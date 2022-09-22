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О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан

21.09.2022, 17:29 731

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

Президент

Республики Казахстан                                                                          К.Токаев

 

Астана, Акорда, 21 сентября  2022 года

№ 1019

новости по теме

Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью

12.09.2022, 09:27 3411

25 февраля 2021 года председатель Си Цзиньпин, выступая на собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью, объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, региональная бедность полностью преодолена, и наша страна выполнила колоссальную задачу по ликвидации абсолютной бедности. Таким образом, Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью.

Год

Численность населения за чертой бедности (млн. человек)

Количество бедных уездов

2012

98,99

832

2016

43,35

804

2020

0

0

 

В 2012 году численность населения за чертой бедности в Китае составляла 98,99 миллионов человек, в стране насчитывалось 832 бедных уезда. Через 4 года количество китайцев, живущих за чертой бедности, сократилось более чем на 50%, и число бедных уездов уменьшилось до 804. В 2020 году все эти два показателя снизились до нуля. Это ознаменовало, что наша страна успешно решила задачу по ликвидации абсолютной бедности.

Значит, в течение 8 лет после 18-го съезда ЦК КПК 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Согласно текущим критериям, с момента начала политики реформ и открытости в Китае в 1978 году 770 миллионов малоимущих сельских жителей страны избавились от бедности, что составляет более 70 процентов от общемирового показателя. Китай на 10 лет раньше запланированного срока достиг цели снижения уровня бедности, поставленной в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Можно сказать, что Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью.

Китайцы продемонстрировали свой вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе. Теперь появился  вопрос: в чём заключается китайский опыт по борьбе с бедностью?

В своём выступлении на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности 12-го февраля 2018 г. председатель Си Цзиньпин обобщил опыт нашей страны в ходе борьбы с бедностью и сформулировал его в данных ниже шести тезисах.

  • Твёрдо придерживаться принципа партийного руководства, усиливать организационные гарантии.
  • Придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.
  • Продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.
  • Твёрдо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.
  • Твёрдо придерживаться строгих требований, стимулировать серьёзное практическое исполнение.
  • Твёрдо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, стимулировать внутренние движущие силы.

Сейчас мы подробно расскажем об этих шести аспектах.

Во-первых, твёрдо придерживаться партийного руководства, наращивать организационные гарантии.

Успешная борьба с бедностью удалась Китаю благодаря руководству КПК, которая предоставляет организационные гарантии данному делу. Ликвидация бедности – исходная цель КПК, к которой она неустанно вела китайский народ после образования КНР.

После XVIII съезда ЦК КПК, исходя из требований построения среднезажиточного общества, партия разработала ряд важных решений и планов, всесторонне начав интенсивную битву за ликвидацию бедности.

Укрепление руководства является основой интенсивной работы для ликвидации бедности. Необходимо настойчиво выявлять роль партийных комитетов всех уровней, которые осуществляют полный контроль над ситуацией и координируют деятельность всех сторон, а также претворять в жизнь систему ответственности первых лиц, когда секретари партийных комитетов на провинциальном, городском, уездном, волостном и деревенском уровнях совместно обеспечивают надежную политическую гарантию для интенсивной борьбы с бедностью.

Во-вторых, придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.

В этом отношении успех Китая тесно связан с концепцией «точечной борьбы с бедностью», о которой заявил председатель Си Цзиньпин в ноябре 2013 года во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральному Китае. По его словам, чтобы воплотить её в определённую форму, нужно «искать истину в фактах, адаптировать меры к местным условиям, давать целевые рекомендации и проявлять тщательность в работе». Эти положения стали руководящим принципом в борьбе Китая с бедностью. Важным шагом в кампании по точечной ликвидации бедности является локализация бедности путём точной идентификации. Значит, нужно уточнить данные обследования путём соотнесения их с отдельными лицами и домохозяйствами. Для этого работникам в сельской местности приходится ходить от двери к двери и тщательно вникать в условия жизни каждой семьи. При выявлении бедности они создают файл для такого домашнего хозяйства и заносят информацию о нём в систему национальной цифровой базы, которая позволяет собрать сведения о каждой зарегистрированной деревне, домохозяйстве и отдельном человеке. Потом в соответствии с условиями каждой семьи предлагаются индивидуальные меры для избавления от бедности.

Кампания по точечной ликвидации бедности включает в себя пять ключевых мер:

Первый – развитие приоритетных отраслей с характерными чертами и новых видов хозяйственной деятельности. Все 832 зарегистрированных уезда разработали промышленные планы для борьбы с бедностью, которые предусматривают строительство на местах свыше 300,000 промышленных баз в секторах животноводства, растениеводства и переработки.

Второй – переселение населения из бедных районов. Свыше 96 миллионов зарегистрированных людей переехали в более чем 2,66 миллиона новых домов с водоснабжением, электричеством, газом и Интернетом. Строительство более качественных дорог обеспечило удобное транспортное сообщение.

Третий – экологическая компенсация. Более 1,1 миллиона зарегистрированных людей получили работу в качестве экологических лесничих, что помогло 3 миллионам человек выбраться из бедности. Активно развиваются такие «зелёные» отрасли, как туризм, фотогальваника, электронная торговля.

Четвёртый – образование. Около 200,000 учеников, бросивших школу по причине бедности, вернулись в школу. Более 8 миллионов учащихся из бедных семей, которые не смогли продолжить учебу или устроиться на работу после окончания средней школы, получили профессиональное образование бесплатно.

Пятый – социальная защита. С 2016 года 19,36 миллиона зарегистрированных людей были включены в систему надбавок, поддержки и социальных выплат.

Председатель КНР Си Цзиньпин тщательно разработал этот вопрос и указал:

Адресность является сутью интенсивной ликвидации бедности. Необходимо придерживаться адресного оказания помощи бедным и адресной ликвидации бедности в соответствии с принципами «шести точных задач»: необходимо гарантировать точность субъектов, которым предоставляется поддержка, целенаправленность планирования проекта, адресное использование финансовых средств, нацеленность мер на бедные семьи, адресное направление кадровых работников (первых секретарей) в села для оказания помощи, получение точечных результатов в работе по ликвидации бедности. Вместе с тем необходимо обозначить, кого поддерживать, кто будет оказывать помощь, как это будет происходить и каким образом сворачивать программы по предоставлению поддержки нуждающимся. Необходимо воздерживаться от резких мер, таких как «заливать полой водой все вокруг» или «взрывать блоху ручной гранатой», оказывать помощь бедствующему населению путем дифференциального подхода к различным деревням, крестьянским дворам и индивидуальным лицам, принимать целенаправленные меры в соответствии с реальной ситуацией, осуществляя адресный капельный полив и целевую терапию для своевременного оказания помощи нуждающимся, оказывать помощь точечно и в самый корень.

Приведем пример.

Деревня Шибадун является образцово-показательным примером точечной борьбы с бедностью в западных регионах провинции Хунань. Концепция "оказание адресной помощи нуждающемуся населению" была впервые выдвинута в 2013 году именно в тогдашней бедной деревне Шибадун. В 2018 году эта концепция была впервые в истории включена в проект резолюции о борьбе с бедностью в сельских районах, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН.

Деревня Шибадун (дословно: Восемнадцать пещер) расположена на западе провинции Хунань. В этой горной деревушке, затерянной среди густых лесов, живут простодушные чистосердечные люди. Все они относятся к этнической группе мяо. Деревня получила свое название благодаря находящимся здесь 18 карстовым пещерам, создающим уникальный ландшафт. Общая площадь деревни составляет 14162 му (944 га), в деревне имеется 225 дворов, общее число жителей 939 человек. Однако площадь пахотных земель составляет всего 817 му (около 54,5 га), соответственно на душу населения приходится всего 0,05 га, а чистый доход на душу населения в 2013 г. составил всего 1668 юаней. Из-за бедности в деревне у многих молодых людей возникли проблемы в создании семьи. 3 ноября 2013 г. в деревню Шибадун приехал Си Цзиньпин, который, познакомившись с положением, выдвинул установку из 16 иероглифов: «реалистический подход к делу, учёт местных особенностей, инструктирование по группам, адресное оказание помощи». Он также указал на возможность «воспроизводимости» и «тиражирования» данной установки.

Давайте посмотрим, благодаря каким мерам жители этой деревни избавились от бедности.

"Точность" - ключевое слово, когда речь заходит об оказании адресной помощи нуждающемуся населению. Оно означает, что соответствующие ресурсы должны использоваться в нужное время в нужном месте.

Первым шагом является точное выявление нуждающихся жителей. Для этого в конце 2013 года в деревню Шибадун была направлена рабочая группа.

Чтобы убедиться, что процесс оказания помощи был справедливым, ими были сформированы критерии оценки. Из категории бедных домохозяйств были исключены люди, нарушившие закон, и те, кто жил в домах с двумя этажами и более.

Домохозяйствам, столкнувшимися с крайними трудностями, была оказана помощь в создании пары. Вскоре после того, как рабочая группа по борьбе с бедностью приехала в деревню Шибадун, пять чиновников взяли шефство над пятью самыми бедными домохозяйствами, чтобы оказать им адресную помощь.

Начиная от организации рабочей практики, заканчивая помощью в получении кредитов и организацией романтических свиданий для престарелых холостяков - местные чиновники объединили свои ресурсы для решения самых неотложных проблем жителей в деревни.

В 2017 году деревня Шибадун официально избавилась от бедности. В 2018 году располагаемый доход на душу населения в деревне составил 12 128 юаней.

В 2018 г. построена горная дорога, ведущая в деревню Шибадун, проведён водопровод в деревенские дворы, обустроены уборные, появилось электрическое освещение. Успешно произведена сертификация органических продуктов питания, получена лицензия на экспорт плодовой продукции, годовой объём производства которой составляет 300 тонн, в результате чего каждое домашнее хозяйство в деревне получило не менее 5000 юаней дивидендов. В деревне открыли отделение банка, установили банкомат. Введён в эксплуатацию завод по производству минеральной воды, готовится к открытию туристический район «Восемнадцать карстовых пещер». 8 Таким образом чистый доход жителей деревни Шибадун на душу населения увеличился с 1600 с лишним юаней до 10 тысяч с лишним юаней, 533 человека, точечно идентифицированные в качестве малоимущих, избавились от ярлыка бедности.

По материалам Russian.China.org.cn (2021-11-20)

И так, с точки зрения разработки политических мер, точечная ликвидация бедности имеет чёткую направленность, являясь проблемно ориентированным нововведением в ликвидации бедности. Это тактический выбор для повышения эффективности в сокращении бедности в Китае. С точки зрения предпосылок социализма с китайской спецификой в новую эпоху, исходя из важных рассуждений Си Цзиньпина о борьбе с бедностью в целом, точечная ликвидация бедности является не только нововведением в снижении масштабов бедности, но и важным развитием идеологии управления государством.

Эта инновационная концепция управления бедностью и продуманная система политических мер дали ощутимые результаты в борьбе с бедностью, а также оказали многостороннее положительное и далеко идущее влияние на социально-экономическое развитие Китая, в полной мере продемонстрировав свою практическую ценность. С точки зрения ликвидации бедности точечная помощь нуждающимся бедным не только помогла решить застарелые проблемы, но и повысило результативность сокращения бедности. С точки зрения социально-экономического развития точечная ликвидация бедности, с одной стороны, активизирует социальное управление в сельских районах на низовом уровне, а с другой, способствует социально-экономическому развитию регионов в целом. Кроме того, точечное оказание помощи нуждающимся так же способствует справедливому распределению ресурсов для борьбы с бедностью.

Кампания по решительной борьбе с бедностью демонстрирует новое развитие китайской специфики на пути ликвидации бедности. Целевая стратегия точечной помощи предлагает новые подходы к решению этой проблемы на основе китайской мудрости, имеющие чрезвычайное значение для победы над бедностью и совершенствованию системы её ликвидации. В то же время, будучи научно обоснованным теоретическим новаторством, эти подходы имеют важное значение в деле сокращения бедности в мировом масштабе.

В-третьих, продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.

Китайский успех невозможна без непрерывных инвестиций и финансовой поддержки, которые являются гарантией интенсивной ликвидации бедности. Здесь китайское правительство играет ведущую роль и роль главного инвестора. Кроме того, большое внимание уделяется тому, чтобы роль рынков капитала выявилась в поддержке развития бедных районов. Привлекаются социальные фонды для широкого участия в борьбе с бедностью, чтобы сформировать многоканальные и разнообразные вложения капитала в борьбу с бедностью. В течение 2012-2020 годов Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 триллионов юаней (около 246 миллиардов долларов).

Увеличение финансовых вложений является гарантией интенсивной ликвидации бедности.

В-четвёртых, твёрдо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.

Важную роль играют социальная мобилизация и объединение сил всех сторон. Короче говоря, в борьбе с бедностью участвует всё общество. В Китае создалась крупномасштабная «триединая» архитектоника помощи нуждающемуся населению, который включает меры оказания целевой помощи, помощи по отраслям производства и помощи силами общества. Различные социальные группы активно участвуют в работе по адресному оказанию помощи бедным. Предприятия центрального подчинения развернули мероприятия под девизом «Помощь 100 уездам и 10 тысяч деревням» в бедных районах революционной славы, а частные предприятия провели мероприятия под девизом «10 тысяч предприятий помогают 10 тысяч деревням». Углубляется кооперация восточного и западного регионов страны, более 342 экономически развитых уезда восточной части страны оказывают помощь 570 бедным уездам западной части страны. Вместе с тем, в села были направлены 435 тысяч кадровых работников на должности первых секретарей, 2 миллиона 778 тысяч кадровых работников были аккредитованы в селах для оказания помощи, что заметно повысило потенциал и уровень управления низового звена. И это далеко не все.

Приведем пример.

следующий фрагмент выбрана из выступления председателя Си Цзиньпина на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности.

Недавно мне написали письмо 20 молодых членов КПК из Китайской корпорации железнодорожных туннелей, которые участвовали в строительстве проекта по расширению пропускной способности железной дороги Чэнду-Куньмин. В письме говорится, что более 50 лет тому назад многие из их отцов или дедов участвовали в строительстве тоннеля Шамуллада – самой трудной части железной дороги Чэнду-Куньмин. То поколение железнодорожных строителей не боялось трудностей, опасностей и гибели. Они проявили дерзновенный геройский дух, с которым могли «заставлять покориться высокие горы и расступиться бурные реки», превратили все естественные преграды в транспортные магистрали, сотворив чудо в истории мирового железнодорожного строительства. Сегодня они приняли знамя предшественников и взяли на себя огромную ответственность за строительство самого длинного, в наивысшей степени сложности туннеля Сяосянлин на новой железнодорожной линии Чэнду-Куньмин. Решительно переняв старый «чэнкуньский дух», они остаются верными первоначальной цели и упорно двигаются вперед, чтобы железная дорога смогла как можно раньше стать «ускорителем» ликвидации бедности и достижения зажиточности народа, проживающего вдоль железной дороги. Их письмо помогло мне почувствовать ответственность и преданность молодого поколения Родине и народу, я прочитал его с большим удовлетворением.

«Си Цзиньпин о государственном управлении» Т.3. Пекин.

Изд-во литературы на иностранных языках. 2021. С.221-222.

Данный пример поддерживает утверждение о том, что были сформированы мощные объединённые силы для оказания помощи нуждающимся с участием всего общества. Молодые строители приняли знамя своих предшественников и взяли на себя огромную ответственность за строительство самого длинного, в наивысшей степени сложности туннеля Сяосянлин на новой железнодорожной линии Чэнду-Куньмин и прилагали все усилия для того, чтобы железная дорога смогла как можно раньше стать «ускорителем» ликвидации бедности и достижения зажиточности народа, проживающего вдоль железной дороги. Как свои предшественники, они не боятся трудностей, опасностей и гибели, верны первоначальной цели, ответственны и преданны Родине и народу.

Интенсивная ликвидация бедности опирается на объединенные усилия с участием всех сторон. Необходимо мобилизовывать активность всех сторон, направлять рынок и общество к совместному приложению сил, и создавать структуру интенсивной ликвидации бедности с широким участием всего общества.

В-пятых, твёрдо придерживаться строгих требований, стимулировать серьёзное практическое исполнение.

Строгое соблюдение требований и проведение практических мер являются сущностью интенсивной работы для ликвидации бедности. Необходимо придерживаться того, что требования ко всестороннему соблюдению строгой партийной дисциплины должны пронизывать весь процесс и все звенья работы по интенсивной борьбе с бедностью, проводить регулярные инспекционные проверки и самые строгие аттестации и оценки, обеспечивать основательность процесса ликвидации бедности и истинность результатов избавления от нищеты, чтобы результаты интенсивной борьбы с бедностью выдерживали проверку практикой и временем.

В-шестых, твёрдо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, давать толчок внутренним движущим силам.

Движущая сила народных масс является основой интенсивной ликвидации бедности. Необходимо продолжать опираться на народные массы, всемерно мобилизовывать активность, инициативу и творческие силы бедного населения, сочетать оказание помощи бедным с опорой на их волю и ум, правильно регулировать взаимоотношения между оказанием помощи извне и собственными усилиями бедного населения, воспитывать у бедного населения осознание того, что избавиться от бедности и достигнуть зажиточности можно за счет собственных сил, культивировать навыки бедного населения в целях развития производства, трудовой деятельности и бизнеса, а также организовать, направлять и поддерживать бедное население в реализации ликвидации бедности и достижения зажиточности за счет собственного усердного труда, чтобы работа по интенсивной борьбе с бедностью была поддержана внутренней движущей силой народных масс.    

Значит, нужно не просто «дать рыбу», но и «породить желание и научить её ловить». Таким образом, малоимущие не только являются получателями соответствующей помощи, но и служат «проводниками» ликвидации бедности и содействия процветанию.

По словам председателя Си Цзиньпина, «всеобщая зажиточность является фундаментальным принципом социализма с китайской спецификой, поэтому результаты развития должны приносить максимальную пользу всему народу, распределяться более справедливо, чтобы неуклонно идти к всеобщей зажиточности». Интенсивная борьба за ликвидацию бедности – это единственный способ достижения данной цели. Только устранение этого изъяна социально-экономического развития позволит нашей стране динамично двигаться вперёд и в итоге достичь идеальной цели всеобщей зажиточности.

В заключении хотелось бы сказать, что интенсивная борьба нашей страны по ликвидации бедности воплощает практичный и трезвый подход Китая к ликвидации бедности. Китайский опыт открывает путь, который учитывает реалии страны и отражает уникальную китайскую специфику, что будет полезно многим развивающимся странам в деле по ликвидации бедности.

Докладчик: Хуан Мэй
Пекинский университет иностранных языков


Официальный комментарий Министерства обороны

04.08.2022, 12:03 6851

На информационном ресурсе Оrda.kz опубликован материал «Если завтра война? Чем живёт оборонная промышленность Казахстана. Часть I».

В нем редакция поднимает вопросы оборонной промышленности, звучат претензии ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» к оборонному ведомству, которое якобы отдает приоритет российским и турецким производителям в ущерб казахстанскому ОПК, что может повлечь его остановку.

Отмечаем, Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники (ВиВТ). При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных.

За годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции – кораблестроения, производства и ремонта средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники.

Потребности внутреннего рынка – незначительные, а в вооружении и военной технике, тем более. Поэтому производителю такой продукции необходимо диверсифицировать производство и ориентироваться на экспорт.

При приобретении военной техники и вооружения Минобороны ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя «цена – качество».

Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества.

Министерство обороны поясняет следующее:

1. Один из учредителей «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» – Paramount Group Limited – южно-африканская корпорация, специализирующая на оборонной и аэрокосмической технике. Ее бронетехника стала прототипом казахстанской бронированной колесной машины. Изначально БКМ «Арлан» представлял собой копию южно-африканского бронетранспортера Marauder.

В 2011 году юаровская компания, являющаяся прародителем ТОО «КПИ», заключила сделку с Singapore Technologies Kinetics (STK) по поставке бронированного транспорта на сумму 90 млн евро.

Однако, начиная с 2016 года, не осуществила поставки в полном объеме и в феврале 2018 года STK подала заявку на объявление банкротом PCS.

