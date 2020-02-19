В Казахстане истощаются запасы крупных месторождений

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане необходимо срочно активизировать геологоразведку, чтобы избежать дефицита ископаемых ресурсов в ближайшие десятилетия. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Сейчас обеспеченность запасами градообразующих предприятий низкая. К примеру, в Кызылординской области ежегодно наблюдается уменьшение добычи нефти на 1 млн тонн. В ближайшее время сокращение ожидается в Актюбинской и Мангистауской областях. За последние десятилетия в ВКО отработаны крупные свинцово-цинковые месторождения. К 2040 году ожидается истощение ряда других крупных месторождений различных ископаемых", - цитирует Мирзагалиева Kazpravda.kz .

По словам главы ведомства, у геологов есть принцип: "добыл одну тонну - восполни две". Однако сегодня это правило не выполняется. Коэффициент восполняемости по твердым полезным ископаемым составляет - 0,13, а по углеводородному сырью - 0,2.

Необходимо уже сейчас активизировать геологоразведку, учитывая, что между открытием и запуском нового месторождения проходит не менее 10-15 лет. Сегодня на государственном балансе числится более восьми тысяч месторождений", - резюмировал Мирзагалиев.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, на заседании был рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы. На реализацию Госпрограммы предлагается выделить из государственного бюджета около 200 млрд тенге, а также привлечь порядка 800 млрд тенге частных инвестиций.

Исполнение Госпрограммы позволит повысить геологическое доизучение площадей с 94,5% до 100%, глубинное, геолого-минерагеническое картирование - с 25,8% до 37%, выявить порядка 50 перспективных площадей твердых полезных ископаемых, увеличить охват геологической изученности осадочных бассейнов: освоенных - до 60%, малоизученных - до 10%.

В результате ожидается прирост прогнозных ресурсов, в том числе золота - 200 тонн, меди - 5 млн тонн, полиметаллов - 5 млн тонн, урана - 50 тыс. тонн, углеводородов - 700 млн тонн. Численность работников геолого-разведочной сферы увеличится с 190 тыс. до 250 тыс. человек.

Нефтегазовый и горно-металлургический секторы необходимо обеспечить устойчивой сырьевой базой. Существующие месторождения постепенно истощаются. При этом в настоящее время изученность территории Казахстана составляет немногим более 25%", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

По его словам, эффективная реализация Госпрограммы геологоразведки позволит привлечь на 1 вложенный тенге дополнительные частные инвестиции до 4 тенге. Восполнение минерально-сырьевой базы страны вблизи моногородов станет реальной основой для развития отраслей промышленности.

При открытии месторождений будут созданы новые производственные комплексы, что позволит привлечь до 6 трлн тенге инвестиций и создать дополнительно порядка 20 тыс. рабочих мест", - подчеркнул Мамин.

Глава правительства поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в срок до 31 мая обеспечить внесение проекта Госпрограммы в правительство.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства