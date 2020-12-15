Карагандинские медики получили ключи от квартир по госпрограмме

Караганда. 14 декабря. Kazakhstan Today - В преддверии Дня независимости по госпрограмме "Нурлы жер" карагандинские медики получили ключи от новых квартир, передает Kazakhstan Today.

Новосёлами стали 14 семей, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

С новосельем обладателей квадратных метров поздравили аким Караганды Ермаганбет Булекпаев и заместитель председателя правления АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" Айсултан Акчурин.

Сегодня, благодаря соглашению между Казахстанской ипотечной компанией и акиматом Карагандинской области, в рамках реализации госпрограммы "Нурлы жер" стали новосёлами 14 семей медработников. Поздравляю вас и желаю семейного счастья, чтобы этот дом принёс много-много радости", - обратился к новосёлам Ермаганбет Булекпаев.

По его словам, скоро в этом доме получат квартиры и семьи учителей и преподавателей вузов. Решение жилищного вопроса специалистов будет продолжено.

Уже более 5 лет мы передаём гражданам из социально уязвимых слоёв населения квартиры в аренду с возможностью через 20 лет получить их в свою собственность, без переплат и первоначального взноса", - отметил Айсултан Акчурин.

Как рассказали в пресс-службе облакимата, все квартиры в чистовой отделке и полностью готовы к заселению. Стоимость аренды квадратного метра жилья составляет 1226 тенге в месяц. Срок аренды - 20 лет. Но при желании квартира может быть выкуплена и оформлена в собственность раньше этого срока.

Я только недавно окончил медуниверситет и уже полгода работаю в областном перинатальном центре. До этого я снимал жильё и платил больше, чем сейчас. Но теперь я знаю, что плачу за квартиру, которая перейдёт в собственность", - рассказал врач-неонатолог Фархат Мадет.

Сейчас для молодых специалистов любой сферы есть множество возможностей", - отметила врач-онколог-химиотерапевт многопрофильной больницы №3 города Караганды Жадыра Нуркетаева.

Отмечается, что уже второй год в регионе реализуется программа по обеспечению молодых специалистов служебным жильём.

Для этого не только строятся новые дома, но и реконструируются и ремонтируются уже имеющиеся. Квартиры оснащаются мебелью и бытовой техникой", - отметили в ведомстве.

В этом году в Каркаралинске, Бухаржырауском и Актогайском районах врачи получили 34 квартиры.

Готовятся к сдаче в следующем году 110 служебных квартир в Караганде, Темиртау и Каражале. В Жезказгане на баланс медицинского предприятия передан 28-квартирный дом, который планируется отремонтировать в 2021 году. В Приозёрске для медработников выделено шесть квартир в пятиэтажном доме. На сегодняшний день в портфеле управления здравоохранения три проекта по обустройству 138 квартир", - добавили в акимате.

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