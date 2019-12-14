В Сарани полностью решили жилищную проблему многодетных семей

Караганда. 13 декабря. Kazakhstan Today - В городе Сарани полностью решили жилищную проблему многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области исполняют поручение главы государства по социальной защите населения. В Сарани первыми в регионе смогли полностью решить жилищный вопрос многодетных матерей, стоявших в очереди. В преддверии национального праздника - Дня независимости РК - глава региона Женис Касымбек вручил ключи от квартир в новостройке, сообщили в пресс-службе акима области.

По программе "Нурлы жер" арендное жильё получили 120 очередников: многодетные семьи, люди с особыми потребностями, дети-сироты. В Сарани в очереди на квартиры стояли 46 многодетных матерей. Теперь у них всех отпала нужда скитаться по съёмным квартирам и ютиться на маленькой площади. В новостройке семьям предоставили просторное жильё.

Сегодня замечательное событие. Мы вручаем ключи от квартир в новой многоэтажке. Я думаю, это хороший подарок ко Дню независимости нашей страны и предстоящим новогодним праздникам. В этом пятиэтажном доме созданы комфортные условия для людей с особыми потребностями", - поздравил новосёлов Женис Касымбек.

В пресс-службе отметили, что на входе в подъезд строители установили подъёмник для людей в инвалидных колясках. Квартиры сделали просторными. Предусмотрели ширину дверных проёмов и поручни в ванных комнатах.

По словам акима области, строительство жилья в Сарани продолжится более активными темпами. В следующем году в городе начнут возводить ещё три многоэтажных дома на 100 квартир каждый.

Конечно, радость большая. До этого жили в Актасе вместе с родителями. Четыре года стояли в очереди. Получили отдельную просторную квартиру. Скоро отпразднуем новоселье. Спасибо огромное государству и властям за заботу!" - поблагодарила многодетная мать Жанна Жумашева.

В многодетной семье четверо маленьких детей. Отец семейства трудится погрузчиком на заводе. Мама обучается на курсах швеи, чтобы устроиться на работу.

Комфортный дом для саранцев построила местная компания "ККК ЛТД".

Для нас символично построить первый такой дом в короткий срок. Семь лет назад мы в Сарани запустили домостроительный комбинат. Успешно работаем, создали рабочие места. 130 жителей Сарани трудятся на нашем предприятии, и они сами хотят жить в таких домах - это один из показателей качества", - сказал глава компании Александр Кику.

В Карагандинской области в 2019 году по государственной программе "Нурлы жер" на строительство и выкуп жилья было выделено 11,5 млрд тенге. По этой программе в области ввели в эксплуатацию 194 квартиры.

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