01.08.2024, 07:37 2451

Информационное агентство Kazakhstan Today запустило интернет-телевидение на своем сайте

Информационное агентство Kazakhstan Today объявляет о запуске  проекта интернет-телевидения на своем официальном сайте.

Платформа интернет-телевидения обеспечивает доступ к качественному видеоконтенту 24/7, что позволяет быть в курсе всех важных событий в мире в режиме реального времени. Видеоконтент доступен на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты, что делает его просмотр удобным в любое время и в любом месте.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ CGTN

 
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05.08.2024, 15:40 7441

Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола

Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола о лишении законно занимаемого помещения ОО "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" по инициативе прокурора Медеуского района города Алматы.

Предыстория.

Гражданин РК Гизатулин Рашид Рахматуллович приобрел здание по адресу город Алматы, улица Валиханова, 63, для своей предпринимательской деятельности у АО "Нурбанк" в 2015 году. По своей доброй воле уже на протяжении десяти лет он одно крыло с отдельным входом предоставляет общественному объединению "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" с полным содержанием. Это строение досталось банку в результате банкротства предыдущего владельца на основании постановления государственного судебного исполнителя от 2.04.2013 года. В 2023 году прокурор Медеуского района города Алматы подал иск в суд к НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", ТОО "Фирма "Зураб", ТОО "Ideal Construction Company", АО "Нурбанк", Гизатулину Рашиду Рахматулловичу о признании недействительными сделок, совершенных со зданием, в период с первой приватизации в 2003 году. По мнению истца, указанная сделка и действия акима города Алматы в 2003 году произошли с нарушением требований действующего законодательства по порядку продажи государственного имущества, в том числе находящегося в хозяйственном ведении, и порядку и основаниям принятия решения по реализации имущества акционерным обществом.

Ответчик Гизатулин Рашид Рашматуллович законность первой сделки не оспаривал, но фактически настаивал на применении к нему двух норм закона - о добросовестности приобретателя и о сроке исковой давности.

Действительно, ответчик является добросовестным приобретателем, поскольку на момент совершения сделки и до суда в апреле 2023 года он не знал, не мог и не должен был знать о том, что первая сделка между ЗАО "Алматинский университет имени Абая" и ТОО "Фирма Зураб" является незаконной. Кроме этого, добросовестным приобретателем он является до тех пор, пока в суде не будет доказано иного (презумпция добросовестности приобретения имущества).

Норма закона (пункт 3 статья 25 указа президента РК "О приватизации" № 2721 от 23 декабря 1995 года) ограничивает сроки исковой давности по признанию незаконности сделки с государственным имуществом тремя годами с момента подписания первого договора о продаже государственного имущества.

Суд 1-й инстанции своим решением от 15 апреля 2024 года удовлетворил требования истца о признании сделки недействительной в полном объеме.

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда (суд 2-й инстанции) поддержала решение суда первой инстанции в полном объеме (Постановление судебной коллегии от 3.07.2024 года).

Однако следует иметь в виду следующее:

В судебных заседаниях презумпция добросовестного приобретателя судом не рассматривалась и в материалах дела никак не отражена, а требование о применении судом нормы срока исковой давности, прямо указанной пунктом 3 статьи 25 статьи указа президента РК "О приватизации" № 2721 от 23 декабря 1995 года, судом было откровенно проигнорировано.

Между тем эта указанная норма является императивной (то есть именно так, а не иначе). Она строго ограничивает сроки исковой давности по признанию незаконности сделки с государственным имуществом тремя годами с момента подписания самого первого договора о продаже государственного имущества.

Изложенное позволяет утверждать о необходимости подачи кассации в Верховный суд РК и перспективе отмены решении суда, поскольку это решение, по сути, является противоправным. Оно прямо и недвусмысленно нарушает интересы особого значения и обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота.

На круглом столе ожидается обмен мнениями о законности и целесообразности изъятия здания, принадлежащего Гизатулину Рашиду Рахматулловичу, в котором располагается ОО "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел", в связи с этим о перспективе существования этнокультурного общества.

По результатам работы круглого стола будут подготовлены обращения президенту Республики Казахстан - председателю Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателям палат парламента РК, во Всемирный конгресс татар, в другие международные организации.

Для участия в круглом столе приглашаются представители Гизатулина Рашида Рахматулловича, ОО "Asar Union", РОО "Казахстанский конгресс татар и башкир", Казахского национального педагогического университета имени Абая, Министерства науки и высшего образования РК, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры РК, соответчиков по иску прокурора Медеуского района Алматы, акимата города Алматы, НПП "Атамекен", Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений Алматы, а также депутаты парламента РК от Алматы, депутаты маслихата города Алматы, эксперты, общественность, СМИ.

Дата проведения: 6 августа 2024 года, начало в 14.00.

Место проведения: Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел".

Адрес проведения: город Алматы, улица Валиханова, 63.

Формат проведения круглого стола: офлайн, онлайн.

Будут организованы онлайн-подключения других регионов Казахстана в ZOOM:

https://us05web.zoom.us/j/88355345617?pwd=UFbnD8wC7UYqt0eKbxKB8UQmCjVAUv.1

Идентификатор конференции: 883 5534 5617

Код доступа: 16csCT

Прямая трансляция на YouTube-канал https://www.youtube.com/@Idel-Almaty

Телефон для контакта: Рахматулла Гизатулин 87017777746
 
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Теги:АнонсмероприятияАлматы
26.07.2024, 18:36 14506

ПРЕСС-РЕЛИЗ: Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 июля в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today состоялась пресс-конференция с участием руководителя общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлана Абенова и представителей СМИ.

В ходе пресс-конференции Нурлан Абенов согласно судебному решению сделал опровержение ранее сказанных им слов в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова.


Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане" Нурлан Абенов сделал ряд заявлений, одно из которых межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова, суд обязал Абенова опровергнуть данное высказывание.

В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.


Напомним, данное заявление было сделано Н. Абеновым в ходе пресс-конференции 19 августа 2022 года "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане".
 
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25.07.2024, 16:43 14716

Анонс пресс-конференции онлайн по решению суда об опровержении ранее сказанных слов Абеновым в отношении руководителя ОО "Национальная спортивная федерация тхэквандо-до ITF" Аманжолова

Дата: 26.07.2024

Время: 16.00 (по времени Астаны)

Уважаемые представители СМИ!

Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает вас принять участие в видеоконференции, в ходе которой руководитель Общественного Объединения "Федерация традиционного тхэквандо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов выступит с опровержением своего высказывания в отношении руководителя Общественного Объединения "Национальная спортивная федерация тхэквандо-до ITF" Айдоса Аманжолова.

Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквандо в Казахстане" Нурлан Абенов сделал ряд заявлений. В рамках пресс-конференции 26 июля 2024 года одно из его высказываний будет опровергнуто.

Участники пресс-конференции:

Абенов Нурлан Жанбырбаевич, руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквандо-до ITF города Астаны".

Место проведения пресс-конференции:

Город Астана, видеоконференция в Zoom.

Контакты для аккредитации:

Телефон: +7 701 964 5990, Олеся Кольцова;

Почта: [email protected].
 
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09.07.2024, 22:57 22971

Выступление генконсула КНР в Алматы Цзян Вэй на мероприятии, посвященном итогам саммита ШОС

Итоги государственного визита

По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель Си Цзиньпин с 2 по 4 июля посетил Казахстан с государственным визитом и принял участие в саммите ШОС в Астане. Во время визита главы государств провели теплые и плодотворные переговоры, совместно подписали совместное заявление между КНР и РК и стали свидетелями обмена десятками двусторонних документов о сотрудничестве в таких областях, как экономика и торговля, взаимосвязанность, авиация и космос, образование и СМИ, что стало ярким событием и привело к значительным результатам.

Во-первых, продолжение истории дружбы между главами государств. Этот визит стал очередной встречей двух лидеров после их встреч в Сиане и Пекине в прошлом году. Президент Токаев придал большое значение этому визиту, лично спланировал и организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, где казахстанские подростки впервые исполнили песню на китайском языке, и впервые над Акордой пролетели истребители в честь высокого гостя. Все это продемонстрировало глубокую дружбу между главами наших государств.

Во-вторых, продолжение укрепления политического доверия. Во время визита главы государств высоко оценили текущее развитие двусторонних отношений и подтвердили решимость продвигать строительство сообщества единой судьбы Китая и Казахстана. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития. Президент Токаев отметил, что Китай является дружественным соседом, близким другом и вечным всесторонним стратегическим партнером Казахстана. Казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.

В-третьих, активное продвижение прагматичного сотрудничества. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях, как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимосвязанность и энергетика, а также о развитии новых точек роста в таких областях, как ключевые минералы, возобновляемая энергия, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровая экономика. Главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай - Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном.

В-четвертых, укрепление связей между народами. В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев приняли участие в церемонии открытия культурных центров двух стран и филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Китайская сторона также приняла решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. В будущем стороны будут продолжать расширять гуманитарные обмены, поощрять побратимские связи между регионами, строить новые мосты дружбы и взаимопонимания между народами.

Итоги саммита ШОС

4 июля в Астане успешно прошло 24-е заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Казахстан, как председательствующая страна, тщательно подготовился и организовал все мероприятия в рамках саммита. На саммите были приняты Астанинская декларация, инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр.

Во время саммита председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что в условиях новых вызовов и изменений Шанхайская организация сотрудничества должна придерживаться трех принципов: перед лицом реальных угроз мышления времен холодной войны следует защищать линию безопасности; перед реальными рисками "высоких стен и узких дворов" необходимо защищать права на развитие; перед реальными вызовами вмешательства и раскола следует укреплять силы единства. Он также отметил, что страны-участницы должны прочно укрепить осознание сообщества единой судьбы, поддерживать друг друга и стремиться к созданию "пяти общих домов": дома единства и взаимного доверия, дома мира и спокойствия, дома процветания и развития, дома добрососедства и дружбы, дома справедливости и правосудия. Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях. Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими "шанхайский дух", двигаться вперед. Мы будем способствовать новому этапу строительства сообщества единой судьбы ШОС, чтобы она стала конструктивной силой в поддержании мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Заключительное слово

Вековая дружба, высокий уровень взаимного доверия и взаимопомощи всегда были основной темой китайско-казахстанских отношений. Вот мы с вами подвели итоги государственного визита председателя Си Цзиньпина и саммита ШОС. Далее я готова ответить на вопросы, которые интересуют уважаемых представителей СМИ.

Поздравление с Днем работников СМИ

Пользуюсь случаем, хотела бы поздравить с профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации! Работа в сфере журналистики славная и ответственная. Именно благодаря вашим усилиям граждане обеспечены достоверной и оперативной информацией. Сегодня СМИ Казахстана играют огромную роль не только в укреплении сплоченности нации в своей стране, но и в содействии взаимопониманию народов Китая и Казахстана. Генеральное консульство надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с вами для того, чтобы приложить больше усилий в строительство более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества!

Ответы на вопросы

Как Китай и Казахстан, а также страны вдоль Шелкового пути могут укрепить экономическое и культурное сотрудничество? Какую более важную роль могут сыграть транспортная логистика и промышленность в этом процессе?

 - Совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном всегда находилось в авангарде международного сотрудничества, где особенно выделяются торговая связь, инфраструктурная взаимосвязанность и культурные обмены. Китай, как крупнейший торговый партнер Казахстана, продолжает демонстрировать впечатляющие показатели в торговле. За первые пять месяцев этого года объем торговли между нашими странами достиг 17,62 млрд долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и дальнейшее развитие обещает быть успешным. В транспортно-логистической сфере, Китай и Казахстан активно развивают строительство третьей трансграничной железной дороги и углубляют сотрудничество по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По состоянию на 30 апреля этого года через погранпереходы Хоргос и Алашанькоу в Синьцзяне прошло более 5000 поездов Китай - Европа. Эти "железные караваны" играют все более важную роль в обеспечении стабильности цепочек поставок и производственных цепочек вдоль Шелкового пути и во всем мире. Мы уверены, что недавно запущенное прямое движение грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай-Европа придаст новый импульс формированию многоуровневой и многоаспектной взаимосвязанности. Китай также в полной мере раскрывает потенциал сухого порта Сиань и логистического центра Ляньюнган, углубляет сотрудничество с Казахстаном для построения логистических центров электронной коммерции и повышения эффективности логистики. Кроме того, успешно реализуется безвизовый режим, который безусловно укрепляет народную дружбу и взаимопонимание между народами наших стран.

Как Китай и Казахстан могут укрепить сотрудничество в области научно-технических инноваций?

- Сотрудничество в области научно-технических инноваций является важным двигателем всестороннего качественного улучшения сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Например, открылась совместная лаборатория дистанционного зондирования и применения, созданная Китайским институтом экологии и географии Синьцзяна и КазНУ имени аль-Фараби, что обеспечивает научно-техническую поддержку для строительства зеленого Шелкового пути и регионального устойчивого развития. Сучжоуская компания JiMu Robotics с помощью технологий способствует развитию интеллектуального сельского хозяйства. Новые дроны для защиты растений скоро начнут работать на полях в Казахстане, предоставляя технологическую поддержку для строительства высоко стандартных сельскохозяйственных угодий. Был задействован подкомитет по инновационному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Благодаря этому механизму расширяется сотрудничество в передовых областях, сотрудничество научно-исследовательских учреждений и вузов в области авиации и космоса, сотрудничество в области искусственного интеллекта и передачи технологий, и перспективы научно-технического сотрудничества между нашими странами являются светлыми. Призываю совместно работать над созданием глобального научно-технического сообщества, внося новый вклад в сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

Этот год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Какие мероприятия уже проведены в рамках этого проекта? Сколько китайских туристов посетили Казахстан? Какие места пользуются наибольшей популярностью? Какие ожидания у вас от Года туризма Китая в Казахстане в 2025 году?

- В последние годы туристическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все более значимым. Представитель МИД Казахстана сообщил, что с 10 ноября прошлого года по конец марта этого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, составило 126 тысяч человек, выросло в более 10 раз. Согласно статистике китайской стороны, с марта этого года количество бронирований авиабилетов в Казахстан увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше китайских туристов выбирают Казахстан для спонтанных поездок. Астана и Алматы стали самыми популярными местами для китайских туристов, а такие города, как Шымкент, Туркестан и Актау, также посещают все больше и больше китайцев. В социальных сетях я часто вижу публикации китайских туристических блогеров, восхищающих казахстанскую кухню и красоту природы. В ходе визита было подтверждено, что 2025 год станет годом туризма Китая в Казахстане. Китай - огромная страна с богатой природой, красивыми пейзажами и яркой культурой. Мы с радостью приветствуем казахстанских друзей побывать в Китае, лучше познакомиться с Китаем, пообщаться с китайскими друзьями. Это будет очень полезно для сближения народов наших стран.
 
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Теги:ШОСвыступлениегенконсульство
09.07.2024, 16:07 23821

Рост выше ожиданий и отсутствие угроз финансовой стабильности: ЕФСР представил "Региональный экономический обзор. Лето 2024"

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) представил "Региональный экономический обзор. Лето’24" (РЭО). В ежеквартальном документе ЕФСР анализируется текущая ситуация во всех шести экономиках государств-участников - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приводится прогноз и основные риски ее развития.

