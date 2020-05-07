Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Алматинцы получат гранты в 556 тыс. тенге для реализации бизнес-идей. Об этом рассказали на брифинге о мерах содействия занятости населения города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Участникам программы "Енбек" планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. В прошлом году такие гранты получили 2867 человек. В этом году выделены средства для 1705 человек в размере 200 МРП (555,6 тыс. тенге из расчета 1 МРП - 2778 тенге). Из этого числа 706 лицам гранты будут выданы в текущем месяце.

По словам руководителя центра занятости населения Алматы Диляры Иманкуловой, претендентами на получение государственных грантов являются участники программы "Енбек", прошедшие курсы обучения основам предпринимательства в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и/или послевузовского образования или по проекту "Бастау Бизнес", завершившие обучение в рамках первого направления программы "Енбек" и ранее не получавшие гранты в рамках других государственных программ, а также переселенцы и оралманы, члены малообеспеченных и/или многодетных семей из числа получателей адресной социальной помощи. Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере до 200-кратного месячного расчетного показателя. Приоритетное право получения государственных грантов имеют члены малообеспеченных и/или многодетных семей, трудоспособные инвалиды и молодежь.

Для поддержки предпринимательских инициатив участники нашей программы могут получить микрокредиты в размере до 8 тыс. МРП (порядка более 21 млн тенге). В этом году выделены средства на 140 таких проектов, на сегодня уже выдано на 14 микрокредитов", - рассказала директор центра занятости населения Алматы Диляра Иманкулова.

На брифинге также была затронута тема роста безработицы. Учитывая тот факт, что с приостановкой деятельности отдельных организаций возможен рост числа безработных в целях социальной поддержки и привлечения населения к участию в общественных работах приказом руководителя управления социального благосостояния утверждена заработная плата участника общественных работ в размере 85 тыс. тенге в месяц (2 минимальные заработные платы с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск). На сегодня в них участвуют 2290 человек. Всего, согласно корректировке плановых показателей, в Алматы планируется направить на общественные работы еще 12 тыс.ичеловек.

Мы готовы направить всех, кто изъявит желание на эти виды работ. И это не только уборка улиц, парков, скверов, но и такие работы как помощь пожилым, инвалидам и др.", - отметили в центре занятости населения Алматы.

Отмечается, что в рамках программы "Енбек" осуществляется поддержка безработных, работающих на временных рабочих местах. Перечень организаций, виды работ, численность участников и размер оплаты утверждается местным органом по вопросам занятости (управление социального благосостояния).

Согласно информации центра занятости, Алматы так же, как и Нур-Султан, лидируют по числу вакансий. Анализ поступающих вакансий показывает, что на сегодня наиболее востребован "рабочий персонал". Это слесарь, сварщик, формовщик железобетонных конструкций, электрик, водители, грузчики, дворники, газосварщик, работники сферы услуг, медработники.

Кроме того, большой популярностью среди незанятого населения и работодателей пользуются социальные рабочие места. С начала года на социальных рабочих местах работают 695 человек. При этом государством субсидируется минимальная заработная плата (42 500 тенге), а работодатель со своей стороны устанавливает доплату. Иногда размер ее составляет 70-90 тыс. тенге. Для инвалидов, работающих в неправительственных организациях, решением акимата установлена заработная плата 1,5 МЗП (63 750 тенге). Сейчас на социальных рабочих местах работает 456 инвалидов.

И, конечно, говоря о мерах содействия занятости, нельзя не остановиться на проблемах, связанных с трудоустройством молодежи. Программой "Енбек" предусмотрена такая мера для молодежи, как молодежная практика. Молодежная практика позволяет вчерашнему выпускнику непосредственно на рабочем месте приобрести практические навыки и в отдельных случаях закрепиться на рабочем месте после ее окончания. В Алматы в этом году планируется направить на молодежную практику 1618 человек. Сегодня мы уже направили 142 человека. Продолжительность практики составляет 6 месяцев. Из бюджета выделены средства на заработную плату участника молодежной практики в размере 25 МРП (с 1 апреля 69 450 тенге)", - сказала Диляра Иманкулова.

По ее словам, центральное место в программе "Енбек" занимают вопросы профессионального обучения. В этом году будет принято 2500 человек. Администратором данного направления является управление образования. Приоритет будет отдаваться выпускникам 9-11 классов текущих и предыдущих лет, лицам, не имеющим профессионального образования и не поступившим в учебные заведения, лицам, ищущим работу, безработным, членам малообеспеченных и/или многодетных семей. Во время обучения учащиеся обеспечиваются стипендией, одноразовым горячим питанием.

Сегодня в условиях, когда отдельные профессии окажутся невостребованными, чтобы получить новую, востребованную, у многих граждан появится необходимость в получении дополнительной профессии, повышении квалификации. Такая возможность есть через программу "Енбек". Причем следует отметить, что буквально недавно в нее были внесены изменения. Всего краткосрочное профессиональное обучение через центр занятости должны пройти 1500 человек", - сказала Диляра Иманкулова.

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