В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных

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Недоверие, возникающее в гражданском обществе к судам, связано не только с явно незаконными судебными актами, но и с необходимостью порой исключать судейское усмотрение и руководствоваться только рамками закона, порой не позволяющими принять справедливое в общераспространенном понятии решение… Один из институтов, которые способствуют повышению доверия к судам при рассмотрении уголовных дел, - участие граждан в решении вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, то есть суд присяжных", - говорится в предлагаемых поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, размещенных на сайте "Открытые НПА".
По мнению разработчиков поправок, расширение возможности использования суда присяжных будет способствовать укреплению принципа состязательности, исключению обвинительного уклона уголовного судопроизводства (например, устранению тенденции неполноты доказывания обвинительной стороны).
Особенно важно такое участие по делам, вынесение приговоров по которым зачастую вызывает общественный резонанс… Рассмотрение указанных категорий дел с участием присяжных заседателей не позволит усомниться в объективном и справедливом исходе судебного разбирательства", - сказано в документе.
Для этого предлагается с 1 января 2024 года рассматривать с участием присяжных следующие виды тяжких преступлений:
- часть 2 статьи 110 УК (Истязание беременных, несовершеннолетних с применением пыток);
- части 2, 3 статьи 146 (Пытки);
- части 2, 3, 4 статьи 188-1 (Скотокрадство);
- часть 3 статьи 293 (Хулиганство с применением оружия);
- части 4, 6 статьи 337 (Незаконная охота);
- части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 346 (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).
Отмечается, что в 2020 году всего по вышеуказанным статьям поступило 944 уголовных дела, рассмотрено с вынесением приговора 717 дел (2,7% от общего количества рассмотренных дел с вынесением приговора). Осуждено 996 лиц (3,3% от общего количества осужденных лиц).
В 2021 году по вышеуказанным статьям поступило 801 уголовное дело, рассмотрено с вынесением приговора по 658 дел (2,6% от общего количества рассмотренных дел с вынесение приговора). Осуждено 993 лица (3,5% от общего количества осужденных лиц).
Для расширения участия присяжных требуется внесение соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. В случае принятия поправок с 1 января 2024 года с участием присяжных будет рассматриваться 44 состава", - отмечают разработчики.
С полным текстом консультативного документа можно ознакомиться здесь.