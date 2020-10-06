Аким Карагандинской области ознакомился с реализацией госпрограммы в Абайском районе

Караганда. 5 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомился с реализацией программы "Дорожная карта занятости" (ДКЗ) в Абайском районе, передает Kazakhstan Today.

Дорожная карта занятости дала городам и районам Карагандинской области мощный импульс развития. В этом году большой объём работ в сфере ЖКХ и благоустройства проводится в Абайском районе. В Абае и Карабасе приводят в порядок канализационные сети, очистные сооружения и насосные станции. Это трёхгодичный проект, реконструкция завершится в 2020 году", - сообщили в пресс-службе акима.

Аким области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Абайском районе.

Глава региона посмотрел, на что потратили бюджетные деньги в посёлке Дубовка. Как доложил аким района Бауржан Асанов, по ДКЗ здесь отремонтировали стадион и образовательный центр, в котором занимаются дети со всего округа. Между домами благоустроили прогулочную зону. На средства областного бюджета в посёлке идёт ремонт водопроводных сетей.

Всего по ДКЗ в Абайском районе реализуется 42 проекта на 1,2 млрд тенге. Создано 349 рабочих мест. По информации акима района, в 15 населённых пунктах привели в порядок дороги и освещение, отремонтировали 9 объектов образования и две больницы.

Женис Касымбек также ознакомился с результатами уборки урожая. В Абайском районе около 50 крестьянских хозяйств выращивают картофель и овощи. Аким области посетил КХ "Поливное" и "Шанс", которые ежегодно помогают пополнять стабфонд области.

Глава региона побывал на легендарной Абайской швейной фабрике. Предприниматель Нурхан Жумабеков вложил свои средства в развитие абайского бренда. Производство постепенно набирает обороты - здесь выпускают в год около 50 тыс. швейных изделий.

Предприниматель обратился с просьбой о поддержке бизнеса.

Мы делаем ставку на качество и стиль. Наши заказчики всегда это отмечают. Сейчас работаем над расширением ассортимента. Для сбыта продукции открыли магазин на территории фабрики. Реализовывать свой товар в более проходных местах пока нет возможности", - сказал Нурхан Жумабеков.

Женис Касымбек поручил рассмотреть варианты предоставления торговой площади и механизмы поддержки через СПК "Сарыарка".

Акима области также интересовал ход подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции. В Центральной больнице Абая отремонтировали приёмный покой и пульмонологическое отделение, установили газонаполнительную станцию.

В завершение поездки глава региона осмотрел строящиеся жилые дома, новый детский сад "Адемі" и ясли-сад "Акку". Проверил качество отремонтированных скверов и дворов.

Есть ещё над чем работать. Постепенно будем решать все вопросы, направленные на улучшение комфорта и повышение благосостояния жителей", - сказал Женис Касымбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства