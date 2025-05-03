02.05.2025, 21:19 7186
Кардиохирург из Таджикистана высоко оценил уровень медицины в Урумчи
Фото: Скрин с видео
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Абдусадик Абдужаборов, доктор медицинских наук и ведущий кардиохирург из Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Таджикистана, посетил Третью народную больницу города Урумчи. За два дня пребывания он наблюдал более десяти сложных операций и остался под глубоким впечатлением от профессионализма китайских врачей.
Они отлично знают свое дело и выполняют вмешательства с высоким качеством", - подчеркнул он.
Особое восхищение у специалиста вызвала операция по эндоваскулярной коррекции дефекта межжелудочковой перегородки, завершенная всего за 4-5 минут.
По словам Абдужаборова, укрепление медицинского сотрудничества между Китаем и Таджикистаном имеет стратегическое значение. Он подчеркнул важность развития таких партнерств для обеспечения высококвалифицированной медицинской помощи внутри страны, без необходимости обращаться за лечением за рубежом.
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30.04.2025, 16:11 24666
Куча - жемчужина Синьцзяна, которую должен увидеть каждый
Фото: информационная компания Урумчи
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Среди множества "драгоценностей" Синьцзяна Куча, без сомнения, является ярчайшей жемчужиной, ожидающей каждого путешественника, чтобы ее исследовали и прочувствовали, сообщает информационная компания "Урумчи".
Сегодня давайте вместе отправимся в Кучу и ощутим уникальное очарование этого города. Цюцы в древности называлась "Куча" и расположена она в центральной части южного склона Тянь-Шаня, на северной окраине Таримской впадины, с общей площадью 14,5 тыс. кв. км.
Куча - это не только важный город округа Аксу, но и ярчайшая жемчужина всего Синьцзяна и северо-западного Китая, несущая в себе глубокую историю и блестящую цивилизацию. Город имеет долгую историю и богатое культурное наследие. Еще во 2-м году правления Шэньцзюэ династии Хань (60 г. до н.э.) в городе Улэй было учреждено управление по делам Западного края, которое позднее было перенесено в Куча. В 3-м году правления Сяньцин династии Тан (658 г. н.э.) сюда было перемещено главное управление по делам Анси. В 23-м году правления Цяньлун династии Цин (1758 г.) Куча получила официальное название и была учреждена должность комиссара. С течением времени Куча последовательно проходила стадии прямоподчиненного округа, уезда и других административных единиц, пока в декабре 2019 года по утверждению Госсовета КНР не был упразднен уезд Куча и учрежден город уездного уровня Куча.
Куча некогда была единственным в мире местом пересечения четырех великих древних цивилизаций - древнеиндийской, древнегреко-римской, персидской и ханьско-танской. Культуры Востока и Запада здесь сливались и сталкивались, формируя всемирно известную культуру Кучи.
Культура Кучи благодаря своему уникальному художественному очарованию и глубокой исторической основе привлекала бесчисленное количество любителей культуры и ученых. Музыка и танцы Кучи - один из символов этой культуры - известны с древности и уже во времена Поздней Цинь проникли в Центральный Китай, способствуя возрождению китайской классической музыки. Во времена династии Тан музыка и танцы Кучи были особенно популярны в Чанъане и Лояне, став одной из самых ярких страниц в истории китайской музыки.
Город Куча расположен на южном склоне центральной части Тянь-Шаня, на северной окраине Таримской впадины, обладая превосходным географическим положением. Рельеф здесь возвышен на севере и понижается к югу, наклоняется с северо-запада на юго-восток, максимальная высота достигает 4550 метров, а минимальная - 922 метра. Северные горы Тянь-Шаня величественны и живописны, южные аллювиальные равнины простираются без конца, образуя уникальные природные ландшафты.
Климат города Кучи - континентальный сухой климат умеренно теплого пояса, с жарким летом и сухой холодной зимой. Годовые и суточные амплитуды температур значительные. Эти уникальные климатические условия способствовали формированию богатых природных ресурсов и своеобразной экологической среды. Водные ресурсы Кучи также весьма обильны.
Основные реки на ее территории - река Куча (Субаши), река Вэйгань и река Тарим. Река Куча берет начало в горах Музтаг Тянь-Шаня и обеспечивает орошение сельскохозяйственных угодий Кучи. Река Вэйгань берет начало у южного подножия Тянь-Шаня, в горах Харлек и у пика Хан Тенгри. Река Тарим протекает через южную часть Кучи, пересекает регион Цаоху с запада на восток, обеспечивая орошение пастбищ.
Куча - не только свидетель истории, но и сокровищница искусства. Здесь сохранилось множество памятников древней буддийской культуры, таких как фрески в пещерах, надписи на стенах пещер и т.п. Эти ценные культурные наследия свидетельствуют о процветании древней буддийской культуры Кучи. Кроме того, Куча - это богатейшее место человеческого культурного наследия - в области музыки, танцев, театра, древностей, поэзии и прочего.
Музыка и танцы как представительный элемент культуры Кучи своим уникальным художественным стилем и глубокой культурной основой привлекают бесчисленное количество туристов, желающих насладиться и прикоснуться к этому искусству. В 2012 году Куча была названа Госсоветом КНР "Национальным историко-культурным городом Китая" - высокая оценка и признание историко-культурного и художественного наследия Кучи.
Куча занимает стратегически важное положение, располагаясь между Урумчи и Кашгаром, а также между Майтагом и Хотаном. Это важный транспортный узел, соединяющий Северный и Южный Синьцзян. Здесь пересекаются республиканские трассы 3012 и 217, Южносиньцзянская железная дорога проходит через город. Авиасообщение охватывает все города по обе стороны Тянь-Шаня. Прямые рейсы доступны в Пекин, Чэнду, Сиань, Ланьчжоу и другие города. Таким образом, сформирован узел пассажирских и грузовых перевозок, объединяющий авиацию, железнодорожное и автомобильное сообщение. Это уникальное географическое преимущество сделало Кучу важным транспортным узлом пяти округов Южного Синьцзяна и главной транспортной артерией между Северным и Южным Синьцзяном. Как один из логистических центров Южного Синьцзяна Куча играет ключевую роль в распределении и транспортировке товаров для окружающих регионов.
В последние годы экономика Кучи развивается стремительно, демонстрируя бурную жизнеспособность и безграничный потенциал. В 2024 году ВРП города Кучи достиг 43,6 млрд юаней, структура промышленности непрерывно оптимизируется и обновляется. Экономическое развитие Кучи обусловлено ее богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением. Как одно из богатейших на ресурсы мест в Синьцзяне и на северо-западе Китая Куча располагает разведанными запасами природного газа и нефти, которые составляют более 90% от общего объема разведанных запасов в Таримской впадине.
Кроме того, Куча - важная база производства товарного зерна, хлопка и животноводческой продукции как на государственном, так и на автономном уровне. Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая присвоило Куче звание "родины китайского белого абрикоса".
Как же можно побывать в Куче и не посетить ее достопримечательности? Музей руин эпохи Вэй и Цзинь в Куче, сигнальная башня Кызылгаха, улицы Цюцы и другие места - все это обязательные точки для посещения. Музей руин эпохи Вэй и Цзинь в Куче расположен на улице Дружбы, это первый в Синьцзяне цифровой музей руин. Это единственное в Синьцзяне обнаруженное на сегодня кладбище гробниц китайского стиля эпохи Хань. Оно было обнаружено в 2007 году при строительстве подземной улицы и вошло в десятку крупнейших археологических открытий года.
Сигнальная башня Кызылгаха - одна из самых хорошо сохранившихся и крупнейших древних сигнальных башен в Синьцзяне, обладает высокой исторической и культурной ценностью. Башня имеет форму трапеции, сужающуюся от основания к вершине, - она величественна и стройна.
Кроме вышеуказанных мест, в Куче есть и такие природные достопримечательности, как таинственный каньон Тянь-Шаня и туристическая зона Кызылия, ожидающие своих посетителей. Таинственный каньон Тянь-Шаня своими крутыми склонами и причудливыми формами привлекает множество туристов. Зона Кызылия с ее красными скалами и уникальным ярданским рельефом стала раем для любителей фотографии.
На улочках Цюцы каждая дверь - это пейзаж, где традиционная культура и современная жизнь бесшовно соединены. Это не только позволяет сохранить облик древней тихой улицы, но и вдыхает в нее новую жизнь.
Разумеется, побывав в Куче, невозможно не попробовать местную кухню. Кухня Кучи знаменита своими неповторимыми вкусами и богатым разнообразием. На ночных рынках и в ресторанах Кучи туристы могут в полной мере насладиться вкусом местной еды.
