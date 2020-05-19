Костанай. 18 мая. Kazakhstan Today - В Костанайской области в рамках Дорожной карты занятости начата реализация 99 проектов, передает корреспондент агентства.

В целях реализации антикризисных мер по обеспечению занятости населения в области начата реализация Дорожной карты занятости. На сегодняшний день начата реализация 99 проектов. Всего в рамках ДКЗ запланировано 275 проектов. Объявлены конкурсы государственных закупок по 263 проектам, из которых заключены 210 договоров", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

Предусматривается реализация проектов по ремонтам, строительству, реконструкции объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов.

Мониторинг создания рабочих мест будет осуществляться посредством информационной системы "Интегрированная карта создания рабочих мест".

На сегодняшний день на начатых проектах создано 1049 рабочих мест, на которые через центры занятости трудоустроено 576 человек. В целом в рамках программы планируется создать около 13,5 тыс. рабочих мест. Ответственные чиновники рекомендуют обратить внимание на трудоустройство выпускников колледжей. В текущем году ожидается окончание обучения 6,7 тыс. учащихся организаций технического и профессионального образования, в том числе по специальностям технического направления.

Добавим, что в настоящее время на учете в качестве безработных в Костанайской области состоит 4 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Костанайской области в рамках "Дорожной карты занятости" планируется создать более 13 тыс. рабочих мест.





Напомним, для недопущения роста безработицы в период пандемии главой государства было поручено незамедлительно начать конкретные проекты по обеспечению занятости населения в рамках "Дорожной карты занятости".





По информации акимата Костанайской области, в регионе в рамках программы планируется создать 13 435 рабочих мест, на которые по направлениям центров занятости будут трудоустроены 6718 человек. Гражданам, готовым выехать на работу в рамках программы, будут предоставлены "подъемные" в размере 2 МЗП, или 85 000 тенге, сразу же после прибытия к месту работы. Эти деньги будут выплачены не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате.





По информации акима области, в регионе будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы проведут экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой работы. В разъяснительную работу должны активно включиться партия "Nur Otan" и общественные организации.





Всех занятых по "Дорожной карте занятости" работодатели обязаны обеспечить достойными условиями труда и средствами защиты", - сказал Архимед Мухамбетов. Он напомнил, что поддержка оказана и бизнесу. Это прежде всего отсрочки по платежам и займам, налоговые преференции.





По последним данным, в Костанайской области действуют 51 494 объектов МСБ (численность занятых в МСБ составляет 158,8 тыс. человек).





Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости", - считает аким.

Напомним, премьер-министр Казахстана поручил акимам областей и городов республиканского значения принять скоординированные меры по недопущению социальной напряженности в регионах, актуализировать заключенные с хозяйствующими субъектами меморандумы по сохранению рабочих мест и обеспечить заключение с предприятиями Дорожных карт по управляемому перетоку работников предприятий между отраслями экономики.

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