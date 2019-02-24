Более тысячи очередников получат жилье в этом году в Карагандинской области

Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - В этом году более тысячи жителей Карагандинской области получат жилье, сообщил депутат маслихата Караганды, председатель Ассоциации строителей Карагандинской области Тулеген Ашимов, передает Kazakhstan Today.

Это очередники, которые участвуют в различных госпрограммах. Так, например, по программе "Кредитное жилье" будет сдано 10 домов в Караганде и один 18-квартирный в Жезказгане. По арендному жилью ожидается строительство 12 домов в 10 районах области. Кроме этого, в рамках реализации программы жилищного строительства "Нурлы жер", по Карагандинской области в 2019 году за счет всех источников финансирования будет сдано более 4 тысяч квартир. На строительство арендного, кредитного жилья и ИКИ предусмотрено 10 млрд 480 млн тенге", - уточнил Тулеген Ашимов.

Также он отметил, что по президентской программе 7-20-25 в Карагандинской области из бюджета будет выделен 1 млрд тенге на жилищные сертификаты. Планируется, что их получат востребованные специалисты региона. Это врачи, учителя, полицейские. Таким образом, ориентировочно ещё 700 семей получат возможность приобрести собственное жилье.

Он также проинформировал о том, что делается по линии развития индивидуального жилищного строительства.

В этом году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (13 проектов) из республиканского и областного бюджетов выделено 2 798, 8 млн тенге. В этом направлении также активно ведется работа. И в стране в целом, и в нашей области сегодня многое делается, чтобы нуждающиеся смогли получить собственную крышу над головой", - сказал Ашимов.

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