Человеку за всю жизнь обязательно стоит хоть раз побывать в Куче. Здесь вы сможете прочувствовать глубину истории и слияние с современностью, восхититься величием природных пейзажей и проникновенностью культурных памятников.
Куча - это не только город, полный очарования, но и земля, полная жизненной силы и надежды. Давайте отправимся в Кучу с мечтой о прекрасной жизни и стремлением к ней. Даже ИИ побывал в Куче - посмотрите, как он увидел этот город. Здесь вас ждут бесконечные сюрпризы и волнения, незабываемые воспоминания и впечатления.
29.04.2025, 12:51 27406
Небольшой город Синьцзяна производит 12% мирового объема капсантина
Фото: информационная компания Урумчи
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На южном склоне Тяньшаня, на северном берегу озера Баграшкол, небольшой западный город Карашар с населением менее 130 тысяч человек за двадцать лет превратил один красный перец в опорную отрасль, изменившую экономический ландшафт региона, сообщает информационная компания "Урумчи".
От разрозненного выращивания, зависящего от естественной сушки, до контроля над 12% мирового производства капсантина. От традиционного земледелия на пустынной гобийской земле - до круглосуточных интеллектуальных производственных линий. Как этому западному городку удалось пройти путь от базы по производству сырья до "мирового центра перца"?
Дар Гоби: природные преимущества заложили основу индустрии
Уникальное географическое положение Карашара в пределах Карашарской впадины обеспечивает перцу врожденное качество. В регионе обилие водных, почвенных, световых и тепловых ресурсов, длительное солнечное освещение и резкий суточный перепад температур. В год здесь фиксируется 2957,9 часов солнечного света. В сочетании со слабощелочной песчаной почвой, питаемой талой водой с Тянь-Шаня, здесь выращивают высококачественный перец с содержанием красного пигмента до 25 г/кг.
Знаете ли вы? Красный пигмент, содержащийся в губной помаде, извлекается именно из перца. Такой же пигмент используется в некоторых тортах, мороженом, напитках, а также в некоторых медицинских препаратах.
Здесь содержание калия и селена в три раза выше, чем в восточных регионах, а уровень поражения вредителями и болезнями - менее трети. Это можно назвать "природным сейфом" для выращивания перца", - рассказывает аграрный эксперт Ма Цзяньцзюнь, поднимая пригоршню песчаной почвы.
Пустыня Гоби служит не только местом посадки, но и естественной площадкой для переработки.
Температура поверхности здесь на 5°C выше, чем на пахотных землях, поэтому перец высыхает за три дня - в два раза быстрее, чем при традиционной сушке", - говорит Патигуль, участвующая в ежегодной сушке перца.
В 2024 году 17,3 тыс. гектаров перца в уезде Карашар были обезвожены прямо в пустыне, что позволило сэкономить более 30 млн юаней на сушке.
Поддержка технологий: революция в полях изменила облик отрасли
Механизация кардинально меняет историю выращивания перца. Каждую осень в уезде Карашар, в поселке Ухаоцюй, самоходные машины гудят в полях, вибросито точно отделяет плоды от листвы, а транспортерная лента направляет перец прямо в грузовик. "Две машины за 8 часов выполняют работу, на которую раньше уходил день у 200 человек, при этом уровень повреждения урожая снизился с 15% до 3%". Крупный фермер Ма Цуньцюань ведет расчеты: механизация снизила стоимость сбора на 60 юаней за гектар. На "умных" полях в поселке Бэйдацюй фермеры запускают капельное орошение через смартфон - вода и удобрения по подземным трубам поступают прямо к корням, экономя 30% воды и 25% удобрений.
Технические инновации охватывают всю производственную цепочку. Беспилотники снижают объемы пестицидов на 20%, сорт "Хунлун-23" отличается высокой устойчивостью к болезням, а в местах сушки в пустыне установлены интеллектуальные системы контроля, обеспечивающие отклонение влажности не более чем на 0,5%. В 2024 году 85% перцовых полей в уезде Карашар были полностью механизированы, а на 36 крупных базах урожайность достигла 550 кг с гектара - вдвое выше, чем 10 лет назад.
