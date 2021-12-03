Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

НУР-СУЛТАН. 27 ноября - Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.

16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального Банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.

Напомним, ранее Анатол и Габриель Стати признали , что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов должен быть отменен. Снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года.

Они также отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана.