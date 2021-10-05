В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан".
Необходимо предоставить следующие документы:
- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
- копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
- письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
- одну фотографию размером 35х45 мм;
- справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
Приказ вступит в силу 1 января 2022 года.
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Атырауский суд не разрешил прокуратуре проверять банковские счета сотрудников УГД
04.10.2021, 13:41 58078
Фото: из открытых источников
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Атырауский суд признал незаконным требование прокуратуры проверить банковские счета сотрудников управления госдоходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили на сайте Атырауского облсуда, прокуратура проводила проверку деятельности РГУ УГД по городу Атырау.
В ходе проверки прокурором направлено требование в АО "Kaspi Bank", где в связи с проведением проверки были запрошены сведения о движении и остатках денег физических лиц на банковских счетах, открытых в банке согласно приложенному графику. Прокуратура направила представление об устранении нарушений, выявленных в результате проведенной проверки".
Поводом для проверки послужило то, что, по информации прокуратуры, несколько сотрудников управления, занимались деятельностью вне государственной службы и получали дополнительную выгоду, действуя вопреки статьям закона "О противодействии коррупции" и "О государственной службе Республики Казахстан".
Истцы, не согласившись с представлением органа прокуратуры, приказом управления о назначении проверки и действием банка по выдачи сведений со счетов физических лиц, обратились в суд с исковым заявлением.
Суд удовлетворил иск и признал незаконным пункт 13 представления прокуратуры. Свои действия суд объяснил тем, что проверка проводилась в отношении РГУ УГД по городу Атырау, а не в отношении физических лиц (работников УГД).
Таким образом, запрос прокуратуры о проверке банковских счетов признан незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания
20.09.2021, 15:27 68716
Фото: Kapital.kz
НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Экс-премьера Казахстана Серика Ахметова сняли с учета пробации в связи с отбытием срока, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 сентября осужденный Серик Ахметов снят с учета пробации по основному виду наказания в связи с отбытием срока. В настоящее время состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - сообщили в КУИС МВД РК.
Напомним, в 2015 году Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Бывший премьер выплатил 2,2 миллиарда тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. За это суд сократил ему срок заключения с десяти до восьми лет.
Ахметов отбывал срок в колонии АК-159/18 в поселке Карабас Карагандинской области. В январе 2017 года ему сократили срок по амнистии. Неотбытая часть наказания была уменьшена на четверть. Затем к осужденному была применена замена меры наказания на ограничение свободы. В итоге в сентябре 2017 года Ахметова освободили из колонии.
В октябре 2019 года суд отказал Ахметову в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах. В настоящее время Ахметов состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района Караганды по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - добавили в ведомстве.
Нулевую терпимость к коррупции планируется развивать в Казахстане
20.08.2021, 13:54 71659
НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министерство информации и общественного развития намерено расширять взаимодействие с НПО по продвижению нулевой терпимости к коррупции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня подписали проектный офис "Adaldyq alany" МИОР и казахстанская ассоциация "Даму".
Сотрудничество предусматривает развитие совместных усилий по продвижению нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям. Будут проведены образовательные тренинги для молодежных и студенческих организаций, созданы социальные видеоролики на тему противодействия коррупции, а также объявлены конкурсы по написанию эссе и рисунков с целью поддержки творческой молодежи. Данные инициативы направлены на вовлечение молодежи в процесс формирования антикоррупционной культуры", - сообщает пресс-служба МИОР РК.
Сегодня именно молодежь очень часто формирует тенденции в общественном поле. Нам важно, чтобы современная молодежь придерживалась принципа "нулевой терпимости" к коррупционным правонарушениям. Это актуально и для студенческой, и для рабочей молодёжи", - отметил руководитель проектного офиса "Adaldyq alany" Тимур Джумурбаев.
Подписание документа состоялось в рамках проекта "Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционной культуры у молодежи", который реализует НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".