В Жанаозене на ремонт дорог и соцобъектов направлено 3 млрд тенге

Актау. 24 мая. Kazakhstan Today - В Жанаозене по программе "Дорожная карта занятости" будут реализованы 39 проектов стоимостью 3 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Мангистауской области Серикбай Трумов посетил с рабочим визитом Жанаозен. Глава региона проконтролировал ход реализации инфраструктурных проектов в рамках программы "Дорожная карта занятости" и ознакомился с работой по благоустройству города, сообщили в пресс-службе акима области.

В частности, Трумов побывал на Центральном стадионе имени Амина Туякова, который был открыт в 2008 году. Капитальный ремонт на стадионе не проводился более 12 лет. В связи с этим в рамках программы "Дорожная карта занятости" на ремонт объекта было выделено 200 млн тенге. На эти средства планируется замена 3000 сидений на трибунах и газона на поле. Наряду с этим, территория будет ограждена каменным забором длиною в 1250 метров, установят 57 фонарей и проложат беговую дорожку по периметру на 3900 квадратных метров.

После завершения ремонтных работ объект станет резервной площадкой футбольного клуба "Каспий". Здесь планируется проведение футбольных матчей на международном уровне.

Сегодня на строительной площадке в рамках программы "Дорожная карта занятости" трудятся 50 специалистов. Срок сдачи объекта в эксплуатацию назначен октябрь текущего года. Глава региона поручил ответственным лицам строго соблюдать сроки и качество работ.

Далее Трумов ознакомился с ходом благоустройства центрального парка. На сегодняшний день там устанавливают фонтан и малые архитектурные формы.

Кроме того, главе региона представили план работ по проведению среднего ремонта автодорог общей протяженностью 54 километра.

Наряду с этим, аким ознакомился с ходом строительных работ жанаозенского лицея-интерната "Білім-инновация". Учебное заведение рассчитано на 220 мест, имеется общежитие на 110 мест. Объект будет сдан в августе текущего года.

Главе региона было доложено и о работах по строительству здания для отделения скорой помощи на месте бывшей туберкулезной больницы. Финансирование проекта реконструкции было предложено реализовать в рамках программы "Дорожная карта занятости". Введение в эксплуатацию данного объекта позволит полностью покрыть потребность в качественной медицинской помощи жителей Жанаозена, сел Бостан, Сенек, Куланды.

Далее аким области посетил коммунальное предприятие "ОзенИнвест". Предприятие занимается поддержанием надлежащего состояния государственных автомобильных дорог, спортивно-оздоровительных объектов, объектов культуры и массового досуга, а также системы водного хозяйства, находящихся на госбалансе. Сегодня в учреждении трудится 641 специалист, 350 из них трудоустроены по "Дорожной карте занятости". Предприятие на основе комплексного плана развития города произвело закуп специальной техники и необходимого оборудования для благоустройства в количестве 39 единиц на общую сумму 542 млн тенге. На сегодняшний день 8 единиц техники уже поступило на предприятие.

В Жанаозене по программе "Дорожная карта занятости" реализуются 39 проектов стоимостью 3 млрд тенге. На эти средства будет осуществлен ремонт дорог, а также ремонт социальных объектов. В рамках рабочего визита мы посетили ряд объектов, на которые уже выделены средства, а также проведена регистрация документации. Теперь необходимо качественно выполнить всю работу и трудоустроить местных специалистов. Помимо этого, в Жанаозене реализуется комплексный план по социально-экономическому развитию города, принятый правительством. Согласно плану, в городе уже реализуется ряд социально-важных проектов. В Жанаозене одним из значимых вопросов остается трудоустройство. Для решения вопроса в городе активно реализуется программа "Дорожная карта занятости", также создание новых рабочих мест посредством выдачи низкопроцентных кредитов для поддержки МСБ. Для молодежи Жанаозена, желающей работать в Актау, мы создали условия по проживанию в общежитии и привлечения на производственные предприятия", - подчеркнул Трумов.

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