В первом квартале 2024 года динамика ключевых экономических показателей в большинстве стран ЕФСР в очередной раз оказалась лучше ожиданий экспертов: в России и Беларуси экономический рост существенно превысил консенсус-прогнозы; в Армении, Кыргызстане и Таджикистане прогнозируемого замедления экономической активности не произошло. Во всех странах ключевым драйвером роста остается внутренний спрос. В Армении и Кыргызстане часть факторов экономического роста конъюнктурные и связаны со значительным ростом внешней торговли в условиях санкционных ограничений в отношении России.

В Казахстане и России стимулирующая бюджетная политика вкупе со структурными проблемами на рынке труда создают серьезные вызовы для центральных банков по нормализации денежно-кредитной политики и снижению инфляции до среднесрочных целевых значений. В то же время замедление роста цен на импортируемое продовольствие существенно снизило инфляционное давление в Кыргызстане и Таджикистане, что позволило национальным банкам снизить ключевые процентные ставки.

В условиях относительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и с учетом фактических данных первого квартала ЕФСР повысил свой прогноз экономического роста в странах (за исключением Казахстана) в 2024 году по сравнению с прогнозом, представленным в "Региональном экономическом обзоре. Весна’24".

Существенно более быстрый, чем ожидалось, рост экономики России на 3,4% окажет положительное влияние на экспорт и инвестиции в малых экономиках региона, а также на потребительский спрос через дополнительный рост денежных переводов трудовых мигрантов. Более быстрый, чем заложен в весеннем прогнозе, рост цен на нефть, золото, большинство металлов и калийные удобрения также придаст дополнительный импульс экономическому росту. По оценкам, прирост ВВП Армении составит 6,3%, Беларуси - 3,7%, Кыргызстана - 4,8%, Таджикистана - 7,6%. Экономика Казахстана ускорится со II полугодия и вырастет по итогам года на 4,3%.

Прогнозы по инфляции пересмотрены незначительно, и в целом ожидается завершение нормализации денежно-кредитных условий во всех странах в течение 2024 года, за исключением России и Казахстана.

В краткосрочной перспективе не выявлено серьезных угроз для макроэкономической и финансовой стабильности в странах ЕФСР. Устойчивость бюджетной и долговой позиции останется под контролем, как и инфляционные процессы. При этом в ряде стран отмечается риск нарастания макроэкономических дисбалансов, в том числе связанный с недостаточной согласованностью бюджетной и кредитно-денежной политики на фоне сохраняющихся структурных ограничений. Данные дисбалансы уже проявляются в признаках перегрева экономик, включая продолжающееся ужесточение условий на рынке труда (Россия, Беларусь, Казахстан), сохраняющееся инфляционное давление (Россия, Казахстан) и повышенный рост кредитной активности во всех странах. Кроме того, в ряде стран продолжается тенденция укрепления национальной валюты в условиях ухудшения платежного баланса.

В среднесрочной перспективе ожидания экспертов не изменились по сравнению с весенним прогнозом. Большинство экономик в 2025-2026 годах продолжат постепенное замедление до своих потенциальных уровней в условиях нормализации кредитно-денежных условий и бюджетных ограничений. Лишь в Казахстане ожидается ускорение экономического роста, которое будет связано преимущественно со структурными факторами, в том числе с увеличением добычи нефти после пересмотра ограничений ОПЕК+. При этом отмечаются сохраняющиеся риски для экономического роста и платежных балансов малых экономик ЕФСР. Эти риски связаны в том числе с возможным ухудшением условий внешней торговли, а также адаптацией торговых и финансовых потоков к проведению операций по параллельному экспорту и импорту продукции в условиях влияния санкционных ограничений на финансовую инфраструктуру России и рисках вторичных санкций.

На фоне постепенного ухудшения устойчивости платежных балансов и формирования потенциальных разрывов в финансировании бюджета уязвимость стран - получателей средств ЕФСР ко внешним шокам останется на высоком уровне. Также сохраняются риски неэкономического характера для экономического роста и ценовой стабильности в малых экономиках региона, в частности вызванные потерями урожая из-за ухудшения погодных условий и природных катаклизмов.
 
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Теги:ЕФСРобзор
05.07.2024, 17:00 27346

ЕФСР обеспечивает 40% стабилизационного финансирования в Евразийском регионе: фонд провел промежуточную оценку выполнения стратегии

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) является ключевым источником стабилизационного финансирования в регионе. На его долю в странах-участниках приходится 40% объема таких выделенных средств. Эти данные были приведены во время стратегической сессии ЕФСР, прошедшей на высоком уровне. В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители министерств финансов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, подведены итоги промежуточной оценки выполнения стратегии на 2022-2026 годы.

Первая среднесрочная стратегия ЕФСР была одобрена государствами- участниками 31 мая 2022 года. Постановка долгосрочных приоритетов и задач осуществлялась на основе проведенной ЕФСР в государствах макроэкономической диагностики и анализа, с учетом национальных приоритетов развития, а также финансовых и институциональных ресурсов Фонда. В развитие документа были приняты страновые стратегии для Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе стратегической сессии отмечено, что фонд является ключевым центром поддержки в структурных и институциональных преобразованиях государств-участников. Все реализуемые ЕФСР проекты в этой сфере входят в национальные программы. Фондом за прошедший период поддержаны 3 программы экономических преобразований. На эти цели Армении выделено 100 млн долларов, Кыргызстану - 160 млн долларов и Таджикистану - 100 млн долларов. Еще одна программа содействия институциональным преобразованиям в Кыргызской Республике в настоящее время находится на рассмотрении.

Фонд стал одним из основных центров по предоставлению технического содействия государствам-участникам и передачи региональной и глобальной экспертизы. В частности, в интересах Республики Казахстан проведен анализ подходов к коммуникационной политике по управлению государственным долгом. Совместно со Всемирным банком, Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по международной методологии успешно проводится оценка системы государственных закупок Республики Армения. В государствах-участниках регулярно проходят обучающие мероприятия по вопросам управления закупками, финансами, экологического и социального воздействия проектов.

ЕФСР применяет лучшие международные стандарты и политики. Разработаны подходы к управлению результатами в рамках проектов. Проводится мониторинг всех проектов на вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР), а также в систему стратегических показателей ЕФСР. Разработаны проекты экологической и социальной политики и порядков управления экологическим и социальным воздействием по проектам и программам.

В ходе стратегической сессии участники обменялись мнениями относительно достигнутых результатов и необходимости актуализации стратегии в части приоритетов, по которым фонд может оказать поддержку государствам-участникам на период до 2026 года.

В целом дана положительная оценка деятельности ЕФСР, празднующего в 2024 году свое пятнадцатилетие.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
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Теги:ЕФСРЕвразияФинансирование
06.06.2024, 18:54 33071

ЕФСР на рабочей встрече многосторонних финансовых институтов представил проект новой экологической и социальной политики

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) разработал проекты экологической и социальной политики (ЭСП) и операционных процедур по ее реализации.

Документы были представлены в ходе заседания рабочей группы многосторонних финансовых институтов по экологическим и социальным стандартам. Мероприятие, в котором приняли участие представители более 20 международных финансовых организаций и агентств развития, проведено в Маниле (Филиппины) Азиатским банком развития (АБР).

Ранее проект экологической и социальной политики ЕФСР получил положительную оценку со стороны Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и международных экспертов.

ЕФСР уделяет большое внимание соблюдению принципов экологической и социальной ответственности, используя подходы и требования, которые отвечают лучшим международным стандартам и изложены в разрабатываемой ЭСП.

