Резолюция ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по проекту пересмотренного устава КПК (принята ХХ Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года)
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Доклад председателя КНР Си Цзиньпина на 20 Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 16 октября 2022 года
Доклад "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства" председателя КНР Си Цзиньпина на 20 Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 16 октября 2022 года.
Краткое содержание доклада:
1. работа за истекшие пятилетие и великие преобразования за десятилетие новой эпохи.
2. открывать новые горизонты в китаизации и осовременивании марксизма.
3. миссия и задачи Коммунистической Партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
4. ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию.
5. осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.
6. развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны.
7. отстаивать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении, продвигать строительство правового Китая.
8. укреплять уверенность в китайской культуре и наращивать национальную мощь Китая в сфере культуры, добиваться новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.
9. улучшать благосостояние населения, повышать качество жизни народа.
10. содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.
11. продвигать модернизацию системы и потенциала обеспечения национальной безопасности, неукоснительно защищать национальную безопасность и социальную стабильность.
12. осуществлять намеченную к 100-летнему юбилею НОАК цель, создать новую обстановку в деле модернизации национальной обороны и вооружённых сил.
13. отстаивать и совершенствовать курс "одна страна-две системы", способствовать воссоединению родины.
14. содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.
15. непоколебимо осуществлять всестороннее устранение внутрипартийного управления, интенсивно продвигать партийное строительство как новую великую программу в новую эпоху.
Совместное заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 15 октября 2022 года
По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 15 октября 2022 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан.
В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.
Отмечая высокий уровень сотрудничества, достигнутый за 30-летний период после установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства, глубоких культурно-духовных связях братских народов, президенты подтвердили неизменность курса на всемерное укрепление казахстанско-туркменских отношений и выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия, что отвечает коренным интересам двух братских государств и служит важным фактором в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии.
Подтверждая твердую приверженность общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации объединенных наций, в том числе принципам взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, с удовлетворением отмечая поступательное развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, руководствуясь принципами, заложенными в Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном от 18 апреля 2017 года, заявили о нижеследующем:
Президенты выступают за дальнейшее развитие и укрепление доверительного и взаимоуважительного политического диалога как основополагающего фактора устойчивого и динамичного развития отношений между двумя государствами.
Отмечают важность совместной реализации достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года, и государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану, совершенного 15 октября 2022 года.
Президенты Казахстана и Туркменистана с удовлетворением отметили тесное взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие на мировой арене.
Главы государств высоко оценили достигнутый прогресс в развитии и углублении региональной кооперации в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Выражена готовность совместными усилиями далее оказывать содействие в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. Президенты выступили за полноценную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Президенты подтвердили неизменность курса и совместных усилий по поддержанию региональной безопасности и стабильности в Прикаспийском регионе. В целях развития конструктивного диалога и раскрытия потенциала всестороннего сотрудничества отмечена важность регулярного проведения саммитов глав прикаспийских государств. В этой связи главы государств подчеркнули значимость состоявшегося в Туркменистане Шестого Каспийского саммита и дальнейшего проведения Каспийских экономических форумов.
На фоне сложной международной обстановки, растущих рисков межгосударственных конфликтов и усиливающегося военно-политического и экономического противостояния, стороны выразили единое мнение о необходимости повышения роли Организации объединенных наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.
Главы государств подчеркнули значимость решения всех спорных вопросов мирным политико-дипломатическим путем.
В этой связи президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в развитии диалога на региональном и глобальном уровнях, в том числе инициативы по принятию резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития", "Международный год мира и доверия, 2021 год", "Укрепление регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии", "Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии".
В свою очередь, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил значимость проведения в Республике Казахстан Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Центральная Азия и Россия", "Центральная Азия и Европейский союз", которые направлены на укрепление всеобъемлющего диалога.
Президенты подтвердили глобальный характер современных вызовов в контексте пандемии COVID-19, которые требуют обеспечения безопасности всего человечества путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях.
В этой связи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность инициатив президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также по созданию Сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.
Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержке в рамках Организации объединенных наций, Содружества независимых государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.
Стороны выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алматы (ЦАРИКЦ), пост директора которого с 2022 года занимает представитель Туркменистана.
Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана 5 декабря 2015 года.
Президенты признают важность практической реализации совместных проектов в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта.
Главы государств подчеркивают важность повышения эффективности деятельности Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа в деле углубления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Президенты отмечают необходимость эффективного и комплексного задействования имеющегося потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.
Стороны подтверждают значимость дальнейшего увеличения товарооборота путем расширения номенклатуры взаимной торговли, создания благоприятных условий и вовлечения продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о взаимном учреждении торговых представительств.
Главы государств подчеркивают необходимость расширения деловых связей, направленных на увеличение количества совместных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, и выражают готовность активизировать усилия по проведению бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции на регулярной основе. В этой связи подчеркнута необходимость активизировать деятельность казахстанско-туркменского Делового совета в части налаживания тесных контактов и практического взаимодействия между предпринимателями двух стран.
Президенты отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. В целях совершенствования механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций.
С удовлетворением отмечая высокий потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух государств, президенты выступают за расширение многоплановых отношений между регионами Республики Казахстан и Туркменистана.
В целях задействования имеющегося потенциала стороны выражают готовность активизировать сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающее кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.
Стороны продолжат развивать транспортный коридор "Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран" путем повышения его привлекательности, а также прорабатывать новые маршруты в целях диверсификации транспортных коммуникаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали "Узень (Казахстан) - Гызылгая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран)", считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Республики Казахстан и Туркменистана.
Президенты отмечают значимость расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которая выступает фундаментом межгосударственных отношений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере образования, науки, туризма и здравоохранения. Стороны приветствовали установление связей между высшими учебными заведениями.
Главы государств поручили организовать на взаимной основе Дни культуры Республики Казахстан и Туркменистана в 2023 - 2024 годах. Стороны выражают готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.
Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на решение экологических проблем, в том числе уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, эрозии почвы, а также снижение рисков стихийных бедствий.
Подтверждают необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Выражена готовность содействовать совместным усилиям по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии. Выражена обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, обусловленным глобальными климатическими изменениями и сокращением стока рек, питающих море.
Главы государств заявляют, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона и, что от справедливого и разумного использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона. В этой связи выступают за укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, а также поиск взаимоприемлемых и справедливых решений.
Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам братских народов Республики Казахстан и Туркменистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента РФ.
В.Путин: Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации!
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор.
Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей.
(Аплодисменты.)
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. (Аплодисменты.) Герои великой России. И прошу почтить их память минутой молчания.
(Минута молчания.)
Спасибо.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодёжь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом.
Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведёт. Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в своё подлинное, историческое Отечество.
Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. (Аплодисменты.)
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. (Аплодисменты.) И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только таким может быть путь к миру.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа.
Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.
Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краёв и областей нашей огромной Родины. (Аплодисменты.)
Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые участвуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встаёт в ряды Вооружённых Сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зову сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться и к их родителям, жёнам, детям, сказать о том, за что сражается наш народ, какой враг нам противостоит, кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду.
Наши соотечественники, наши братья и сёстры на Украине – родная часть нашего единого народа – своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили своё истинное нутро.
После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире.
При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им просто не даёт покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке.
Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединённых Штатов.
Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами; других подкупают, запугивают. А если не получается – разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных, искорёженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им всё равно, лишь бы получать свою выгоду.
Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведёт против России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.
Для них прямая угроза – наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому пытаются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза – конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. (Аплодисменты.)
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину.
Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Собственно говоря, всё и сходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину; договорённости, достигнутые на самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.
Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков рассчитано просто.
Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не будет. (Аплодисменты.)
Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое право – непонятно. Сами себе.
Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда!
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки – «страна-изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет: западные элиты какими были, такими и остались – колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта.
Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционная убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира? «Кто не с нами, тот против нас». Странно даже всё это звучит.
Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других народов повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, – например, за период колониальных захватов.
Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику ещё в период средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племён в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, – подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости.
А мы – мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.
Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций в Россию, пытались использовать и Смутное время начала XVII века, и период потрясений после 1917 года – не удалось. До богатств России Запад всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все всё помним, ничего не забыли.
И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо! (Аплодисменты.)
Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Всё с точностью до наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация; вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.
США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна: так же как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии, – запугать и нашу страну, и весь мир.
США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама варварскими «ковровыми» бомбардировками, применением напалма и химического оружия.
До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея да и другие страны и при этом цинично называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как раб, молча и безропотно глотает это хамство.
Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью, разработку биологического оружия, опыты над живыми людьми, в том числе на Украине, – благородными медицинскими исследованиями.
Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы.
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идёт под предлогом «обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же европейские страны. Там пять процентов только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман.
Американская элита, по сути, использует трагедию этих людей для ослабления своих конкурентов, для разрушения национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с многовековой историей.
Вашингтон требует всё новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок, – всё они понимают, эти элиты европейские, всё понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Но бог с ними, это их дело.
Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.
Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто, бывает без всякой обёртки, но суть одна и та же – кулачное право. Отсюда развёртывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, расширение НАТО, попытки сколотить всё новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные. Идёт активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон – Сеул – Токио. Все те государства, которые обладают или стремятся обладать подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в разряд врагов.
Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования. Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят так же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а, по сути, означает только одно: подрыв любых суверенных центров развития.
Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнёры и союзники США. Мы же знаем: как что не понравится, они и против союзников вводят санкции – то против одного банка, то против другого; то против одной компании, то против другой. Это же практика, и будет расширяться. У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи – страны СНГ.
Вместе с тем Запад явно и уже давно выдаёт желаемое за действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех – разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство государств отказываются брать под козырёк, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто привыкли действовать по шаблону, всё брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием и убеждают себя в том, что эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом.
Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности – хотя и это, конечно, вызывает удивление просто, – но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят – вот так и действуют, по этому принципу.
Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной, надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Всё это важно, о чём я говорю, но не менее важно и то, о чём только что было сказано: бумажками никого не накормишь – продовольствие нужно, и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь – энергоносители нужны.
Поэтому политикам в той же Европе приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы «собственно говоря, почему так?» – немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки на Россию, говорят: вот, мол, кто источник всех ваших бед. Опять врут.
