В Алматы многодетные семьи получили квартиры

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В четверг в Алматы в здании центра "Бакытты отбасы Алатау" аким города Бакытжан Сагинтаев вручил ключи от квартир в домах, построенных по государственной программе жилищного строительства "Нурлы жер", передает корреспондент Kazakhstan Today.

40 многодетных семей, ждавших своей очереди по несколько лет, получили квартиры.

В целом, по данным городского акимата, с начала года было распределено более ста квартир среди очередников, относящихся к категории многодетных семей. Кроме того, с помощью жилищных сертификатов, выданных по городской программе "Бакытты отбасы", многодетными семьями приобретено 284 квартиры. По республиканской программе "Бакытты отбасы" в настоящее время положительное решение в "Жилстройсбербанке" получила 201 семья, в том числе многодетные семьи.

"Для поддержки многодетных матерей во всех районах открыты центры "Бакытты отбасы", где безработных мам обучают профессиям, помогают с трудоустройством и оказывают необходимую юридическую помощь. Город будет и дальше создавать условия для самореализации женщин и достойного воспитания детей", - подчеркнул Б. Сагинтаев.

По информации управления жилищной политики города, на сегодняшний день на учете нуждающихся в жилье состоят почти 25 тыс. граждан, из них 1847 многодетных семей.

За последние три года распределено свыше 9 тыс. квартир нуждающимся, из них около 700 квартир распределены многодетным семьям.

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