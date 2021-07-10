За неуплаченные налоги свыше 6 МРП будут арестовывать банковские счета

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Департамент госдоходов Алматы узаконил минимальную сумму налоговых долгов для наложения ареста на банковские счета, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с внесенными изменениями установлен предельный порог налоговой задолженности - 6 МРП, или 17 502 тенге - ниже которого меры по аресту счетов не применяются", - сообщили в департаменте.

Поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 июля 2021 года.

В департаменте подчеркнули, что на сегодняшний день в Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогам на собственность составляет 5,1 млрд тенге. Количество должников превысило 106 тыс. человек.

Наибольшая сумма задолженности приходится на налог на транспорт - 4,7 млрд тенге.

В ведомстве напомнили, что в случае неуплаты долгов судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны, что в период отпусков имеет большое значение.

Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств за каждый день просрочки начисляется пеня.

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня", - подчеркнули в департаменте.

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