Посол КНР в РК о Китайском международном импортном ЭКСПО и китайско-казахстанском торгово-экономическом сотрудничестве

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о Китайском международном импортном ЭКСПО, китайско-казахстанском торгово-экономическом сотрудничестве и других вопросах





Благодарю Вас, господин посол за то, что согласились на наше интервью. 10 ноября в Шанхае успешно завершилось 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). Не могли бы Вы кратко рассказать о ЭКСПО этого года?





- С 5 по 10 ноября в Шанхае успешно прошли 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО и Международный экономический форум "Хунцяо". Премьер Госсовета КНР Ли Цян присутствовал на церемонии открытия и выступил с программной речью. На церемонии открытия присутствовало около 1500 представителей, в том числе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и высокопоставленные лица из многих стран, а также лидеры из 152 стран, регионов и международных организаций, представители политических, деловых и академических кругов.





7-е CIIE масштабен и добился плодотворных результатов. Всего в национальной выставке приняли участие 77 стран и международных организаций, в выставке приняли участие предприятия из 129 стран и регионов, а 186 предприятий и учреждений приняли участие в семи ЭКСПО подряд. 297 компаний из списка Fortune 500 и ведущих отраслевых предприятий участвовало в ЭКСПО этого года, что является рекордным показателем. Предполагаемый объем транзакций CIIE составляет 80,01 миллиарда долларов США, что на 2,0% больше, чем на предыдущей сессии.





Проведение CIIE является важным решением, принятым Китаем для содействия новому раунду открытости на высоком уровне внешнему миру. Это также важная мера Китая по открытию своего рынка для мира. Будучи первой в мире выставкой национального уровня, посвященной импорту, CIIE проводится ежегодно с 2018 года без перерыва и постоянно модернизируется и расширяется. Оно уже стало для Китая окном для создания новой модели развития, платформой для содействия открытости на высоком уровне и международным общественным продуктом, разделяемым всем миром.





Премьер Ли Цян в своей программной речи подчеркнул, что открытость внешнему миру является основной национальной политикой Китая. Чем больше мы сталкиваемся с ростом антиглобалистских мыслей и растущим унилатерализмом и протекционизмом, тем больше Китай должен придерживается, расширять и улучшать политики внешней открытости. Китай готов продолжать работать со всеми сторонами для построения открытой мировой экономики.





Иностранные лидеры и руководители международных организаций в своих выступлениях заявили , что CIIE стала важной международной платформой для развития торговли, инвестиций и содействия открытому сотрудничеству, в полной мере демонстрируя открытость, инклюзивность и ответственность Китая как крупной страны. Все стороны с оптимизмом смотрят на перспективы экономики и развития Китая и готовы содействовать совместному строительству "Одного пояса и одного пути", расширять сотрудничество в области экономики, торговли, связи, зеленого развития и других областях, поддерживать свободную торговлю и способствовать равенству, прогрессу и устойчивому развитию в мире.





В этом году Китай уже седьмой год подряд проводит Китайское международное импортное ЭКСПО. Господин посол, каковы, по Вашему мнению, основные моменты CIIE в этом году?





- С момента своего первого проведения в 2018 году, CIIE продолжает служить платформой для международных закупок, продвижения инвестиций, межличностного и культурного обмена, а также открытого сотрудничества. На первых шести CIIE было представлено почти 2500 репрезентативных новых продуктов, технологий и услуг, а совокупный предполагаемый объем транзакций превысил 420 миллиардов долларов США.





Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина который дал важное поручение "делать CIIE лучше и лучше", 7-е Китайское международное импортное ЭКСПО достигло поставленных целей и стала глобальным торгово-экономическим событием с отличительными особенностями открытия, красочными мероприятиями и плодотворными результатами сотрудничества.





Во-первых, "круг друзей" продолжает расширяться, а масштабы выставки обновляются и развиваются. Впервые в выставке приняли участие Норвегия, Бурунди, Мадагаскар и другие страны, а также ЮНИСЕФ. Корпоративная выставка продолжает сохранять масштабы в 360 000 квадратных метров. Выставочная площадь для мероприятий по культурному обмену превышает 32 000 квадратных метров и является самой большой за всю историю. В этом году CIIE также организовала 780 торговых групп для закупок, что также было самым высоким показателем за всю историю.





