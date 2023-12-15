Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня

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В социальных сетях и СМИ участились различные провокационные высказывания и домыслы о ситуации вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса.





Министерством обороны приводятся ответы на запросы в адрес ведомства касательно ОПК, имеющие широкое общественное значение.





Глава государства в своем недавнем послании и во время посещения ТОО "КПИ" акцентировал внимание на необходимость поддержки отечественного ОПК, что выполнено, что делается и каковы намерения министерства в рамках исполнения данного поручения.





В соответствии с поручениями верховного главнокомандующего Вооруженными силами осуществляется плановое приобретение высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям.





Оборонное ведомство активно взаимодействует и поддерживает ОПК, с уполномоченным органом проводятся регулярные консультативные совещания, с приглашением отечественных предприятий, в рамках компетенции решаются проблемные вопросы.





При планировании мероприятий по оснащению вооружением и военной техникой, в первую очередь предпочтение отдается тем образцам, производство и техническое сопровождение которых освоено на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и соответствующих заданным требованиям. Данного подхода оборонное ведомство намерено придерживаться и далее.





Почему МО РК ранее осуществляли заказ у ТОО "КПИ", а в дальнейшем не особо продолжает сотрудничать? Ведь был подписан меморандум о сотрудничестве.





Меморандум был подписан в 2017 году. В соответствии с законодательством Казахстана, меморандум не является гражданско-правовым договором, и не влечет за собой юридических, финансовых и иных обязательств и последствий для подписавших его сторон. Это отмечено и в тексте самого меморандума.





Отмечаем, что завод был построен в 2015 году, первая поставка "Арланов" была осуществлена в 2016 году, а меморандум подписан в июле 2017 года, который предусматривает приобретение 274 ед. бронированных колесных машин "Арлан" и 106 ед. "Барыс" до 2030 года.





Министерство обороны осуществляет закуп бронемашин, согласно указанного в меморандуме срока. В меморандуме отражено, что техника может быть приобретена только после прохождения войсковых испытаний. Что касается бронемашины "Барыс", то в настоящее время она не прошла опытную войсковую эксплуатацию. Заводом устраняются недостатки.





На сегодняшний день в Вооруженных силах уже имеется 138 БКМ "Арлан" (110 ед. с боевым модулем и 28 - без боевого модуля).





На 2022-2023 годы запланировано приобретение еще 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. - без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого до конца 2023 года в Вооруженных Силах общее количество составит 158 ед. БКМ "Арлан" (128 ед. с боевым модулем и 30 - без боевого модуля).





Вместе с тем при исполнении оборонного заказа в 2022 году, КПИ установила на 10 БКМ "Арлан" боевой модуль нового образца WSE не принятого на вооружение согласно утвержденной процедуры.





Тем самым КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приемки указанных 10 БКМ Вооруженными силами не подписан.





В настоящее время проведены демонстрационные испытания и с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года.





По той же причине под угрозой срыва и поставка в 2023 году





18 БКМ "Арлан", на которых также предполагается установка боевых модулей WSE.





На 2024-2025 годы запланировано приобретение 15 ед. БКМ "Арлан" (без боевого модуля) с поставкой в 2025 году. В случае исполнения КПИ всех требований, до конца 2025 года в Вооруженных силах составило бы 173 ед. БКМ "Арлан".





Отметим, что, несмотря на отсутствие юридической силы меморандума, Минобороны за 8 лет приобрело "Арланов" более 60% от количества, оговоренного в нем.





Ни у одного предприятия, как отечественного, так и иностранного не было приобретено столько техники.





По нашим данным, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает ее низкую конкурентоспособность.





Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО "КПИ" не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости.





Чем завершились итоговые полевые испытания образцов БКМ ТОО "КПИ" и турецкой компании OTОKAR и что вы можете сказать по поводу ранее опубликованного видео о затоплении БКМ "Арма"?





В период с 15 по 30 мая 2023 года проведена третья опытная войсковая эксплуатация БКМ 8х8 "Барыс", по результатам которой установлено, что недостатки, выявленные в раннее проведенных опытных войсковых эксплуатаций устранены только по базовой шасси, при этом недостатки по боевому модулю не устранены. Данные недостатки влияют на боевое применение по предназначению. "Барыс" возвращен ТОО "КПИ" для устранения недостатков.





Важно отметить, что по огневой мощи БКМ "Барыс" сопоставима с БТР-82А. При этом ее стоимость значительно выше (около 1 млрд. тнг) российской машины (около 400 млн. тнг).





БКМ "Барыс" не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на маневренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи.





В целях увеличения огневой мощи бронированных колесных машин, за счет применения боевых модулей со 100 мм пушкой и ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км в период с июля по декабрь 2023 года проводится опытная войсковая эксплуатация турецкой бронированной колесной машины 8х8 "Арма" с боевым модулем VN-11 китайского производства. По результатам войсковой эксплуатации специалистами Вооруженных сил будет дано заключение соответствию "Арма" выполняемым задачам Сухопутных войск.





В свою очередь на официальный запрос Министерства обороны КПИ не предоставила на испытания аналогичный свой образец БКМ 8х8.





Относительно затопления "Армы".





24 августа т.г., дополнительно, вне рамок программы опытной войсковой эксплуатации, представителями производителя БКМ были проведены внутренние испытания для определения предельных возможностей машины при преодолении водных преград. Для этого была смоделирована нештатная ситуация с затоплением БКМ. Также прошло тестирование устойчивости двигателя, электроники, инженерных узлов к воде, готовности экипажа отработать аварийные действия в случае затопления машины. На момент перемещения БКМ на берег, все электрические системы отработали в штатном режиме.





В обществе бытует мнение о коррупционной составляющей при проведении закупка ВВТ для нужд армии, какие меры предпринимаются для исключения данных рисков?





Коррупционная составляющая для Министерства обороны при проведении закупа ВВТ исключена. Выбор исполнителя мероприятия ГОЗ осуществляется посредством проведения конкурса по выбору исполнителя ГОЗ. Непосредственное проведение конкурса осуществляется Комитетом ГОЗ Министерства промышленности и строительства (далее - МПС, уполномоченный орган), выбор исполнителя производится комиссией, состав и порядок работы которой определяется уполномоченным органом. Конкурс проводится из числа организаций, включенных в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа. В состав комиссии входят представители Комитета ГОЗ и МО, обладающих специальными знаниями по направлению деятельности. Решение принимается комиссионно. Решение считается принятым простым большинством голосов, в отношении предприятия предложившего наименьшую цену, при условии соответствия представленных предприятиями предложений параметрам и условиям, определенными техническими спецификациями.





Министерство обороны разрабатывает технические спецификации, определяет количество и сроки поставки продукции (услуг). За ценообразование отвечает уполномоченный орган (МПС).





Справочно: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 "Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа" (Правила).





Учитывая вышесказанное, лоббирование чьих-то интересов со стороны Министерства обороны невозможно.





В случае неисправности зарубежной техники каков порядок и стоимость их ремонта в сравнении с отечественными БКМ?





Современная техника является высокотехнологичной, в этой связи, в случае возникновения неисправностей ремонт ее производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующее оборудование и компетентных специалистов.





В целях поддержания боевой готовности имеющегося парка ВВТ предусмотрено проведение регламентированного технического обслуживании (технического сопровождения, текущего ремонта) в течение определенного периода (от 1 года до 3 лет) в рамках оборонного заказа.





При приобретении зарубежной техники на предконтрактных переговорах обсуждаются вопросы ее дальнейшего обслуживания и ремонта. Главным условием при этом является локализация отечественными предприятиями ОПК (лицензированных по виду деятельности) ремонта и обслуживания данной техники. Например: послегарантийное техническое сопровождение приобретенных современных ЗРК БУК-М2Э и ТОР-М2К, осуществляется отечественным предприятием ОПК ТОО "СКТБ Гранит".





В настоящее время текущий ремонт и обслуживание имеющихся в Вооруженных силах БКМ осуществляется самостоятельно силами инженерно-технического состава. Вопросы стоимости ремонта (технического сопровождения) на отечественных и зарубежных предприятиях находится в компетенции уполномоченного органа.





Введение санкций в отношении России могут ли как-то повлиять на дальнейшую эксплуатацию на ранее уже поставленные образцы ВВТ ввиду того, что казахстанская армия в основном оснащена образцами ВВТ российского (совместного) производства?





Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена.





Как правило, страна - получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия.





Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности в Сербии, Чехии, Словакии и т.д.





В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно.





Вместе с тем это задача уполномоченного органа, которому Министерство обороны оказывает содействие.





По словам представителей ТОО "КПИ", БТР "Барыс" 8х8 почти ничем не уступает турецкому аналогу ARMA 8х8 и стоит на 40% меньше. Прокомментируйте, насколько правдоподобно заявление казахстанской компании.





БКМ "Барыс" в сравнении с "Армой" не плавающая.





Боевой модуль на "Барысе" оснащен 30 мм пушкой, в свою очередь на "Арме" установлены 100 и 30 мм пушки, и имеется возможность ведение стрельбы с ПТРК на дальность до 5 км, что существенно увеличивает огневые возможности в сравниваемых образцах.





В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" Министерство обороны является получателем, а уполномоченным органом в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, в том числе по ценообразованию, определен Комитет ГОЗ Министерства промышленности и строительства.





В 2022 г. министр обороны Казахстана Р. Жаксылыков отвечал на запрос депутатов мажилиса, где заявил, что в 2023 г. планируется поставить для нужд ВС РК 20 ед. БКМ "Арлан". Закуплена ли техника в т.г. у ТОО "КПИ"?





Как сказано выше, КПИ сорваны поставки 10 БКМ с боевым модулем в 2022 году, а также под угрозой срыва очередных аналогичных 18 единиц в 2023 году.





По вине КПИ из 20 БКМ до конца 2023 года возможно принять только 2 БКМ в комплектации без боевого модуля.





Остальные будут приниматься установленным порядком только в случае положительных результатов опытной войсковой эксплуатации.





Справочно: в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа запланировано приобретение 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. без боевого модуля), исполнителем по договору является ТОО "КПИ". До настоящего времени не поставлены, срок поставки до 30 ноября 2023 года.





Какие были поставлены образцы бронированной техники отечественного и зарубежного производства в казахстанскую армию в течение последних 3 лет?





В период с 2020-2022 годы в Вооруженные силы приобретались только лишь БКМ "Арлан" (КПИ) в количестве 48 ед., из них в 2020 г. - 30 ед., 2021 г. - 18 ед. (в 2022 г. 10 ед. не приняты в связи с установленным боевым модулем не принятым на вооружение, проводится опытная войсковая эксплуатация).





Ассоциация предприятий ОПК утверждает, что действия МО РК и ранее МИИР (ныне МПС) в последние годы вредят отечественному ОПК и стране в целом (угроза экономической и военной безопасности страны, а также работники ТОО "КПИ" и их подрядчики останутся без работы). Как вы прокомментируете данное заявление?





Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира именно армия исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооруженных сил, утвержденных верховным главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности - качественно и в срок обеспечить её потребности.





Маркетинговые просчеты, проблемные взаимоотношения с банками 2-го уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для Министерства обороны.





Проводилось ли демонстрационные испытания бронированных колесных машин отечественных и иностранных производителей? И какие конкретно предприятия приняли участие. Причины отсутствия других производителей?





С целью демонстрации ходовых и огневых возможностей бронированных колесных машин Министерство обороны планировало организовать демонстрационный показ (тест-драйв) бронированной колесной техники отечественного и иностранного производства в период с 21 по 25 августа т.г. на военных учебных полигонах.





Приглашения для участия были направлены отечественному ТОО "КПИ" (исх. № 27-01/27/3155 от 18.07.2023) и турецкой компании "Отокар", а также должностным лицам Совета безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других войск и воинских формирований, и представителям АО "Атамекен".





Турецкая компания "Отокар" выставила на данный показ БКМ 8х8 "Арма".





ТОО "КПИ" отказалось от участия, мотивируя тем, что ранее уже неоднократно демонстрировали боевые возможности БКМ 8х8 "Барыс", а также износом установленного вооружения, что не позволяет провести полномасштабную демонстрацию боевых возможностей (исх. № 542-И от 7.08.2023).





Как будут строиться в последующем отношения МО РК и ТОО "КПИ" в свете последнего послания "Экономический курс Справедливого Казахстана"?





Придерживаясь политики поддержки отечественного производства, Министерство обороны ранее направляло в адрес ТОО "КПИ" технические задания на разработку на базе БКМ "Арлан" семейства машин для выполнения специальных задач (ведение РХБ разведки, управления огнем артиллерии и т.д.), а также предложения организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. Эти задачи предприятие до настоящего времени практически не выполнило.





Почему прежнее руководство Минобороны Казахстана отдавало предпочтение российскому БТР, а нынешнее турецкому производителю?





Данное мнение не соответствует действительности. Выбор необходимого вооружения и военной техники четко регламентирован Правилами принятия на вооружение и осуществляется специально созданным коллегиальным органом.





Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.





Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году.





В течение последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, за исключением БКМ "Арлан" производства КПИ.





Специалистами Вооруженных Сил на постоянной основе проводятся мониторинг рынка и сравнительные анализы боевых возможностей современных образцов ВВТ. По результатам проводимой работы определяются конкретные образцы, соответствующие требованиям, способные выполнить боевые задачи.





Особо отметим, что данным ТОО (КПИ) в период с ноября 2022 г. по настоящее время проиграны 6 судебных процессов по исковым заявлениям, в которых претензии к Министерству обороны признаны судом необоснованными.





Кроме того, в августе 2022 г. в СМИ Министерством обороны был дан официальный комментарий касательно готовности к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе и ситуации вокруг ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг": https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/ press/news/details/408498?lang=ru.





Напоминаем, что 10 июля т.г. президент Казахстана подписал Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", направленный на регулирование деятельности в указанной сфере, в т.ч. и об ответственности за размещение и распространение ложной информации на онлайн-платформах, вступивший в силу 9 сентября.





Отмечаем, что публичная полемика и любое информационное давление на оборонное ведомство являются непродуктивными.





Также взаимодействие уполномоченного органа и субъектов предпринимательства регулируется ст. 20 Закона РК "О средствах массовой информации".





Министерство обороны готово к конструктивному диалогу и результативному сотрудничеству.





По всем вопросам обращаться в пресс-службу МО РК по тел.: 72-16-31, 72-15-59.