В 2018 году юаровская компания из-за финансовых трудностей и несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств была объявлена банкротом и прекратила свое существование.

Кроме того, изначально бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой (MRAP) «Марадер» и «Матадор» предназначались для обеспечения общественного порядка и безопасности (полицейские функции), проведения контртеррористических операций, пограничного патрулирования, а также участия в миротворческих миссиях, но не для вооруженных сил.

Несмотря на широкую маркетинговую акцию, данные типы бронеавтомобилей на вооружении армии ЮАР не состоят, а произведённые 25 бронеавтомобилей были переданы подразделениям полиции ЮАР.

В настоящее время компанией «Paramount Group» в ЮАР производство бронеавтомобилей «Марадер» и «Матадор» прекращено.

Наряду с этим, Министерством оборонной промышленности Азербайджана ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на предприятии «Завод ЭВМ» в Азербайджане. Дальнейшее производство на его территории также прекращено.

В 2008 году Paramount Group и компания «KADDB» (Иордания) заключили соглашение о совместном производстве БКМ «Марадер». При этом, серийный выпуск на иорданском предприятии осуществлен не был.

В 2011 году оборонное ведомство Грузии отказалось от производства БКМ «Марадер» в пользу БКМ «Дидгори», разработанной на базе Ford Super Duty.

Таким образом, единственной компанией, производящей невостребованную продукцию остается ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».

На реплику «Сегодня юаровцы полностью передали технологии и чертежи» отвечаем: модель снята с производства, завод обанкрочен, нигде в армиях мира данная БКМ не используется. Поэтому техническая документация была передана ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Затраты на документацию включены в стоимость продукции данного ТОО.

 2. Заявление председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова о том, что министром обороны была высказана фраза: «Вы, ребята, отдыхайте, мы у турок возьмем» не соответствует действительности и является бездоказательной.

Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов ВиВТ на вооружение чётко регламентирован Правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определённой данным документом.

Вопрос закупки турецких БКМ будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.

3. Министерство обороны не обладает информацией о том, какие страны рассматривают закуп продукции ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», имеются ли договора намерений с иностранными заказчиками.

4. Военное ведомство Казахстана в одностороннем порядке поддержало производство ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».

С 2016 года приобретено 138 ед. БКМ «Арлан». В 2021 году проведено сервисное техническое обслуживание 60 ед. (поставленных в 2017-2018 годах). В 2022 году поступят еще 10 ед. с боевым модулем и 20 БКМ «Арлан» - в 2023 году.

Поэтому информация о том, что заказано только 6 машин, является недостоверной.

Таким образом, по итогам 2023 года общее количество достигнет 168 ед.

Кроме того, совместно с ТОО «КПИ» прорабатываются вопросы по созданию в интересах Вооруженных сил машин управления огнём артиллерии и машин РХБ разведки. Также отмечаем, что приобретение ВиВТ в интересах армии, в т.ч. БКМ, осуществляется с учётом финансовых возможностей в соответствии с приоритетами.

5. Касательно утверждения о цене продукции ТОО «КПИ», которая в два раза дешевле зарубежных аналогов, приводим данные о стоимости.    

Наименование БКМ

Цена (в тенге)

БКМ «Арлан» (Казахстан)

424 945 440

БКМ «Кобра 2» (Турция)

345 600 000

БКМ «Aravis» (Франция)

255 750 000

БКМ «Cougar H» (США)

218 550 000

БКМ «Тигр» (Россия)

192 000 000

То есть это заявление также является недостоверным. 

6. Производственные проблемы  ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», связанные с экономическими просчетами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством. Попытки манипулирования общественным мнением, ссылаясь на собственные финансовые проблемы, и оказания давления на Министерство обороны, являются бесполезными, и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия.

7. Уточняем, что в Вооруженных силах эксплуатируются 17 единиц БКМ «Кобра», приобретенных в 2011-2012 гг. у турецкой компании «Отокар». По техническим параметрам они соответствуют требованиям Вооруженных сил.

8. Сообщаем, что в 2011-2012 гг. нынешний министр обороны генерал-полковник Р. Жаксылыков был командующим внутренними войсками МВД РК, и фраза о том, что он имел отношение к приобретению БКМ «Кобра», является ложной и вводит гражданское общество в заблуждение.

9. Информация о том, что «некая турецкая компания предлагает купить 90 машин «АРМА» и 30 машин «Кобра»» является фейком и преследует цель вызвать нездоровый ажиотаж в обществе, и оказать давление для получения дополнительного гособоронзаказа. Еще раз напоминаем, использование информационного шантажа с попыткой повлиять на решения оборонного ведомства может в ближайшее время перейти в правовую плоскость.

10. На реплику исполнительного директора Ассоциации предприятий ОПК: «Наши машины практически ничем не уступают, а в некоторых случаях даже показывают более лучшие результаты» представляем краткий сравнительный анализ БКМ «БАРЫС» и БКМ «АРМА» (Турция):

1)БКМ «АРМА» состоит на вооружении в нескольких армиях мира (ОАЭ, Турция, Бахрейн, Руанда);

2) БКМ «АРМА» производится серийно, в то время как БКМ «БАРЫС» является опытным образцом;

3) турецкая машина имеет преимущества по массе (24 тонны против 28, что выявлено в ходе войсковых испытаний) и габаритам (меньшая высота по крыше башни);

4) вместимость БКМ «АРМА» выше (12 против 11 у БКМ «БАРЫС»);

5) двигатель БКМ «АРМА» более мощный (CATTERPILLAR, 600 л.с.), чем у БКМ «БАРЫС» (CUMMINS, 450 л.с.). Кроме того, представительства завода BORUSAN (дистрибьютор CATTERPILLAR) имеются во многих регионах Казахстана, что сокращает сроки ремонта и обслуживания двигателей;

6) БКМ «АРМА» - плавающая машина, а БКМ «БАРЫС» - нет (значительное преимущество). БКМ «БАРЫС» изначально не проектировалась как плавающее средство, впоследствии её нельзя доработать и сделать плавающей. Вместе с тем, в Казахстане имеется значительное количество регионов с водными преградами;

7) надежность двигателя, трансмиссии, подвески и основных узлов БКМ «АРМА» выше, чем у БКМ «БАРЫС».

Во время испытаний боевой модуль БКМ «БАРЫС» и колесная база не подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам, и требуют внесения конструктивных изменений.

БКМ «БАРЫС» не справляется с переходом траншеи из-за проблем с тяговым усилием двигателя.

Проведённая в 2021 году опытная войсковая эксплуатация обеих машин выявила в БКМ «БАРЫС» больше поломок по ходовой части, моторно-трансмиссионому отделению, системе охлаждения (при движении двигатель часто перегревался).

Из-за ошибок, допущенных при конструировании системы подвески БКМ «БАРЫС», передние колёса обрываются, тормозные суппорты нагреваются, что снижает эффективность тормозной системы.

За время проведения войсковых испытаний БКМ «АРМА» не имела существенных отказов, влияющих на ходовые возможности.

8) боевой модуль «Ансар» на БКМ «БАРЫС» значительно отставал по точности и имел сбои как при стрельбе из пушки 2А72, так и в работе оптики и монитора. 

11. По реплике о приоритетных условиях испытания для турецкой военной техники сообщаем, что будут проведены демонстрационные испытания возможностей БКМ «Кобра-2» в сертифицированном центре завода производителя в условиях отрицательных температур (ниже -30 градусов), в соответствии с  Дорожной картой, утвержденной МИИР РК.

12. По информации ТОО «КПИ» относительно Азербайджана повторно сообщаем, что Министерством оборонной промышленности данного государства ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на отечественном предприятии «Завод ЭВМ». Дальнейшее оснащение этой техникой Вооруженных сил Азербайджана и ее производство полностью прекращено.

13. Относительно высказывания председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова «Главное – это цена. Проблема заключается в том, что наша армия не отделена от финансов» сообщаем, что Бюджетным кодексом РК строго закреплена процедура формирования и исполнения бюджета государственных органов, чем руководствуется уполномоченный орган по ГОЗ в лице МИИР. Задача Министерства обороны определить технические требования и потребное количество.

14. По реплике о лоббировании сообщаем, что глава оборонного ведомства как первый руководитель принимает активное участие в детальном изучении всех военно-технических проектов, диверсификации приобретаемой продукции, изучении их огневых возможностей, защищенности личного состава и других параметров. В данный момент Министерство обороны осуществляет взаимодействие в части компетенции со значительным количеством зарубежных компаний.

         Основным приоритетом для оборонного ведомства является повышение боеготовности и усиление огневой мощи, отвечающей современным требованиям.

В целом, напоминаем, что Министерство обороны всегда готово к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе.


 


 

 


Национальная и религиозная политика с китайской спецификой

30.07.2022, 18:26 8891

§1. Краткий обзор о Китае (10 мн.) 

Китай расположен в восточной части Азии, на западном берегу Тихого океана(001). Это одна из крупнейших стран мира. Площадь материковой территории Китая составляет примерно 9,6 млн. кв. км. По материковой площади Китай занимает третье место в мире, уступая только России и Канаде. Обширны также морские пространства Китая. На востоке и юго-востоке его побережье омывается водами Бохайского (внутреннее море страны), Желтого, Восточно- Китайского и Южно-Китайского морей. Кроме Бохайского моря, все другие разделены с соседними странами по Конвенциям ООН по морскому праву 1982 г. （002Общая площадь территориальных вод (внутренние моря и береговые моря) составляет более 4,7 млн. кв. км. В морях Китая расположены свыше 7600 островов, среди них самый большой – Тайванский остров (35, 6 тыс. кв. км) (003).

С севера на юг территория Китая простирается на 5,5 тыс. км от срединной линии русла реки Хэйлунцзян северной широты севернее города Мохэ до коралловых рифов Лидианьша（立地暗沙） (на юго-западе Цзэнмуаньша) в самой южной оконечности архипелага Наньшацюньдао (003а). С запада на восток территория Китая протягивается на около 5200 км от слияния рек Хэйлунцзян и Уссури до западного края Памирского нагорья в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Протяженность сухопутных границ Китая составляет 22 тыс. км, а длина береговой линии -- 18 тыс. км. Китай граничит на суше с 14 странами.

