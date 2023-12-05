ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении

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7 марта на полях первой сессии ВСНП 14-го созыва Министр иностранных дел Цинь Ган в пресс-центре ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ, посвященные внешней политике Китая и международным отношениям.

Цинь Ган: Доброе утро, дорогие друзья, корреспонденты, очень рад встрече с вами. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. В этих условиях Китай будет неукоснительно придерживаться независимой, самостоятельной и миролюбивой внешней политики, сохранять твердую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды, был и остается конструктивным фактором в поддержании мира, развития и международного порядка. Сейчас с удовольствием готов ответить на ваши вопросы.

CCTV: В связи с оптимизацией противоэпидемических мер от внешнеполитической работы Китая много ожидают не только в стране, но и за рубежом. Не можете поделиться с нами основными задачами и яркими моментами китайской дипломатии в текущем году, прежде всего в плане внешних контактов на высшем уровне. Как новый глава внешнеполитического ведомства, что вы можете сказать о перспективе китайской дипломатии?

Цинь Ган: 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. 20-й съезд дал высшее распоряжение китайской дипломатии, определил главные задачи и стратегические направления. В условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости.

Будем под руководством дипломатии глав государств прилагать максимум усилий по организации первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", тем самым показывать уникальные манеры китайской дипломатии.

Будем ставить перед собой задачи отстаивать коренные интересы своей страны, решительно противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, непоколебимо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Будем с опорой на партнерские отношения способствовать конструктивной координации и контактам между крупными государствами, развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, продвигать формирование международных отношений нового типа, расширять круг друзей Китая. Стараемся дружить и дружбу укрепить как следует.

Будем с целью продвигать открытость и развитие вносить свою лепту в дело высококачественного развития и расширения открытости своей страны, противостоять попыткам разъединения и введения односторонних санкций, защищать открытую и инклюзивную мировую экономику, чтобы развитие Китая открывало все новые возможности для всего мира.

Будем во имя многосторонности продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества, стимулировать демократизацию международных отношений, выстраивать более справедливое и рациональное глобальное управление, отдавать китайскую мудрость и вариант в противодействии общим для человечества вызовам.

Будем ставить интересы народа превыше всего, переживать за каждого проживающего за рубежом соотечественника, выполнять славную миссию китайской дипломатии ради народа, усиливать работу по обслуживанию и защите безопасности учреждений и сограждан за границей, делать связи Китая с внешним миром безопаснее и удобнее.

Мир далеко не спокоен, в нем хватает хаоса и перемен, сталкиваются факторы солидарности и развала, переплетаются шансы и вызовы. Китайская дипломатия отправляется в новый славный поход, впереди не только гавань мечты, но и самые дерзкие волны. Чем труднее, тем славнее победа. Будем под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о внешней политике, руководствоваться духом 20-го съезда КПК, придерживаться целей поддержания мира во всем мире и содействия совместному развитию, с чувством долга преодолевать всякие трудности, создавать благоприятные внешние условия для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, тем самым открыть новую страницу летописи дипломатии великой державы с китайской спецификой.

Журнал "Руз Аль-Юсеф": Многие считают, что Китай предоставил миру новую модель модернизации, который служит ориентиром для других стран мира, особенно развивающихся стран. Как Вы считаете, именно какое значение имеет китайская модернизация для мира?

Цинь Ган: Да, действительно, как вы сказали, сейчас "китайская модернизация" стала ключевым словом на международной арене. Модернизация страны с более чем 1,4-миллиардным населением - это беспрецедентное великое начинание в истории человечества, его значение для всего мира трудно переоценить.

Китайская модернизация позволила преодолеть дилеммы в области развития человеческого общества, развеять миф "модернизация равна вестернизации", предложила новую форму человеческой цивилизации. Она наводит многие страны, в первую очередь развивающиеся государства, на глубокие мысли в следующих 5 аспектах:

Первое, независимость и самостоятельность. Китайская модернизация сработает тем, что она зиждется на китайской земле и коренится в китайской культуре, полностью соответствует реалиям в стране. Успех развития Китая убедительно показывает, что все страны вправе и способны выбирать собственный путь и держать судьбу в своих руках.

Второе, народ превыше всего. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечивает материальный достаток и духовное достояние. Китайская модернизация - это не благо для меньшинств стран и населения, это не усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, это не духовная пустота или морально-нравственная деградация. Все народы должны иметь равное право на развитие и счастливую жизнь.

