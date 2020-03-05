Токаев дал поручения по снижению технологической зависимости от зарубежных разработок

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе совещания по реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" дал поручения по снижению технологической зависимости от зарубежных разработок, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания Токаев отметил, что в Казахстане еще сохраняется зависимость от зарубежных разработок и технологий. Поэтому правительству было поручено активизировать работу по развитию потенциала "Астана Хаб", ПИТ "Алатау", "Назарбаев Университета" для разработки и внедрения необходимых IТ-решений, сообщила пресс-служба Акорды.

Следует на законодательном уровне проработать вопрос закупа конкурентоспособных казахстанских разработок в приоритетном порядке, в первую очередь в государственном секторе. Поэтому поручаю правительству внести предложения по упрощению процедур согласования цифровых проектов. В нашем законодательстве закреплены базовые подходы. Вместе с тем следует подумать о более полной регламентации и стимулировании венчурной деятельности", - сказал глава государства.

Также президент дал поручение правительству совместно с правоохранительными органами обеспечить эффективную защиту информационных ресурсов и "цифрового суверенитета" в целом.

По заявлению главы государства, в этих целях следует продолжить работу по созданию 10 оперативных центров информационной безопасности. Кроме того, необходимо увеличить количество образовательных грантов по специальности "информационная безопасность" до не менее чем 2000 единиц.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства