В Казахстане расширят перечень преступлений для рассмотрения присяжными

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".

Законопроект разработан в целях реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

В этой связи с 1 января 2023 года с 14 до 35, а с 1 января 2024 года до 43 увеличивается количество дел, подсудных присяжным, не только по особо тяжким, но и по другим составам уголовных правонарушений.

Законопроект предусматривает передачу в подсудность присяжных следующие составы преступлений: принуждение к изъятию тканей и органов человека; пытки; рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия; незаконная охота; нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения; управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.