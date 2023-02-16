15.02.2023, 12:53 3751
В Казахстане вводится ответственность за незаконные постройки в лесах
Внесены дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло поправки в постановление "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан".
Поправки предусматривают ответственность за незаконные постройки на лесных территориях страны.
В базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства, внесены следующие дополнения: повреждение одного квадратного метра сенокосов и пастбищных угодий предусматривает штраф в 3 МРП; за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей - 0,5 МРП за один квадратный метр; за незаконное возведение построек и устройство складов за один квадратный метр - 2 МРП; за нарушение правил добычи живицы и древесных соков, заготовки второстепенных древесных ресурсов - 0,5 МРП.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
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10.02.2023, 13:03 14851
Амстердамский суд вынес решение по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына"
Успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК
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Амстердам. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний против "Самрук-Қазына" недопустимы, и обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные "Самрук-Қазына" и Республикой Казахстан.
Решение вынесено 8 февраля в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что "Самрук-Қазына" фактически является частью Республики Казахстан и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК", - сообщает пресс-служба компании.
В ней подчеркнули, что успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК.
Это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына" и Республики Казахстан, подчеркнули в компании.
14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции "Самрук-Қазына" в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества "Самрук-Қазына". Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права Фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений", - говорится в информации.
9 января окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов.
Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода из Казахстана крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати - ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в заключении суда.
Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража. Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы. Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд кубометров природного газа в год. По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
В декабре 2017 года Стати получил письменное извещение о признании арбитражного решения, которое было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба решения были основаны на ограниченном количестве доказательств, которые не включали новых.
В ноябре 2020 года апелляционный суд в Брюсселе полностью удовлетворил иск Казахстана о факте мошенничества, несмотря на возражения Стати. Теперь апелляционный суд вынес решение в пользу Республики Казахстан, подтвердив таким образом, что Стати участвовал в крупномасштабной мошеннической схеме. Отсюда следует, что арбитражное решение не подлежит признанию или исполнению.
08.02.2023, 13:14 22711
В МВД разъяснили изменения в правила оформления ПМЖ для иностранцев
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, какие изменения внесены в правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане.
Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.
Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.
Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника", - разъяснили в пресс-службе.
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев. В МВД РК объяснили причину отмены "визарана".
27.01.2023, 11:43 44861
Обновляются правила соблюдения мер безопасности в отношении участников уголовного процесса
В правилах детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главным управлением военной полиции переработаны правила осуществления мер безопасности органами военной полиции Вооруженных сил РК, утвержденные приказом министра обороны 10 июля 2017 года № 343, сообщает Министерство обороны РК.
В ведомстве рассказали, что правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса, норм закона "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", закона "Об органах военной полиции". В них детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 27 января текущего года.
Напомним, мажилис принял закон об органах военной полиции.
19.01.2023, 11:23 61081
Сенаторы вернули в мажилис проект закона о цифровых активах
Закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрев во втором чтении проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования, депутаты сената вернули документ в мажилис.
В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнения в принятый мажилисом:
- изменение заголовка закона;
- исключение дублирующих норм, предусмотренных в действующем законодательстве;
- уточнение наименований подвидов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- определение особых условий выдачи и переоформления лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу и сроков уплаты лицензионного сбора;
- определение сроков вступления в действие отдельных норм.
Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане.
Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов. Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы.
Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорится в заключении к проекту закона.
18.01.2023, 10:54 64476
Мажилис одобрил договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией Дополнено
Во втором чтении принят закон об органах военной полиции
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили ряд законопроектов о ратификации международных договоров.
В соответствии с договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией от 28 октября 2021 года стороны обязуются оказывать друг другу максимальную широкую взаимную правовую помощь в любых процедурах, касающихся уголовных правонарушений.
Депутаты приняли также законы о ратификации договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания и протокола между правительством Казахстана и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей.
Напомним, в декабре 2022 года Франция лишила беглого банкира Мухтара Аблязова статуса политического беженца. Согласно законодательству его ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
Как сообщалось ранее, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной - о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном - о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко - по всем трем договорам.
Дополнено 18.01.2023, 11.09
Также мажилис во втором чтении принял закон об органах военной полиции. Законом уточняются задачи, компетенции, общие и специфические полномочия органов военной полиции Вооруженных сил, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности и определяется порядок их взаимодействия между собой.
Согласно внесенным изменениям, органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
Сопутствующими поправками Силы специальных операций включены в состав Вооруженных сил РК.
Как сообщалось ранее, законопроектом предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.
12.01.2023, 11:16 75806
Казахстан и Китай будут помогать друг другу при авиакатастрофах
Парламент одобрил ратификацию соглашения между РК и КНР
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов".
В соответствии с соглашением сторонами будет осуществляться организация и выполнение поисково-спасательных операций (за исключением морских поисково-спасательных операций).
Соглашением устанавливается, что стороны рассматривают казахстанско-китайскую государственную границу и границу между прилегающими районами полетной информации как границы между их районами поиска и спасания, за которые они несут ответственность. При этом разграничение границ между районами поиска и спасания не изменяет или не отменяет казахстанско-китайскую государственную границу и не оказывает никакого влияния на нее.
Все поисково-спасательные операции на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах полетной информации будут осуществляться в соответствии с законодательством двух стран.
Кроме того, каждая сторона будет обеспечивать наличие в ее районе служб поиска и спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство.
Компетентные органы одной стороны, которые желают направить свои поисково-спасательные службы на территорию государства другой стороны для проведения поисково-спасательных операций, должны будут подавать запрос, предоставляя полную информацию о предстоящей операции, в координационный центр поиска и спасания другой стороны или органу, назначенному для этих целей другой стороной.
Стороны самостоятельно будут нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.
В рамках Соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами своих государств и служб поиска и спасания. Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен поисково-спасательной информацией и опытом", - сказано в заключении к проекту закона.
Также в ходе заседания сенаторы одобрили освобождение трех судей Верховного суда РК: Вячеслава Салия, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Он освобождены от должностей в связи с назначением на другие посты.
10.01.2023, 11:55 82426
Казахстан одержал очередную победу по делу Стати
Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов, сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.
Ранее, 24 декабря 2021 года, Верховный суд отменил решение апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в окружной суд Амстердама. После промежуточного решения окружного суда Амстердама от 3 мая 2022 года Республике была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.
Республика раскрыла мошенничество Стати, в частности представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены и впоследствии отозваны KPMG. Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения", - рассказали в Минюсте.
Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств.
В ведомстве напомнили, что голландский суд - не первый суд, вставший на сторону РК и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства prima facie того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества.
Так, Королевство Нидерландов стала четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.
Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов", - прокомментировал данное решение министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев
Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Республике.
Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати - ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в заключении суда.
Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража.
Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.
В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов", - говорится в материалах суда.
В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Республики Казахстан должны быть возмещены Стати.
Решение окружного суда Амстердама, обоснованное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Республика Казахстан уверена в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражное решение в других юрисдикциях. Данное решение окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях", - заключили в министерстве.
Напомним, в июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против РК.
03.01.2023, 11:03 97906
В Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", сообщает пресс-служба президента.
Закон устанавливает правовые нормы, защищающие национальные парки и другие природные богатства Казахстана от экологического ущерба: порчи земли, незаконной порубки деревьев, нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, самовольного пользования недрами и другие деяния, которые влекут за собой общественный риск для окружающей среды.
В целях усиления ответственности за экологический ущерб в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормами закона устанавливаются:
- повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;
- ответственность за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников;
- равнозначный правовой режим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.
Также предусматривается ужесточение ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества. В этой связи уточнена и конкретизирована статья 294 Вандализм, ее нормы приведены в соответствие с Законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", а также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения.
Кроме того президент подписал поправки в КоАП РК, предусматривающие усиление административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.
Текст закона публикуется в печати.
Нормы закона повышают ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушения требований лесного, водного, земельного законодательства, особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира путем увеличения размеров штрафов за соответствующие административные правонарушения, а также введения новых административных штрафов за отдельные противоправные деяния в этой сфере.
Так, увеличены штрафные санкции за порчу земли; нарушение правил охраны водных ресурсов; уничтожение или повреждение лесной фауны; нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений; засорение леса отходами, в том числе химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.
Отдельной статьей установлена административная ответственность за проявление вандализма, порчи общественного и частного имущества за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за экологические правонарушения некоммерческих организаций как юридических лиц.
Ранее глава государства подписал закон о растительном мире, целью которого является обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира.
Проблема незаконной вырубки деревьев остается актуальной для Казахстана на протяжении многих лет.
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