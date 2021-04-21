НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Работодателям субсидируют половину затрат на строительство жилья в селах для работников. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

По поручению главы государства прорабатывается внедрение механизма субсидирования 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах. Субсидированию будут подлежать затраты работодателей после ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от его стоимости и общей площадью не более 100 квадратных метров, со стоимостью 1 квадратного метра не более 100 тыс. тенге", - сказал глава МИИР.

Он также отметил, что жилье предоставляется при наличии трудового договора, заключенного между работодателем и работником на пятилетний срок.

Потребность в бюджетных средствах для субсидирования затрат работодателелей будет определяться после подписания актов ввода в эксплуатацию домов.

По данным МИИР, на сегодняшний день жилищный фонд в сельской местности составляет 1,8 млн домов и квартир, или 33,3% от общего фонда. До 2025 года планируется ввод 103 млн квадратных метров жилья, в том числе в селах - 24 млн квадратных метров. Из них в текущем году планируется ввести 17 млн квадратных метров жилья, в том числе в сельских населенных пунктах - 4 млн.

В рамках исполнения предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года планируется обеспечивать необходимой инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, из них в областных центрах и малых городах - 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. земельных участков в сельской местности. Это ежегодно по 47 тыс. земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 25 тыс. и в сельской местности - 22 тыс. земельных участков.

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