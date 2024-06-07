06.06.2024, 18:54 1236

ЕФСР на рабочей встрече многосторонних финансовых институтов представил проект новой экологической и социальной политики

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) разработал проекты экологической и социальной политики (ЭСП) и операционных процедур по ее реализации.

Документы были представлены в ходе заседания рабочей группы многосторонних финансовых институтов по экологическим и социальным стандартам. Мероприятие, в котором приняли участие представители более 20 международных финансовых организаций и агентств развития, проведено в Маниле (Филиппины) Азиатским банком развития (АБР).

Ранее проект экологической и социальной политики ЕФСР получил положительную оценку со стороны Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и международных экспертов.

ЕФСР уделяет большое внимание соблюдению принципов экологической и социальной ответственности, используя подходы и требования, которые отвечают лучшим международным стандартам и изложены в разрабатываемой ЭСП.

Этот документ включает в себя 10 экологических и социальных стандартов реализации проектов (СРП). Стандарты определяют требования для сохранения биоразнообразия, предотвращения загрязнения окружающей среды, эффективности использования ресурсов, охраны здоровья и безопасности населения, обеспечения безопасности труда, полного раскрытия информации, сохранения культурного наследия и пр.

Кроме того, в фонде определен перечень видов деятельности и проектов, которые не могут быть профинансированы. Это деятельность и проекты, которые противоречат законодательству или обязательствам получателя средств по международным договорам, конвенциям и соглашениям. ЕФСР, к примеру, не финансирует проекты, при реализации которых используется принудительный и детский труд, проекты из сферы игорного бизнеса, а также предусматривающие торговлю оружием и боеприпасами, проекты в сфере торговли алкогольными напитками.

Разработанная экологическая и социальная политика ЕФСР соответствует наиболее передовым мировым подходам и гармонизирована с политиками экологических и социальных гарантий других международных финансовых организаций, что облегчает совместное финансирование проектов. Важно отметить, что с каждым годом мы видим в наших странах все более возрастающее понимание необходимости следования требованиям в экологической и социальной сферах, что позволяет соблюдать интересы и нынешнего, и будущего поколений", - отметила начальник управления стратегического планирования, политики и стандартов ЕФСР Ольга Соснина.


Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
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Теги:ЕАБРпроектэкологи

новости по теме

10.05.2024, 17:16 21766

ЕАБР укрепляет глобальное партнерство: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках годового собрания Азиатского банка развития

Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) во главе со старшим управляющим директором Денисом Ильиным приняла участие в годовом собрании Азиатского банка развития (АБР), которое прошло со 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия).

Помимо двусторонних встреч на полях годового собрания, представители ЕАБР приняли активное участие в обсуждении ключевых тем повестки мероприятия. Так, в рамках собрания состоялся круглый стол по работе многосторонних банков развития (МБР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевые игроки смогли обсудить позиции, планы и дальнейшие шаги по построению общей системы МБР для более эффективной кооперации и совместной работы. В своем выступлении Денис Ильин подчеркнул, что в ответ на запрос к МБР "стать лучше, больше и эффективнее, чтобы уверенно продолжать играть важную роль в содействии устойчивому развитию и решению сложных трансграничных проблем" за последние полтора года многие региональные МБР предприняли серьезные действия по развитию, повысив свои амбиции, и реформировав методы своей работы".

Однако полностью раскрыть потенциал региональных банков развития может только их системное взаимодействие с глобальными партнерами- для максимального использования своих сильных сторон в выполнении целей устойчивого развития, включая объединенные усилия по созданию проектной экспертизы в частном секторе, опыт работы с национальными валютами, серьезную региональную аналитику. Ведь, работая как сплоченная команда, как система, а не изолированные организации, можно получить более качественный результат по всем направлениям взаимодействия. Здесь можно говорить и о биоразнообразии, и об адаптации к изменению климата, и об ирригации и совместной работе по водной безопасности, о зеленых технологиях и инновациях, а также о транспортной доступности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными, как для ЕАБР и АБР в Центрально-Азиатском регионе, так и для большинства глобальных и региональных МБР в их регионах присутствия.