Рельеф Китая весьма разнообразен(004). Одной из ее главных черт является гористость; горы, плато и возвышенности занимают около 65% территории страны. Поверхность земли в Китае опускается с запада на восток в виде трёхступе́нчатой лестницы. Первая ступе́нь – Цинхай-Тибетское нагорье, известное под названием «крыша мира», здесь средняя высота достигает 4000 м. На нагорье (004a) расположены Большие Гималаи, главный пик Джомолу́нгма имеет высоту 8848 м. над уровнем моря и является высочайшей верши́ной в мире. Вторая ступень лестницы – горные плато́ пониже и среди них огромные впа́дины. Она начинается на востоке Цинхай-Тибетского нагорья и доходит до горной цепи Большого Хинган (Дасинъаньлин)-Тайханшань-Ушань-Сюефэншань-Уишань, средняя высота составляет 2000 – 1000 м над уровнем моря. Третья ступень начинается на востоке вышеназванной линии и доходит до побережья, состоит главным образом из расположенных на высоте 1000–500 м. над уровнем моря равнин и низменностей. Самая низкая точка на континенте Китая – это озеро Эйдинху. Оно находится в Турфанской котловине. Высота озера Эйдинху над уровнем моря составляет -155 м.

Китай находится в пределах 4-х климатических поясов(006): субарктического, умеренного, субтропического и тропического. Климат на западе континентальный, на востоке преимущественно муссонный. На юго-западе Китая и на южном острове Хайнань климат тропический. Наиболее холодно зимой на северо-востоке Китая. Интересно, что почти в одно время вы можете испытывать все времена года в разных местах Китая, так что нам повезло, что можем любоваться пейзажами разных природных зон, не выходя за границу.

Китай обладает самой богатой фа́уной （动物群） в мире. Здесь обита́ют 6266 видов позвоно́чных, что составляет 11% всех видов фауны мира. Только в Китае гигантская па́нда (бамбуковый медведь) (009), золоти́стая обезьяна(010), южно-китайский тигр(011), бурая курица(012), красновенценосный журавль(013), белый дельфи́н（海豚）(014), китайский аллига́тор（扬子鳄）(015), китайский осётр (015ab) и другие редчайшие представители земной фауны. Вот 16 ноября 2014 г. рыболов провинции Хубэй ловил рыбу весом 700 кг и длиной 3.3.метра. Китайский осётр в основном встречается в притоках реки Янцзы. Является ценным, но находящимся под угрозой исчезновения видом и находится под особой государственной охраной. Еще одна интересная новость: в декабре 2015 г. из зоопарка китайского города Ханчжоу сбежали три малых панды. Двух животных удалось поймать сразу, а третье животное пропало. Время от времени туристы и местные жители сообщали о том, что видели животное, но оно успевало скрыться раньше, чем на место прибывали сотрудники зоопарка. Панду заметили на дереве в 4-х километрах от зоопарка. Через 8 месяцев его поймали и вернули в зоопарк. Оказалось, что 10-летняя панда за время пребывания на свободе потеряла всего-навсего 1 кг, и, как отметили специалисты, «в целом состояние ее здоровья опасения не вызывало». Эти животные из отряда хищников, но питаются они преимущественно растительной пищей. Длина малой панды – до 64 см, а масса тела составляет 3,7-6,0 кг. Малая панда весьма скрытна и ведет ночной образ жизни, поэтому точно подсчитать ее численность ученым никак не удается. Приблизительно считается, что во всем мире обитает до 10 000 малых панд. Вид включен в Международную Красную книгу со статусом «Подвергающийся опасности». В самом же Китае с 1998 года малая панда находится под защитой государства.

В Китае исключительно богатая фло́ра（植物群）, только высших растений насчитывается 32 тыс. видов. Среди них есть практически все растения, характерные для cубарктической, умеренной и тропической зон Северного полушария. Женьшинь(016), тибетский сафло́р(017) (红花) и нинсяский ли́циум（枸杞）(018) – ценные лекарственные растения, которые растут только в Китае. По всему миру славятся такими декорати́вными растениями в Китае, как зимняя слива(019), орхиде́и (орхиде́я, дэ,兰) (020), бамбук(020) и хризанте́мы (тэ) (020, цветы как эмблема Пекина). Китай охватывает почти все растительные пояса северного полушария, от южных джунглей (джу́нгли，复数，热带雨林) до субарктических хвойных лесов.

§2. Национальная политика Китая (9:10-9:20)

  • Национальный состав
  • Традиции

Китай – единое многонациональное государство. Здесь проживают 56 национальностей. По данным 7-й (последней) Всекитайской переписи, проведенной 1-го ноября 2021 года, численность населения на континенте Китая составляет 1 млрд. 411 млн. 780 тыс. человек. По количеству населения Китай занимает первое место в мире. Самая крупная национальность Китая – ханьцы составляют 91,11 процента общей численности населения Китая, выходцы из других 55 национальностей – 8,89 процента. По сравнению с ханьцами все остальные национальности являются малочисленными. В их число входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо. маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун. яо, бай, хани, казахи, дай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсян, наси, ту, киргизы, цян, дауры, мулао, гэлао, сибо, цзинпо, салары, буланы, маонань, таджики, пуми, ну, ачаны, эвенки, цзино, узбеки, цзин, дэаны, юйгу, баоань, мэньба, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ и лоба. Из них наиболее многочисленной этнической группой являются чжуаны — 15,556 млн. человек, а самой малочисленной — лоба (2322 человека).(展示各民族图片)

Среди всех жителей Китая мужчина занимают 51.24% от всего населения страны, а женщины занимают 48.76%.  Количество населения в трудоспособном возрасте составляет 63.35%, а моложе 17.95%, пенсионеры – 18.7%.

Ханьцы расселены повсеместно, но главными районами их проживания являются бассейны рек Хуанхэ, Янцзы и Чжуцзян, преимущественно среднее и нижнее течение и Северо-восточная равнина (地图). Хотя доля нацменьшинств в населении Китая не слишком велика, однако площадь их расселения весьма обширна и составляет 64,3 процента всей территории Китая. Основные районы проживания нацменьшинств – окраинные районы Северо-востока, Северного, Северо-западного, Юго-западного Китая. В провинции Юньнань проживают более 22 национальностей. Она является наиболее пестрой по национальному составу провинцией. В подавляющем большинстве городов и уездов страны проживают обычно не менее двух национальностей. Смешанное проживание национальностей и наличие относительно небольших компактных общин нацменьшинств создали объективные условия для широкого обмена в экономике и культуре между ханьцами и нацменьшинствами.

2. Языки и письменность народов Китая

Рождение письменности символизирует переход человечества от дикости к цивилизации.     Изобретение иероглифов является лучшим показателем изобретательности и

творчества китайской нации. Ханьцы создали свой язык (китайский язык) и свою письменность (китайское письмо), которые употребляются как в стране, так и за ее рубежом. Китайский язык относится к китайско-тибетской языковой семье. Китайское иероглифическое письмо существует уже около шести тысячелетий. Они имеют специфическую квадратную форму（方块形式）, несущую фонетическую（语音的）, пиктографическую（图画文字的）, смысловую（идеографическую 表意的） и пр. функции. Это одна из самых древних письменностей в мире. В древние времена соединение иероглифов и черепашьих панцирей (панцирь，阳性，重音在a上，龟甲) оставило человечеству драгоценное наследство, способствовало развитию мировой культуры.      

Количество китайских иероглифов аномально большое, и в Китае нет человека, который знал бы все иероглифы. Сколько же их всего? Известный «Словарь Канси», изданный в 1716 году, содержит более 47 тыс. иероглифов; «Большой словарь китайского языка» в восьми томах, изданный в 1986 – 1990 гг., насчитывает более 56 тыс. иероглифов. На самом деле наиболее употребительных китайских иероглифов не столь много. По данным книжной и журнальной статистики, их около 6000-7000. В Китае грамотным на элементарном уровне может считаться человек, освоивший 1500 иероглифов. 3000 иероглифов достаточно для чтения газет и неспециализированных журналов.

В Китае, помимо народностей хуэй и маньчжуры, которые пользуются ханьским языком и письмом, все остальные 53 нацменьшинства говорят на своем языке, причем 23 из них имеют свою национальную письменность.

Национальные меньшинства, проживающие в Китае, имеют богатые традиции и обычаи. Это относится в первую очередь к приготовлению пищи, национальной одежде, строительству определенного типа жилищ, свадебным и похоронным ритуалам, празднествам （节庆）и сложившейся веками системе запретов. Для каждой этнической группы установлены нерабочие дни для традиционных празднеств (праздник обрызгивания водой у народности тай, праздник факелов у народности и, традиционный Новый год у тибетцев, праздник прекращения поста и Корван у народностей, исповедующих ислам). в Китае есть официальные государственные праздники и народные. Во многих районах Китая существуют свои местные праздники, так же как и у множества этнических меньшинств, проживающих на территории страны. В многонациональном Китае практически у каждой этнической группы существуют свои традиционные праздники. В отличие от другого мира в основном праздники в Китае не привязаны к религиозным обычаям. А связаны они или с сельскохозяйственными работами, или с древними суевериями и обычаями предков. Все традиционные праздники здесь проходят по лунному календарю.

Китай изобилует множеством национальностей и почти у каждой национальности Китая сложился свой образ жизни, который отображается в искусстве питания, одежде, жилище, обрядах и т.п., во многом на этот образ наложили отпечаток природные, социальные, экономические и другие факторы. К примеру, на юге страны основным продуктом питания является рис, в тоже время у жителей северных районов в предпочтении мучные продукты. У казахов и узбеков любимые блюда - шашлык из баранины, плов и жареные лепешки; монголы отдают предпочтение поджаренному рису, жаренным курдюкам и чаю с молоком; у корейцев в почете пудинг, холодная лапша и квашеная капуста; тибетцы едят дзамбу - поджаренную на масле ячменную муку и пьют чай с топленым маслом; люди народности ли, дай используют в качестве жвачки листья арековой пальмы.

Относительно одежды, то маньчжурки предпочитают ходить в халатах, монголы носят национальные халаты и сапоги; тибетцы надевают запахивающиеся длиннополые кафтаны; женщины национальностей мяо, и, яо носят юбки со сборками; среди уйгуров популярны вышитые тюбетейки; корейцы носят обувь с загнутым носком, напоминающую по форме корабли; женщины мяо, и, тибетки любят украшения из золота и серебра; монголы , тибетцы, носят на пояс украшенные серебром кинжалы.

В последние годы с развитием рыночной экономики в Китае усиливаются и расширяются межэтнические контакты в области культуры и быта. Те районы, которые раньше были замкнутыми, теперь стали открытыми для туристов страны и всего мира. Кроме того, у нас все большее распространение получают межнациональные браки.

4. Национальная политика (9:20- 9:50)

После образования КНР в Китае внедрена в жизнь политика национальной автономии. Наше правительство подчеркивает, что все национальности вне зависимости от количества населения, степени развитости экономики и социальной структуры, национальных привычек и вероисповедания полностью равноправны. Правительство выступает против любых проявлений национального угнетения и дискриминации по национальному признаку, укрепляет дружбу между национальностями и дружбу внутри национальностей.

Равенство, сплочённость, взаимопомощь и совместное процветание всех наций – таковы основные принципы китайского правительства в решении национального вопроса. В введении Конституции КНР предусмотрено: «Китайская Народная Республика - единое многонациональное государство, созданное общими усилиями народов различных национальностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться впредь национальные отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи. В борьбе за сохранение национальной сплочённости следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому, чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей страны».

Кроме того, в статье 4 Конституции подчеркивается, что все национальности в Китае равноправны. Государство гарантирует законные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи всех национальностей. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол.     На основе конституционных принципов национальной политики в районах компактного проживания нацменьшинств осуществляется региональная национальная автономия. Таким образом, нацменьшинства получили возможность быть хозяевами страны и распоряжаться внутренними делами своего национального региона. Принятый в 1984 году на 2-й сессии ВСНП 6-го созыва «Закон о национальной районной автономии» является основным законом, конкретно гарантирующим претворение в жизнь основных принципов и положений Конституции относительно национальной районной автономии.     

Районы национальной автономии включают в себя три вида автономных формирований: автономный район, автономный округ и автономный уезд. Центральное правительство оказывает районам национальной автономии весомую финансовую и материальную помощь, стимулируя их экономическое и культурное развитие. Ныне в Китае существуют пять автономных районов – Автономный район Внутренняя Монголия (создан 1 мая 1947 года), Синьцзян-Уйгурский автономный район ( 1 октября 1955 года), Гуанси-Чжуанский автономный район (5 марта 1958 года), Нинися-Хуэйский автономный район (25 октября 1958 года), и Тибетский автономный район (9 сентября 1965 года), сформированы 30 автономных округов, 120 автономных уездов. Кроме того, учреждены более 1300 национальных волостей. Органами самоуправления в местах национальной автономии являются Собрания народных представителей и народные правительства автономных районов, автономных округов и автономных уездов. Все районы национальной автономии Китая являются неотъемлемыми частями Китая. Теперь во всех автономных районов Китая высшую исполнительную власть выполняет человек из титульной нации данного района, а секретарь Компартии обычно по национальности – ханец.

 5. Межнациональные отношения Китая

За период после образования КНР китайское правительство разработало ряд политических установок, благоприятствующих развитию национальных районов и районов компактного проживания нацменьшинств, благодаря чему в национальных районах произошли огромные перемены, непрерывно повышается жизненный уровень меньшинациональностей, укрепляются и развиваются межнациональные отношения, основанные на равноправии, единстве, сплоченности, взаимопомощи и гармонии. В целом межнациональные отношения в Китае оказываются благоприятными. Однако в связи с наличием различий между народностями в плане языка, культуры, обычаев, нравов и вероисповедания, а также по причине экономических интересов неизбежно возникновение между ними противоречий и споров. Наше правительство поощряет решить подобные противоречия политико-юридическими мерами. Наверное, вас интересует ситуация в Синьцзяне и Тибете, ведь недавно в данных национальных районах Китая произошли неприятные события. Теперь я коротко расскажу вам об этом.

  • Синьцзян-Уйгурский автономный район

Синьцзян-Уйгурский автономный район (Синьцзян) находится на северо-западной окраине Китая. Его площади составляет одну шестую часть территории Китая. Синьцзян граничит с 8 (восемью или восьмью, 重音在词尾) странами, в древности являлся главным коридором на Шелковом пути. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе проживают сорок семь нацменьшинств Китая, наиболее многочисленными из них являются уйгуры, ханьцы, казахи, хуэйцы, монголы, киргизы, сиботяне, таджики, узбеки, маньчжуры, дауры, татары и русские. Синьцзян — один из пяти автономных районов национальных меньшинств Китая. 

До образования КНР национальная экономика Синьцзяна представляла собой натуральную экономику, где основными субъектами были сельское хозяйство и скотоводство, промышленность была крайне отсталой, не было ни километра железных дорог, не было ни заводов и рудников (рудник, 重音在и上), многие районы испытывали дефицит зерна, народ жил в нищете. 25 сентября 1949 года Синьцзян был мирно освобожден, а 1 октября 1955 года был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). За 55 лет экономика и различные социальные сферы Синьцзяна получили быстрое развитие. 

Наряду с развитием промышленности, сельского хозяйства и транспорта в Синьцзяне стремительно развивается и внешняя торговля. Оживлению внешней торговли Синьцзяна способствовали такие гибкие методы, как валютная торговля, мелкая приграничная торговля, обработка давальческого сырья (来料加工) заказчиков, компенсационная торговля и шоп-туры для туристов. В Синьцзяне, как в важном регионе по осуществлению государственной стратегии открытости приграничных районов, уже сложилась всесторонняя, многоуровневая и широкомасштабная внешняя открытость вдоль границ, евразийского контимоста и магистралей, которая расширяется в сторону внешнего мира и остальных регионов страны. Теперь Синьцзян уже стал передней линией открытости Китая Западу. Синьцзян славится своей волшебной и специфической природой и удивительными и богатыми традициями и нравами. В новом столетии каждый год он принимает около 300 тыс. иностранных туристов. Туризм уже стал главной сферой развития экономики Синьцзяна. 

За 60 с лишним лет Нового Китая во всех социальных сферах Синьцзяна произошли исторические перемены. Стабильно развиваются просвещение, наука, техника, культура и искусство. В течение долговременного совместного сосуществования все национальности Синьцзяна создали самобытную национальную культуру. Синьцзян издревле называется родиной танцев и песен, представители разных народностей хорошо поют и танцуют. Уйгурский маршап, исполнение песен казахскими акынами (акын重音在ы上，民间歌手), монгольский праздник Надам, игра киргизов на кумузе（кумуз重音在最后一个章节，库穆兹琴）, праздник «Западное переселение» народности Сибо, храмовой праздник ханьцев давно уже стали неотъемлемой частью в многообразной культурной жизни народов Синьцзяна. Не только в городах, но и в деревнях проводятся богатая художественная самодеятельность среди разных народностей, насчитывается более 2000 массовых трупп, которые активно выступают на разных сценах, и более 60 тыс. артистов. Такие номера, как танцы, гонки на лошадях, танцы льва, фонари драконов пользуются большой популярностью среди местных жителей. Местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия, находящиеся на грани вымирания. Классическая народная музыка «12 Мукам» СУАР был включен ЮНЕСКО в «Список Всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия», киргизская поэма «Манас», монгольская историческая поэма «Джангар», казахское музыкально-поэтическое искусство «Айтысы» и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.

Нужно отметить, что в Синьцзяне есть небольшое количество людей, которые хотят раскалывать (使分裂) нашу Родину. Распад СССР и появление в Центральной Азии новых независимых государств явились своего рода катализатором очередного всплеска сепаратистских настроений в Синьцзяне. Сам факт обретения суверенитета и создания национальных государств этнически и религиозно близких народов ЦА оказал значительное влияние на настроения местного населения Синьцзяна, прежде всего уйгуров, которые восприняли события на постсоветском пространстве как наглядный пример в деле достижения отделения Синьцзяна от Китая.

В начале 90-х годов, в условиях формирования государственности и во многом объективной слабости правоохранительных структур постсоветских республик Центральной Азии, на территории Казахстана и Кыргызстана активизировался ряд уйгурских организаций националистического толка, в частности  «Международный комитет освобождения Туркестана» (бывший «Национальный фронт Восточного Туркестана»), «Организация освобождения Туркестана», «Объединенная ассоциации уйгуров», которые начали помогать своим соплеменникам в Синьцзяне с целью воссоздания независимого государства «Уйгурстан».

Уже с 1992 года через указанные организации в Синьцзян стали поступать идеологическая литература и финансовые средства из Саудовской Аравии и Турции, радикалистские (激进的) круги которых выступали с поддержкой сторонников создания государства «Уйгурстан». Со второй половины 90-х годов в Центральной Азии стала отмечаться заметная активизация различного рода экстремистских организаций и группировок, в первую очередь партии так называемого «Исламского Движения Узбекистана» (ИДУ), членами которых становились и уйгуры. Через них указанные структуры установили связь с сепаратистским подпольем в Синьцзяне, что позволило организовать между ними практическое взаимодействие. Сегодня самой известной и многочисленной уйгурской сепаратистской организации – «Исламская партия Восточного Туркестана» (ИПВТ).

25 июня 2009 г. в компании электронных кукол Чюйжи города Шаогуань провинции Гандун произошли столкновения между ханьскими и уйгурскими рабочими, в результате погибли 2 уйгура, еще 3 уйгура получили тяжелое ранение, 6 получили легкое ранение. Это событие вызвало резкую реакцию в Синьцзяне. И так, межнациональные противоречие в Синьцязне обострялось.

5 июля 2009 года в Синьцзяне произошли серьезные беспорядки, сопровождавшиеся актами насилия, убийствами и грабежами, причиной которых стали разногласия между уйгурами и ханьцами. В результате беспорядков погибли 197 человек и более 1600 получили ранения, главные из погибших и пострадавших были ханьцами. Китайское правительство в соответствии с законом приняло решительные меры по наведению порядка, осудили организаторов этих столкновений. Главными виновниками является организация "Всемирный конгресс уйгуров" во главе с Ребия Кадир. Эти события направлены на разжигание межнациональной розни в КНР и подрыв ее территориальной целостности. Теперь в Синьцзяне восстановилась стабильность. Туризм снова стал бурно развиваться. События 5 июля 2009 г. нанесли большой ущерб синцзянской экономике, настоящими жертвенниками данного события являются народы в Синьцзяне.