Третье, мирное развитие. В отличие от западной модели китайская модернизация - это совершено новый путь модернизации, которая не основана на войне, колонизации или ограблении других, а ратует за мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш и гармоничное сосуществование человека и природы.

Четвертое, открытость и толерантность. Модернизация человечества должна являться не универсальной, а разнообразной, уважать путь разных стран к модернизации в соответствии с национальными реалиями, обмениваться опытом в интересах общего процветания.

Пятое, сплоченность и упорная борьба. Успех развития Китая свидетельствует, что сила в единстве, раздробленность приведет к упадку. Нужно упорным трудом довести дело до конца. Сами видите, как в некоторых странах не уберут межпартийные борьбы, заняты пустыми разговорами, с легкостью пересматриваются принятые решения. В таком случае любой, пусть самый грандиозный план обернется иллюзией и неудачей.

Процесс китайской модернизации - это рост силы, выступающей за мир, справедливость и прогресс. Мы надеемся и уверены, что появятся все больше попутчиков в деле модернизации и сбудется мечта о формировании сообщества единой судьбы человечества.

ТАСС: В каком направлении развиваются отношения между Пекином и Москвой? Могут ли наши страны предложить новый тип межгосударственных связей? Планируется ли визит Председателя в Россию после двух сессий? Возможно ли в перспективе отказ от использования доллара и евро в двусторонней торговле？

Цинь Ган: Вы упомянули новый тип межгосударственных связей, по-моему, такое понятие очень подходит нынешним китайско-российским отношениям. Кстати каким должен быть новый тип связей между крупными державами? К чему он должен привести, эксклюзивным блокам или честному партнерству? Китай и Россия на своем примере показали всему миру как выстроить стратегические, доверительные и добрососедские связи между державами и предложили новый тип межгосударственных отношений.

Те, кто привык судить китайско-российские отношения со своей колокольни, по-прежнему живут стереотипами блоковой конфронтации. Отношения между Китаем и Россией основаны на принципе неприсоединения и неконфронтации. Мы не дружим против кого-то, мы никому не угрожаем, и нам никто не может препятствовать, нас никто не может рассорить. Китайско-российская связка - это драйвер для развития многополярного мира и демократизации международных отношений, это залог глобального стратегического баланса и стабильности. Одним словом, чем больше не хватает в мире стабильности, тем важнее укреплять китайско-российскую связку.

Контакты на высшем уровне - компас для всего комплекса китайско-российских отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством глав двух государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией непременно продолжает развиваться и подниматься на новые высоты.

Что касается валют для расчета в двусторонней торговле, то здесь логика проста - удобные и надежные валюты всегда пригодятся. Это хорошо понятно, ведь мировые валюты не должны быть использованы как оружие для односторонних санкций, тем более синоним шантажа и принуждения.

Газета Жэньминьжибао: Озвученная Председателем Си Цзиньпином Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности нашли столько широкие позитивные отклики в мире. Скажите, пожалуйста, какую свою роль Китай видит в деле укрепления и совершенствования глобального управления? Какие дополнительные меры можно ожидать от Китая?

Цинь Ган: Современный мир переживает глубочайшие перемены и потрясения. Чем все это объясняется? Что делать? Человечество вновь стоит на перепутье. Верное решение представил Председатель Си Цзиньпин, который всегда мыслит глобальными категориями с высоты мира, истории и всего человечества. За десятилетие Председатель Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство "Одного пояса и одного пути", общечеловеческие ценности и вышесказанные вами две инициативы. Их суть заключается во взаимозависимости всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества. Когда мы едины, мы можем победить коронавирус, противостоять климатическим изменениям, преодолеть дефицит мира, безопасности, развития и управления во имя открытого, инклюзивного, экологически чистого и прекрасного мира, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность и совместное процветание.

Путь к глобальному управлению гладким быть не может. Как гласит древняя китайская мудрость: "Если в мире друг к другу относятся с любовью, все будет в порядке, в противном случае хаос неизбежен". В народе говорят, что "Управление государством по собственному усмотрению ведет к хаосу, а на основе верховенства получится полный порядок". Эти мудрости нас учат: глобальное управление должно строиться на верховенстве закона, при соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Нужно придерживаться справедливости и солидарности против гегемонии и конфронтации. На развивающиеся страны приходится более 80% от общей численности населения и более 70% вклада в рост мировой экономики. Народы развивающихся стран вправе жить лучшей жизнью, расширять свою представленность и право голоса на мировой арене.

Величайший идеал - создание мира, который разделяют поистине все. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества.

NBC: Однажды вы написали, что насколько будут устойчивы китайско-американские отношения - дело, касающееся будущего не только народов Китая и США, но и всей планеты. В свете не прекращающегося столкновения интересов двух сторон стоит ли рассчитывать на достижение устойчивости в отношениях между Китаем и США? Как Вы собираетесь сделать китайско-американские отношения здоровыми и стабильными? Помимо коренных интересов Китая, коренные интересы США Вы когда-нибудь тоже учитывали?



Цинь Ган: То, что произошло недавно между нами с американскими партнерами вокруг беспилотного аэростата, было сугубо случайным инцидентом из-за форс-мажора и не более того. Это хорошо понятно по фактам и характеру самого события. Тем более что и в Америке его никто не воспринимал как реальную угрозу. Однако такой несчастный случай стал поводом для провокации Вашингтона, который явно в нарушение духа международного права и международной практики по презумпции виновности чрезмерно отреагировал, пошел на злоупотребление военной силой и натворил дипломатический скандал. Все это можно было бы избежать.

Случайности не случайны. Поскольку Вашингтон серьезно ошибается в понимании и оценках Китая, воспринимая Китай в качестве самого главного соперника и крупнейшего геополитического вызова. Ошибка допускается уже в самом начале, как говорят, первая пуговица застегнута неверно. Такая деструктивная политика США в отношении Китая совсем теряет здравый смысл.

Вашингтон заявляет, что, мол, он стремится выиграть путем конкуренции и не хочет вступать в конфликт с Китаем. А что это за "конкуренцию" у американцев? Она является ничем иным, как попытками со всех сторон давить, удушить и подчинить по правилам пресловутой игры с нулевой суммой. Оказалось, соблюдение правил только на словах. Когда атлет ради своей победы на Олимпиаде стал всячески пытаться подножки ставить даже травмировать конкурента, это ничего общего не имеет с честной конкуренцией, а сугубо отвратительная игра и злостное нарушение правил! "Установить для китайско-американских отношений защитные ограждения" и "избежать конфликта" - на самом деле нацелено на то, чтобы делать угодными да и податливыми без малейшего сопротивления. Какая нелепость! Настоятельно призываю Вашингтон затормозить и вернуться на верные рельсы, иначе никакие же "защитные ограждения" не спасут скатывающиеся в конфликт китайско-американские отношения. Кто будет отвечать за столь катастрофические последствия. Разыгрывая такую конкуренцию, Вашингтон поставил на карту не только коренные интересы народов США и Китая, но и судьбу всего человечества. С этой игрой мы никак не можем смириться. Хочешь сделать Америку вновь великой, нужно и душу свою сделать великой. Сдерживание и давление не принесет Америке величие, попытки препятствовать великому возрождению Китая суждены на провал.

Как отмечал Председатель Си Цзиньпин, от того, насколько будут ладить отношения между собой Китай и США, зависит будущее всего мира. У нас не остается другого выбора, кроме как стремиться к выстраиванию добрых двусторонних отношений. Примечательно, что и в самой Америке бьют чувство тревоги и беспокойства за судьбу китайско-американских отношений, все чаще слышатся призывы вернуться к благоразумной и прагматичной политике в отношении Китая.

Как китайцы, американский народ тоже гостеприимный, дружелюбный и искренний, стремится к счастливой жизни и прекрасному миру. Когда я работал в США, один работающий в порту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе докером мне сказал, США и Китай должны обязательно вместе процветать, поскольку вся его семья зарабатывает и живет на доходы от торговли с Китаем. Фермер из штата Айова уверил меня, что в мире все еще так много голодных и он старается как больше зерна производить. По мнению ректоров американских вузов, научно-технический прогресс невозможен без международных контактов, а срыв научно-технических связей -- путь проигрышный. Чемпионка Всемирного конкурса "Мост китайского языка" среди учеников начальной школы, ученица англо-китайской школы в штате Миннесота мне сказала на блестящем китайском языке, что учит китайский язык, потому что Китай ей нравится. Эти приятные эпизоды постоянно мне напоминают, что китайско-американские отношения должны основываться на общих интересах и ответственности двух стран, на дружбе двух народов. Тут не должно быть места внутриполитической конъюнктуре и истерическому неомаккартизму.

