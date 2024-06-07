ЕФСР на рабочей встрече многосторонних финансовых институтов представил проект новой экологической и социальной политики

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Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) во главе со старшим управляющим директором Денисом Ильиным приняла участие в годовом собрании Азиатского банка развития (АБР), которое прошло со 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия).





Помимо двусторонних встреч на полях годового собрания, представители ЕАБР приняли активное участие в обсуждении ключевых тем повестки мероприятия. Так, в рамках собрания состоялся круглый стол по работе многосторонних банков развития (МБР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевые игроки смогли обсудить позиции, планы и дальнейшие шаги по построению общей системы МБР для более эффективной кооперации и совместной работы. В своем выступлении Денис Ильин подчеркнул, что в ответ на запрос к МБР "стать лучше, больше и эффективнее, чтобы уверенно продолжать играть важную роль в содействии устойчивому развитию и решению сложных трансграничных проблем" за последние полтора года многие региональные МБР предприняли серьезные действия по развитию, повысив свои амбиции, и реформировав методы своей работы".





Однако полностью раскрыть потенциал региональных банков развития может только их системное взаимодействие с глобальными партнерами- для максимального использования своих сильных сторон в выполнении целей устойчивого развития, включая объединенные усилия по созданию проектной экспертизы в частном секторе, опыт работы с национальными валютами, серьезную региональную аналитику. Ведь, работая как сплоченная команда, как система, а не изолированные организации, можно получить более качественный результат по всем направлениям взаимодействия. Здесь можно говорить и о биоразнообразии, и об адаптации к изменению климата, и об ирригации и совместной работе по водной безопасности, о зеленых технологиях и инновациях, а также о транспортной доступности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными, как для ЕАБР и АБР в Центрально-Азиатском регионе, так и для большинства глобальных и региональных МБР в их регионах присутствия.





Денис Ильин предложил несколько идей по углублению сотрудничества между МБР, включая совместные инициативы на рынках капитала, объединение ресурсов для предоставления технического содействия, проведение совместных исследований. Кроме того, он поддержал идею о развитии концепции использования специальных прав заимствования (SDR) через систему многосторонних банков развития для поддержки развивающихся стран.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Азиатский банк развития (АБР) - многосторонний региональный банк развития, функционирует с 1966 года (решение о создании принято на первой Министерской конференции по азиатскому экономическому сотрудничество в 1963 году). Штаб-квартира банка находится в городе Маниле, Филиппины. Президент АБР - Масацугу Асакава.