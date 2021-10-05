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В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

04.10.2021, 14:22 55810
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане изменились правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 
 
Разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан".
 
Необходимо предоставить следующие документы: 
 
- заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
- копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
- письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
- документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
- нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
- нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
- справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
- одну фотографию размером 35х45 мм;
 
- справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
- документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 
Приказ вступит в силу 1 января 2022 года.
 

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новости по теме

    Атырауский суд не разрешил прокуратуре проверять банковские счета сотрудников УГД

    04.10.2021, 13:41 58078
    Атырауский суд не разрешил прокуратуре проверять банковские счета сотрудников УГД
    Фото: из открытых источников
    АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - Атырауский суд признал незаконным требование прокуратуры проверить банковские счета сотрудников управления госдоходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Как сообщили на сайте Атырауского облсуда, прокуратура проводила проверку деятельности РГУ УГД по городу Атырау. 
     

    В ходе проверки прокурором направлено требование в АО "Kaspi Bank", где в связи с проведением проверки были запрошены сведения о движении и остатках денег физических лиц на банковских счетах, открытых в банке согласно приложенному графику. Прокуратура направила представление об устранении нарушений, выявленных в результате проведенной проверки". 

     
    Поводом для проверки послужило то, что, по информации прокуратуры, несколько сотрудников управления, занимались деятельностью вне государственной службы и получали дополнительную выгоду, действуя вопреки статьям закона "О противодействии коррупции" и "О государственной службе Республики Казахстан".
     
    Истцы, не согласившись с представлением органа прокуратуры, приказом управления о назначении проверки и действием банка по выдачи сведений со счетов физических лиц, обратились в суд с исковым заявлением.
     
    Суд удовлетворил иск и признал незаконным пункт 13 представления прокуратуры. Свои действия суд объяснил тем, что проверка проводилась в отношении РГУ УГД по городу Атырау, а не в отношении физических лиц (работников УГД). 
     
    Таким образом, запрос прокуратуры о проверке банковских счетов признан незаконным. Решение суда пока не вступило в законную силу.
     

    Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания

    20.09.2021, 15:27 68716
    Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания
    Фото: Kapital.kz
    НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Экс-премьера Казахстана Серика Ахметова сняли с учета пробации в связи с отбытием срока, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    1 сентября осужденный Серик Ахметов снят с учета пробации по основному виду наказания в связи с отбытием срока. В настоящее время состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - сообщили в КУИС МВД РК. 

     
    Напомним, в 2015 году Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Бывший премьер выплатил 2,2 миллиарда ­тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. За это суд сократил ему срок заключения с десяти до восьми лет.­
     
    Ахметов отбывал срок в колонии АК-159/18 в поселке Карабас Карагандинской области. В январе 2017 года ему сократили срок по амнистии. Неотбытая часть наказания была уменьшена на четверть. Затем к осужденному была применена замена меры наказания на ограничение свободы. В итоге в сентябре 2017 года Ахметова освободили из колонии.
     

    В октябре 2019 года суд отказал Ахметову в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах. В настоящее время Ахметов состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района Караганды по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - добавили в ведомстве.

     

    Нулевую терпимость к коррупции планируется развивать в Казахстане

    20.08.2021, 13:54 71659
    НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министерство информации и общественного развития намерено расширять взаимодействие с НПО по продвижению нулевой терпимости к коррупции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Соответствующий меморандум о сотрудничестве сегодня подписали проектный офис "Adaldyq alany" МИОР и казахстанская ассоциация "Даму".
     

    Сотрудничество предусматривает развитие совместных усилий по продвижению нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям. Будут проведены образовательные тренинги для молодежных и студенческих организаций, созданы социальные видеоролики на тему противодействия коррупции, а также объявлены конкурсы по написанию эссе и рисунков с целью поддержки творческой молодежи. Данные инициативы направлены на вовлечение молодежи в процесс формирования антикоррупционной культуры", - сообщает пресс-служба МИОР РК.

     

    Сегодня именно молодежь очень часто формирует тенденции в общественном поле. Нам важно, чтобы современная молодежь придерживалась принципа "нулевой терпимости" к коррупционным правонарушениям. Это актуально и для студенческой, и для рабочей молодёжи", - отметил руководитель проектного офиса "Adaldyq alany" Тимур Джумурбаев.

     
    Подписание документа состоялось в рамках проекта "Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционной культуры у молодежи", который реализует НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".
     

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