Что хочу особо отметить, подчеркнуть? Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине, именно по их вине, в результате их многолетней политики ещё задолго до нашей специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Не намерены решать проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасение, что они готовы использовать другие, привычные для них, рецепты.
И здесь стоит напомнить, что из противоречий начала XX века Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от Второй мировой войны позволили Соединённым Штатам окончательно преодолеть последствия Великой депрессии и стать крупнейшей экономикой мира, навязать планете власть доллара как глобальной резервной валюты. А назревший кризис 80-х годов – а в 80-е годы прошлого века кризис тоже обострился – Запад во многом преодолел ещё за счёт присвоения наследия и ресурсов разваливавшегося и развалившегося в конце концов Советского Союза. Это факт.
Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы ещё больше грабить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который всё можно будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой «война всё спишет».
Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы привести в чувство такие горячие головы.
Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена. Но повторю, что её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения всё той же системы грабежей и рэкета.
По сути, они плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно определять своё будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи.
Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал, хочу обратиться и ко всем гражданам страны – не только к тем коллегам, которые в зале находятся, – ко всем гражданам России: разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был «родитель номер один», «номер два», «номер три» – совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют ещё некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих детей? Для нас всё это неприемлемо, у нас другое, своё будущее.
Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям – не только в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и на самом Западе.
Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, они представляют большинство – большинство! – мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс.
Во всём мире, в том числе в Европе и Соединённых Штатах, как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта сила будет определять будущую геополитическую реальность.
Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет.
Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. (Аплодисменты.) За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу.
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание.
И хочу завершить своё выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; его страдания – моё горе; его расцвет – моя радость».
За этими словами – великий духовный выбор, которому более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней.
За нами – правда, за нами – Россия!
(Аплодисменты.)
О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан
В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.
2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года
№ 1019
Китай совершил чудо в истории борьбы человечества с бедностью
25 февраля 2021 года председатель Си Цзиньпин, выступая на собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью, объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. По его словам, региональная бедность полностью преодолена, и наша страна выполнила колоссальную задачу по ликвидации абсолютной бедности. Таким образом, Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью.
|
Год
|
Численность населения за чертой бедности (млн. человек)
|
Количество бедных уездов
|
2012
|
98,99
|
832
|
2016
|
43,35
|
804
|
2020
|
0
|
0
В 2012 году численность населения за чертой бедности в Китае составляла 98,99 миллионов человек, в стране насчитывалось 832 бедных уезда. Через 4 года количество китайцев, живущих за чертой бедности, сократилось более чем на 50%, и число бедных уездов уменьшилось до 804. В 2020 году все эти два показателя снизились до нуля. Это ознаменовало, что наша страна успешно решила задачу по ликвидации абсолютной бедности.
Значит, в течение 8 лет после 18-го съезда ЦК КПК 98,99 миллиона жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Согласно текущим критериям, с момента начала политики реформ и открытости в Китае в 1978 году 770 миллионов малоимущих сельских жителей страны избавились от бедности, что составляет более 70 процентов от общемирового показателя. Китай на 10 лет раньше запланированного срока достиг цели снижения уровня бедности, поставленной в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Можно сказать, что Китай создал чудо в истории борьбы человечества с бедностью.
Китайцы продемонстрировали свой вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе. Теперь появился вопрос: в чём заключается китайский опыт по борьбе с бедностью?
В своём выступлении на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности 12-го февраля 2018 г. председатель Си Цзиньпин обобщил опыт нашей страны в ходе борьбы с бедностью и сформулировал его в данных ниже шести тезисах.
- Твёрдо придерживаться принципа партийного руководства, усиливать организационные гарантии.
- Придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.
- Продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.
- Твёрдо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.
- Твёрдо придерживаться строгих требований, стимулировать серьёзное практическое исполнение.
- Твёрдо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, стимулировать внутренние движущие силы.
Сейчас мы подробно расскажем об этих шести аспектах.
Во-первых, твёрдо придерживаться партийного руководства, наращивать организационные гарантии.
Успешная борьба с бедностью удалась Китаю благодаря руководству КПК, которая предоставляет организационные гарантии данному делу. Ликвидация бедности – исходная цель КПК, к которой она неустанно вела китайский народ после образования КНР.
После XVIII съезда ЦК КПК, исходя из требований построения среднезажиточного общества, партия разработала ряд важных решений и планов, всесторонне начав интенсивную битву за ликвидацию бедности.
Укрепление руководства является основой интенсивной работы для ликвидации бедности. Необходимо настойчиво выявлять роль партийных комитетов всех уровней, которые осуществляют полный контроль над ситуацией и координируют деятельность всех сторон, а также претворять в жизнь систему ответственности первых лиц, когда секретари партийных комитетов на провинциальном, городском, уездном, волостном и деревенском уровнях совместно обеспечивают надежную политическую гарантию для интенсивной борьбы с бедностью.
Во-вторых, придерживаться адресной стратегии, повышать реальную эффективность работы в области ликвидации бедности.
