия.
 
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя пришел к выводу, что Стати совершали мошеннические действия до, в ходе и после арбитража. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были осуществлены недобросовестно. Суд также пришел к выводу, что арбитражное решение, основанное на недобросовестных инвестициях, было получено мошенническим путем. По мнению суда, арбитражное решение не было отменено в месте арбитража, так как Стати сознательно ввели в заблуждение шведские суды. Также было подтверждено, что модель поведения Стати в ходе судебных разбирательств включает систематическое утаивание доказательств и предоставление ложных заявлений, вводящих в заблуждение. В результате судебного решения в Бельгии был снят неправомерно наложенный арест на активы Национального банка на сумму более 530 миллионов долларов США. В настоящее время Казахстан подал иск о возмещении убытков против Стати, требуя компенсации за весь ущерб, понесенный мошенническими действиями Стати, включая расходы на арбитраж.
 
Как сообщалось ранее, 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга вынес решение о приостановлении производства по делу о признании и приведении в исполнение арбитражного решения до завершения уголовного расследования, начатого правоохранительными органами Люксембурга против Стати.
 
В ведомсте также отметили, что ранее в Нидерландах были заметны и разоблачены мошеннические действия, когда в январском решении 2018 года председатель окружного суда Амстердама вынес решение о том, что Стати нарушили свой долг говорить только правду перед судом. Впоследствии в том же решении суд отменил незаконно наложенный арест на активы Национального Банка Казахстана на сумму более 22 миллиардов долларов США.
 

Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы

24.12.2021, 15:42 33421
Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы
Фото: akm.sud.kz
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - В Алматы запущен проект "Юридические консультации", благодаря которому все желающие смогут бесплатно получить юридическую помощь специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор ОФ "Лиги Волонтеров" города Алматы Акнур Оспанова. По ее словам, с октября в Алматы два юриста-практика и один консультант-помощник оказывают бесплатные консультации жителям мегаполиса. 

За три месяца юрпомощь в офлайн-формате получили 553 жителя, проведено 1102 онлайн-консультации. 
 

Основной целью данного проекта является защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня правовых знаний населения. Наши юристы ведут прием абсолютно бесплатно. В случае популярности проекта штат специалистов будет расширен", - сообщила председатель общественного фонда.

 
Юристы с многолетним опытом при обращении граждан не просто оказывают устные и письменные консультации, но и помогают в изучении материалов дел, представляют интересы обратившихся в судах, оказывают содействие в написании искового заявления и решают многие другие вопросы.

У команды юристов и организаторов проекта большие планы на будущее. Акнур Оспанова ставит своей целью расширить масштаб и охватить не только город Алматы, но и весь Казахстан.
 
Алматинцы могут обращаться в центр оказания бесплатной юридической помощи по адресу: улица Торайгырова, 29. 

Проект будет действовать до декабря 2022 года.
 
 

Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

02.12.2021, 17:35 100783
Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны
Фото: Минобороны
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - За Министерством обороны РК закрепят функцию по организации хранения и создания запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны
 
Соответствующие изменения в "Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан" опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 14 декабря 2021 года. 
 

Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе. 

 
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов