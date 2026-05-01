Очерк: Путешествие хэнаньского алмаза из провинциального уезда - на мировую сцену

11 июня 2025 года, Чжэчэн /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Сотрудник компании Liliang Diamond проверяет результат огранки алмаза. Фото: Синьхуа

В индустриальном парке уезда Чжэчэн провинции Хэнань (Центральный Китай) день и ночь работают гигантские гидравлические прессы. В герметичных камерах этих уникальных установок при температуре, превышающей тысячу триста градусов Цельсия, и давлении в несколько гигапаскалей рождаются кристаллы необычайной чистоты. Это не подарок земных недр, не результат многомиллионной геологической эволюции. Это алмазы, созданные руками человека, который сумел повторить то, что веками творила природа.





Маленький аграрный уезд Чжэчэн, еще недавно известный лишь своими полями, сегодня носит громкое имя - "алмазная столица" Китая. Местные жители в шутку говорят, что обрели "каратную свободу": синтетические драгоценные камни здесь стали доступны каждому. За несколько десятилетий искусственно выращенные алмазы из Хэнани проделали путь от заводских цехов до ювелирных салонов по всему миру, от скромного провинциального уезда до престижных международных выставок.









Проще говоря, выращенный алмаз можно сравнить со льдом в холодильнике, а природный алмаз можно сравнить со льдом в ледниках. Поэтому разница между ними заключается лишь в условиях и времени образования, а во всем остальном они абсолютно одинаковы", - сказал руководитель проектного отдела компании Liliang Diamond Чэнь Янань.





Он так объяснил принцип синтеза: условия внутри ростовой камеры максимально приближены к природным. Графит высокой чистоты под воздействием температуры и давления превращается в прозрачный кристалл. Одна из последних разработок компании Liliang Diamond - кристалл весом 156,47 карата, побивший мировой рекорд среди монокристаллических алмазных заготовок искусственного происхождения.





31 марта, Чжэчен /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Синтетический алмаз весом 156,47 карата, выращенный компанией Liliang Diamond. Фото: Синьхуа





У истоков этого пути стояли энтузиасты, поверившие в алмазную отрасль еще в середине 1980-х. В 1985 году один из них, Ван Чжаньси, основал предприятие по производству алмазного инструмента в уезде Чжэчэн. Тогда никто не мог предвидеть нынешнего размаха.





Мы просто верили в свое дело и работали не покладая рук", - вспоминает он.





Старшее поколение заложило прочный технологический фундамент, а новое - открывает перед отраслью неизведанные горизонты. Молодые сотрудники компании Huifeng Diamond Гао Ицзя и Ши Маньтун выводят продукцию на новые рынки. Особое внимание уделяется внешней торговле.





11 июня 2025 года, Чжэчэн /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Интеллектуальный производственный цех компании Liliang Diamond по выращиванию искусственных алмазов. Фото: Синьхуа





По словам Гао Ицзя, компания активно развивает экспортное направление. Основная модель сотрудничества с зарубежными партнерами - крупные оптовые поставки необработанных алмазных заготовок. География экспорта охватывает Великобританию, Францию, Уругвай и другие страны. При этом в одни государства направляются сырые кристаллы для дальнейшей обработки, в другие - готовые ювелирные изделия. Другое важное направление - это онлайн-продажи, которыми занимается собственная команда Huifeng Diamond. Они проводят прямые эфиры на разных платформах - Douyin, Xiaohongshu, Dewu, Taobao.





Мы, родившиеся после 2000 года, с большей готовностью принимаем синтетические алмазы. У них отличное соотношение цены и качества, и мы с радостью их принимаем", - сказала Ши Маньтун.





11 июня 2025 года, Чжэчен /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Алмазная продукция, произведенная компанией Huifeng Diamond. Фото: Синьхуа





Важным моментом на пути хэнаньских алмазов к мировому признанию стала выставка JCK Las Vegas 2023. Среди зарубежных гостей выставки был и американский предприниматель Кетан Джодхани (Ketan Jodhani). Он отметил: "Мы сотрудничаем с компанией Liliang Diamond уже много лет. Качество продукции, выполнение индивидуальных заказов и сервис - на самом высоком уровне. Мы дорожим этим сотрудничеством и надеемся на его долгосрочную перспективу".





Как подчеркнул генеральный секретарь отделения сверхтвердых материалов Китайской ассоциации производителей станков и инструментов Сунь Чжаода, на долю провинции Хэнань приходится 80 проц. всех алмазов, производимых в Китае методом высокой температуры и давления. Решающий прорыв произошел в 2015 году, когда ученым и инженерам удалось перейти от получения мелких частиц промышленного назначения к выращиванию крупных прозрачных монокристаллов. Сегодня технологии, разработанные в Хэнани, занимают лидирующие позиции в глобальной алмазной индустрии.





30 января 2019 года, Чжэнчжоу, Китай. Сотрудница одной из компаний показывает выращенные алмазы. Фото: Синьхуа





За монотонным гулом машин стоит многолетний труд тысяч специалистов - от инженеров и технологов до менеджеров по экспорту и продавцов в онлайн-эфирах. Это не просто история одного алмаза. Это символ трансформации китайской промышленности, олицетворение технологического прорыва, преемственности поколений и уверенного выхода на мировую арену. Путешествие хэнаньского алмаза продолжается.