В СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков

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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, передает корреспондент агентства.





Данное соглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств СНГ.





Целью соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран - участников СНГ.





Предусматривается, что участники соглашения совместно будут планировать и осуществлять мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний; будут осуществлять по запросу обмен информацией.





Кроме того, мажилис принял проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года».





Протокол был подписан в октябре 2021 года в ходе заседания совета Евразийской экономической комиссии.





Целью протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о ЕАЭС и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.