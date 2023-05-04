03.05.2023, 11:25 3396
В СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, передает корреспондент агентства.
Данное соглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств СНГ.
Целью соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран - участников СНГ.
Предусматривается, что участники соглашения совместно будут планировать и осуществлять мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний; будут осуществлять по запросу обмен информацией.
Кроме того, мажилис принял проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года».
Протокол был подписан в октябре 2021 года в ходе заседания совета Евразийской экономической комиссии.
Целью протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о ЕАЭС и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
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22.04.2023, 15:05 18496
Конституционный суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конституционный суд поступило обращение от гражданина о признании не соответствующим Конституции статьи 14 закона "О СМИ", в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.
Конституционный суд постановил, что норма закона "О средствах массовой информации" соответствует Конституции Республики Казахстан.
В Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Необходимо также учитывать положения статей 7 и 15 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", которые устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника", - пояснили в Конституционном суде.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
Положение Закона "О СМИ" о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции. В соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного Совета, защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей", - рассказали в ведомстве.
Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями пункта 1 статьи 39 Конституции показывает, что такое ограничение:
- установлено законом;
- может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;
- преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;
- является соразмерным.
Указанные выше цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причиненный. Исключение (ограничение), предусмотренное подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона о СМИ, буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае", - добавили в КС.
07.04.2023, 16:40 41236
Про упрощенную процедуру выдачи земельных участков рассказали в Минсельхозе
Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах местных исполнительных органов
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства РК уточнили, где можно получить информацию об упрощенной процедуре получения земельных участков.
Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах (региональные геоинформационные системы) местных исполнительных органов. Земельный участок можно будет выбрать на "Публичной кадастровой карте" информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, разработанной Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК", - сообщили в ведомстве.
Воспользоваться картой могут только авторизованные пользователи.
Публичная кадастровая карта будет отображать сведения земельного, правового и градостроительного кадастров Казахстана и иные сведения государственных органов.
Напомним, 5 апреля президент Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях.
Закон был разработан в целях оперативного и прозрачного предоставления земельных участков.
Законом предусмотрено упрощение процедуры предоставления земельных участков в электронном формате в пределах городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, что позволит изменить действующие сроки предоставления прав на земельные участки до 30 рабочих дней", - подчеркнули в Минсельхозе.
В частности, в указанных городах исключается институт земельной комиссии, а также сокращается ряд документов (протокольное решение земельной комиссии, землеустроительный проект).
Для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления земельных участков до полной оцифровки земель сельскохозяйственного назначения.
Также внедряется онлайн-мониторинг за ходом согласования документов в государственных органах и иных организациях и композитная услуга по регистрации правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок.
15.03.2023, 12:29 83066
Проживающие в России казахстанцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство
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Москва. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.
Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос", - приводит РИА Новости текст пояснения к поправке в закон о гражданстве.
Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство.
Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… Бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий.
Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Напомним, с 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев.
15.03.2023, 11:16 83806
Парламент принял закон, упраздняющий институт земельных комиссий
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельные участки на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли в двух чтениях поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, передает корреспондент агентства.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах, сказано в заключении к проекту закона.
Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в документе.
В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-, тепло-, водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии также предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.
Кроме того, учитывая стратегическую важность градостроительных проектов, законопроектом предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "Об информатизации", "О естественных монополиях".
По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.
Напомним, Антикор защитил права около 70 предпринимателей, столкнувшихся с волокитой и необоснованными отказами при аренде земель. Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет.
09.03.2023, 11:10 95656
Президент сможет увольнять политических служащих в связи с утратой доверия - сенат принял поправки
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передает корреспондент агентства.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов.
Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
За Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы будет закреплен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики.
Также предусмотрено включение в Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" норм, касающихся особенностей регулирования труда контрактных служащих, ротационной выплаты и других норм.
Ожидается, что принятие закона повысит эффективность деятельности государственных органов; усовершенствует механизмы прохождения государственной службы; повысит ответственность политических государственных служащих; будет способствовать профилактике коррупционных преступлений, а также укрепит взаимодействия между "центром" и "регионами".
23.02.2023, 11:31 115046
Сенат одобрил закон о расширении полномочий военной полиции
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили проект закона Республики Казахстан "Об органах военной полиции".
Законопроектом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. Также отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.
На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста, а также иных мер временной изоляции военнослужащих от общества", - сказано в заключении к документу.
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.
В ходе обсуждения сенаторы внесли следующие изменения в принятый ранее мажилисом проект закона:
- уточняются задачи органов военной полиции, в том числе органов военной полиции Комитета национальной безопасности;
- уточняется редакция нормы по применению оружия военнослужащими органов военной полиции.
Как сообщалось ранее, согласно внесенным изменениям органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
23.02.2023, 11:03 115621
В Казахстане введут новую форму управления жилыми домами
Непосредственное совместное управление - данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", целью которого является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.
Закон направлен на обеспечение прозрачности деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений.
Законом предусматривается создание отдельной формы управления объектом кондоминиума - непосредственное совместное управление. Данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
Также предлагается ограничить количество квартир для образования простого товарищества. Они могут быть созданы в жилых домах, в которых не более тридцати квартир. Для остальных многоквартирных жилых домов должна применяться форма объединения собственников имущества, сказано в заключении к документу.
Кроме того, законом вводится субсидирование затрат работодателей, строящих жилье для своих сотрудников в селе, поселке. Отмечается, что данная норма разработана в целях реализации поручения главы государства по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе.
Наряду с этим регламентируется компетенция собрания в части: утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места (гаража при наличии) и кладовки; принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду); другие нормы.
В ходе обсуждения закона в сенате парламента Республики Казахстан с учетом замечаний и предложений комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый мажилисом закон по следующим направлениям:
- вводится норма, согласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";
- законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений;
- вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность;
- уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок;
- регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.
Напомним, летом прошлого года в Казахстане продлили сроки перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года.
15.02.2023, 12:53 128676
В Казахстане вводится ответственность за незаконные постройки в лесах
Внесены дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло поправки в постановление "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан".
Поправки предусматривают ответственность за незаконные постройки на лесных территориях страны.
В базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства, внесены следующие дополнения: повреждение одного квадратного метра сенокосов и пастбищных угодий предусматривает штраф в 3 МРП; за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей - 0,5 МРП за один квадратный метр; за незаконное возведение построек и устройство складов за один квадратный метр - 2 МРП; за нарушение правил добычи живицы и древесных соков, заготовки второстепенных древесных ресурсов - 0,5 МРП.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
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