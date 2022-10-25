Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу Центрального комитета 19-го созыва (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года)
XX Всекитайский съезд КПК утвердил доклад, сделанный товарищем Си Цзиньпином от имени Центрального комитета 19-го созыва. Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, непоколебимо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства, научной концепции развития, целиком и полностью претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, съезд на основе анализа внутренней и международной ситуации выдвинул свою основную тему, сделал ретроспективное обобщение работы за истекшее пятилетие и великих преобразований, происшедших за десять лет в новую эпоху, дал глубокое освещение таким важнейшим вопросам, как открытие новых горизонтов в китаизации и осовременивании марксизма, китайская специфика и сущностные требования китайской модернизации. Съезд выработал стратегический план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и по всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации, разработал всесторонний план по комплексному продвижению реализации общей схемы пятилетнего строительства и по согласованному осуществлению четырехаспектной всесторонней стратегической концепции, тем самым указав направление и утвердив руководство к действию для развития дела партии и государства в новом походе в новую эпоху, для осуществления намеченной к столетию КНР цели. Принятый съездом доклад Центрального комитета 19-го созыва, будучи квинтэссенцией мудрости партии и народа, представляет собой политическую декларацию и программу действий нашей партии, сплачивающей и ведущей за собой многонациональный народ страны в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой, а также программный документ марксизма.
Съезд считает, что освещенная в докладе основная тема съезда является его душой и общей программой развития дела партии и государства. Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, глубоко понимая решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящего положения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, все члены партии должны решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, развивать великий дух основания КПК, укреплять уверенность в себе и стремиться к самосовершенствованию, отстаивать основополагающие принципы и внедрять инновации, трудиться с воодушевлением, смело и решительно двигаться вперед, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение дела великого возрождения китайской нации. Съезд отмечает, что наша партия неизменно посвящает себя вечному великому делу китайской нации, отдает все силы благородному делу мира и развития человечества. Ее ответственность крайне велика, ее миссия безмерно почетна. Все партийные товарищи обязательно должны оставаться верными нашей изначальной цели, ни на минуту не забывать о своей миссии, сохранять скромность и осторожность, упорно и самоотверженно трудиться, смело и умело вести борьбу, укреплять историческую уверенность и повышать историческую инициативу, чтобы вписать еще более яркие главы в историю развития социализма с китайской спецификой новой эпохи.
Съезд высоко оценивает работу Центрального комитета 19-го созыва. Пять лет, прошедшие после XIX съезда КПК, были чрезвычайно необычными и крайне непростыми. За эти пять лет ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, целиком и полностью следовал духу XIХ съезда КПК и всех пленумов ЦК КПК 19-го созыва, непоколебимо придерживался марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворял в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Сплачивая и ведя за собой всех членов партии, армию и многонациональный народ страны, ЦК партии координировал усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, на основе единого планирования содействовал реализации общей схемы пятилетнего строительства, согласованно продвигал осуществление четырехаспектной всесторонней стратегической концепции, координировал работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 и по обеспечению социально-экономического развития, в едином порядке продвигал работу в сфере развития и безопасности. Твердо придерживаясь основного алгоритма работы - поступательного движения вперед при поддержании стабильности, ЦК партии всеми силами стимулировал процесс полного построения среднезажиточного общества, обеспечивал полное, точное и всестороннее претворение в жизнь новой концепции развития, прилагал большие усилия для содействия высококачественному развитию, активно работал над формированием новой архитектоники развития, динамично и уверенно стимулировал реформы, основательно внедрял народную демократию во всем процессе, всесторонне продвигал практику управления государством на правовой основе, активно развивал передовую социалистическую культуру.
Уделяя особое внимание обеспечению и улучшению благосостояния народа, ЦК партии сосредоточивал силы на интенсивной борьбе с бедностью, всемерно способствовал развитию экологической цивилизации. Наряду с этим он решительно защищал национальную безопасность, предотвращал и устранял серьезные риски, сохранял общую стабильность в обществе, интенсивно способствовал модернизации национальной обороны и вооруженных сил, обеспечил осуществление важного перехода от смуты к полному порядку в ситуации Сянгана.
