Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по развитию автодорожной отрасли в рамках Государственной программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году строительством и реконструкцией охвачено 4,4 тыс. километров автодорог республиканского значения. По итогам года открыто движение на 641 километре. Выполнен капитальный и средний ремонт 1,1 тыс. километров автодорог республиканской и 3,5 тыс. километров местной сети. Доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88%, дорог местного значения - до 71%. Протяженность дорог I и II технической категории республиканского значения увеличена до 34% (8,2 тыс. километра), сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Отмечается, что бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 750 млрд тенге, ремонтными работами будет охвачено 9,8 тыс. километров автодорог республиканского и местного значения. Строительными работами будет охвачено 4 тыс. километров автодорог.

По итогам года планируется открыть движение на участках автодорог общей протяженностью 2,6 тыс. километров, в том числе Талдыкорган - Усть-Каменогорск (763 километра), Караганда - Балхаш - Капшагай (645 километров), Калбатау - Майкапшагай (415 километров), Мерке - Бурылбайтал (266 километров), Актобе - Атырау - Астрахань (279 километров) и др.

По информации пресс-службы, на дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тыс. человек, планируется привлечение инвестиций для строительства 18 многофункциональных комплексов придорожного сервиса категории "А", устройство и обслуживание 304 санитарно-гигиенических узлов.

В текущем году предстоит выполнить большой объем работ по строительству автомобильных дорог. Необходимо заблаговременно подготовиться к строительному сезону с тем, чтобы своевременно и качественно выполнить поставленные задачи и до конца года обеспечить движение по основным проектам модернизации автомобильных дорог", - сказал глава правительства.

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