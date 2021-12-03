Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

Фото: Минобороны
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - За Министерством обороны РК закрепят функцию по организации хранения и создания запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны.
Соответствующие изменения в "Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан" опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 14 декабря 2021 года.
Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе.
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.