1 августа 2011 года в результате новой вспышки насилия в провинции Синьцзян на западе Китая погибло поменьше мере 15 человек, еще 28 были госпитализированы. В субботу в городе Кашгар двое мужчин угнали грузовик, перед этим убив его водителя, и врезались на нем в толпу пешеходов, нанося стоящим на тротуаре людям ножами. В ходе инцидента было убито шесть мирных жителей и один из нападавших. Незадолго до этого нападения в городе прогремели два взрыва. В воскресенье начали поступать сообщения об еще одном взрыве, который привел к гибели трех человек, в том числе одного полицейского. Вскоре полицией были застрелены четверо подозреваемых в организации взрывов. Также был задержан второй угонщик грузовика. По данным местных властей, оба злоумышленника – этнические уйгуры.

18 июля 2013 г. в результате нападения на полицейский участок в городе Хотан погибло около 18 человек, в том числе и сотрудников полиции. Это террористический акт уйгурских террористов, которые хотят создать на территории Синьцзяне независимый Восточный Туркестан.

1 марта 2014 г. на железнодорожном вокзале в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юге-западе Китая произошел террористический акт, группа из десяти мужчин, вооруженных ножами длиной 60—70 сантиметров, в масках и в чёрной одинаковой одежде, ворвалась на железнодорожную станцию и напала на пассажиров на площади и в зале перед билетными кассами. В результате атаки погибли больше 30 человек, 143 было ранено. Виновными были уйгурские сепаратисты из Синцзян-Уйгурского автономного района.

30 апреля 2014 г. в результате взрыва в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая погибли три человека, 79 получили ранения. Взрыв прогремел на железнодорожном вокзале в Урумчи. Виновниками опять являются уйгурские сепаратисты. Эпицентр располагался рядом с багажом на первом этаже неподалеку от выхода. Представитель местных властей заявил, что ситуация находится "под контролем". Взрыв прогремел в день завершения визита в регион президента Китая Си Цзиньпиня.

В январе и 11 марте 2015 г. в Кашгаре и Урумчи происходили 3 акта, в результате погибли несколько человек.     В Синьцзяне проживает большая уйгурская община, на протяжении долгого времени выражающая недовольство политикой госудраства, которую уйгуры считают репрессивной. В регионе уже не раз происходили кровопролитные инциденты, ответственность за которые правительство возлагает на исламистских боевиков и сепаратистов. Это нестабильный район Китая.

2Тибетский автономный район

Тибетский автономный район (ТАР) является одним из пяти районов национальной автономии Китая, основное население которого составляют тибетцы. Наряду с тибетцами, так живут и ханьцы, хуэйцы, мэньбайцы, лобайцы, насийцы, нусуанцы, дулуны и некоторые другие малочисленные национальности.

С учреждением в Тибете системы национального района автономии в 1965 г. тибетцы под руководством центрального правительства Китая на правах хозяев своего района активно включились в дела по управлению государственными и местными делами, во всей полноте пользуясь правами по самоуправлению, предусмотренными Конституцией и другими законами КНР. Участвуя в модернизации родного края, тибетцы добились таких темпов развития. Повысились уровень материальной и культурной жизни населения, а также политическое сознание людей.

На протяжении 50 лет Тибет в соответствии с Конституцией КНР и Законом о национальной районной автономии в полной мере осуществляет свои права по самоуправлению и развитию в области культуры, охраны и приведения в порядок национального традиционного культурного наследия, развития и обогащения национальной культуры. Там внедряется двухъязыковая система обучения, причем главным является тибетский язык. Выпущен полный комплект учебников и подсобных материалов на тибетском языке от 1-го класса до последнего класса средней школы второй ступени. В настоящее время радио- и телевещание Тибета открыли специальный канал вещания на тибетском языке, на тибетском языке выходят 14 наименований журналов и 10 газет.

В Китае с уважением относятся к тибетским обычаям. Как тибетцы, так и другие нацменьшинства пользуются правом и свободой следовать в быту традиционным обычаям и участвовать в традиционных общественных мероприятиях. Государство и местные правительства Тибета всех ступеней с уважением относятся к верованию тибетцев в перерождение живых Будд. Соблюдаются традиционные религиозные молебны и службы, религиозные потребности людей получают полное удовлетворение, свобода вероисповедания уважается.

Национальная районная автономия - это один из основополагающих политических строев Китая. Как известно, бывший ламаистский первосвященник в Тибете Далай-лама, который в 1959 г.  покинули Тибет, то и дело выступает на международной арене с нападками на национально-районную автономию Тибета. Тибетские сепаратисты во главе с Далай выдвинули требование применить в Тибете модель «высокую степень автономии».

14 марта 2008 года, буддистские монахи провели манифестации по случаю 49-й годовщины восстания в Лхасе, закончившегося изгнанием духовного лидера Тибета Далай-ламы. Резиденция Далай-ламы после его ухода из Тибета размещается на территории Индии. В Лхасе вспыхнули беспорядки. Поводом послужили продолжающиеся на протяжении нескольких дней акции протеста буддийских монахов, которые вышли на улицы с требованием независимости Тибета от Китая. Позднее к монахам присоединились простые граждане. Протесты привели к жестоким столкновениям демонстрантов с китайской полицией, а в ряде случаев — к межэтническим разборкам между китайцами и тибетцами. Преступниками были сторонники независимости Тибета. Впрочем, они дрались не только в Лхасе: демонстрации протеста прошли в других странах, чтобы помешать Китаю провести Олимпийские игры.

Политика центрального правительства Китая в отношении Далай неизменная и четкая: Тибет является неотъемлемой частью КНР. Наш глава государства, Председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, проблемы в Тибете являются сугубо внутренней проблемой Китая. По его мнению «Наш конфликт с кликой Далай-ламы не является ни этнической проблемой, ни религиозной проблемой, ни проблемой с нарушением прав человека. Это проблема – либо объединять, либо раскалывать Родину». Ху подчеркнул, что все эти инциденты были не «мирными демонстрациями» и «ненасильственными» действиями, о которых говорят некоторые люди, а чисто уголовными преступлениями.

На протяжении длительной истории тибетцы вместе с другими национальностями Китая создали единое многонациональное государство, в Китае сложилась многонациональная семья народов, делящих радости и горести и неразрывно связанных друг с другом. Действия Далай не отвечают интересам народа Тибета и не могут получить поддержку от народа Тибета.

Национальная политика Китая направлена в основном на решение внутренних проблем, оказывающих влияние на экономическое развитие и безопасность страны.

§3. Религия в Китае (10:00-10:50)

  • Конфессиональный состав Китая
  • Основные конфессии Китая
  • Конфуцианство – религия или философия в Китае?

Китай не только многонациональная страна, но и многоконфессиональная. Поскольку вероисповедание - это частное дело граждан, поэтому у нас нет официальных данных о точном количестве верующих. По неполным данным статистики, в Китае насчитывается более 100 млн. верующих, имеется более 85 тыс. храмов и других мест для культовых отправлений (举行宗教仪式), около 300 тыс. служащих культа, более 3 тыс. религиозных организаций, 74 духовных учебных заведения, созданных религиозными организациями. В Китае сосуществуют различные религии, каждому гражданину закон обеспечивает свободу вероисповедания.

На протяжении долгих веков китайской истории многие религии проникли в Китай, и в настоящее время здесь присутствуют пять основных религиозных учений: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Большинство из них составляют адепты (э，信徒) буддизма и даосизма, однако выделить конкретное число последователей буддизма или даосизма достаточно сложно, т.к. эти две религии в Китае воспринимаются как целое. У нас много святынь – это место гармонии буддизма и даосизма. Традиционная китайская религия – даосизм. У нас есть православие, верующие которого составляют 15 тыс. чел. Они проживают в провинциях и автономных районах Китая, которые граничат с Россией.

К общенациональным религиозным организациям относятся: Китайская ассоциация буддистов, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация католических епископов, Китайский комитет патриотического движения христиан за "тройную независимость" (самоуправление, самообеспечение и самостоятельное толкование вероучения自治、自养、自传，独立自主自办教会), Китайская христианская ассоциация и другие. Все эти организации формируют свои руководящие органы в соответствии со своим уставом.

Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует (出现，列入) предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.

Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы (паства重音在前，教民) для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний (благодеяние重音在я上，恩赐) на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так что не было конфликтов на ре6лигиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.

Государственное управление КНР по религиозным делам

7) Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си

Цзиньпин заявил о важности «китаизации» религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете.

  • Буддизм
  • Даосизм
  • Ислам (11:00-11:30)

Буддизм – одна из мировых религий. Его основоположником был индийский принц по имени Сиддхартха Гаутама, который стал известен как Будда, или «Просветлённый»高尚的. Гаутама родился примерно в 623 году до н. э. на территории современного Непала. Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия. При этом он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы, изящные пагоды придали китайской архитектуре совершенно новый облик. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, по сей день остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В Пекине находится одна из главных святынь буддизма Китая махаяны – Юнхэгун (雍和宫), советую вам поехать туда и посмотреть, какие ритуалы есть у буддизма.

Основная идея буддизма была сформулирована в проповедях Будды о «четырех благородных истинах» （四谛）, и «восьмеричном пути» (8正道和12因缘). Буддизм в целом можно рассматривать и как религию, и как философию, и как культуру, и как образ жизни.

Первая истина говорит о том, что существование есть страдание, которое испытывает и на которое вечно обречено каждое живое существо. Вторая истина утверждает, что причиной страдания являются «беспокоящие эмоции» (желания, ненависть, зависть и т.д.) Страсти и вызываемые ими действия образуют карму (А, 羯磨，因果报应，воздаяние, Я 报酬) – своеобразную цепь этической причинности. В соответствии с ней человек в своих последующих перерождениях получает то, что заслужил в предыдущей жизни («закон воздаяния»). Карма, создаваемая благими деяниями, ведет к возрождению в царстве богов, полубогов и людей, и, напротив, порождаемая злыми деяниями карма ведет к возрождению в низших мирах – среди животных, «голодных» духов и обитателей ада (закону кармы подвержено в мире все, в том числе и боги, – собственно весь мир). Совершая добрые, благие поступки, человек может улучшить свою карму, но это все же не спасает его от вращения в бесконечном процессе перерождений в мире страданий.