ЦК партии решительно развертывал серьезную борьбу против сепаратизма и вмешательства, по всем направлениям развивал дипломатию мировой державы с китайской спецификой, всесторонне продвигал партийное строительство как новую великую программу. Нам удалось в срок завоевать победу в интенсивной борьбе с бедностью, выполнить историческую задачу полного построения среднезажиточного общества.
Реализовав намеченную к столетию КПК цель, мы отправились в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и начали шагать к осуществлению намеченной к столетию КНР цели. За эти пять лет ЦК партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, всесторонне проанализировав и оценив сложившуюся ситуацию, отстаивал основополагающие принципы и внедрял инновации, смело и умело вел борьбу.
Сплачивая и ведя за собой партию, армию и многонациональный народ страны, ЦК КПК эффективно реагировал на сложную и суровую международную ситуацию, на непрерывно возникающие серьезные риски и вызовы, в приподнятом состоянии духа неустанно продвигал вперед социализм с китайской спецификой новой эпохи. Было решено множество сложнейших проблем, которые долгое время оставались нерешенными, выполнены многие важнейшие дела, определяющие долгосрочную перспективу, что способствовало достижению в деле партии и государства значительных успехов, приковавших взоры всего мира.
Съезд подчеркивает, что на протяжении десяти лет после созыва XVIII съезда партии мы были свидетелями трех важнейших событий, имеющих огромное практическое и глубокое историческое значение для дела партии и народа. Во-первых, мы встретили столетие Коммунистической партии Китая; во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху; в-третьих, мы выполнили историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества, реализовав намеченную к столетию КПК цель.
Все это знаменует собой историческую победу, одержанную благодаря сплоченной борьбе Коммунистической партии Китая и китайского народа, достойную стать самой яркой строкой в анналах истории развития китайской нации и оказывающую далеко идущее влияние на весь мир. В течение этих десяти лет мы всесторонне следовали основной теории, основной линии и основной стратегии партии, приняли целый ряд стратегических мер, продвинули серию реформаторских практик, совершили ряд прорывных сдвигов и добились ряда знаковых результатов. Нам удалось выдержать испытания различными рисками и вызовами, возникшими в политической, экономической и идеологической сферах, а также связанными со стихийными бедствиями. В деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования, благодаря чему Китай отправился в новый поход всестороннего строительства модернизированного социалистического государства.
Великие преобразования, произошедшие за десять лет в новую эпоху, являются важными вехами в истории КПК, истории Нового Китая, истории реформ и открытости, истории развития социализма и истории развития китайской нации. Коммунистическая партия Китая стала более крепкой и сильной в революционной закалке, китайский народ проявил еще более сильную историческую сознательность и инициативность, осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым историческим ходом, научный социализм приобрел новую жизненную силу в Китае в XXI веке.
Съезд подчеркивает, что великие преобразования за десятилетие новой эпохи были достигнуты партией и многонациональным народом страны, которые сплоченно боролись под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Коммунистическая партия Китая утвердила статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что отражает общие чаяния партии, армии и многонационального народа страны, имеет решающее значение для развития дела партии и государства в новую эпоху, для продвижения исторического процесса великого возрождения китайской нации. Для продвижения вперед дела социализма с китайской спецификой в новом походе в новую эпоху самое главное - глубоко понимать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящего положения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство, осознанно сохранять наивысшую степень идеологического, политического и практического единства с ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин.
Съезд подчеркивает, что марксизм - коренная руководящая идеология, лежащая в основе нашей партии и государства и обеспечивающая их процветание и могущество. Практика нам показывает, что причина успеха КПК и преимущества социализма с китайской спецификой в конечном счете кроются в плодотворности марксизма и плодотворности китаизированного и осовремененного марксизма.
Начиная с XVIII съезда КПК, наша партия, смело проводя теоретические исследования и инновации, с совершенно новых позиций углубляет познание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества, добилась важных результатов в области теоретических инноваций, которые концентрированно воплощаются в идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. "Десять четких определений", "неизменная позиция по четырнадцати вопросам" и "достижения в тринадцати направлениях", выдвинутые на XIX съезде партии и 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, являются обобщением основного содержания данных идей, их необходимо неуклонно отстаивать в долгосрочной перспективе, а также непрерывно развивать и обогащать. Только сочетание основных положений марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими достижениями традиционной китайской культуры, постоянное применение диалектического и исторического материализма позволят нам дать правильные ответы на важные вопросы, поставленные эпохой и практикой, всегда сохранять могучую и неиссякаемую жизненную энергию марксизма.
Для дальнейшего продвижения теоретических инноваций на основе практики необходимо прежде всего овладеть мировоззрением и методологией, содержащимися в идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, твердо отстаивать и эффективно применять содержащиеся в них позиции, точки зрения и методы. В частности, необходимо придерживаться принципа "народ превыше всего", твердо стоять на позиции уверенности в себе и самостоятельности, отстаивать основополагающие принципы и внедрять инновации, придерживаться ориентации на решение проблем, неуклонно следовать системному подходу, всегда помнить об интересах всего мира, чтобы открыть новые горизонты в китаизации и осовременивании марксизма. Съезд отмечает, что с нынешнего момента центральная задача КПК - это сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в осуществлении намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы, во всестороннем продвижении дела великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.
Съезд отмечает, что на основе длительных поисков и практики со дня образования Нового Китая, особенно со времени проведения политики реформ и практики, после XVIII партийного съезда нам удалось продвинуть китайскую модернизацию и расширить ее масштаб. Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях. Китайская модернизация охватывает огромную численность населения. Она предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, согласованное развитие материальной и духовной культуры, гармоничное сосуществование человека и природы, а также следование по пути мирного развития.
Сущностные требования китайской модернизации состоят в следующем: твердо отстаивать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социализм с китайской спецификой, осуществлять высококачественное развитие, развивать народную демократию во всем процессе, обогащать духовный мир народа, достичь всеобщей зажиточности населения, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, стимулировать формирование сообщества единой судьбы человечества, создать новую форму человеческой цивилизации.
Съезд отмечает, что общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год в основном осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. Предстоящее пятилетие является ключевым периодом, который положит начало всестороннему строительству модернизированного социалистического государства. Главные цели и задачи на этот период состоят в следующем: добиться новых прорывов в высококачественном развитии экономики, значительно повысить независимость и укрепить собственный потенциал в области науки и техники, достичь серьезных сдвигов в формировании новой архитектоники развития и создании современной экономической системы. Сделать новые шаги в проведении реформ и расширении открытости, всесторонне продвинуть модернизацию системы и потенциала государственного управления, сформировать более совершенную систему социалистической рыночной экономики, создать в целом новую систему экономики открытого типа и более высокого уровня.
Заметно повысить уровень институционализации, регламентации и процессуализации народной демократии во всем процессе, значительнее совершенствовать социалистическую правовую систему с китайской спецификой. Обеспечить народу более разнообразную духовную и культурную жизнь, непрерывно укреплять консолидирующую силу китайской нации и влияние китайской культуры. Поддержать в целом синхронный рост доходов населения и экономики, а также синхронное повышение оплаты труда и производительности труда, существенно повысить уровень обеспечения равного доступа к основным общественным услугам, создать более совершенную многоуровневую систему социального обеспечения. Значительно улучшить жилую среду в городской и сельской местности, достичь заметных результатов в строительстве прекрасного Китая. Более надежно обеспечить национальную безопасность, в назначенный срок реализовать цель, намеченную к 100-летнему юбилею НОАК, основательно продвигать создание "спокойного Китая".
По мере заметного повышения своего статуса и влияния на международной арене Китай будет играть более значительную роль в глобальном управлении. Съезд подчеркивает, что всестороннее строительство модернизированного социалистического государства - это дело великое и трудное, его перспективы светлы, но задачи сложны и путь далек. На пути вперед необходимо строго соблюдать нижеследующие важные принципы: отстаивать и усиливать всестороннее руководство со стороны КПК; неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой; твердо следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место; продолжать углублять реформы и расширять открытость; продолжать развивать дух борьбы. Все члены партии должны укреплять уверенность, смело двигаться вперед, сознательно выявлять изменения, реагировать на них и стремиться к преобразованиям, активно предотвращать и устранять различные риски, непрерывно добиваться новых побед в деле всестороннего строительства модернизированного социалистического государства.