Руководствуясь принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином, Китай прилагает неустанные усилия к обеспечению здорового и стабильного развития китайско-американских отношений. При этом надеемся, что Белый дом услышит голос народов двух стран, снимет стратегическое беспокойство по поводу якобы усиливающейся "экспансии авторитарных режимов", откажется от рудиментов холодной войны и правил "игры с нулевым результатом", перестанет быть заложником "политкорректности", рассчитываем на выполнение Вашингтоном своих обещаний и принятие им встречных шагов в пользу совместного поиска правильного пути сосуществования Китая и США на благо двух стран и всего мира.

Телеканал Феникс: В последнее время не утихает спекуляция американских мозговых центров и официальных лиц вокруг возможной вспышки конфликта между Китаем и США в 2027 году или в 2025 году из-за тайваньского вопроса. От СМИ поступают сенсационные сообщения о том, что в Вашингтоне уже разработан план "уничтожения Тайваня". Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Тайваньском проливе? Насколько велика возможность вспышки конфликта между Китаем и США в Тайваньском проливе?

Цинь Ган: Знаю, что сегодня Тайвань - это неминуемый вопрос и в этой связи я специально взял с собой Конституцию Китайской Народной Республики. Прежде всего, я хочу сослаться на текст ее преамбулы: "Тайвань является частью священной территории Китайской Народной Республики. Завершение великого дела воссоединения Родины - священный долг всего китайского народа, в том числе и наших соотечественников на Тайване". Разрешение тайваньского вопроса является собственным делом китайцев, никакое иностранное государство не вправе в него вмешиваться. На днях высокопоставленный чиновник США заявил, что тайваньский вопрос не относится к внутренним делам Китая. Мы категорически выступаем против этого и сохраняем высокую бдительность.

По обе стороны Тайваньского пролива живут одной семьей - это единый Китай. Как кровные соотечественники, мы будем и впредь со всей искренностью прикладывать максимум усилий для достижения мирного воссоединения. При этом мы сохраняем выбор принятия всех необходимых мер, что четко предусмотрено в Законе КНР о противодействии расколу государства. В случаях нарушения данного закона мы обязаны действовать в соответствии с конституцией и законодательством. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского народа и правительства защитить государственный суверенитет и территориальную целостность.

Тайваньский вопрос - сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, красная линия "номер один" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. На американской стороне лежит неснимаемая ответственность за возникновение тайваньского вопроса. Мы обсуждаем тайваньский вопрос с американцами, чтобы требовать от них невмешательства во внутренние дела Китая. Китайский народ вполне вправе задать вопрос: почему американская сторона всегда подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность, когда речь идет о украинском вопросе, а по вопросу китайского Тайваня вообще не хотят уважать суверенитет и территориальную целостность Китая? Почему они, с одной стороны, требуют от Пекина не поставлять оружие России, а с другой стороны сами не прекращают продажи вооружений Тайваню вопреки совместному коммюнике КНР и США от 17 августа 1982 г.? Почему они, заявляя на словах о содействии миру и стабильности в регионе, а на деле тайно разработали план "уничтожения Тайваня"?

Сепаратистская деятельность на Тайване полностью противоречит миру и стабильности в Тайваньском проливе, является реальной угрозой миру и стабильности. Принцип одного Китая - краеугольный камень поддержания ситуации, а три совместных китайско-американских коммюнике - залог мира и стабильности в Тайваньском проливе. Китайско-американские отношения обрушатся в случае отсутствия надлежащего урегулирования тайваньского вопроса. Если Вашингтон действительно желает мира и стабильности в Тайваньском проливе, то должен безотлагательно прекратить сдерживание Китая посредством Тайваня, вернуться к фундаментальному принципу одного Китая, выполнять свои политические обещания, недвусмысленно выступает против сепаратистской деятельности на Тайване и пресекать ее.

Global Times: Прошло уже больше года с начала украинского конфликта, в последнее время некоторые западные СМИ обрушились на Китай с претензиями, призывая Китай отказаться от поставок летальных оружий, якобы "Китай должен взять на себя особую ответственность". Как Вы бы это прокомментировали?

Цинь Ган: Украинский кризис - печальная трагедия, которой вполне можно было бы избежать, почему все так получилось - тяжелый урок для всех нас.

Украинский кризис нужно рассматривать в полноте глубоких исторических причин и реальных факторов, по сути дела это результат катастрофических столкновений по структуре безопасности на европейском континенте. Китай всегда выступает со своим независимым рассуждением, которое основано на правде и справедливости. Мы всегда за мир против войны, за диалог против санкций, вместо того чтобы подливать масла в огонь мы постоянно стремимся к снятию напряженности. Мы не провокатор, и не конфликтующие, к тому же мы никогда не поставляли оружие никому из конфликтующих. Нам тут ни причем, за чем все вины и грехи пытаются на нас переложить, за чем все эти санкции и шантажи! Это абсолютно недопустимо!

На днях Китай опубликовал 12-пунктовую Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, которая содержит призывы уважать суверенитет всех государств, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить мирные переговоры, основная цель документа - примирение и налаживание диалога.

К большому сожалению, усилия, направленные на примирение и переговоры, постоянно подрываются, будто существует какая-то "невидимая рука", пытающаяся затянуть и разогреть конфликт ради корыстных геополитических замыслов.

Настал переломный момент в украинском урегулировании, предстоит сделать выбор: прекратить конфликт и восстановить мир, вернуться в русло политического урегулирования, или подливать масла в огонь и давать волю ухудшающейся ситуации. Силовые методы, санкции и давление - путь в никуда. Важнее всего проявлять сдержанность и благоразумие в пользу снижения напряженности, в максимально кратчайшее время запустить мирные переговоры. Резонные озабоченности всех сторон в сфере безопасности должны уважаться, без чего невозможно встать на путь к прочному миру в Европе.

Ассошиэйтед Пресс Пакистана: В этом году исполняется 10-летие китайской инициативе "Один пояс и один путь". В последние годы США и ЕС тоже выдвинули глобальные инфраструктурные программы как "Восстановим мир лучше, чем он был". Как Вы считаете, эти инициативы и программы конкурируют друг с другом? Как Вы бы откликнулись на подозрение, что "Один пояс и один путь" приводит к долговой ловушке?

Цинь Ган: Инициатива "Один пояс и один путь" - высококачественное общественное благо, предложенное Китаем, с привлечением разных сторон и широко доступное для всего мира. Привлекательность Инициативы, участниками которой стали более трех четвертей стран мира и 32 международные организации, обусловлена ее высокими стандартами, устойчивостью и нацеленностью на повышение благосостояния народов.

На протяжении 10 лет грандиозный план стал реалией, послужил практическим стимулом для развития стран-участниц и ощутимым благом местного населения. За 10 лет совместного развития Инициатива продемонстрировала отличные результаты, оставила знаковые, символические и яркие следы в сотрудничестве. Общая сумма инвестиций уже составляет около триллиона долларов США. Инициатива объединяет участников в реализации более 3000 совместных проектов, создав 420 тысяч рабочих мест, что позволило избавить приблизительно 40 млн людей от нищеты. Железная дорога Китай-Лаос превратил Лаос из страны, не имеющей выхода к морю в наземный транспортный узел. Электростанция Путталам в Шри-Ланке осветила многотысячные дома. Железная дорога Момбаса-Найроби дало толчок экономическому росту на два процентных пункта. В мастерских "Лубань" молодежь из более 20 стран приобрели профессиональные навыки. Отправлены в общей сложности 65 тысяч грузовых поездов по маршруту Китай-Европа. Это караван стальных верблюдов, соединяющий Азию и Европу. Это китайско-европейский экспресс для перевозки противоэпидемических материалов. В этом году Китай готов воспользоваться III Форумом на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", чтобы добиться больших плодотворных результатов.

Инициатива "Один пояс и один путь" носит прагматичный и открытый характер, основывается на принципе совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В развитии сотрудничества соблюдаются принципы переговоров, консультации и полного учета интересов всех сторон. Мы приветствуем инициативы других стран, которые не имеют никаких идеологических предрассудков и сиюминутных геополитических предпочтений.

Попытки приклеивать на Китай ярлык "долговой ловушки" никак не получатся. По статистике, крупнейшее давление развивающихся стран по погашению долгов заключается в том, что 80% государственных долгов выданы многосторонними финансовыми структурами и коммерческими кредиторами. Особенно с прошлого года, беспрецедентное повышение ставки Федеральной резервной системы США привело к значительному оттоку денежных средств стран, что чревато ухудшением и без того серьезных долговых проблем.

Китай постоянно оказывает необходимую поддержку странам, сталкивающимся с финансовыми трудностями. Китайская сторона внесла наибольший вклад в претворение в жизнь инициативы о предоставлении отсрочки по обслуживанию долгов в рамках G20. Будем и впредь в конструктивном ключе принимать участие в разрешении международных долгов. А другие стороны должны вместе работать и брать на себя должные обязательства. Пусть все сядут за стол переговоров, методов всегда больше чем проблем.

NHK: Текущий год проходит под знаком 45-летия заключения Договора о мире и дружбе между Японией и КНР. Сегодня между двумя странами по-прежнему сохраняются заведомые разногласия в позициях в таких сферах, как политика, экономика и обеспечение безопасности. Как новое правительство Китая будет выстраивать отношения с Японией?

Цинь Ган: Китай и Япония - близкие соседи. Для выстраивания китайско-японских отношений в новую эпоху необходимо претворить в жизнь следующие моменты.

Во-первых, быть верным и слову. 45 лет тому назад между Китаем и Японией был заключен Договор о мире и дружбе, в котором впервые юридически закреплены принципы и ориентиры развития китайско-японских отношений. Договор вместе с другими тремя совместными политическими документами заложил политический фундамент двусторонних отношений. Необходимо их строго соблюдать, в особенности важный политический консенсус о том, что две страны должны быть партнерами, а не угрозами друг другу. Что сказано, то и сделано.

Во-вторых, извлечь уроки из истории. Японская милитаристическая агрессия причинила китайской нации невыразимые страдания, которые ощутимы и сегодня. Это никогда не будет забыт китайском народом и не подлежит забвению Японии. Ведь забыть прошлое значит предательство, а отрицать вину подразумевает ее повторение. Китай всегда относится к Японии с доброй волей и в духе добрососедства. Однако, если кто-то в Японии предпочитает относиться к своему соседу с злонамеренностью вместо доброжелательности, вступая в новую холодную войну для сдерживания Китая, то двусторонним отношениям, которые еще не полностью избавились от травмы прошлого, грозит новый ущерб.

В-третьих, отстаивать порядок. Раз из уст официального Токио все чаще слышится риторика о так называемом "порядке", давайте сначала разберемся в том, о каком порядке здесь речь идет. Нынешний миропорядок основан на победе, одержанной в Мировой антифашистской войне ценой жизней и крови 35-миллионных китайских военных и населения. Любые ревизионистские попытки бросить вызовы послевоенному миропорядку и международной справедливости категорически неприемлемы китайскому народу. Сегодня особую актуальность имеет Договор о мире и дружбе между Китаем и Японией, который четко предусматривает отказ от гегемонии.

В-четвертых, стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу. Китай и Япония располагают большой взаимодополняемостью в экономике. Мы должны придерживаться рыночных принципов и духа свободы и открытости, укреплять сотрудничество, совместно обеспечить устойчивость производственно-сбыточных цепочек, чтобы придать импульс и энергию оживлению глобальной экономики.

И наконец не могу не упомянуть о решении Токио сбросить загрязненную воду с АЭС "Фукусима" в море - это далеко не личное дело Японии, а глобальная проблема, касающаяся морской среды и здоровья всего человечества. В этой связи призываем японскую сторону проявить ответственность в решении этого вопроса.

Агентство Синьхуа: Вашингтон заявил о намерении "формировать стратегическую среду в окружении Китая" с опорой на "Индо-Тихоокеанскую стратегию". В этом контексте страны региона испытывают большое давление. Есть мнение, что из-за спада китайской экономики региональным государствам трудно и впредь "полагаться на США по безопасности, на Китай по экономике". Как вы можете это прокомментировать?

Цинь Ган: Творя из себя свободную и открытую инициативу, "Индо-Тихоокеанская стратегия" США, по сути дела, нацелена на сколачивание разнообразных замкнутых и эксклюзивных группировок. Под вывеской обеспечения региональной безопасности в Вашингтоне пытаются провоцировать конфликты и планировать "Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО". Заявляя на словах о содействии региональному процветанию, а на деле - намерены на "разъединение и срыв цепочек", даже нарушение интеграционного процесса в регионе.

США открыто объявляют "формировать стратегическую среду в окружении Китая", что как раз показало их истинную цель - использовать Индо-Тихоокеанскую стратегию для сдерживания Китая. Это в конечном итоге нанесет серьезный ущерб асеаноцентричной структуре регионального сотрудничества, лейтмотивом которой являются открытость и инклюзивность, повредит общим и долгосрочным интересам стран региона. Этот путь никуда не ведет и обречен на провал.

Я заметил, что из уст ряда руководителей стран региона звучат заявления, что АСЕАН не должен использоваться в качестве прокси каких бы то ни было внешних сил или заложника в соперничестве крупных держав. Азия должна стать площадкой для сотрудничества и всеобщего выигрыша, а не шахматной доской для геополитической игры. Здесь неприемлемы ни повторение холодной войны в любых формах, ни копирование кризиса как украинского.

Возвращаюсь к вопросу, на кого можно полагаться по безопасности или по экономике? Я думаю, что важнее всего такие принципы, как приверженность к солидарности, приложение совместных усилий, общая безопасность и совместное развитие во имя более тесного сообщества единой судьбы с соседними странами.

Считаю опасение в отношении перспективы китайской экономики совсем лишним. В последнее время международные организации повысили прогноз роста китайской экономики на 2023 год. Мы сами ожидаем, что ВВП страны в этом году вырастет на примерно 5%. Этот целевой показатель гораздо выше, чем у других ведущих экономик. По итогам прошлого года объем реально используемого нашей страной иностранного капитала увеличился на 8% и Китай занял лидирующую позицию по притокам привлечения иностранных инвестиций. Скоро состоятся Форум высокого уровня по развитию Китая и ежегодная сессия Боаоского азиатского форума. В этом году в Тяньцзине будет проведен форум "летний Давос". Насколько мне известно, эти мероприятия вызывают большой интерес у предпринимателей всего мира. Судя по моему общению с коллегами из стран региона, могу сказать, что нас объединяет общее стремление к развитию, предметом наших разговоров всегда было сотрудничество. Убежден, что содействие высококачественному развитию, расширение внешней открытости на высоком уровне, формирование новой архитектоники развития Китая откроют странам мира, в особенности странам региона, новые возможности.

The Paper: В конце прошлого года Председатель Си Цзиньпин принял участие в первом саммите "Китай - Арабские государства" и саммите "Китай - ССАГПЗ", нанес государственный визит в Саудовскую Аравию. В феврале текущего года Китай принял Президента Ирана Ибрахима Раиси, прибывшего с визитом. Все это свидетельствует о том, что Китай уделяет все больше внимания Ближнему Востоку. Скажите, пожалуйста, каковы приоритеты политики Китая в отношении этого региона?

Цинь Ган: Китай и государства Ближнего Востока имеют древнюю историю связей, являясь хорошими друзьями и надежными партнерами.

В конце прошлого года на первом саммите "Китай - Арабские государства" стороны договорились формировать китайско-арабское сообщество единой судьбы в новую эпоху, что придало мощный импульс дружественному сотрудничеству между Китаем и арабским миром. В прошлом месяце успешно состоялся визит Президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай, в ходе которого выражена приверженность углублению всестороннего стратегического партнерства и выведению двусторонних отношений на новую высоту.

Китай поддерживает стратегическую самостоятельность стран Ближнего Востока, выступает против вмешательства в их внутренние дела извне. Стоя на страже справедливости, Китай будет и дальше поддерживать усилия стран региона к политическому урегулированию "горячих точек" путем диалога и консультаций. Китай полностью уважает роль стран Ближнего Востока как хозяина в регионе, ни в коем случае не будет восполнять так называемый "вакуум" и создавать какие-то узкоблоковые структуры. Готовы и впредь содействовать безопасности и стабильности Ближнего Востока, продвигать сотрудничество во имя развития, процветания, солидарности и самостоятельности стран региона.

Сингапурская газета "The Straits Times": По мнению некоторых обозревателей и аналитиков, назначение вас на пост министра иностранных дел говорит о якобы переходе Китая от дипломатии "воина-волка" к более умеренному стилю внешней политики. Действительно ли Китай "отклонился" от прежнего "жесткого курса"?

