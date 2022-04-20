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В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных

19.04.2022, 10:30 1786
В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане рассматривается возможность расширения сферы участия присяжных и привлечения их к разбирательствам не только по особо тяжким, но и тяжким преступлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недоверие, возникающее в гражданском обществе к судам, связано не только с явно незаконными судебными актами, но и с необходимостью порой исключать судейское усмотрение и руководствоваться только рамками закона, порой не позволяющими принять справедливое в общераспространенном понятии решение… Один из институтов, которые способствуют повышению доверия к судам при рассмотрении уголовных дел, - участие граждан в решении вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, то есть суд присяжных", - говорится в предлагаемых поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, размещенных на сайте "Открытые НПА".

 
По мнению разработчиков поправок, расширение возможности использования суда присяжных будет способствовать укреплению принципа состязательности, исключению обвинительного уклона уголовного судопроизводства (например, устранению тенденции неполноты доказывания обвинительной стороны).
 

Особенно важно такое участие по делам, вынесение приговоров по которым зачастую вызывает общественный резонанс… Рассмотрение указанных категорий дел с участием присяжных заседателей не позволит усомниться в объективном и справедливом исходе судебного разбирательства", - сказано в документе.

 
Для этого предлагается с 1 января 2024 года рассматривать с участием присяжных следующие виды тяжких преступлений:
 
- часть 2 статьи 110 УК (Истязание беременных, несовершеннолетних с применением пыток);
 
- части 2, 3 статьи 146 (Пытки);
 
- части 2, 3, 4 статьи 188-1 (Скотокрадство);
 
- часть 3 статьи 293 (Хулиганство с применением оружия);
 
- части 4, 6 статьи 337 (Незаконная охота);
 
- части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 346 (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).
 
Отмечается, что в 2020 году всего по вышеуказанным статьям поступило 944 уголовных дела, рассмотрено с вынесением приговора 717 дел (2,7% от общего количества рассмотренных дел с вынесением приговора). Осуждено 996 лиц (3,3% от общего количества осужденных лиц).
 
 В 2021 году по вышеуказанным статьям поступило 801 уголовное дело, рассмотрено с вынесением приговора по 658 дел (2,6% от общего количества рассмотренных дел с вынесение приговора). Осуждено 993 лица (3,5% от общего количества осужденных лиц).
 

Для расширения участия присяжных требуется внесение соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. В случае принятия поправок с 1 января 2024 года с участием присяжных будет рассматриваться 44 состава", - отмечают разработчики.

 
С полным текстом консультативного документа можно ознакомиться здесь.
 

новости по теме

Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность

20.04.2022, 13:39 311
Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Комитет по защите прав потребителей стали поступать обращения от общественности, которая обеспокоена попытками представителей бизнеса ущемить права потребителей. Речь идет о включении электронных устройств и бытовой техники в категорию технически сложных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ряд бизнесменов, в частности компания SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA, предлагают внести поправку в закон "О защите прав потребителей" с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка", - сообщается в пресс-релизе комитета. 

 
В нем уточняется, что комитет по данному вопросу выступил против, поскольку подобная законодательная корректива лишит людей права не только на качественную продукцию, но и на обмен/возврат некачественного товара. 
 

Практика свидетельствует, что в РК часто ввозится ассортимент далеко не лучшего качества. Поэтому, купив бракованный товар, потребитель останется без права возврата, если не докажет, что недостаток является существенным", - подчеркнули в комитете. 

 
Там также добавили, что экспертизу продукции проводят сервисные центры, аффилированные с магазинами бытовых товаров. И велики риски того, что сервисные центры будут выдавать заключение о несущественном дефекте.
 

Независимая специальная экспертиза по бытовой технике в Казахстане отсутствует. Таким образом, доказать существенный недостаток вряд ли удастся. Как следствие - покупатель на протяжении всего гарантийного срока будет вынужден постоянно ремонтировать бракованный товар за свой счет", - пояснили в ведомстве.

 

Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента

18.04.2022, 11:51 3511
Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин рассказал, какие родственники президента страны не смогут занимать посты политических госслужащих и руководителей квазигосударственного сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для близких родственников супругов", - сказал в ходе брифинга в СЦК Канат Мусин.

 
Он рассказал, что указом президента был определен реестр должностей политических и административных госслужащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.
 

К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек", - разъяснил министр.

 
Мусин также рассказал о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту в период его полномочий.
 

В нынешнем послании озвучены следующие направления. Установление запрета членства главы государства в политических партиях на период его президентства. Так, отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами. Этому запрету предшествовало высказывание президента о его намерении покинуть пост председателя партии AMANAT на ее очередном съезде. Следует упомянуть, что такой запрет также коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. Данное новшество окажет положительный эффект на работу всего государственного аппарата, будет способствовать повышению политической конкуренции и создаст равные условия для развития всех партий", - рассказал спикер.

 
Он добавил, что работу по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию планируется завершить к концу апреля.
 
Напомним, 16 марта, выступая с посланием народу Казахстана, Токаев предложил ввести запрет для родственников президента занимать должности госслужащих.
 

Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура

15.04.2022, 15:10 6691
Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 2020 года на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основное содержание - четкое распределение полномочий между полицией, прокуратурой и судом. Полиция собирает и закрепляет улики. А прокурор дает согласие на принятие важных решений и направляет дело в суд. В свою очередь суд осуществляет контроль, выносит приговор и устанавливает наказание", - пояснил Чиндалиев. 

 
Сегодня на брифинге замгенпрокурора также ответил на вопросы журналистов по делу о финансовой пирамиде, из-за которой одна из вкладчиц совершила самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане.
 

Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис

14.04.2022, 11:50 8696
Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Депутаты сената отклонили нормы законопроекта о защите детей от кибербуллинга и вернули его в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
C учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.
 
Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.
 

Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", - цитирует спикера палаты Маулена Ашимбаева издание "Казправда".


По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка, информирует Sputnik Казахстан.

Решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, по мнению сенаторов, должна экспертная группа, а не отдельный госорган.
 

Сенат РК ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров

07.04.2022, 10:54 13766
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ратификация конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами", - говорится в заключении к документу.

 
7 августа 2019 года Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года.
 
Напомним, конвенция вступила в силу 12 сентября 2020 года. Ее подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие. Из них конвенцию ратифицировали семь стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и одна страна утвердила (Беларусь).
 

Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, одобрен в первом чтении Госдумой

06.04.2022, 10:55 15481
Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, одобрен в первом чтении Госдумой
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Государственная дума Российской Федерации на заседании во вторник единогласно приняла в первом чтении проект базового закона "О гражданстве РФ", внесенный президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инициатива направлена на "последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы". Как отмечается в пояснительных материалах, изменения, которые были внесены в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, "более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет", информирует ТАСС.
 

Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей, стать полноценными членами российского общества", - говорится в сопроводительных материалах.

 
Отмечается, что законодательство в области гражданства не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а РФ поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории страны.
 
Упрощенная процедура получения гражданства
 
Гражданство РФ согласно законопроекту могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать Конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.
 
Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Речь идет о соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
 
Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников - граждан России, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для этих категорий граждан будет не нужна процедура признания их носителями русского языка.
 
В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.
 
Полномочия органов власти
 
В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД РФ и МИД РФ.
 

Передача полномочий главы государства по принятию решений по вопросам гражданства федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений", - отмечается в пояснительных материалах.

 
При этом расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. В частности, к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации".
 

 

Казахстан выиграл суд у нефтяной компании США

28.03.2022, 12:06 20531
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В пятницу, 25 марта 2022 года, вступило в силу арбитражное решение, вынесенное в пользу Республики Казахстан по иску, поданному нефтяной компанией Big Sky Energy Corporation (Big Sky) на сумму 460,1 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отказал по всем исковым требованиям нефтяной компании Big Sky против Республики Казахстан и вынес решение возместить Республике Казахстан порядка 575 тысяч долларов США за понесенные арбитражные расходы на защиту. Принимая во внимание, что срок подачи апелляции истек 24 марта 2022 года и Big Sky не ходатайствовала об отмене указанного решения, арбитраж теперь считается окончательно завершенным", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
По данным ведомства, в ходе арбитражного процесса компания Big Sky попыталась взыскать с РК возмещение значительного ущерба в сумме 460,1 млн долларов США, которые связаны с исполнением частных контрактов с третьими лицами, не связанными с государством. При этом Big Sky попыталась взыскать ущерб с государства, основываясь на якобы имеющих место нарушениях положений инвестиционного соглашения, заключенного между Республикой Казахстан и США.
 
Республика Казахстан убедительно продемонстрировала трибуналу, что она не нарушала положения соглашения и по всем исковым требованиям должно быть отказано.
 

Big Sky до сих пор не выплатила Республике Казахстан присужденные ей расходы, подлежащие перечислению в государственный бюджет. Республика Казахстан предпримет соответствующие шаги по исполнению решения по присужденной компенсации расходов. Министерство юстиции продолжит работу по представлению интересов государства в иностранных арбитражах с использованием соответствующих правовых механизмов", - сказал глава МЮ РК Канат Мусин.

 

Министр юстиции рассказал о предстоящих изменениях в Конституцию и законы РК

18.03.2022, 13:16 25071
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства министр юстиции Канат Мусин доложил о мерах нормативного характера в рамках реализации политических реформ, озвученных президентом в послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минюста, на сегодняшний день разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает следующие меры нормативного характера. 
 
Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам
 
  • полномочий президента;

  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности; 

  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату; 

  • порядка формирования маслихатов; 

  • создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека; 

  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни. 
 

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года", - уточнил Мусин. 

 
Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам

  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета; 

  • образования Высшей аудиторской палаты; 

  • порядка формирования и функций маслихатов; 

  • упрощения процедуры регистрации политических партий; 

  • по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека; 

  • совершенствования выборного процесса; 

  • расширения категорий дел с участием суда присяжных; 

  • пересмотра закона о средствах массовой информации;

  • местного самоуправления. 
 
По словам министра, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года. 
 
Третье. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами

  • образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области; 
 
  • ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения. 
 
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов, отметили в пресс-службе правительства.

Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
 

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