Денис Ильин предложил несколько идей по углублению сотрудничества между МБР, включая совместные инициативы на рынках капитала, объединение ресурсов для предоставления технического содействия, проведение совместных исследований. Кроме того, он поддержал идею о развитии концепции использования специальных прав заимствования (SDR) через систему многосторонних банков развития для поддержки развивающихся стран.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Азиатский банк развития (АБР) - многосторонний региональный банк развития, функционирует с 1966 года (решение о создании принято на первой Министерской конференции по азиатскому экономическому сотрудничество в 1963 году). Штаб-квартира банка находится в городе Маниле, Филиппины. Президент АБР - Масацугу Асакава.
 
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Теги:ЕАБРАБРпартнерство
03.05.2024, 17:43 31796

Укрепление глобального партнерства: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках ежегодного заседания Исламского банка развития

Укрепление глобального партнерства: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках ежегодного заседания Исламского банка развития
Фото: ЕАБР
Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) в составе заместителя председателя правления Руслана Даленова, управляющего директора - руководителя дирекции по энергетике Азамата Тюлеубая и директора дирекции по энергетике Нурыма Аязбаева, а также руководителя направления "Международное сотрудничество и перспективные направления интеграции" Владимира Перебоева приняла участие в ежегодном заседании Исламского банка развития (ИБР), которое прошло с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) под патронажем Хранителя двух священных мечетей, Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, включая министров экономики, финансов и планирования, а также представителей финансовых институтов и частного сектора, в том числе из государств - участников ЕАБР. В этом году встречи проходили под девизом "Ценить наше прошлое, планировать наше будущее: оригинальность, солидарность и процветание", подчеркивая стремление участников к укреплению сотрудничества и взаимной поддержке в достижении общих целей.

В рамках ежегодного заседания ИБР у делегации ЕАБР была насыщенная повестка -организованы важные встречи и обсуждения. Особое внимание уделено двусторонней встрече с командой Института ИБР под председательством исполняющего обязанности генерального директора ИБР д-ра Сами Аль-Сувайлема, где обсуждалось создание и развитие "Исламского окна" в ЕАБР и совместное исследование перспектив исламских финансов в Центральной Азии. Предварительные результаты исследования будут представлены на бизнес-форуме ЕАБР 27-28 июня текущего года. Также проведена встреча с руководящим составом ИБР и Исламской корпорации развития частного сектора по обсуждению двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в государственном и частном секторе Центральной Азии.

Кроме того, совместно с делегацией Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Казахстана Нурланом Байбазаровым, представители ЕАБР провели встречу с Саудовским фондом развития и посетили выставочный стенд, подтвердив интерес банка к расширению и укреплению международного сотрудничества.

Расширению потенциала сотрудничества был посвящен ряд других рабочих встречмногосторонних банков развития, в том числе для обсуждения потенциального финансирования совместных проектов.

Исламский банк развития (ИБР) - это многосторонний банк развития, штаб-квартира которого находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Деятельность ИБР охватывает 57 стран-участников и мусульманские общины во всем мире.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРЗаседаниепартнерство
25.04.2024, 13:50 40061

Обмен знаниями и углубление сотрудничества: ЕАБР и ЭСКАТО расширяют партнерство

На проходящей с 22 по 26 апреля 80-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке (Таиланд), состоялась встреча старшего управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) Дениса Ильина с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) госпожой Армидой Салсией Алишахбаной.

На встрече обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества, включая аналитическую работу по важнейшим вопросам водной и энергетической безопасности, включая ирригацию, транспортной связности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными как для ЕАБР, так и для ЭСКАТО.

Эта встреча является знаковым событием в рамках нашего долгосрочного сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство с ЭСКАТО и совместные инициативы, ведь они направлены на содействие достижению Целей устойчивого развития в нашем регионе", - отметил Денис Ильин.


В разговоре с госпожой Алишахбаной старший управляющий директор ЕАБР подчеркнул, что банк обладает значительной экономической экспертизой стран-участниц. ЭСКАТО ООН, в свою очередь, имеет обширный аналитический опыт в области экономических и социальных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это одно из направлений совместной работы. Так, в 2021 году ЕАБР и ЭСКАТО разработали совместное исследование под названием "Устойчивая экономическая трансформация для достижения ЦУР в Северной и Центральной Азии".

В настоящий момент стороны приступают к реализации одноименного проекта, который включает в себя расширение субрегионального сотрудничества и обмен знаниями.

ЭСКАТО - крупнейшая из региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основные направления комиссии включают вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
16.04.2024, 17:05 52361

Эксперты ЕАБР предложили ряд мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала Евразийского региона

Эксперты ЕАБР предложили ряд мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала Евразийского региона
Фото: ЕАБР
В новом аналитическом докладе "Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки" на основе балансового подхода специалисты Евразийского банка реконструкции и развития оценили производственно-ресурсный и экспортный потенциал нефтегазохимического комплекса стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана в перспективе до 2035 года.

Нефтегазохимия является значимой отраслью глобальной экономики и обладает высоким мультипликативным эффектом. Отрасль характеризуется быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке. Продвижение производства вверх по переделам позволяет кратно нарастить создаваемую добавленную стоимость внутри страны. Разница в ценах между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией может превышать 20 раз.

ЕАБР/Иванов 2016

Сегодня отрасль переживает глобальные структурные изменения. Происходит новый энергетический переход, который в целом тесно взаимоувязан с повышением глубины переработки нефтегазохимической продукции. Происходит смещение спроса в развивающиеся страны, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. Близкое географическое расположение к крупнейшим перспективным азиатским рынкам сбыта для Евразийского региона открывает широкие возможности.

Несмотря на то что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами, на сегодня регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства:

  • регион обладает мощным сырьевым потенциалом. Совокупные доказанные запасы нефти (по состоянию на 2022 год) составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа - 62,8 трлн кубометров (порядка 30% мировых запасов);
  • как и в промышленно развитых странах, в регионе сложились серьезные традиции в развитии нефтегазохимии, включая как собственно сферу производства, так и научно-технологический базис отрасли, а также имеется успешный исторический опыт в проведении крупномасштабных программ химизации;
  • страны региона уже проводят активную государственную политику, ориентированную на развитие нефтегазохимических проектов. На стадии реализации - свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более 200 млрд долларов;
  • регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. К 2035 году Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Индия обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии, внося наибольший вклад в развитие глобального рынка. Огромный потенциал роста потребления здесь обусловлен нынешним относительно невысоким потреблением полимеров на душу населения в сравнении с развитыми экономиками. Евразийский регион вкладывает значительные усилия в обеспечение логистической связанности с этими рынками.

Поэтому усиление нефтегазохимии выступает естественным стратегическим приоритетом экономической политики государств Евразийского региона.

В перспективе до 2035 года раскрытие потенциала нефтегазохимии несет значительные экономические преимущества для всего региона. Отрасль может обеспечить:

  • до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться в 2 раза, до более 20 млн тонн;
  • до 0,44 п.п. ежегодного прироста ВВП Евразийского региона (отношение среднего годового полного эффекта от инвестиций и прироста производства на ВВП к объему ВВП в 2022 году). При этом данный показатель для Российской Федерации составляет 0,32 п. п., а для Республики Казахстан - 1,38 п. п. Суммарно к 2035 году ВВП региона может получить дополнительные 153,5 млрд долларов;
  • увеличение экспорта нефтегазохимической продукции в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год.

ЕАБР

ЕАБР

С целью раскрытия нефтегазохимического потенциала региона в исследовании предложен набор 5 приоритетных блоков мер, которые включают следующие направления:

  1. Создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефти и газа).
  2. Стимулирование в Евразийском регионе развития инновационной и малотоннажной нефтегазохимии как драйвера развития всей нефтегазохимической промышленности.
  3. С учетом экологических аспектов при развитии нефтегазохимии в Евразийском регионе целесообразно принимать во внимание глобальный тренд на формирование циркулярной модели производства и рационального потребления.
  4. Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта - в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в те регионы, которые уже становятся основными драйверами потребления нефтегазохимической продукции в мире.
  5. Использование международного статуса многосторонних банков развития (МБР) для привлечения инвестиций в отрасль. Реализация всех перечисленных мероприятий потребует долгосрочных инвестиций на основе консорциума предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической промышленности, государств и финансовых институтов различного уровня. МБР имеют возможность привлечь под свой зонтик инвестиции международных партнеров, имеют доступ к международным финансовым рынкам, могут содействовать развитию нефтегазохимии посредством использования широкой гаммы финансовых инструментов (включая документарное сопровождение, funded participation, льготное экспортное финансирование и др.).

С учетом высокого уровня технологичности отрасли и значительных мультипликативных эффектов развитие нефтегазохимии может содействовать выходу Евразийского региона из "колеи" инерционного развития (path dependence).

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

 
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Теги:ЕАЭСЕАБРпотенциал
09.04.2024, 18:11 67516

ЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТО

Директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) Севак Саруханян принял участие в работе панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", прошедшей в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли. Мероприятие было организовано под эгидой ЭСКАТО в городе Самарканде со 2 по 5 апреля.

Панельная сессия как дискуссионная площадка объединила бизнес-сообщество и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле.

Мероприятие открыли министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев и заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан.

Участники дискуссии обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на Евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.

Партнерство международных организаций и объединений в сфере интеграции цифровых транспортных систем позволяет поэтапно формировать "бесшовное" транспортное пространство в рамках Большой Евразии с учетом принципов суверенитета и уважения национальных интересов", - отметил член коллегии, министр ЕЭК Арзыбек Кожошев.


Спикерами мероприятия выступили представители ЕАБР, исполкома СНГ, постоянного представительства IRU в Евразии, центра "Цифровой транспорт" при Минтрансе Узбекистана, АО "ОТЛК ЕРА" и других организаций.

Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Севак Саруханян подчеркнул намерение банка поддерживать цифровые сервисы и инициативы, направленные на существенное снижение временных и финансовых транзакций в рамках коридора Восток - Запад.

Евразийский банк развития утвердил поддержку создания цифрового транспортного коридора, объединяющего основные центры экономической активности в Евразии, одним из основных стратегических направлений деятельности банка до 2026 года", - заявил Севак Саруханян.


Он также добавил, что банк активно работает с уполномоченными органами государств региона с точки зрения продвижения регуляторных изменений, которые облегчат переход к бесшовной логистике, включая ее ключевой компонент - переход к электронным сопроводительным документам.

Панельная сессия в качестве side-event на полях форума ЭСКАТО была организована транспортным блоком ЕЭК в партнерстве с секретариатом ЭСКАТО при поддержке Министерства транспорта Узбекистана и Минэкономразвития России.

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРЦифровизациямероприятия
01.04.2024, 14:15 84661

Единую e-Gov-платформу для стран ЦА и Кавказа разработают в Казахстане

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, Международный союз электросвязи ООН и АО "Национальные информационные технологии" Казахстана объявили о стратегическом сотрудничестве по развитию инновационного регионального проекта GovStack, сообщает пресс-центр ЕАБР.

GovStack - это проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы по развитию технологий электронного правительства для стран Центральной Азии и Кавказа. Целью проекта является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах региона, обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы. Данный проект позволит правительствам и общественным институтам в странах региона получить доступ к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам, необходимым для достижения успешной цифровой трансформации", - говорится в информации банка.


Ранее сообщалось, что руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства, а финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР.
 
18.03.2024, 12:20 112386

ЕАБР: данные о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как показатель ВВП

Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках регионального форума по устойчивому развитию ЕЭК ООН принял участие в сайд-ивенте "Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры".

В ходе своего выступления управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт отметил, что Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) - это не просто концепция высокого уровня, но и новое видение развития общества, а также система конкретных показателей, позволяющих отслеживать прогресс в каждой взаимосвязанной области устойчивого развития.

Конрад Альбрехт считает, что пример Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наглядно демонстрирует, как развитие экономической интеграции способствует повестке устойчивого развития и десятилетию действий - заключительному периоду в достижении глобальных целей к 2030 году.

Мы верим, что в ближайшем будущем данные на уровне стран и регионов о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как ВВП или степень расслоения общества - коэффициент Джини", - отметил управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


По его словам, "мягкие" регуляторные инициативы, такие как дальнейшая гармонизация нормативных требований по нефинансовой и углеродной отчетности, повышение прозрачности статистических данных, обмен опытом экспертов по устойчивому развитию, могли бы послужить безбарьерной мобилизации финансовых, технологических и человеческих ресурсов для повестки ООН в области устойчивого развития.

Наша работа в Евразийском регионе и проблемы, связанные с устойчивым развитием, с которыми сталкивается регион, доказывают, что принятие региональных решений в этой области должно учитывать баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью и местные условия", - отметил Конрад Альбрехт.


Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР подчеркнул, что в настоящее время возникла острая необходимость в решении проблемы взаимосвязи продовольственной, водной и энергетической безопасности в ряде государств Центральной Азии, которые страдают как от дефицита энергии, так и от дефицита воды. Такие условия делают критически важной взаимозависимость между ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 2 (Нулевой голод), а также ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) с ее уникальными приоритетами и условиями достижения. Вместе с тем, по мнению Конрада Альбрехта, государства-члены могли бы внести существенный вклад в достижение ЦУР 2 (Нулевой голод), если бы они были оснащены надежной транспортно-логистической инфраструктурой, что, несомненно, является задачей регионального сотрудничества. Он напомнил, что некоторые прикладные решения в области экономического сотрудничества в Евразии можно найти в недавнем отчете ЕАБР.

Говоря о финансовой составляющей и роли банков развития в реализации региональных проектов, спикер отметил, что, по данным отделения ПРООН для Европы и Центральной Азии, недостаток финансирования для достижения ЦУР на глобальном уровне составляет более 4 трлн долларов, тогда как ежегодные потребности в устойчивом и климатическом финансировании в Центральной Азии оцениваются в 38 млрд долларов до 2030 года.

К 2030 году нам нужно вложить примерно 228 млрд долларов. Роль банков развития здесь сложнее, чем просто предоставление денег из государственных источников. Наряду с этим мы стремимся создать благоприятные и малорисковые условия для направления частных финансовых ресурсов, софинансирования устойчивых проектов, обеспечения экологической и социальной безопасности финансируемых нами проектов, а также оказания технической помощи участникам рынка, для исследований и анализа текущих проблем развития наших государств-членов", - отметил Конрад Альбрехт.


Рассказывая о деятельности ЕАБР в своем выступлении, он подчеркнул, что банк отмечает взаимосвязь интеграционных усилий и успеха в достижении ЦУР.

Мы стремимся объединить усилия для достижения глобальных целей и развить необходимые компетенции для реализации крупных трансграничных проектов с использованием сложных финансовых структур. Например, ЕАБР постепенно реализует свои амбиции стать хабом проектов устойчивого государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЕАЭС и драйвером инициативы ГЧП по ЦУР ЕЭК ООН. Мы уже запустили информационную платформу по ГЧП, провели серию вебинаров по проектной деятельности трансграничных ГЧП и договорились со странами-членами о сотрудничестве в этой области", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Конрад Альбрехт отметил, что многие страны Центральной Азии находятся в "красной зоне" по ЦУР 13. Изменение климата, а также риски и возможности низкоуглеродного перехода существенно влияют на государства - члены ЕАБР - большинство из них очень уязвимы к последствиям изменения климата. Некоторые страны по-прежнему очень сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в крупных инвестициях в модернизацию энергетической инфраструктуры, что требует решающего увеличения переходного финансирования со стороны региональных игроков и, особенно, партнерства с международными институциональными инвесторами.

Конрад Альбрехт отметил, что государства - члены ЕАБР придерживаются определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения; в некоторых из них (а именно в России и Казахстане) разработаны стратегии низкоуглеродного развития. Реализация этих стратегий обходится очень дорого, и в некоторых случаях амбициозные климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке.

В этом направлении ЕАБР как банк, ориентированный на проектное финансирование, фокусируется на повышении устойчивости государств-членов и раскрытии потенциала устойчивой инфраструктуры, в том числе возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. По итогам 2023 года объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле Банка составил более 600 млн долларов; накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов с 2018 года. Наибольшая доля текущем инвестиционном портфеле зеленых проектов (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ООНВВПЕАБР
06.03.2024, 17:58 136771

Макроэкономический прогноз на 2004-2026 годы опубликовал Нацбанк

Национальный банк Казахстана опубликовал "Доклад о денежно-кредитной политике. Февраль 2024". В докладе представлены предпосылки прогноза, динамика макроэкономического развития по базовому и альтернативным сценариям до 2026 года.

Документ содержит данные по прогнозу текущего счета платежного баланса, текущим макроэкономическим условиям и ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках.

Кроме того, в доклад включены боксы на такие темы, как публикация прогнозов по процентной ставке центрального банка, анализ монетизации в экономике Казахстана, состояние и перспективы развития коммунальной инфраструктуры Казахстана в рамках реализации государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", замедление годовой инфляции в 2023-2024 годах и оценка "эффекта базы".

Подробнее с докладом можно ознакомиться по ссылке.
 
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