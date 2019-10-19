Сапарбаев раскритиковал исполнение программы "Енбек"

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по итогам реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" за 9 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Обеспечение занятости населения одна из ключевых задач, которую ставят перед правительством Елбасы и глава государства. Для этого нам необходимо создавать новые рабочие места, обучать безработных основам бизнеса и востребованным специальностям, стимулировать развитие микро- и малого бизнеса", - сказал вице-премьер.

По данным министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова, за истекший период участниками программы стали 496 тысяч казахстанцев.

На профессиональное обучение в ТиПО с 2017 года направлено 52 901 человек, в том числе в этом году - 21 854 человека. При этом актуальным остается вопрос трудоустройства обучаемых: из 4 246 выпускников трудоустроены лишь 3 250 человек, или 76,5%. Низкие показатели трудоустройства отмечены в Алматинской и Жамбылской областях.

Краткосрочной подготовкой кадров охвачено 41 180 человек, или 69% от годового плана. В числе аутсайдеров Мангистауская (39,5%), Северо-Казахстанская (50,4%), Туркестанская области (51,1%), города Нур-Султан (51,8%) и Шымкент (55,4%).

Из 20 тысяч граждан, завершивших краткосрочное обучение, лишь 11 тысяч трудоустроено", - отметил Б. Нурымбетов.

Министр также обратил внимание на высокую долю повторно обученных из общего числа участников. Так, в 2017-2018 годах на обучение было направлено 109 тыс. человек, из них 1,8 тыс. человек прошли курсы два и более раз.

Житель Северо-Казахстанской области за два года отучился четыре раза, а житель Атырауской области трижды за один год. Другой вопрос: кого мы обучаем и как они трудоустраиваются? В среднем по республике 57% завершивших обучение работают по своей специальности. Поэтому необходимо скорректировать обучение с учетом востребованности профессий", - добавил глава Минтруда.

Более 45 тысяч граждан изучили основы предпринимательства в рамках проекта "Бастау бизнес". Свыше 27 тысяч обученных защитили свои бизнес-проекты, но лишь 8 тыс. из них получили гранты и микрокредиты. Наиболее низкие показатели в Алматы (2,3%), Шымкенте (11,3%) и Туркестанской области (7,1%).

Обладателями государственных грантов на открытие собственного дела стали 11,2 тысячи человек, в том числе молодежь - 6,8 тысячи человек, малообеспеченные - 1,5 тысячи человек, многодетные - 205 человек. Наименьшее количество грантов выдано в Нур-Султане - 49, или 2,2% от годового плана. Похожая ситуация наблюдается в городах Алматы и Шымкенте.

Льготные микрокредиты в текущем году получили 10,2 тысячи человек, из них 80% направлено на развитие животноводства. Создано дополнительно 9 тысяч новых рабочих мест. Отрицательная динамика микрокредитования отмечается в городе Шымкенте, Атырауской и Костанайской областях.

Всего в текущем году трудоустроено 334,7 тысячи человек, в том числе 240 тысяч на постоянные рабочие места.

По данному вопросу также доложили вице-министры национальной экономики, сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, а также заместители акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской областей, городов Алматы и Шымкента.

Заслушав отчеты, вице-премьер раскритиковал регионы за некачественное исполнение программы, отметив низкое освоение выделенных бюджетных средств.

"Отсутствует контроль со стороны курирующих заместителей акимов. Формально относитесь к этой работе. Раньше жаловались, что денег нет. А сейчас деньги есть, а результата нет. Министерству труда необходимо взять эту работу на ежедневный контроль и провести анализ эффективности ее реализации. До конца года времени осталось мало, поэтому необходимо активизировать эту работу с тем, чтобы обеспечить качественное исполнение поручений руководства страны", - резюмировал Б. Сапарбаев.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрены основные направления среднего образования в 2019-2020 учебном году. В частности, были обсуждены вопросы обеспечения школьников горячим питанием, цифровизации, реализации ГЧП-проектов, проведения воспитательной работы, профилактики правонарушений и суицидов, повышения вовлеченности детей в дополнительное образование, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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