Во-вторых, новинки разнообразны и богаты, и впервые была создана специальная зона для новых материалов. Компании-экспоненты впервые представили на выставке 450 новых продуктов, новых технологий и услуг, в том числе более 100 мировых премьер, 40 премьер в Азии и более 200 премьер в Китае. Впервые в выставочной зоне технического оборудования была создана специальная зона для новых материалов, охватывающая продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как электронные материалы, биологические материалы и специальные материалы.





В-третьих, это открытость и всеобщий доступ к плодам развития китайского рынка. Китай уже стал крупнейшим рынком в мире. В этом году CIIE предоставляет более 120 бесплатных стендов 37 наименее развитым странам и расширяет специальную зону для африканских товаров, чтобы поддержать выход большего количества африканских товаров на китайский рынок. Открытость является основной концепцией CIIE. Китай воспринимает CIIE как возможность позволить миру разделить огромный рынок Китая.





Кроме того, в то же время проходил Международный экономический форум "Хунцяо". В дополнение к основному форуму также было проведено 19 подфорумов, на которых эксперты, ученые и лидеры отрасли со всего мира давали советы и предложения по новым областям, таким как искусственный интеллект, новые хранилища энергии и новые энергетические транспортные средства.





В ходе CIIE торговая делегация Синьцзяна организовала в общей сложности 270 компаний для участия в выставке, что также предоставило эффективную платформу делового сотрудничества для стран Центральной Азии и компаний Синьцзяна для поиска деловых возможностей и продвижения совместного строительства "Одного пояса и одного пути".





Казахстан является близким соседом Китая и старым другом Китайского международного импортного ЭКСПО. С 2018 года Казахстан активно участвует в CIIE , и премьер-министр РК Олжас Абаевич Бектенов также присутствовал на церемонии открытия CIIE в этом году. Господин посол, Не могли бы Вы рассказать нам об участии Казахстана в этом CIIE?





- Как вы сказали, Казахстан семь раз подряд принимал участие в Китайском международном импортном ЭКСПО и ни разу не отсутствовал. Он является убежденным сторонником и участником ЭКСПО. Тем более, что в этом году участие казахстанской делегации в 7-ом Китайском международном импортном ЭКСПО прошло на высоком уровне, масштабно и добилось плодотворных результатов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов присутствовал на церемонии открытия CIIE и выступил с речью. Он высоко оценил важную роль, которую играет CIIE в развитии международного сотрудничества и торговли, и отметил, что Казахстан будет активно углублять электронную коммерцию, цифровую экономику, трансграничную логистику и искусственный интеллект, а также международное сотрудничество в разведывательной, финансовой и других областях. Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном. Обе стороны договорились добросовестно воплотить договоренности глав двух стран в жизнь, продолжать способствовать качественному строительству "Одного пояса и одного пути", и продолжать расширять взаимовыгодное сотрудничество в области экономики и торговли, инвестиций в производственный потенциал, энергетики, полезных ископаемых, культуры, образования, а также совместно защищать экономическую глобализацию и свободную торговлю. По итогам встречи премьер-министры двух стран совместно стали свидетелями подписания соответствующих документов о сотрудничестве. Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китай принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса и подписал ряд соглашений о сотрудничестве на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США, охватывающих металлургию, энергетику, автомобилестроение и другие отрасли.





В ходе CIIE Казахстан успешно продемонстрировал миру свой имидж открытого и энергичного национального развития, создав огромные возможности для бизнеса. Национальный павильон Казахстана был посвящен теме цифровизации, представил казахстанскую электронную коммерцию, трансграничные финансы, инвестиционные возможности, культурный туризм и другой богатый контент, а также представил высокотехнологичную продукцию, включая передовую медицинскую диагностику, технологии искусственного интеллекта и другие, завоевавшие всеобщее внимание. На выставке приняли участие более 50 компаний из Казахстана. Размер стенда увеличился вдвое по сравнению с предыдущими годами. Было представлено и продано вживую более 50 высококачественных продуктов, включая мясо, молочные продукты, крупы, мед, текстиль и напитки, что также продалось на платформах электронной коммерции, таких как TikTok, тоже было тепло встречено потребителями.





Казахстан является старым другом Китайского международного импортного ЭКСПО и оказал решительную поддержку Китаю в проведении выставки. CIIE определенно оправдывает доверие казахстанских друзей. Он всегда предоставлял Казахстану возможность и будет продолжать предоставлять полезную платформу для демонстрации своего национального имиджа и поиска деловых возможностей для казахстанских компаний.





Китай и Казахстан сотрудничают в целях создания нового "золотого тридцатилетия" двусторонних отношений, и сотрудничество между двумя странами в различных областях продолжает развиваться. Господин посол, какое значение имеет казахстанско-китайское торгово-экономическое сотрудничество для развития двустороннего отношения? Как Вы оцениваете нынешнее развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами?





- С момента установления дипломатических отношений 32 года назад китайско-казахстанские отношения продолжают стремительно развиваться, достигая самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнера, показывая пример добрососедского, дружественного сотрудничества в мире. В июле этого года Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества, наметив новый план развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях.





Экономическое и торговое сотрудничество является важной частью китайско-казахстанских отношений и обеспечивает устойчивый импульс для устойчивого и высокого уровня развития двусторонних отношений. Экономики Китая и Казахстана в высокой степени дополняют друг друга и обладают уникальными преимуществами в экономическом и торговом сотрудничестве. Обе стороны в полной мере используют координирующую роль Комитета сотрудничества Китая и Казахстана, особенно подкомитета китайско-казахстанского экономического и торгового сотрудничества, продолжают укреплять стыковку стратегий развития и координации экономической политики, активно продвигают высококачественное сотрудничество и развитие совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном, а также продолжат содействовать совместному развитию двух стран. Улучшение и модернизация экономического и торгового сотрудничества принесут ощутимую пользу народам и предприятиям двух стран.





В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и важным источником инвестиций. Торговля между двумя сторонами охватывает различные области: от энергетики и сельскохозяйственной продукции до автомобилей и электронной продукции. Согласно статистике китайской таможни, объем двусторонней торговли Китая и Казахстана достиг рекордного уровня в 41 миллиард долларов США в 2023 году, увеличившись на 32% в годовом исчислении. С января по сентябрь 2024 года общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном составил 33 миллиарда долларов США, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казахстан занимает особое и важное положение во внешней торговле Китая. Казахстан является крупнейшей торговой страной Китая в Центральной Азии. Объем торговли Китая с Казахстаном превышает сумму объемов торговли Китая с другими четырьмя странами Центральной Азии. В автодорожном пограничном переходе Хоргос на китайско-казахстанской границе рефрижераторы-свежеводы используют "зеленый коридор" для быстрого таможенного оформления сельскохозяйственной продукции, тем самым сокращая время таможенного оформления и выезда товаров с нескольких дней до одного часа. Китайские потребители могут приобрести орехи, сухое верблюжье молоко, сафлоровое масло и другие казахстанские деликатесы через платформы электронной коммерции, не выходя из дома. Казахстанский терминал в Сиане стал торгово-логистическим распределительным центром для двух стран, помогая казахстанской продукции поступать во Вьетнам, Таиланд и другие страны.





Согласно статистике китайской стороны, через год после вступления в силу политики взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном, более 1.929 миллиона человек путешествовали между Китаем и Казахстаном через порты Синьцзяна, что на 129,18% больше, чем в прошлом году. Год туризма Казахстана в Китае в 2024 году прошел успешно, а в следующем году в Казахстане пройдет Год туризма Китая. Китай и Казахстан продолжают принимать меры по содействию обмену кадрами, культурному обмену и другим мероприятиями, которые постоянно придают новый импульс развитию экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, принося пользу большему количеству предприятий и народов обеих стран.