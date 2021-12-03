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Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

02.12.2021, 17:35 10963
Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны
Фото: Минобороны
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - За Министерством обороны РК закрепят функцию по организации хранения и создания запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны
 
Соответствующие изменения в "Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан" опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 14 декабря 2021 года. 
 

Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе. 

 
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
 

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Дело Стати: активы Нацфонда вернулись в Казахстан

27.11.2021, 11:01 42121
НУР-СУЛТАН. 27 ноября - Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК. 
 
В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.
 
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального Банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.
 
Напомним, ранее Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов должен быть отменен. Снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. 
 
Они также отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана. 
 
Сообщалось также, что Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation. 
 

Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation

25.11.2021, 13:09 52057
Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation
Фото: econsulting.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией "Big Sky Energy Corporation". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией "Big Sky Energy Corporation" против Республики Казахстан. Сумма иска составила - 460,1 млн долларов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

 
Как сообщили в ведомстве, Казахстан убедил Трибунал, что двустороннее инвестиционное соглашение между Казахстаном и США не было нарушено. Требования истца полностью отклонены. Трибунал обязал истца возместить РК арбитражные расходы.
 
В Министерстве отметили, что арбитражный иск был инициирован американской компанией "Big Sky Energy Corporation" в июле 2017 года согласно правилам МЦУИС.
 

Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн-формате. Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Интересы Республики Казахстан по данному делу представляют Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с юридической фирмой "Reed Smith LLP".
 
 

Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана

17.11.2021, 15:18 65395
Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана
Фото: govoritnotariat.com
БРЮССЕЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте Министерства юстиции РК, апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США и пришел к выводу, что Стати ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.
 

16 ноября 2021 года апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США (Решение)".

 
Решение апелляционного суда прокомментировал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. 
 

Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".

 
 
 
Полную предысторию дела можно найти здесь. 
 

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