Этот документ включает в себя 10 экологических и социальных стандартов реализации проектов (СРП). Стандарты определяют требования для сохранения биоразнообразия, предотвращения загрязнения окружающей среды, эффективности использования ресурсов, охраны здоровья и безопасности населения, обеспечения безопасности труда, полного раскрытия информации, сохранения культурного наследия и пр.

Кроме того, в фонде определен перечень видов деятельности и проектов, которые не могут быть профинансированы. Это деятельность и проекты, которые противоречат законодательству или обязательствам получателя средств по международным договорам, конвенциям и соглашениям. ЕФСР, к примеру, не финансирует проекты, при реализации которых используется принудительный и детский труд, проекты из сферы игорного бизнеса, а также предусматривающие торговлю оружием и боеприпасами, проекты в сфере торговли алкогольными напитками.

Разработанная экологическая и социальная политика ЕФСР соответствует наиболее передовым мировым подходам и гармонизирована с политиками экологических и социальных гарантий других международных финансовых организаций, что облегчает совместное финансирование проектов. Важно отметить, что с каждым годом мы видим в наших странах все более возрастающее понимание необходимости следования требованиям в экологической и социальной сферах, что позволяет соблюдать интересы и нынешнего, и будущего поколений", - отметила начальник управления стратегического планирования, политики и стандартов ЕФСР Ольга Соснина.


Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
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Теги:ЕАБРпроектэкологи
10.05.2024, 17:16 53436

ЕАБР укрепляет глобальное партнерство: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках годового собрания Азиатского банка развития

Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) во главе со старшим управляющим директором Денисом Ильиным приняла участие в годовом собрании Азиатского банка развития (АБР), которое прошло со 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия).

Помимо двусторонних встреч на полях годового собрания, представители ЕАБР приняли активное участие в обсуждении ключевых тем повестки мероприятия. Так, в рамках собрания состоялся круглый стол по работе многосторонних банков развития (МБР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевые игроки смогли обсудить позиции, планы и дальнейшие шаги по построению общей системы МБР для более эффективной кооперации и совместной работы. В своем выступлении Денис Ильин подчеркнул, что в ответ на запрос к МБР "стать лучше, больше и эффективнее, чтобы уверенно продолжать играть важную роль в содействии устойчивому развитию и решению сложных трансграничных проблем" за последние полтора года многие региональные МБР предприняли серьезные действия по развитию, повысив свои амбиции, и реформировав методы своей работы".

Однако полностью раскрыть потенциал региональных банков развития может только их системное взаимодействие с глобальными партнерами- для максимального использования своих сильных сторон в выполнении целей устойчивого развития, включая объединенные усилия по созданию проектной экспертизы в частном секторе, опыт работы с национальными валютами, серьезную региональную аналитику. Ведь, работая как сплоченная команда, как система, а не изолированные организации, можно получить более качественный результат по всем направлениям взаимодействия. Здесь можно говорить и о биоразнообразии, и об адаптации к изменению климата, и об ирригации и совместной работе по водной безопасности, о зеленых технологиях и инновациях, а также о транспортной доступности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными, как для ЕАБР и АБР в Центрально-Азиатском регионе, так и для большинства глобальных и региональных МБР в их регионах присутствия.

Денис Ильин предложил несколько идей по углублению сотрудничества между МБР, включая совместные инициативы на рынках капитала, объединение ресурсов для предоставления технического содействия, проведение совместных исследований. Кроме того, он поддержал идею о развитии концепции использования специальных прав заимствования (SDR) через систему многосторонних банков развития для поддержки развивающихся стран.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Азиатский банк развития (АБР) - многосторонний региональный банк развития, функционирует с 1966 года (решение о создании принято на первой Министерской конференции по азиатскому экономическому сотрудничество в 1963 году). Штаб-квартира банка находится в городе Маниле, Филиппины. Президент АБР - Масацугу Асакава.
 
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Теги:ЕАБРАБРпартнерство

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