Цинь Ган: Вопрос интересный. Когда я начал свою миссию в США в качестве посла, в американской прессе кричали: "Вот-вот идет воин-волк из Пекина". А теперь на посту министра меня лишили этого названия. Не жалко, что ли? Так называемая "дипломатия воина-волка" - это не что иное, как словесная западня. Те, кто ее придумал, либо вообще ничего не понимают Китай и его внешнюю политику, либо сознательно закрывают глаза на реальность.

Еще 2000 лет назад Конфуций сказал: "Нужно за добро воздавать добром, а за обиду - справедливостью. Если за обиду ответить добром, чем ответить за добро?"

Китайская дипломатия достаточно великодушна и доброжелательна, однако когда нас окружают одни злые волки, у наших дипломатов не останется выбора, кроме как встать и с ними бороться, чтобы защищать наш дом и нашу Родину.

AFP: На фоне довольно напряженных отношений с США за последние месяцы планирует ли Китай усиливать политические и торгово-экономические связи с ЕС?

Цинь Ган: Китай и Европа - великие цивилизации, два крупных рынка и могущие силы. Ведение связей между Китаем и Европой - вполне самостоятельный выбор сторон с учетом собственных стратегических интересов. Китайско-европейские отношения не направлены против третьих сторон, не зависимы от них, тем более не подвержены их вмешательству.

Как бы не изменилась международная обстановка, Китай всегда видит в Европе всестороннего стратегического партнера и ратует за ее интеграцию. Будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития.

Китай готов сообща с Европой, придерживаясь истинной многосторонности, принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, преодолеть разные препоны и сложности, углублять всестороннее стратегическое партнерство, вносить в хаотичный мир стабильность, предсказуемость и позитивную энергию.

China Daily: Наша газета вела рубрику "Задай вопрос Министру иностранных дел", и мы получили из молодых людей много вопросов, касающихся международного имиджа Китая и его права голоса в международных делах. Как, на Ваш взгляд, можно демонстрировать миру настоящий, многогранный и всесторонний Китай? Какую роль могла бы сыграть молодежь в укреплении права голоса Китая на международной арене?

Цинь Ган: Благодарю China Daily за создание такой площадки, которая дает возможность людям, особенно юношам и девушкам ближе подойти к китайской дипломатии. Слово благодарности выражаю всем молодым друзьям за оказанное китайской дипломатии внимание и поддержку. Вы задали весьма хороший вопрос, я искренне восхищаюсь чувством пламенного патриотизма и широким кругозором подрастающего поколения. В Китае говорят: каждый в ответе за судьбу Отечества. Председатель Си Цзиньпин сказал, что молодежь - это надежда, будущее за ней, и она должна вносить энергичный вклад в формирование сообщества единой судьбы человечества.

Сегодня Китай постепенно приближается к центру мировой арены, как никогда часто упоминается на прессе и находится под пристальным вниманием всего мира. Однако у нас в руках количество мегафона и звонкость голоса остаются недостаточными, тем более на международной арене немало тех, кто не дает другим говорить. Приходится сталкиваться с недружественными шумихами и недостоверной риторикой в отношении Китая. Укреплять право голоса Китая в международных делах - святая ответственность современной китайской молодежи.

Молодежь должна быть уверенной в себе. 5-тысячелетняя китайская цивилизация и модернизированное развитие страны позволяют нам быть уверенными в себе. Надеюсь, что молодежь будет укреплять свойственную китайцам целеустремленность, стойкость и решимость, сумеет смотреть на другие страны и разговаривать с ними наравне, представить свое видение и голос, показать себя всему миру.

Молодежь должна стремиться к прогрессу. Осуществление великого возрождения китайской нации и формирование сообщества единой судьбы человечества требуют от молодежи отважности и настойчивости двигаться вперед. Если западная модернизация стала прелюдией модернизации человечества, то ее симфонией будут развитие и прогресс развивающихся государств, включая Китай. Стремление китайской молодежи к реализации своей мечты - самые яркие и прекрасные ноты этой симфонии.

Молодежь должна быть открытой к внешнему миру. Необходимо иметь глобальный кругозор, заимствовать все лучшее у других и обменяться полезным опытом. Важно уметь своими глазами наблюдать за миром, своими словами рассказать другим о Китае.

Буду рад видеть все больше молодых людей на поприще китайской дипломатии, и сочинить великую эпопею молодости в эпоху колоссальных возможностей!

В завершение пресс-конференции Цинь Ган поздравил женщин-депутатов, журналисток и всех представителей прекрасного пола с наступающим Международным женским днем.