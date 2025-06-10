Путь к сообществу: как Китай и Центральная Азия трансформируют региональное сотрудничество

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Пекин. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Встреча лидеров стран в Астане на втором саммите "Китай - Центральная Азия" проходит на фоне усиления социально-экономических устремлений в степях, по которым некогда проходили караваны Великого шелкового пути. Это не просто рутинное дипломатическое мероприятие, оно открывает новую главу в истории региона, на протяжении веков бывшего перекрестком торговли, культур и силы на Евразийском континенте, сообщает "Синьхуа".





Зерно нынешнего евразийского переустройства было посеяно в Астане в 2013 году, когда председатель КНР Си Цзиньпин представил свою концепцию совместного строительства экономического пояса Шелкового пути - ключевого элемента инициативы "Пояс и путь".





Вдохновленная древним Шелковым путем инициатива "Пояс и путь" превратилась в глобальную платформу взаимосвязанности. Центральная Азия, находящаяся в центре инициативы, является не просто участницей, но и фундаментальной опорой этого видения.





За 10 лет с момента знакового выступления Си Цзиньпина все пять стран Центральной Азии подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь". Это отлично сочетается с их национальными стратегиями развития, среди которых - новая экономическая политика Казахстана, Национальная программа развития Кыргызстана до 2026 года, Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года, стратегия "Возрождение Великого шелкового пути" в Туркменистане и стратегия "Новый Узбекистан" на 2022-2026 годы.





Страны Центральной Азии поддержали инициативу "Пояс и путь" по прагматическим причинам. Сталкиваясь с общими внутренними проблемами, такими как бедность, изношенная инфраструктура и необходимость модернизации сельского хозяйства, они стремятся привлечь инвестиции в новые сектора. Прежде всего ими движет общее стремление к устойчивому экономическому росту и долгосрочному процветанию.





Инициатива принесла ощутимые результаты обеим сторонам: она предоставила не только финансирование и экспертные знания, но и более широкую платформу для развития и сотрудничества. Ключевые инфраструктурные проекты, такие как трансграничные шоссе, железные дороги и трубопроводы, укрепили двусторонний обмен ресурсами между Китаем и Центральной Азией. Одновременно развитие цифровых сетей и объектов зеленой энергетики трансформирует экономику и промышленный ландшафт региона.





Сотрудничество получило заметный импульс после первого саммита "Китай - Центральная Азия" в 2023 году. Взаимодействие на высоком уровне продолжает процветать: в 2024 году Си Цзиньпин посетил Казахстан и Таджикистан, а в нынешнем году состоялся успешный визит президента Кыргызстана в КНР. Эти регулярные контакты свидетельствуют об усилении стратегического сближения между Китаем и странами Центральной Азии.





Стороны наладили координацию на уровне министров по таким направлениям, как транспорт, таможня, чрезвычайные ситуации и образование. Межрегиональные связи также активно развиваются: по состоянию на май 2025 года число побратавшихся городов и административно-территориальных единиц превысило 80. Заметный прогресс демонстрирует и крупный проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Наряду с этим углубляются гуманитарные связи путем введения безвизового режима между КНР и такими странами, как Казахстан и Узбекистан, что способствует укреплению культурных и экономических контактов.





К концу 2022 года совокупные инвестиции Китая в Центральную Азию достигли 15 млрд долларов США, а объем двусторонней торговли в прошлом году превысил 90 млрд долларов. Это стратегическое сближение не просто дипломатические па, а основа стремительно развивающегося партнерства в рамках инициативы "Пояс и путь".





Эти отношения, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, эволюционировали в долгосрочное партнерство. Китай в полной мере уважает суверенное право государств Центральной Азии самостоятельно определять путь развития и солидарно выступает против таких форм экономического давления, как тарифный шантаж и односторонние санкции. В рамках таких многосторонних структур, как Шанхайская организация сотрудничества, Китай, Россия и страны Центральной Азии совместно строят инклюзивную региональную архитектуру безопасности. Этот механизм сотрудничества эффективно отвечает на общие вызовы в сфере безопасности, такие как терроризм, сепаратизм и экстремизм, а также позволяет бороться с транснациональной организованной преступностью и новыми угрозами.





В отличие от западных подходов, которые зачастую носят эпизодический и узкий характер, а также ограничены конкретной тематикой, такой как критически важные полезные ископаемые или политические условия, Китай строит устойчивые многофункциональные платформы, способные стабилизировать и предугадывать меняющиеся приоритеты в регионе, где активизируется присутствие глобальных держав.





За исторически короткий срок инициатива "Пояс и путь" продемонстрировала свою жизнеспособность и играет важную роль в развитии регионального и международного сотрудничества, открывая новые возможности для развития стран-участниц", - заявил посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.





Будучи одной из самых эффективных моделей международного взаимодействия в регионе, механизм "Китай - Центральная Азия" получает дополнительную поддержку и развитие благодаря инициативе "Пояс и путь", которая является важным звеном между двусторонними и многосторонними форматами сотрудничества, отметил директор центра политических исследований института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства высшего образования и науки Казахстана Айдар Амребаев.





Я убежден, что второй саммит "Китай - Центральная Азия" придаст новый импульс укреплению солидарности и сотрудничества между Китаем и центральноазиатскими странами и внесет важный вклад в развитие региона и глобальное управление", - добавил он.





В условиях нарастающей неопределенности и разделений Китай и Центральная Азия не просто формируют более тесные связи - они строят сообщество с единой судьбой. Предстоящий второй саммит "Китай - Центральная Азия" продемонстрирует, как этот ключевой регион - мост между АТР и Европой - вновь становится сердцем евразийской взаимосвязанности и сотрудничества.





Чэнь Чэнь, корреспондент агентства "Синьхуа"