Съезд одобряет изложенный в докладе стратегический план развития дела партии и государства на предстоящий период. Съезд подчеркивает, что необходимо полностью, четко и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредоточивать усилия на содействии высококачественному развитию, твердо придерживаться реформаторского курса на развитие социалистической рыночной экономики, продолжать обеспечивать высокий уровень открытости внешнему миру, ускорять процесс создания новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции - внутренней и международной. Формировать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня, создавать современную производственную систему, всесторонне стимулировать подъем села, содействовать скоординированному развитию регионов, на высоком уровне расширять открытость внешнему миру. Необходимо осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации, неуклонно придерживаться курса на приоритетное развитие образования, укрепление собственного потенциала в области науки и техники, а также усиление направляющей и стимулирующей роли кадров. Всемерно развивать образование, которым доволен народ, совершенствовать систему научно-технических инноваций, активизировать реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций, интенсивно осуществлять стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров, ускорять процесс превращения Китая в одну из ведущих мировых держав в сфере образования, науки и техники, кадровых ресурсов.
Необходимо развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны, неизменно следовать по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, сохранять органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, отстаивать статус народа как субъекта, в полной мере воплощать волю народа, защищать права и интересы народа и пробуждать его творческую активность. При этом необходимо укреплять институциональные гарантии положения народа как хозяина страны, сохранять и совершенствовать коренной политический институт, основные политические институты и важные политические институты нашей страны, всесторонне развивать консультативную демократию, активно развивать низовую демократию, укреплять и развивать широчайший патриотический единый фронт. Необходимо отстаивать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в управлении государством, продвигать строительство правового Китая. Для того чтобы обеспечить и содействовать социальному равенству и справедливости, нужно уделять равное внимание продвижению реализации принципа верховенства закона в управлении государством, отправлении государственной власти и исполнении административных функций, продолжать интегрированное строительство правового государства, правового правительства и правового общества. Совершенствовать социалистическую систему законодательства с китайской спецификой, в центре которой стоит Конституция, надежно обеспечивать исполнение административных функций на основе закона, сохранять строгость и справедливость правосудия, ускорять строительство правового общества. Необходимо укреплять уверенность в китайской культуре и наращивать национальную мощь Китая в сфере культуры, добиваться новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры. Пробуждать инновационную и творческую энергию всей нации в сфере культуры, укреплять духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации, упрочивать общую идеологическую основу сплоченной борьбы всех членов партии многонационального народа страны, Формировать социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляющей силой, широко внедрять в практику основные ценности социализма, повышать уровень цивилизованности всего общества, обеспечивать развитие и процветание дела культуры и культурной индустрии, повышать потенциал в распространении китайской цивилизации и расширять ее влияние. Необходимо улучшать благосостояние населения, повышать качество жизни народа. В этом контексте следует настаивать на обеспечении и улучшении жизни народа в процессе развития, поощрять создание прекрасной жизни путем совместной борьбы, основательно содействовать достижению всеобщей зажиточности. Совершенствовать систему распределения, реализовывать стратегию приоритетного обеспечения занятости, улучшать систему социального обеспечения, продвигать строительство "здорового Китая". Необходимо содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы. При этом следует прочно утвердить и внедрить в жизнь концепцию "зеленые горы и изумрудные воды - бесценное сокровище", разработать планы развития исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы, уделять пристальное внимание охране горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв как единого целого, придерживаться системного подхода к их улучшению, в едином порядке планировать работу по регулированию производственной структуры, борьбе с загрязнением, защите экологии и реагированию на изменение климата. В частности, ускорять зеленую трансформацию модели развития, интенсивно продвигать работу по предотвращению и устранению загрязнения окружающей среды, поднять на новый уровень разнообразие, стабильность и устойчивость экологических систем, активно и планомерно содействовать достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.
Съезд подчеркивает, что национальная безопасность - основа возрождения нации, а социальная стабильность - предпосылка могущества страны. Необходимо с непоколебимой твердостью претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, неуклонно следовать принципу защиты национальной безопасности во всех аспектах и во всем процессе партийной и государственной деятельности, совершенствовать систему национальной безопасности, наращивать потенциал защиты национальной безопасности, повышать уровень управления общественной безопасностью, совершенствовать систему социального управления, чтобы надежно обеспечить безопасность страны и стабильность в обществе.
