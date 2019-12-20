Правительство намерено вдвое повысить зарплату врачей и медсестер и снизить нагрузку на них

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития здравоохранения "Денсаулык" на 2016-2019 годы и утвердило программу на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра РК, за три года на реализацию Госпрограммы "Денсаулык" выделено порядка 513 млрд тенге. В результате в РК улучшились основные медико-демографические показатели, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет.

В ходе обсуждения глава правительства Аскар Мамин подчеркнул, что в рамках новой Госпрограммы для формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья. Предполагается расширить меры по формированию культуры здорового образа жизни.

Будут приняты меры по повышению качества медпомощи, завершению создания единого цифрового пространства здравоохранения. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний", - сказал Мамин.

Также премьер-министр отметил, что во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медпомощи, где внедряются новые технологии медуслуг.

Вместе с тем в целях повышения статуса медицинских работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения.

Заработная плата врачей и медсестер повысится в среднем в 2 раза, будут усилены меры их социальной поддержки, повышены меры профессиональной ответственности. В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОЭСР (1 врач на 1500 человек)", - сказал Мамин.

Кроме того, глава правительства отметил планы по кардинальному улучшению инвестиционного климата медицинской отрасли и внедрению проектного управления.

Впервые в эту отрасль будет привлечено 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен 431 объект здравоохранения, включая 19 новых многопрофильных больниц международного уровня на 10 тыс. коек через механизмы ГЧП. Это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ медицинской инфраструктуры с 56% до 38%", - сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что принимаемые меры позволят улучшить медицинскую инфраструктуру в целом, снизить уровень заболеваемости и увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет в 2025 году.

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