Прорыв всей цепочки: от поля до цеха - скачок стоимости
На одном из биоинтеллектуальных заводов Карашара сушеный перец после обработки по технологии микрокапсулирования превращается в капсантиновую смолу, стоимостью 400 тысяч юаней за тонну. "Заказы с европейского рынка расписаны до июня следующего года", - говорит руководитель предприятия, указывая на только что выпущенную продукцию. А на местной пищевой фабрике перец превращается в бульонные основы для хого с точной остротой в 100 единиц Сковилла - и даже в "перечный шоколад". В настоящее время предприятия по глубокой переработке в Карашаре перерабатывают ежегодно 460 тыс. тонн сушеного перца, поставляя продукцию в более чем 50 стран и регионов.
Продукция с географическим указанием "Карашарский красный перец" уже продается на премиальных рынках Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня. В 2024 году онлайн-продажи перца в уезде Карашар превысили 120 млн юаней.
Процветание народа - процветание региона: бурно развивающаяся отрасль освещает путь возрождения деревень
Когда наступает сезон сбора урожая, Айгуль из поселка Ухаоцюй ежегодно нанимается на сезонную работу. Она говорит: "В пик сезона можно заработать 5000 юаней в месяц - это гораздо выгоднее, чем просто заниматься землей". В 2024 году перцовая индустрия обеспечила более 20 тыс. рабочих мест и принесла доход более 3 млн юаней. Бывший малоимущий житель Мамат Али работает на перерабатывающем предприятии уже три года и построил новый дом.
Модель "предприятие + кооператив + фермер" позволяет разделить риски и доходы. Фермер Ван Цзяньцзюнь арендовал почти 8670 гектаров и применяет схему с гарантированной закупочной ценой и премиальными дивидендами, ежегодно зарабатывая более 2 млн юаней. "Агрономы из уезда постоянно находятся на полях, консультируют от выбора сорта до сбора урожая", - говорит он, указывая на крепко растущий сорт "Хунлун-23". В 2025 году уезд Карашар планирует внедрить смешанное выращивание с фенхелем и свежим перцем, что позволит увеличить доходность на 15%.
Взгляд в будущее: шаг к мировому промышленному кластеру
С новой 50-метровой смотровой площадки в уезде Карашар открывается захватывающая картина: на востоке - 17,3 тыс. гектаров механизированных посадок, на западе - интеллектуальный завод с переработкой до 500 тыс. тонн в год, на севере - центр холодовой логистики, откуда готовятся к отправке поезда Китай-Европа. В 2025 году Карашар поставил перед собой новую цель: достичь урожайности 586 кг с гектара и увеличить мощность переработки до 500 тыс. тонн.
Надо, чтобы каждый перец стал "золотым перцем", который обогащает народ и укрепляет район", - говорит руководитель Управления сельского хозяйства и сельских дел уезда Карашар Ма Сяовэй.
Местный индустриальный парк уже завершает пилотную фазу разработки косметики из перца в сотрудничестве с одним из университетов. В стадии проектирования находится музей перца, который будет рассказывать об истории отрасли - от торговли солью и специями по Шелковому пути до современной биотехнологии.
С наступлением вечера электронные табло на рынке торговли перцем в Карашаре продолжают мигать: их пульсирующие цифры связывают суши-бары Токио и косметологические лаборатории Милана. Этот западный городок с населением, меньшим, чем в одном квартале на востоке Китая, с помощью одного красного перца открыл двери к мировому рынку и дал ответ на вызов сельского возрождения: найти "точку входа" в природные ресурсы региона, грамотно использовать потенциал науки и техники - и даже маленький город может создать поистине глобальную индустрию.
28.04.2025, 20:47 43791
Оператор из Кыргызстана: Синьцзян заслуживает самых красивых кадров
Фото: Скрин с видео
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27.04.2025, 11:36 48521
Узбекский режиссер-документалист: Турфан стал частью моей души
Фото: Скрин с видео
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26.04.2025, 14:00 69711
Пекин дал отпор Вашингтону в глобальной торговой войне
Фото: информационная компания Урумчи
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2 апреля 2025 года мир стал свидетелем начала торговой войны Соединенных Штатов "против всех". Президент США Дональд Трамп, назвав этот день "освобождением Америки", ввел с 5 апреля 10-процентные пошлины для 185 стран и территорий на всю импортную продукцию, поступающую в Штаты, а с 9 апреля - дополнительные тарифы для стран, которые имеют положительный торговый баланс, то есть получают от США больше денег, чем платят им. В список из 60 стран, получивших дополнительные тарифы от 11 до 50%, попала и одна из крупнейших экономик мира - КНР. Путем сложения всех тарифов вышло, что товары из Китая получили пошлину в 54%, сообщает информационная компания "Урумчи".
Новый виток торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, инициированный Вашингтоном, получил мгновенный и решительный ответ со стороны Пекина.
Китайский ответ: 34% пошлины на товары из США
В ответ на действия Вашингтона Китай объявил о введении с 10 апреля 2025 года дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Параллельно с этим десятки американских компаний были включены в черные списки, что ограничивает их торговые и экспортные возможности в Китае. Кроме того, КНР ввела ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичной продукции.
Проявленная решительность свидетельствует о том, что Пекин не собирается мириться с произволом в торговых отношениях со стороны США, а также о его полной уверенности в наличии альтернативных источников получения важных импортных товаров. Например, поставщиками необходимого импорта могут вполне стать ранее зависевшие от экономических связей с США такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, которые столкнулись с новыми тарифами в размере 46%, 36%, 32% и 17%.
В заявлении китайской стороны подчеркивается, что действия США нарушают правила международной торговли и являются проявлением одностороннего давления. Китайские власти назвали действия США "типичным проявлением одностороннего запугивания".
Казахстан также столкнулся с рекордными пошлинами Трампа в Центральной Азии - 27%
Как оказалось, в числе пострадавших от повышения тарифов на импорт оказалась и экономика Казахстана, для которой президент США без объяснений ввел самые высокие пошлины среди стран Центральной Азии - 27%. Для сравнения: пошлины для Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляют 10%.
Подобные меры, как пояснил Трамп, призваны устранить "несправедливые и односторонние условия торговли" и установить равные правил игры. Однако, если взглянуть на опубликованный список тарифов, становится очевидно, что "освобождение" для одних может обернуться серьезными проблемами для других.
Примечательным является и тот факт, что, по данным американской стороны, Казахстан якобы применяет пошлины на уровне 54% к американским товарам. Однако никаких пояснений относительно этой цифры предоставлено не было, что вызывает закономерные вопросы у казахстанских экспортеров.
По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, хотя прямой экономический эффект от введенных США пошлин остается умеренным, долгосрочные последствия для экономики Казахстана могут оказаться значительно серьезнее.
Он подчеркнул, что США не являются ключевым торговым партнером Казахстана. Экспорт в Америку составляет менее 0,5% ВВП, а сальдо торговли и так отрицательное - дефицит около $1,5 млрд. Зависимость экономики Казахстана от доллара, ситуация, на его взгляд, может привести к удорожанию поставок из США, особенно в таких отраслях, как технологии, фармацевтика и машиностроение, создать дополнительные сложности для бизнеса и рядовых потребителей.
Эксперт считает, что для нивелирования возникающих рисков в долгосрочной перспективе Казахстану необходимо активизировать торговые договоренности с Китаем, ЕС и Турцией, ускорять индустриализацию и диверсифицировать валютные резервы.
Другой казахстанский экономист Алмас Чукин выразил опасения по поводу существенного ущерба для казахстанской экономики, подчеркнув разницу в "весовых категориях" между США и Казахстаном. А финансист Арсен Темирбаев назвал решение Трампа "освобождением от здравого смысла".
Для понимания масштаба проблемы стоит отметить, что в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на рекордные за десятилетие $1,97 млрд, а импортировал на $1,5 млрд. Основными статьями экспорта были нефть, уран, ферросплавы и серебро. Таким образом, решение США может оказать существенное влияние на торгово-экономические отношения между двумя странами.
Язык доверия, а не ультиматумов: как Си Цзиньпин общается с мировым бизнесом
Предшествовавшая новому витку тарифной войны США встреча председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшаяся в конце марта 2025 года, с более чем 40 руководителями ведущих международных компаний в Пекине стала своего рода примером выстраивания конструктивного геоэкономического сотрудничества, основанного не на ультиматумах, а на принципах открытости, доверия и взаимовыгодного партнерства. Среди участников разговора были главы таких корпораций, как Pfizer, Mercedes-Benz, AstraZeneca, FedEx, Saudi Aramco, Standard Chartered и Toyota.
Эта встреча стала важным сигналом для мирового бизнеса, демонстрируя готовность Китая к открытому диалогу и сотрудничеству. В условиях глобальной экономической нестабильности и растущей напряженности в торговых отношениях с США Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного партнерства между Китаем и международными компаниями.
Ключевыми моментами встречи стали:
- Поддержка иностранных инвестиций: Си Цзиньпин отметил значительный вклад иностранных компаний в экономику Китая, подчеркнув, что они обеспечивают значительную долю импорта и экспорта, а также создают миллионы рабочих мест.
- Защита глобальных цепочек поставок: лидер Китая призвал бизнес-лидеров к совместным усилиям по защите глобальных цепочек поставок и противодействию протекционистским мерам.
- Открытость рынка: Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен продолжать открывать свои рынки и создавать благоприятные условия для иностранных компаний.
- Равные возможности: китайский лидер подчеркнул, что иностранным компаниям будут обеспечены справедливые возможности для участия в государственных закупках.
- Стабильность и безопасность: Си Цзиньпин заявил, что Китай является безопасным и стабильным местом для иностранных компаний, и призвал их инвестировать в будущее.
Значение встречи
Встреча Си Цзиньпина с мировыми бизнес-лидерами демонстрирует стремление Китая к созданию надежного и взаимовыгодного партнерства. В условиях глобальной неопределенности Китай стремится укрепить свои позиции как ключевой игрок на мировой арене, предлагая иностранным компаниям стабильность, открытость и возможности для роста.
Эта встреча также является важным сигналом для США, демонстрируя, что Китай готов к диалогу и сотрудничеству, несмотря на существующие разногласия.
Удар по Америке: пошлины Трампа обвалили собственные биржи на 2 трлн долларов
Торговая политика США, направленная на защиту внутреннего рынка, привела к резкому падению мировых фондовых индексов. На начало текущей недели, 7 апреля, по данным Sky News, американские биржи потеряли более 2 трлн долларов своей рыночной стоимости.
Торговая палата может подать в суд на решение Трампа
Пошлинная политика Дональда Трампа вызвала неоднозначную реакцию даже в самих Соединенных Штатах. Торговая палата США рассматривает возможность подачи судебного иска против администрации президента с целью заблокировать реализацию решений о введении дополнительных таможенных пошлин, сообщает американский деловой журнал Fortune со ссылкой на свои источники.
По мнению экспертов, такой шаг может привести к серьезным последствиям для американской экономики. Введение пошлин на импорт из практически всех стран мира приведет к удорожанию товаров для американских потребителей и снижению конкурентоспособности американских компаний на мировом рынке. Это в свою очередь может привести к снижению темпов экономического роста и увеличению инфляции.
Бумеранг может обернуться для США ростом цен и рецессией
Ситуация усугубляется ответными мерами со стороны более 180 стран, которые вводят встречные пошлины на импорт из США. Происходящие события подтверждают правоту аналитиков, отмечающих отсутствие у Соединенных Штатов на сегодня достаточного объема производственных мощностей, чтобы заместить обложенный пошлинами импорт.
Получается, что объявленное Трампом повышение пошлин ради защиты внутреннего рынка не только спровоцировало торговую войну с многочисленными странами, но и ударило бумерангом по экономике самой Америки. Логичным последствием подобной ошибочной политики могут быть негативные последствия для американской и мировой экономики. А самим США, вполне вероятно, нужно будет приготовиться к серьезному ценовому шоку и даже, возможно, к рецессии.
Автор: Кемар Машанло
25.04.2025, 14:13 72701
Шеф-повар из Узбекистана: "Синьцзян - мой второй дом"
Фото: Скрин с видео
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24.04.2025, 15:06 73156
Новые горизонты: тренер из Восточного Казахстана о перспективах в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
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23.04.2025, 17:20 99461
Кыргызская студентка раскрывает тайны восточной культуры в Синьцзяне
Фото: Скрин с видео
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Адинай, студентка из Кыргызстана, обучающаяся в Синьцзянском университете, делится своим опытом жизни и учебы в одном из самых многонациональных регионов Китая. Изучая китайский язык и культуру, она нашла вдохновение в древнем искусстве живописи тушью, которое, по её словам, "похоже на диалог с прошлым".
Помимо занятий, Адинай активно исследует Синьцзян, посещая местные достопримечательности, такие как океанариум и тематический город "Лунное небо Тяньшань". Девушка отмечает, что регион поражает своим культурным разнообразием и дружелюбной атмосферой, создающей благоприятные условия для жизни и учебы иностранных студентов.
Своим примером Адинай показывает, как обучение за границей может стать настоящим путешествием в мир знаний и самопознания.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?