Съезд подчеркивает, что осуществление в срок намеченной к 100-летнему юбилею НОАК цели и ускорение темпов превращения народной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня - это стратегическое требование всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Необходимо претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, осуществлять военно-стратегический курс новой эпохи, отстаивать абсолютное руководство народной армией со стороны КПК. Следует непоколебимо стоять на позиции политического строительства армии, на позиции укрепления армии за счет проведения реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, а также на позиции управления армией в соответствии с законом. Неуклонно придерживаться курса на параллельное развертывание военной борьбы, боевой подготовки и армейского строительства, на интегрированное развитие механизации, информатизации и интеллектуализации. Ускорить модернизацию военной теории, армейских организационных форм, подготовки военного персонала, а также вооружения и военной техники, тем самым повышая наши стратегические возможности по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, эффективнее выполняя миссию и задачи народной армии в новую эпоху. Съезд подчеркивает, что "одна страна - две системы" - это великий почин социализма с китайской спецификой, наилучший институт, обеспечивающий длительное процветание и стабильность в Сянгане и Аомэне после их возвращения в лоно Родины, его необходимо твердо придерживаться в долгосрочной перспективе. Необходимо всесторонне, четко и неуклонно следовать курсу "одна страна - две системы", ориентирующемуся на высокую степень самоуправления по принципам "Сянганом управляют сами сянганцы" и "Аомэнем управляют сами аомэньцы", отстаивать управление Сянганом и Аомэнем в соответствии с законом, охранять в особых административных районах конституционный порядок, установленный Конституцией КНР и основными законами КНР об обоих ОАР, внедрять в практику принципы "Сянганом управляют патриоты" и "Аомэнем управляют патриоты". Следует твердо придерживаться принципа единого Китая и "Договоренностей 1992 года", неуклонно осуществлять общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и за содействие воссоединению Родины, настойчиво укреплять свою ведущую роль и крепко удержать в своих руках инициативу в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, твердо и непоколебимо продвигать вперед великое дело воссоединения Родины.
Съезд, одобряя представленный в докладе анализ международной обстановки и выдвинутый план внешнеполитической работы, подчеркивает, что Китай будет всегда твердо придерживаться основной цели своей внешней политики - защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, неустанно стремиться к содействию формированию сообщества единой судьбы человечества. Китай будет неизменно проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, всегда определять свою позицию и политику в том или ином вопросе в зависимости от его сущности. Китай будет продолжать развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования, отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, принимать активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, содействовать развитию глобального управления в более справедливом рациональном направлении. Китай готов совместно со всеми странами мира развивать общие ценности всего человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, сообща реагировать на различные глобальные вызовы.
Съезд подчеркивает, что всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации коренным образом зависят от нашей партии. Будучи крупнейшей в мире марксистской правящей партией, КПК должна всегда сохранять трезвость и настойчивость в разрешении стоящих перед крупнейшей партией специфических трудных задач, чтобы постоянно пользоваться поддержкой народа и укреплять свое правящее положение в долгосрочной перспективе. Необходимо непоколебимо осуществлять всестороннее устрожение внутрипартийного управления, интенсивно продвигать партийное строительство как новую великую программу в новую эпоху, с помощью революционных самопреобразований партии направлять социальные преобразования. Необходимо претворять в жизнь общие требования к партийному строительству в новую эпоху, улучшать систему всестороннего строгого внутрипартийного управления, всесторонне способствовать самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту партии. Необходимо отстаивать и усиливать единое централизованное руководство со стороны ЦК КПК, твердо и неустанно применять идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи для объединения сердец людей и формирования духовных ценностей, совершенствовать систему правил и норм в области революционных самопреобразований партии, формировать контингент обладающих высокими личностными качествами кадровых работников, способных выполнить важнейшие задачи по национальному возрождению, усиливать политические и организационные функции парторганизаций, продолжать на основе принципа строгости усиливать работу по выправлению стиля партии и устрожению дисциплины, со всей решительностью одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией.
Съезд призывает всех партийных товарищей, армию и многонациональный народ страны теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, крепко-накрепко запомнить о том, что упорный труд несет стране процветание, а пустословие - вред, укреплять чувство уверенности и единодушие, самозабвенно трудиться, смело двигаться вперед, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации!