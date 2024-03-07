06.03.2024, 17:58 1541

Макроэкономический прогноз на 2004-2026 годы опубликовал Нацбанк

Национальный банк Казахстана опубликовал "Доклад о денежно-кредитной политике. Февраль 2024". В докладе представлены предпосылки прогноза, динамика макроэкономического развития по базовому и альтернативным сценариям до 2026 года.

Документ содержит данные по прогнозу текущего счета платежного баланса, текущим макроэкономическим условиям и ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках.

Кроме того, в доклад включены боксы на такие темы, как публикация прогнозов по процентной ставке центрального банка, анализ монетизации в экономике Казахстана, состояние и перспективы развития коммунальной инфраструктуры Казахстана в рамках реализации государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", замедление годовой инфляции в 2023-2024 годах и оценка "эффекта базы".

Подробнее с докладом можно ознакомиться по ссылке.
 
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новости по теме

22.02.2024, 20:37 27866

ЕАБР уверен, что климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в круглом столе 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил в Бангкоке (Таиланд) с 21 по 22 февраля 2024 года. Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт выступил в панельной дискуссии, посвященной достижению Цели устойчивого развития ООН №13 "Борьба с изменением климата" вместе с представителями частного сектора, ЭСКАТО и других международных организаций. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость международной финансовой поддержки проектов климатической митигации и адаптации, которые реализуются на региональном уровне.

Конрад Альбрехт особо подчеркнул, что изменение климата, риски и возможности низкоуглеродной трансформации оказывают существенное влияние на страны - члены ЕАБР: большинство из них уязвимо к последствиям изменения климата. Ряд стран Центральной Азии сталкивается с дефицитом воды и энергии, некоторые все еще сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в значительных инвестициях в модернизацию инфраструктуры.

Все страны - члены ЕАБР ратифицировали Парижское соглашение по климату и разработали определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), а, например, в Казахстане уже принята стратегия низкоуглеродного развития. Реализация данных стратегий обходится очень дорого, в связи с чем спикер ЕАБР обратился к институциональным инвесторам с призывом более пристально взглянуть на климатические возможности Центральной Азии и усилить международную финансовую поддержку амбициозных климатических целей.

Многосторонние банки развития (МБР) обладают возможностями, которые делают их движущей силой климатической повестки в развивающихся странах. Они не только устанавливают высокие экологические и социальные стандарты, но и участвуют в сложных инфраструктурных проектах; они направляют инвестиции частного сектора в зеленые проекты и снижают риски. Но хотя МБР пересматривают свои цели по климатическому финансированию в сторону более амбициозных цифр, доля Центральной Азии в общем объеме климатического финансирования, предоставляемого странам с низким и средним уровнем дохода, все еще скромна (4% по состоянию на 2022 год)", - сообщил Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Рассказывая о деятельности ЕАБР, спикер обратил внимание на то, что банк фокусируется на повышении устойчивости государств-членов к климатическим изменениям, раскрытии потенциала возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

По итогам 2023 года доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составила более 600 млн долларов, а накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов. Наибольшая доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сообщил Конрад Альбрехт.


По мнению спикера, решение проблем, связанных с климатом, возможно только при условии баланса между низкоуглеродной трансформацией, социально-экономическими приоритетами, интересами различных заинтересованных сторон и достижением других ЦУР. Опыт ЕАБР в реализации зеленых проектов в Центральной Азии показывает, что финансовым институтам и обществу в целом необходимо иметь четкое понимание сильных сторон и направлений развития климатической повестки на региональном уровне, а также выстроить синергию между правительствами, финансовыми учреждениями, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.

Участники дискуссии поддержали призыв представителя ЕАБР обратить внимание на климатический потенциал стран Центральной Азии и объединить усилия в области совместного финансирования и технического содействия проектам климатической митигации и адаптации.

Справка:

Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) - это ежегодное инклюзивное мероприятие, участники которого обсуждают актуальные на текущий момент вопросы в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Форум представляет региональную перспективу реализации Повестки дня на период до 2030 год, выявление региональных тенденций и обмен передовым опытом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРклиматподдержка
14.02.2024, 17:35 43656

ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вебинар "Трансграничные проекты ГЧП". В мероприятии приняли участие более 80 представителей банковского сектора, государственных и региональных органов власти Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, а также инвесторы и эксперты ГЧП-сообщества.

Мероприятие стало первым в серии вебинаров ЕАБР по продвижению трансграничных проектов ГЧП. Первый вебинар помог участникам разобраться с целым рядом важных вопросов: какой проект можно "упаковать" в трансграничное ГЧП; кто, за что и на каком этапе отвечает; как структурировать проект трансграничного ГЧП с финансовой и юридической точки зрения; что может пойти не так и как к этому подготовиться. Кроме того, была возможность узнать об успешном опыте трансграничных ГЧП в Евразии и мире. Освещались ключевые факторы успеха трансграничных проектов ГЧП, их финансовая структура и матрицы распределения рисков, их юридическая схема, роль кредиторов и поддержки международных банков развития", - рассказала директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.


В свою очередь Владимир Якунин, руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР, отметил, что банк имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для содействия государствам-членам в подготовке, структурировании и финансировании проектов строительства трансграничной инфраструктуры на основе механизма ГЧП.

Вебинар был организован при поддержке Центра ГЧП Беларуси, Казахстанского центра ГЧП, Центра ГЧП Кыргызстана и Центра ГЧП Таджикистана.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРГЧПпроект
13.02.2024, 13:57 46326

Исследования и курсы в сфере ГЧП начинает ЕАБР совместно с Россией и Арменией

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российско-Армянский университет (РАУ) начинают реализацию совместных научных исследований и образовательных программ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Соответствующий договор подписан старшим управляющим директором ЕАБР Денисом Ильиным и ректором РАУ Эдвардом Сандояном.

Договор стал развитием ранее подписанного меморандума. Инициатива будет профинансирована на безвозвратной основе за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР и призвана в более долгосрочной перспективе укрепить возможности Армении в сфере ГЧП", - говорится в пресс-релизе банка.


Среди ключевых направлений сотрудничества РАУ с ЕАБР станут:

  • подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам в сфере ГЧП для реализации соответствующих проектов в Армении;
  • проведение научных исследований, содействующих повышению уровня развития этого сегмента в республике.

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП, в том числе реализации трансграничных проектов", - подчеркивается в информации.


Сотрудничество РАУ и ЕАБР будет реализовано на базе кафедры экономики и финансов. Среди ключевых задач на ближайший год: организация при поддержке банка центра компетенций ГЧП в РАУ, внедрение дисциплины по ГЧП в образовательный проект в бакалавриате и магистратуре по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Важной составляющей сотрудничества станет стипендиальная программа ЕАБР по ГЧП среди студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Ранее сообщалось, что инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд. Доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%.

За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
 
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Теги:ПроектыЕАБРАрменияРоссия
22.01.2024, 18:52 71601

ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году

Евразийский банк развития (ЕАБР) и FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году. Диалог состоялся в рамках посещения управляющим директором - руководителем дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрадом Альбрехтом штаб-квартиры Южноамериканского банка развития в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия).

Отношения двух финансовых организаций развиваются в соответствии с меморандумом, подписанным в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.

Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками. Регионы, в которых они работают, включают страны с формирующейся рыночной экономикой, развивающиеся страны и страны, не имеющие выхода к морю.

У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - сказал он.


Дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке (Боливия и Парагвай) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - заявил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.


В ходе визита проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков. Кроме того, были обсуждены вызовы, с которыми сталкиваются обе организации, и стратегии, которые они используют для собственного финансирования. Представители FONPLATA проинформировали о своих традиционных и компенсируемых кредитных линиях, которые обеспечивают большие преимущества в отношении изменения климата, гендерных и других вопросов.

По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.

Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.

FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ПланЕАБРОбсуждение
12.01.2024, 15:53 84646

В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов

С 27 декабря 2023 года в мобильном приложении фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Работа в ЕАЭС" стал доступен национальный сегмент государственных и коммерческих услуг Кыргызской Республики для трудовых мигрантов. Это значит, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, переезжающие для работы в Кыргызстан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении также доступны сервисы в Республике Армения и Российской Федерации.

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь возможно осуществить поиск актуальных вакансий в Кыргызстане, получить информацию по оформлению необходимых документов, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе "помощник".

Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Кыргызской Республике.

Используя мобильное приложение ФЦИ ЕАБР, можно получить статус "Цифровой кочевник", который присваивается специалистам из сферы информационных технологий и дает ряд преференций, в том числе позволяет не осуществлять регистрацию по месту проживания и автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), разрешение на работу на срок до 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.

В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена вся информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Кыргызской Республике. Пользователь может ознакомиться с основными положениями нормативных правовых актов и полными текстами документов по интересующим темам на государственном сайте Кыргызской Республики "Централизованный банк данных правовой информации".

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАЭСПриложениеработа
30.12.2023, 12:58 107921

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРинформациясправка
18.12.2023, 18:27 128301

Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества

Мы, главы правительств государств - участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Совета по культурному сотрудничеству и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также профильных организаций и структур государств - участников СНГ, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами наших стран, развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между государствами - участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога стран Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов наших стран, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств - участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества,

будем содействовать:

  • углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
  • поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
  • сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
  • укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
  • повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
  • реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
  • поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
  • реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
  • реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств - участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учета интересов всех государств - участников Содружества.
 
14.12.2023, 19:53 140426

ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии

Об итогах деятельности ЕАБР в малых странах в 2023 году рассказал на пресс-конференции в Алматы старший управляющий директор Евразийского банка Денис Ильин.

ЕАБР

По его словам, в 2023 году Евразийский банк запустил 27 новых проектов в Евразии. Объем инвестиций составил $1,7 млрд.

Наиболее крупные и значимые проекты помимо Казахстана реализуются в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

Проекты в Армении:

  • Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
  • Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".

По словам Ильина, в Армении проекты ЕАБР реализуются давно и успешно. Объем инвестиций ЕАБР по новым и действующим проектам составил уже $34 млн.

ЕАБР

Проекты в Кыргызстане:

  • ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.

Входит в мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Проект позволит на 18% сократить дефицит энергии в Кыргызстане.

  • Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.

Одобренное финансирование проектов - $92 млн.

ЕАБР

Проекты в Таджикистане:

  • ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).

Расширение с 75 га до 150 га действующих фруктовых садов, приобретение необходимого автотранспорта и оборудования, производственных линий для макаронных изделий.

  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

По словам спикера, в 2023 году ЕАБР впервые реализовал в Таджикистане проект, содействующий повышению человеческого потенциала в республике. Банк организовал и провел обучающий семинар по подготовке и запуску проектов ГЧП в приоритетных отраслях экономики Таджикистана для госсотрудников.

Банк также прорабатывает возможность финансирования в Таджикистане проектов развития транспортной инфраструктуры, создания и модернизации промышленных предприятий.

ЕАБР

Ранее зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов рассказал, что лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР, является Казахстан. Всего банк реализует в стране около 100 проектов. Ежегодные инвестиции составляют 1 млрд долларов.

В ЕАБР также представили макроэкономический прогноз на 2024 год.
 

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