Третья «благородная истина» говорит, что пресечение беспокоящих эмоций ведет к прекращению страданий, а четвертая указывает на так называемый срединный путь, избегающий как крайнего аскетизма, так и крайнего гедонизма （享乐主义）（举例，乐极生悲，否极泰来）.

«Срединный путь» именуется «восьмеричным»（八正道）, поскольку состоит из восьми ступеней, или шагов: понимания, мысли, речи, действия, образа жизни, намерения, усилия и сосредоточения. Следование этим путем (становление на «путь Будды») ведет к достижению внутреннего спокойствия посредством обуздания мыслей и чувств, культивирования дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем живым существам, которые, являясь собственно жизнью. Все это обеспечивает первый шаг к «просветлению» – постижению «истинной мудрости». Высшей же целью буддиста является достижение нирваны – состояния вечного покоя и блаженства, выхода души из круговорота перевоплощений.

Низшее состояние нирваны – состояние архата (характеризуется отсутствием страданий), а высшее – это состояние будд (просветленных), свободных от всех моральных и умственных загрязнений, мироощущение которых сливается со всем бытием. Так в буддизме, как и в любой религиозной, философской или идеолого-доктринальной системе, складываются нормы, которые нельзя нарушать.

Первая буддийская сангха (община; досл. – общество) сложилась еще при жизни Будды из одиноких последователей-монахов. Каждый вступающий в сангху приносил обеты верности Будде, его учению, собственно сангхе и обязывался выполнять десять предписаний-запретов: 1) не убивать; 2) не красть; 3) не прелюбодействовать (通奸); 4) не лгать; 5) не употреблять спиртных напитков; 6) не есть после полудня; 7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ （公共场合，娱乐场所）; 8) не носить украшений; 9) не пользоваться роскошными сиденьями （坐椅）; 10) не брать золота и серебра. Для последователей Будды, не принимавших монашеских обетов, т.е. для мирян, были определен простой этический кодекс – «пять заповедей: 1) не убивать, 2) не лгать, 3) не красть, 4) не прелюбодействовать и 5) не употреблять спиртных напитков.

На самом деле не все монахи и миряне соблюдают эти правила. Однажно на самолете одна монахиня сидела рядом со мной, у нее раскошный мобильный телефон, и чемонда известной марки. У нас есть монахи, которые питаются растительной (вегетарианской) пищей ( есть только вегетарианское, вегетарианство, 重音在第二个А). Главная разница между махаяной и хинаяной заключается в том, что махаяна стремится принести благо всем людям, чтобы стать Буддой, а хинаяна уделяет больше внимания избавлению самого себя из горя и несчастья, чтобы добиться нирваны.

Даосизм зародился в Китае 1700 лет назад. В Китае насчитывается 1,5 тыс. даосских монастырей, более 25 тыс. даосских монахов и монахинь. Даосизм возник во втором веке нашей эры, одновременно с началом падения династии Восточная Хань. В то время как империя распалась на борющиеся царства, в провинциях Хэбэй и Сычуань вспыхнули два крестьянских восстания. Они рассматривали Лаоцзы, китайского философа (Лаоцзы老子，姓李，名耳，前600年左右—前470年）как основателя даосизма. Основываясь на Даодецзине, авторство которого приписывается Лаоцзы, основной идеей даосизма является установление утопического мира, где все живущие равны между собой. Начиная с 4-го в. н.э. многие ученые и чиновники начали обращаться в даосизм, который, постепенно теряя свое повстанческое происхождение, становился религией.

Даосизм перенял культы поклонения природе и предкам из раннекитайских верований, также в нем присутствует представление о том, что человек может достичь бессмертия и превратиться в божество, посредством ведения аскетического образа жизни. В середине 12 века даос Ван Чунян заложил основы даосской школы «Цюаньчжэнь», провозглашавшей, что даосы также должны придерживаться догматов конфуцианства и буддизма; что даос должен воздерживаться от вступления в брак, жить только с другими даосами, быть вегетарианцем и вообще вести аскетичный образ жизни.

Даоси́зм — китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма, медитационной практики, науки. Основы даосизма, философии Лао-цзы излагаются в трактате «Дао Дэ цзин» (IV—III вв. до н. э.). В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао — своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно даёт начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао.

Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек-микрокосм (微观宇宙) вечен так же, как и универсум-макрокосм. Физическая смерть означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым порядком Дао. Каким же образом можно достичь такого слияния? Ответ на этот вопрос содержится в учении Дао.

Пути Дао присуща сила Де. Именно через силу У-Вэй Дао проявляется в каждом человеке. Эту силу нельзя истолковывать как усилие, а наоборот, как стремление избегать всякого усилия. У-вэй — означает «недеяние», отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным порядком. В процессе жизни необходимо придерживаться принципа недеяния — принципа У-вэй. Это не бездействие. Это деятельность человека, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир стремится вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Таким образом, цель жизни осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному, возвращение к своим корням.

Нравственный идеал даосизма — это отшельник, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с божественным Дао. У-вэй (無為) — буквально «недеяние» — понимание того, когда надо действовать, а когда бездействовать.

Ислам проник в Китай примерно в середине 7 века. В эпоху династий Тан и Сун арабы и персы сухопутным путем проникли в Северо-западный Китай, а морем дошли до приморских городов Юго-восточного Китая и поддерживали с ними торговые связи, одновременно принося в страну традиции ислама. В эпоху династии Юань ислам получил особо широкое распространение. В Китае приверженцами ислама в основном являются проживающие на территории Китая нацменьшинства: хуэйцы, уйгуры и другие - всего 10 национальностей, численность населения которых составляет 18 млн. человек. В настоящее время в Китае имеется свыше 30 тыс. мечетей, более 40 тыс. служителей культа в ранге имам и муллы.                                  

4) Католицизм

Католицизм первоначально проник в Китай в 7 веке, но масштабное его распространение в стране относится к периоду, последовавшему за «опиумными войнами». Ныне католическая паства насчитывает около 4 млн. прихожан, несут службу 4 тыс. священников, имеется 4,6 тыс. костелов и других богослужебных мест.

5) Протестантство

Христианство (протестантство) проникло в Китай в начале 19 веке, особенно много миссионеров прибыло сюда после «опиумных войн». Сегодня протестантская община насчитывает примерно 10 млн. человек, более 18 тыс. священников. Имеется 12 тыс. церквей и 25 тыс. приходов.

Кита́йская филосо́фия (кит. 中国哲学) является частью восточной философии. Её влияние на культуры Китая, Японии, Кореи, Вьетнама равнозначно влиянию древнегреческой философии на Европу. В древней китайской философии господствующим было религиозно-мифологическое мировоззрение. Древние китайцы полагали, что всё в мире зависит от предопределения Неба, главным управителем которого считался Шан-ди. Ему повиновались многочисленные боги и духи, многие из которых имели явное сходство с животными, птицами или рыбами, были полуживотными — полулюдьми. «Волю Неба» можно узнать через предзнаменования и гадания. Важнейшим элементом древнекитайской религии был культ предков и мифических героев древности.

Конфуцианство (儒学) — китайское этико-политическое учение, приписываемое Конфуцию (551—479 до н. э.). В Китае это учение известно под названием 儒 или 儒家 (то есть «Школа ученых»); таким образом традиция никогда не возводила данное этико-политическое учение к деятельности одного-единственного мыслителя. Тем не менее, выделение конфуцианства в качестве отдельного учения непосредственно связывается с именем одного философа, который за пределами Китая известен под именем Конфуций.

Основными категориями конфуцианства являются понятия благородного мужа (цзюнь-цзы), человеколюбия и правил ритуала. Управлять государством, согласно Конфуцию, призваны благородные мужи во главе с государем (Императором) — «сыном неба». Благородный муж — это образец нравственного совершенства, человек, который всем своим поведением утверждает нормы морали. Именно по этим критериям Конфуций предлагал выдвигать людей на государственную службу. Главная задача благородных мужей — воспитать в себе и распространить повсеместно человеколюбие. Человеколюбие включало в себя: попечение родителей о детях, сыновнюю почтительность к старшим в семье, а также справедливые отношения между теми, кто не связан родственными узами. Перенесенные в сферу политики, эти принципы должны были послужить фундаментом всей системы управления. Воспитание подданных — важнейшее государственное дело, и осуществлять его надо силой личного примера. «Управлять — значит поступать правильно». В свою очередь, народ обязан проявлять сыновнюю почтительность к правителям, беспрекословно им повиноваться. Прообразом организации государственной власти для Конфуция служило управление в семейных кланах и родовых общинах (патронимиях).

Конфуций был решительным противником управления на основе законов. Он осуждал правителей, делавших ставку на устрашающие правовые запреты, и выступал за сохранение традиционных религиозно-моральных методов воздействия на поведение китайцев. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». Теперь везде в мире институты Конфуций. Вот я коротко вам рассказала о национальной политике и религии в Китае. Если у кого есть вопрос, пожалуйста, я постараюсь ответить на него. Давайте побеседуем. Спасибо за внимание!

В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен управляющий директор

30.06.2022, 10:48 10451

В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен новый управляющий директор-им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора.

До начала работы в «Grey Cardinals», Ирина на протяжении 5-ти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами в Украине и Германии, ключевым направлением которых была разработка PR-стратегий по выходу на международный рынок для украинских компаний. В новой должности Ирина будет отвечать за коммуникационную стратегию и стратегию развития, взаимодействие со СМИ и работу с клиентами агентства.

«Для меня большая честь продолжить путь компании и развивать агентство в новых направлениях, привлекая таланты и расширяя географию наших проектов. Наш первый шаг – выход на новый уровень и заключение партнерства c международными агентствами, такими как Edelman и PRT, объединив наши усилия в создании новых креативных проектов для наших клиентов», - прокомментировала Ирина Шарапова.

Основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.

«Никто не говорит о том, что мы с Ольгой уходим, но думаем, что сейчас агентству нужна «свежая кровь». В будущем мы планируем продвижение на внешнем рынке, которое приведет нас к тому, чтобы стать сетевым агентством. Безусловно, есть проекты, которые ждут нашего вовлечения, но на данный момент я полностью сосредоточен на развитии своего нового проекта - Autotext.kz и хотел бы попробовать себя в сфере IT - решений», - сообщил Александр Керимов.

Ольга Каленичук также поделилась планами о развитии в совершенно новой сфере: «Я приняла решение заниматься цветочным бизнесом — это то, о чем я всегда мечтала, а я искренне считаю, что мечты должны сбываться! Я уверена, что карьера не должна строиться в офисных кабинетах, можно ведь выйти на улицу и посмотреть вокруг, прислушаться к себе и увидеть новые возможности. Уверена, что за сельским хозяйством в нашей стране большое будущее, но пока реальной поддержки бизнеса в этой сфере особо нет – будем делать всё своими силами».

*PR-агентство «Grey Cardinals» было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов, как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы.  Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital – услуги. 

Разъяснение по абонентской плате за обслуживание домофона

16.06.2022, 11:27 11646

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что абонплату за домофоны можно не платить.

Основанием для распространения данной информации стал пример навязывания услуги по техническому обслуживанию домофонного оборудования при его установке в Актау в 2021 году, где по признакам недобросовестной конкуренции в части реализации товара с принудительным ассортиментом антимонопольный департамент по Мангыстауской области внес уведомления в адрес домофонных организаций об исключении условия по абонентскому обслуживанию домофона.

Позже материалы дела были переданы в региональный Департамент по защите прав потребителей Комитета по защите прав потребителей МТИ РК, так как, со вступлением в силу в 2022 году норм нового закона по развитию конкуренции, АЗРК рассматривает обращения по недобросовестной конкуренции в случае нанесения ущерба конкурирующей компании. 

  Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития разъясняют следующее.

Домофон используется жильцами для контроля доступа в подъезд дома, соответственно, вопросы приобретения услуг по его техническому обслуживанию являются предметом коллективного обсуждения среди жильцов.

Согласно подпункту 12) пункта 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума (Правила), содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя и техническое обслуживание домофона.

В соответствии со статьей 42-1 Закона «О жилищных отношениях» (далее - Закон) собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Собрание созывается по инициативе совета дома, доверенного лица простого товарищества, по требованию ревизионной комиссии, по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений либо по инициативе жилищной инспекции.

Таким образом, в случае необходимости, собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.

Кроме того, согласно пункту 22 Правил, председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде.

Практика показывает, что несмотря на то, что приобретение услуг по установке и техническому обслуживанию домофона относится к вопросам принятия решения всеми жильцами, договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом.

Заключение таких договоров ставит в невыгодное положение собственников квартир, когда оборудование домофона не переходит в их собственность, а техническое обслуживание с абонентской платой включается в договор при установке домофона, что в итоге обходится дороже, чем сам домофон. Тогда как, согласно пункту 23 Правил, услуги по установке и техническому обслуживанию домофонного оборудования разделены.

Согласно пункту 24 Правил, на каждый вид услуг по содержанию общего имущества объекта кондоминиума заключается отдельный договор с субъектами сервисной деятельности. При этом срок договора составляет не более одного года.

Соблюдение Закона и данных положений Правил относится к компетенции жилищной инспекции, которая выносит обязательные для исполнения предписания (представления) по устранению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях (пп.5 п.1 статьи 41-2 Закона).

Вместе с тем, в случае наличия условий договора, нарушающих прав потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему домофонной организацией в связи с использованием последним преимуществ своего положения (статья 8-1 Закона «О защите прав потребителей»).

Результатом действий домофонной организации может также  являться ограничение конкуренции на данном рынке услуг.

На основании коллективного заявления действия домофонной организации – навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации - могут рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением.

Заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

18.03.2022, 18:06 13656

17 марта Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел заседание, посвященное анализу ситуации с эпидемией COVID-19 и планированию выполнения со всей строгостью работы по профилактике и контролю эпидемии. На заседании председательствовал и выступил с важной речью генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. 

Си Цзиньпин отметил, что с начала запуска постоянно действующего механизма профилактики и контроля эпидемии, придерживаясь курса «предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны» и непрерывно повышая уровень работы по профилактике и контролю посредством целенаправленных и дифференцированных противоэпидемических мер со степенью серьезности эпидемической ситуации в отдельных районах, нам удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения коронавирусом в отдельных районах и в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа. Китай лидирует во всем мире в области экономического развития и достигнутых результатов в работе по профилактике и контролю эпидемии, что в полной мере продемонстрировало крепкую мощь и сильный потенциал нашей страны в сфере профилактики и контроля эпидемии и полностью показало явное преимущество руководства КПК и социалистического строя с китайской спецификой. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что упорство — это и есть победа. Все районы, ведомства и стороны должны глубоко осознать сложность, трудность и повторяемость профилактики и контроля эпидемии внутри страны и за рубежом, активно мобилизироваться, добиться идейного единства, укреплять уверенность и прилагать неустанные усилия для того, чтобы тщательнее и основательнее выполнять работу по профилактике и контролю эпидемии. Необходимо неуклонно придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего», продолжать принять научно обоснованные и целенаправленные противоэпидемические меры, придерживаться «динамичного подхода нулевой терпимости» к COVID-19, а также в кратчайшие сроки сдержать тенденцию распространения эпидемии. Необходимо повышать уровень научной обоснованности и целенаправленности противоэпидемических мер, постоянно оптимизировать меры по профилактике и контролю эпидемии, интенсифицировать освоение ключевых технологий в отношении вакцины, быстрого реагентов для тестирования и разработки лекарственных препаратов, чтобы работа по профилактике и контролю эпидемии была более целенаправленной. Необходимо сохранять стратегическую решимость, придерживаться принципа поступательного движения вперед при сохранении стабильности, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, предпринимать более эффективные противоэпидемические меры, стремиться наименьшей ценой добиться максимального успеха в борьбе с эпидемией, а также в максимальной степени снизить влияние эпидемии на социально-экономическое развитие. 

Заседание отметило, что в настоящее время по всей стране наблюдается кластерное заражение коронавирусом, характеризующееся множественностью локальных районов, широтой распространения и высокой частотой возникновения вспышек. Необходимо конкретизировать ответственность всех районов за свои территории, а также ответственность ведомств, организаций и физических лиц, исполнить требование “раннего выявления, раннего оповещения, ранней изоляции и раннего лечения”, строго и реалистично проводить работу по профилактике и контролю эпидемии, усилить руководство работой по профилактике и контролю эпидемии в районах с серьезной эпидемической ситуацией, в кратчайшее время взять под контроль кластерное заражение в отдельных районах. 

Заседание подчеркнуло необходимость поддерживать нормальную, стабильную и упорядоченную производственно-бытовую жизнь населения, эффективным образом обеспечить производство и снабжение предметами превой необходимости, эффективно удовлетворить потребности населения в медицинских услугах. Необходимо ускорить реформирование системы профилактики и контроля заболеваний, расширить охват мониторинга ключевых групп населения, совершенствовать механизм многоканального мониторинга и раннего предупреждения, всесторонне повысить потенциал в мониторинге, предупреждении и экстренном реагировании на эпидемию. Необходимо конкретизировать ответственность пропускных пунктов за профилактику и контроль эпидемии, усилить противоэпидемические силы пропускных пунктов, совершенствовать постоянно действующий механизм профилактики и контроля эпидемии, восполнить недостатки и усилить слабые стороны, упрочить оборону предотвращения завоза инфекции извне. Необходимость на постоянной основе активизировать усилия для профилактики и контроля эпидеми в учебных заведениях и других особо важных местах, конкретизировать ответственность субъектов работы по профилактике и контролю эпидемии, предпринимать более действенные и конкретные противоэпидемические меры, разработать предварительный план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Необходимо воспитывать и направлять широкие слои кадровых работников и народных масс, чтобы они полностью осознали важность противоэпидемической работы, освоили противоэпидемические знания, соблюдали санитарно-противоэпидемические требования, тем самым могли усиливать меры по самозащите и активно взаимодействовали с партией и правительством в борьбе с эпидемией. Следует активизировать научно-популярные мероприятия по вакцинации, усиливать меры в этой области и продолжать повышать уровень иммунизации населения, тем самым укрепляя “линию обороны” при опоре на народ. Следует налаживать комплексное планирование по информационной публикации и проведению пропагандистской деятельности, чтобы своевременно уведомлять общество об эпидемической обстановке и противоэпидемической работе, а также отвечать на социальные заботы. 

Заседание потребовало от всех районов и ведомств, а также различных сторон привести мысли и действия в единство с решениями и планами ЦК КПК. Партийные комитеты и правительственные органы обязаны нести равную солидарную ответственность, все стороны должны работать вместе, чтобы каждый нес полную ответственность за порученное ему дело и добросовестно исполнял свой долг, повышал способность по борьбе с эпидемией. Необходимо усиливать организационную работу и руководство, преодолевать парализующие убеждения и усталость от этой борьбы, нельзя надеяться на авось и ослаблять усилия. Необходимо продолжать практическую и тщательную работу по профилактике и контролю эпидемии в духе того, что время никого не ждет. На местах с тяжелой эпидемической ситуацией главные руководители парткомов и правительств, а также кадровые работники различных уровней должны поставить противоэпидемическую работу на первое место, направляя основные силы в целях одержания окончательной победы в решающей битве. Партийные организации всех уровней, члены партии и кадровые работники должны играть позитивную роль, идти на передовую линию работы по профилактике и контролю эпидемии, идти в массы и помогать им в преодолении всех невзгод и трудностей. Следует усиливать надзор и подотчетность. В отношении нарушивших служебные обязанности лиц, в результате действий которых эпидемия выйдет из-под контроля, должно быть немедленно проведено расследование и определена мера наказания в соответствии с дисциплинарными нормами и правилами. Таких лиц необходимо привлечь к серьезной ответственности. 

На заседании также были рассмотрены другие вопросы. 

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