В этом отношении успех Китая тесно связан с концепцией «точечной борьбы с бедностью», о которой заявил председатель Си Цзиньпин в ноябре 2013 года во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральному Китае. По его словам, чтобы воплотить её в определённую форму, нужно «искать истину в фактах, адаптировать меры к местным условиям, давать целевые рекомендации и проявлять тщательность в работе». Эти положения стали руководящим принципом в борьбе Китая с бедностью. Важным шагом в кампании по точечной ликвидации бедности является локализация бедности путём точной идентификации. Значит, нужно уточнить данные обследования путём соотнесения их с отдельными лицами и домохозяйствами. Для этого работникам в сельской местности приходится ходить от двери к двери и тщательно вникать в условия жизни каждой семьи. При выявлении бедности они создают файл для такого домашнего хозяйства и заносят информацию о нём в систему национальной цифровой базы, которая позволяет собрать сведения о каждой зарегистрированной деревне, домохозяйстве и отдельном человеке. Потом в соответствии с условиями каждой семьи предлагаются индивидуальные меры для избавления от бедности.
Кампания по точечной ликвидации бедности включает в себя пять ключевых мер:
Первый – развитие приоритетных отраслей с характерными чертами и новых видов хозяйственной деятельности. Все 832 зарегистрированных уезда разработали промышленные планы для борьбы с бедностью, которые предусматривают строительство на местах свыше 300,000 промышленных баз в секторах животноводства, растениеводства и переработки.
Второй – переселение населения из бедных районов. Свыше 96 миллионов зарегистрированных людей переехали в более чем 2,66 миллиона новых домов с водоснабжением, электричеством, газом и Интернетом. Строительство более качественных дорог обеспечило удобное транспортное сообщение.
Третий – экологическая компенсация. Более 1,1 миллиона зарегистрированных людей получили работу в качестве экологических лесничих, что помогло 3 миллионам человек выбраться из бедности. Активно развиваются такие «зелёные» отрасли, как туризм, фотогальваника, электронная торговля.
Четвёртый – образование. Около 200,000 учеников, бросивших школу по причине бедности, вернулись в школу. Более 8 миллионов учащихся из бедных семей, которые не смогли продолжить учебу или устроиться на работу после окончания средней школы, получили профессиональное образование бесплатно.
Пятый – социальная защита. С 2016 года 19,36 миллиона зарегистрированных людей были включены в систему надбавок, поддержки и социальных выплат.
Председатель КНР Си Цзиньпин тщательно разработал этот вопрос и указал:
Адресность является сутью интенсивной ликвидации бедности. Необходимо придерживаться адресного оказания помощи бедным и адресной ликвидации бедности в соответствии с принципами «шести точных задач»: необходимо гарантировать точность субъектов, которым предоставляется поддержка, целенаправленность планирования проекта, адресное использование финансовых средств, нацеленность мер на бедные семьи, адресное направление кадровых работников (первых секретарей) в села для оказания помощи, получение точечных результатов в работе по ликвидации бедности. Вместе с тем необходимо обозначить, кого поддерживать, кто будет оказывать помощь, как это будет происходить и каким образом сворачивать программы по предоставлению поддержки нуждающимся. Необходимо воздерживаться от резких мер, таких как «заливать полой водой все вокруг» или «взрывать блоху ручной гранатой», оказывать помощь бедствующему населению путем дифференциального подхода к различным деревням, крестьянским дворам и индивидуальным лицам, принимать целенаправленные меры в соответствии с реальной ситуацией, осуществляя адресный капельный полив и целевую терапию для своевременного оказания помощи нуждающимся, оказывать помощь точечно и в самый корень.
Приведем пример.
Деревня Шибадун является образцово-показательным примером точечной борьбы с бедностью в западных регионах провинции Хунань. Концепция "оказание адресной помощи нуждающемуся населению" была впервые выдвинута в 2013 году именно в тогдашней бедной деревне Шибадун. В 2018 году эта концепция была впервые в истории включена в проект резолюции о борьбе с бедностью в сельских районах, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН.
Деревня Шибадун (дословно: Восемнадцать пещер) расположена на западе провинции Хунань. В этой горной деревушке, затерянной среди густых лесов, живут простодушные чистосердечные люди. Все они относятся к этнической группе мяо. Деревня получила свое название благодаря находящимся здесь 18 карстовым пещерам, создающим уникальный ландшафт. Общая площадь деревни составляет 14162 му (944 га), в деревне имеется 225 дворов, общее число жителей 939 человек. Однако площадь пахотных земель составляет всего 817 му (около 54,5 га), соответственно на душу населения приходится всего 0,05 га, а чистый доход на душу населения в 2013 г. составил всего 1668 юаней. Из-за бедности в деревне у многих молодых людей возникли проблемы в создании семьи. 3 ноября 2013 г. в деревню Шибадун приехал Си Цзиньпин, который, познакомившись с положением, выдвинул установку из 16 иероглифов: «реалистический подход к делу, учёт местных особенностей, инструктирование по группам, адресное оказание помощи». Он также указал на возможность «воспроизводимости» и «тиражирования» данной установки.
Давайте посмотрим, благодаря каким мерам жители этой деревни избавились от бедности.
"Точность" - ключевое слово, когда речь заходит об оказании адресной помощи нуждающемуся населению. Оно означает, что соответствующие ресурсы должны использоваться в нужное время в нужном месте.
Первым шагом является точное выявление нуждающихся жителей. Для этого в конце 2013 года в деревню Шибадун была направлена рабочая группа.
Чтобы убедиться, что процесс оказания помощи был справедливым, ими были сформированы критерии оценки. Из категории бедных домохозяйств были исключены люди, нарушившие закон, и те, кто жил в домах с двумя этажами и более.
Домохозяйствам, столкнувшимися с крайними трудностями, была оказана помощь в создании пары. Вскоре после того, как рабочая группа по борьбе с бедностью приехала в деревню Шибадун, пять чиновников взяли шефство над пятью самыми бедными домохозяйствами, чтобы оказать им адресную помощь.
Начиная от организации рабочей практики, заканчивая помощью в получении кредитов и организацией романтических свиданий для престарелых холостяков - местные чиновники объединили свои ресурсы для решения самых неотложных проблем жителей в деревни.
В 2017 году деревня Шибадун официально избавилась от бедности. В 2018 году располагаемый доход на душу населения в деревне составил 12 128 юаней.
В 2018 г. построена горная дорога, ведущая в деревню Шибадун, проведён водопровод в деревенские дворы, обустроены уборные, появилось электрическое освещение. Успешно произведена сертификация органических продуктов питания, получена лицензия на экспорт плодовой продукции, годовой объём производства которой составляет 300 тонн, в результате чего каждое домашнее хозяйство в деревне получило не менее 5000 юаней дивидендов. В деревне открыли отделение банка, установили банкомат. Введён в эксплуатацию завод по производству минеральной воды, готовится к открытию туристический район «Восемнадцать карстовых пещер». 8 Таким образом чистый доход жителей деревни Шибадун на душу населения увеличился с 1600 с лишним юаней до 10 тысяч с лишним юаней, 533 человека, точечно идентифицированные в качестве малоимущих, избавились от ярлыка бедности.
По материалам Russian.China.org.cn (2021-11-20)
И так, с точки зрения разработки политических мер, точечная ликвидация бедности имеет чёткую направленность, являясь проблемно ориентированным нововведением в ликвидации бедности. Это тактический выбор для повышения эффективности в сокращении бедности в Китае. С точки зрения предпосылок социализма с китайской спецификой в новую эпоху, исходя из важных рассуждений Си Цзиньпина о борьбе с бедностью в целом, точечная ликвидация бедности является не только нововведением в снижении масштабов бедности, но и важным развитием идеологии управления государством.
Эта инновационная концепция управления бедностью и продуманная система политических мер дали ощутимые результаты в борьбе с бедностью, а также оказали многостороннее положительное и далеко идущее влияние на социально-экономическое развитие Китая, в полной мере продемонстрировав свою практическую ценность. С точки зрения ликвидации бедности точечная помощь нуждающимся бедным не только помогла решить застарелые проблемы, но и повысило результативность сокращения бедности. С точки зрения социально-экономического развития точечная ликвидация бедности, с одной стороны, активизирует социальное управление в сельских районах на низовом уровне, а с другой, способствует социально-экономическому развитию регионов в целом. Кроме того, точечное оказание помощи нуждающимся так же способствует справедливому распределению ресурсов для борьбы с бедностью.
Кампания по решительной борьбе с бедностью демонстрирует новое развитие китайской специфики на пути ликвидации бедности. Целевая стратегия точечной помощи предлагает новые подходы к решению этой проблемы на основе китайской мудрости, имеющие чрезвычайное значение для победы над бедностью и совершенствованию системы её ликвидации. В то же время, будучи научно обоснованным теоретическим новаторством, эти подходы имеют важное значение в деле сокращения бедности в мировом масштабе.
В-третьих, продолжать наращивать инвестиции и усиливать финансовую поддержку.
Китайский успех невозможна без непрерывных инвестиций и финансовой поддержки, которые являются гарантией интенсивной ликвидации бедности. Здесь китайское правительство играет ведущую роль и роль главного инвестора. Кроме того, большое внимание уделяется тому, чтобы роль рынков капитала выявилась в поддержке развития бедных районов. Привлекаются социальные фонды для широкого участия в борьбе с бедностью, чтобы сформировать многоканальные и разнообразные вложения капитала в борьбу с бедностью. В течение 2012-2020 годов Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 триллионов юаней (около 246 миллиардов долларов).
Увеличение финансовых вложений является гарантией интенсивной ликвидации бедности.
В-четвёртых, твёрдо придерживаться социальной мобилизации и объединять силы всех сторон.
Важную роль играют социальная мобилизация и объединение сил всех сторон. Короче говоря, в борьбе с бедностью участвует всё общество. В Китае создалась крупномасштабная «триединая» архитектоника помощи нуждающемуся населению, который включает меры оказания целевой помощи, помощи по отраслям производства и помощи силами общества. Различные социальные группы активно участвуют в работе по адресному оказанию помощи бедным. Предприятия центрального подчинения развернули мероприятия под девизом «Помощь 100 уездам и 10 тысяч деревням» в бедных районах революционной славы, а частные предприятия провели мероприятия под девизом «10 тысяч предприятий помогают 10 тысяч деревням». Углубляется кооперация восточного и западного регионов страны, более 342 экономически развитых уезда восточной части страны оказывают помощь 570 бедным уездам западной части страны. Вместе с тем, в села были направлены 435 тысяч кадровых работников на должности первых секретарей, 2 миллиона 778 тысяч кадровых работников были аккредитованы в селах для оказания помощи, что заметно повысило потенциал и уровень управления низового звена. И это далеко не все.
Приведем пример.
следующий фрагмент выбрана из выступления председателя Си Цзиньпина на совещании по вопросам прорыва в работе по адресной ликвидации бедности.
Недавно мне написали письмо 20 молодых членов КПК из Китайской корпорации железнодорожных туннелей, которые участвовали в строительстве проекта по расширению пропускной способности железной дороги Чэнду-Куньмин. В письме говорится, что более 50 лет тому назад многие из их отцов или дедов участвовали в строительстве тоннеля Шамуллада – самой трудной части железной дороги Чэнду-Куньмин. То поколение железнодорожных строителей не боялось трудностей, опасностей и гибели. Они проявили дерзновенный геройский дух, с которым могли «заставлять покориться высокие горы и расступиться бурные реки», превратили все естественные преграды в транспортные магистрали, сотворив чудо в истории мирового железнодорожного строительства. Сегодня они приняли знамя предшественников и взяли на себя огромную ответственность за строительство самого длинного, в наивысшей степени сложности туннеля Сяосянлин на новой железнодорожной линии Чэнду-Куньмин. Решительно переняв старый «чэнкуньский дух», они остаются верными первоначальной цели и упорно двигаются вперед, чтобы железная дорога смогла как можно раньше стать «ускорителем» ликвидации бедности и достижения зажиточности народа, проживающего вдоль железной дороги. Их письмо помогло мне почувствовать ответственность и преданность молодого поколения Родине и народу, я прочитал его с большим удовлетворением.
«Си Цзиньпин о государственном управлении» Т.3. Пекин.
Изд-во литературы на иностранных языках. 2021. С.221-222.
Данный пример поддерживает утверждение о том, что были сформированы мощные объединённые силы для оказания помощи нуждающимся с участием всего общества. Молодые строители приняли знамя своих предшественников и взяли на себя огромную ответственность за строительство самого длинного, в наивысшей степени сложности туннеля Сяосянлин на новой железнодорожной линии Чэнду-Куньмин и прилагали все усилия для того, чтобы железная дорога смогла как можно раньше стать «ускорителем» ликвидации бедности и достижения зажиточности народа, проживающего вдоль железной дороги. Как свои предшественники, они не боятся трудностей, опасностей и гибели, верны первоначальной цели, ответственны и преданны Родине и народу.
Интенсивная ликвидация бедности опирается на объединенные усилия с участием всех сторон. Необходимо мобилизовывать активность всех сторон, направлять рынок и общество к совместному приложению сил, и создавать структуру интенсивной ликвидации бедности с широким участием всего общества.
В-пятых, твёрдо придерживаться строгих требований, стимулировать серьёзное практическое исполнение.
Строгое соблюдение требований и проведение практических мер являются сущностью интенсивной работы для ликвидации бедности. Необходимо придерживаться того, что требования ко всестороннему соблюдению строгой партийной дисциплины должны пронизывать весь процесс и все звенья работы по интенсивной борьбе с бедностью, проводить регулярные инспекционные проверки и самые строгие аттестации и оценки, обеспечивать основательность процесса ликвидации бедности и истинность результатов избавления от нищеты, чтобы результаты интенсивной борьбы с бедностью выдерживали проверку практикой и временем.
В-шестых, твёрдо придерживаться того, что народные массы являются главным субъектом, давать толчок внутренним движущим силам.
Движущая сила народных масс является основой интенсивной ликвидации бедности. Необходимо продолжать опираться на народные массы, всемерно мобилизовывать активность, инициативу и творческие силы бедного населения, сочетать оказание помощи бедным с опорой на их волю и ум, правильно регулировать взаимоотношения между оказанием помощи извне и собственными усилиями бедного населения, воспитывать у бедного населения осознание того, что избавиться от бедности и достигнуть зажиточности можно за счет собственных сил, культивировать навыки бедного населения в целях развития производства, трудовой деятельности и бизнеса, а также организовать, направлять и поддерживать бедное население в реализации ликвидации бедности и достижения зажиточности за счет собственного усердного труда, чтобы работа по интенсивной борьбе с бедностью была поддержана внутренней движущей силой народных масс.
Значит, нужно не просто «дать рыбу», но и «породить желание и научить её ловить». Таким образом, малоимущие не только являются получателями соответствующей помощи, но и служат «проводниками» ликвидации бедности и содействия процветанию.
По словам председателя Си Цзиньпина, «всеобщая зажиточность является фундаментальным принципом социализма с китайской спецификой, поэтому результаты развития должны приносить максимальную пользу всему народу, распределяться более справедливо, чтобы неуклонно идти к всеобщей зажиточности». Интенсивная борьба за ликвидацию бедности – это единственный способ достижения данной цели. Только устранение этого изъяна социально-экономического развития позволит нашей стране динамично двигаться вперёд и в итоге достичь идеальной цели всеобщей зажиточности.
В заключении хотелось бы сказать, что интенсивная борьба нашей страны по ликвидации бедности воплощает практичный и трезвый подход Китая к ликвидации бедности. Китайский опыт открывает путь, который учитывает реалии страны и отражает уникальную китайскую специфику, что будет полезно многим развивающимся странам в деле по ликвидации бедности.
Докладчик: Хуан Мэй
Пекинский университет иностранных языков
Официальный комментарий Министерства обороны
На информационном ресурсе Оrda.kz опубликован материал «Если завтра война? Чем живёт оборонная промышленность Казахстана. Часть I».
В нем редакция поднимает вопросы оборонной промышленности, звучат претензии ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» к оборонному ведомству, которое якобы отдает приоритет российским и турецким производителям в ущерб казахстанскому ОПК, что может повлечь его остановку.
Отмечаем, Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники (ВиВТ). При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных.
За годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции – кораблестроения, производства и ремонта средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники.
Потребности внутреннего рынка – незначительные, а в вооружении и военной технике, тем более. Поэтому производителю такой продукции необходимо диверсифицировать производство и ориентироваться на экспорт.
При приобретении военной техники и вооружения Минобороны ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя «цена – качество».
Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества.
Министерство обороны поясняет следующее:
1. Один из учредителей «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» – Paramount Group Limited – южно-африканская корпорация, специализирующая на оборонной и аэрокосмической технике. Ее бронетехника стала прототипом казахстанской бронированной колесной машины. Изначально БКМ «Арлан» представлял собой копию южно-африканского бронетранспортера Marauder.
В 2011 году юаровская компания, являющаяся прародителем ТОО «КПИ», заключила сделку с Singapore Technologies Kinetics (STK) по поставке бронированного транспорта на сумму 90 млн евро.
Однако, начиная с 2016 года, не осуществила поставки в полном объеме и в феврале 2018 года STK подала заявку на объявление банкротом PCS.
В 2018 году юаровская компания из-за финансовых трудностей и несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств была объявлена банкротом и прекратила свое существование.
Кроме того, изначально бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой (MRAP) «Марадер» и «Матадор» предназначались для обеспечения общественного порядка и безопасности (полицейские функции), проведения контртеррористических операций, пограничного патрулирования, а также участия в миротворческих миссиях, но не для вооруженных сил.
Несмотря на широкую маркетинговую акцию, данные типы бронеавтомобилей на вооружении армии ЮАР не состоят, а произведённые 25 бронеавтомобилей были переданы подразделениям полиции ЮАР.
В настоящее время компанией «Paramount Group» в ЮАР производство бронеавтомобилей «Марадер» и «Матадор» прекращено.
Наряду с этим, Министерством оборонной промышленности Азербайджана ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на предприятии «Завод ЭВМ» в Азербайджане. Дальнейшее производство на его территории также прекращено.
В 2008 году Paramount Group и компания «KADDB» (Иордания) заключили соглашение о совместном производстве БКМ «Марадер». При этом, серийный выпуск на иорданском предприятии осуществлен не был.
В 2011 году оборонное ведомство Грузии отказалось от производства БКМ «Марадер» в пользу БКМ «Дидгори», разработанной на базе Ford Super Duty.
Таким образом, единственной компанией, производящей невостребованную продукцию остается ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».
На реплику «Сегодня юаровцы полностью передали технологии и чертежи» отвечаем: модель снята с производства, завод обанкрочен, нигде в армиях мира данная БКМ не используется. Поэтому техническая документация была передана ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Затраты на документацию включены в стоимость продукции данного ТОО.
2. Заявление председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова о том, что министром обороны была высказана фраза: «Вы, ребята, отдыхайте, мы у турок возьмем» не соответствует действительности и является бездоказательной.
Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов ВиВТ на вооружение чётко регламентирован Правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определённой данным документом.
Вопрос закупки турецких БКМ будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.
3. Министерство обороны не обладает информацией о том, какие страны рассматривают закуп продукции ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», имеются ли договора намерений с иностранными заказчиками.
4. Военное ведомство Казахстана в одностороннем порядке поддержало производство ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».
С 2016 года приобретено 138 ед. БКМ «Арлан». В 2021 году проведено сервисное техническое обслуживание 60 ед. (поставленных в 2017-2018 годах). В 2022 году поступят еще 10 ед. с боевым модулем и 20 БКМ «Арлан» - в 2023 году.
Поэтому информация о том, что заказано только 6 машин, является недостоверной.
Таким образом, по итогам 2023 года общее количество достигнет 168 ед.
Кроме того, совместно с ТОО «КПИ» прорабатываются вопросы по созданию в интересах Вооруженных сил машин управления огнём артиллерии и машин РХБ разведки. Также отмечаем, что приобретение ВиВТ в интересах армии, в т.ч. БКМ, осуществляется с учётом финансовых возможностей в соответствии с приоритетами.
5. Касательно утверждения о цене продукции ТОО «КПИ», которая в два раза дешевле зарубежных аналогов, приводим данные о стоимости.
|
Наименование БКМ
|
Цена (в тенге)
|
БКМ «Арлан» (Казахстан)
|
424 945 440
|
БКМ «Кобра 2» (Турция)
|
345 600 000
|
БКМ «Aravis» (Франция)
|
255 750 000
|
БКМ «Cougar H» (США)
|
218 550 000
|
БКМ «Тигр» (Россия)
|
192 000 000
То есть это заявление также является недостоверным.
6. Производственные проблемы ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», связанные с экономическими просчетами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством. Попытки манипулирования общественным мнением, ссылаясь на собственные финансовые проблемы, и оказания давления на Министерство обороны, являются бесполезными, и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия.
7. Уточняем, что в Вооруженных силах эксплуатируются 17 единиц БКМ «Кобра», приобретенных в 2011-2012 гг. у турецкой компании «Отокар». По техническим параметрам они соответствуют требованиям Вооруженных сил.
8. Сообщаем, что в 2011-2012 гг. нынешний министр обороны генерал-полковник Р. Жаксылыков был командующим внутренними войсками МВД РК, и фраза о том, что он имел отношение к приобретению БКМ «Кобра», является ложной и вводит гражданское общество в заблуждение.
9. Информация о том, что «некая турецкая компания предлагает купить 90 машин «АРМА» и 30 машин «Кобра»» является фейком и преследует цель вызвать нездоровый ажиотаж в обществе, и оказать давление для получения дополнительного гособоронзаказа. Еще раз напоминаем, использование информационного шантажа с попыткой повлиять на решения оборонного ведомства может в ближайшее время перейти в правовую плоскость.
10. На реплику исполнительного директора Ассоциации предприятий ОПК: «Наши машины практически ничем не уступают, а в некоторых случаях даже показывают более лучшие результаты» представляем краткий сравнительный анализ БКМ «БАРЫС» и БКМ «АРМА» (Турция):
1)БКМ «АРМА» состоит на вооружении в нескольких армиях мира (ОАЭ, Турция, Бахрейн, Руанда);
2) БКМ «АРМА» производится серийно, в то время как БКМ «БАРЫС» является опытным образцом;
3) турецкая машина имеет преимущества по массе (24 тонны против 28, что выявлено в ходе войсковых испытаний) и габаритам (меньшая высота по крыше башни);
4) вместимость БКМ «АРМА» выше (12 против 11 у БКМ «БАРЫС»);
5) двигатель БКМ «АРМА» более мощный (CATTERPILLAR, 600 л.с.), чем у БКМ «БАРЫС» (CUMMINS, 450 л.с.). Кроме того, представительства завода BORUSAN (дистрибьютор CATTERPILLAR) имеются во многих регионах Казахстана, что сокращает сроки ремонта и обслуживания двигателей;
6) БКМ «АРМА» - плавающая машина, а БКМ «БАРЫС» - нет (значительное преимущество). БКМ «БАРЫС» изначально не проектировалась как плавающее средство, впоследствии её нельзя доработать и сделать плавающей. Вместе с тем, в Казахстане имеется значительное количество регионов с водными преградами;
7) надежность двигателя, трансмиссии, подвески и основных узлов БКМ «АРМА» выше, чем у БКМ «БАРЫС».
Во время испытаний боевой модуль БКМ «БАРЫС» и колесная база не подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам, и требуют внесения конструктивных изменений.
БКМ «БАРЫС» не справляется с переходом траншеи из-за проблем с тяговым усилием двигателя.
Проведённая в 2021 году опытная войсковая эксплуатация обеих машин выявила в БКМ «БАРЫС» больше поломок по ходовой части, моторно-трансмиссионому отделению, системе охлаждения (при движении двигатель часто перегревался).
Из-за ошибок, допущенных при конструировании системы подвески БКМ «БАРЫС», передние колёса обрываются, тормозные суппорты нагреваются, что снижает эффективность тормозной системы.
За время проведения войсковых испытаний БКМ «АРМА» не имела существенных отказов, влияющих на ходовые возможности.
8) боевой модуль «Ансар» на БКМ «БАРЫС» значительно отставал по точности и имел сбои как при стрельбе из пушки 2А72, так и в работе оптики и монитора.
11. По реплике о приоритетных условиях испытания для турецкой военной техники сообщаем, что будут проведены демонстрационные испытания возможностей БКМ «Кобра-2» в сертифицированном центре завода производителя в условиях отрицательных температур (ниже -30 градусов), в соответствии с Дорожной картой, утвержденной МИИР РК.
12. По информации ТОО «КПИ» относительно Азербайджана повторно сообщаем, что Министерством оборонной промышленности данного государства ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на отечественном предприятии «Завод ЭВМ». Дальнейшее оснащение этой техникой Вооруженных сил Азербайджана и ее производство полностью прекращено.
13. Относительно высказывания председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова «Главное – это цена. Проблема заключается в том, что наша армия не отделена от финансов» сообщаем, что Бюджетным кодексом РК строго закреплена процедура формирования и исполнения бюджета государственных органов, чем руководствуется уполномоченный орган по ГОЗ в лице МИИР. Задача Министерства обороны определить технические требования и потребное количество.
14. По реплике о лоббировании сообщаем, что глава оборонного ведомства как первый руководитель принимает активное участие в детальном изучении всех военно-технических проектов, диверсификации приобретаемой продукции, изучении их огневых возможностей, защищенности личного состава и других параметров. В данный момент Министерство обороны осуществляет взаимодействие в части компетенции со значительным количеством зарубежных компаний.
Основным приоритетом для оборонного ведомства является повышение боеготовности и усиление огневой мощи, отвечающей современным требованиям.
В целом, напоминаем, что Министерство обороны всегда готово к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе.
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