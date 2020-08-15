Токаев дал поручения по своевременному вводу нового жилья

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы за 7 месяцев текущего года, а также о ходе реализации государственных программ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Бейбут Атамкулов, в целом, несмотря на кризисную ситуацию, связанную с пандемией, по всем курируемым отраслям достигнуты положительные результаты. На сегодняшний день построено 7 млн квадратных метров жилья в рамках программы "Нурлы жер", улучшены жилищные условия 61,3 тыс. семей, сообщила пресс-служба Акорды.

По программе "Нурлы жол" ведется работа по строительству и реконструкции 9,8 тыс. километров автодорог республиканского и местного значения.

Кроме того, в ходе реализации Карты индустриализации до конца года планируется ввести 160 проектов во всех регионах страны.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее стимулирование обрабатывающей промышленности и увеличение доли обработанной продукции для насыщения внутреннего рынка. Важной социальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал обеспечение своевременного ввода запланированных объемов жилья на текущий год. Также отмечена необходимость продолжить модернизацию транспортно-транзитной инфраструктуры.

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