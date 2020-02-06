Алматинские семьи рассказали, как расширили бизнес с помощью господдержки

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Алматинские семьи рассказали, как им удалось на выгодных условиях расширить собственный бизнес с помощью господдержки, передает Kazakhstan Today.



Семейная пара из Алматы Асем и Мухит Аширбаевы не ожидали, что получить кредит от МФО "Аlmaty" можно так легко и быстро. Выгодная ставка 7%, максимальная поддержка консультантов компании и Центра предпринимательства Qolday помогли им в кратчайшие сроки получить заем в 8 млн тенге на закупку оборудования для их стоматологического центра, сообщили в управлении общественного развития города (УОР).



"Это очень хорошая возможность и поддержка со стороны государства, можно взять кредит под малый процент. Я раньше не верила в такие программы, думала, что это трудно, много мороки. А сейчас поняла, все на самом деле легко, на протяжении всего процесса оказывается большая поддержка и помощь со стороны консультантов", - рассказала заместитель директора ТОО "Royal Dental Clinic" Асем Аширбаева.



Она пояснила, что ее муж окончил медуниверситет по специальности "стоматология" и ранее работал в частных стоматологиях. Два года назад они решили открыть свой стоматологический кабинет с одним креслом и минимальным оборудованием, а через месяц нашли помещение, куда можно вместить уже 3 кресла. Асем помогала мужу в организационных моментах, подаче рекламы. Семейная пара постепенно закрывала долги и расширяла бизнес.



"От друзей узнала о госпрограмме поддержки бизнеса и компании МФО "Almaty". В конце ноября обратилась за консультацией в Центр предпринимателей Qolday, где нам бесплатно помогли составить бизнес-план. Далее оттуда меня сразу направили в МФО "Алматы", где дали перечень документов для подачи заявки на получение кредита. Буквально в течение декабря я подготовила все бухгалтерские и юридические документы, в процессе сбора и оформления мне очень помогала консультант Эвелина, которая всегда была со мной на связи онлайн, давала оптимальные рекомендации. Я подала заявку и уже в начале января мы получили кредит - 8 млн тенге", - рассказала Асем Аширбаева.



Она отметила, что по данной программе ставка вознаграждения составляет 7% на 7 лет. В результате переплата по кредиту составит 2 млн тенге, а при досрочном погашении займа - ещё меньше.



Полученная сумма позволила супругам закупить оборудование для расширения стоматологических услуг, в том числе по имплантации, лечению пародонтоза, плазмолифтинга.



"Сейчас активно развивается цифровая стоматология, те же слепки уже делаются не вручную, а с использованием новейших технологий. Все это нас очень интересует, и мы хотим идти в ногу со временем, развиваться дальше", - говорит Асем Аширбаева.



В свою очередь, супруги Гульсара Кабылбек и Адилбек Бакыт, которые более 15 лет назад приехали в Казахстан из Китая, рассказали о том, как открыли в Алматы грибной бизнес.



"В Китае выращивание грибов - это обычное дело, грибы там пользуются популярностью и являются привычной едой для многих. Здесь на базарах я тоже увидела грибы, и мне пришла идея попробовать их выращивать самой, благо, земля для этого у нас есть. Мы нашли человека в Алматы, который уже занимался этим, он нам помог с организацией всего дела… В начале мы вложились сами, около 2 млн тенге ушло на постройку теплицы на 200 квадратных метров, проведение тепла, установку полок для мешков с ватой и семенами грибов. Далее мы закупили в Шымкенте 3 тонны сырья для выращивания грибов, разложили все по мешкам и полочкам и начали ухаживать", - рассказала Гульсара Кабылбек.



По информации УОР, через месяц семья собрала первый урожай, в день - около 50-60 килограммов. Продукцию сбывали в рестораны. Гульсара увидела, что спрос на грибы в городе большой, и, чтобы увеличить объем поставок также на базары, семейная пара задумалась о расширении грибного хозяйства. Узнав о госпрограмме поддержки бизнеса Almaty business-2025, в октябре супруги прошли мотивационные тренинги и обучающие курсы. Наставник посоветовал им обратиться за финансовой помощью в Центр предпринимателей Qolday, оттуда их направили в МФО "Аlmaty" для получения льготного кредита со ставкой 7% годовых. Для этого требовалось лишь предоставить в залог имущество. Супруги поставили в залог свой дом, в декабре сдали все документы для оформления займа и уже перед Новым годом получили свои 7 млн тенге на 7 лет.



На эти деньги Гульсара с супругом планируют закупить в России семена и еще 6 тонн материала для посадки грибов (около 60-70 тенге за килограмм грибной ваты), а также провести газовое, паровое отопление в теплицы, расширить зону посадки. В будущем Гульсара подумывает о покупке еще одного земельного участка для выращивания грибов.



"В Qolday и МФО "Аlmaty" мне понравилось, что нас с самого начала и до конца поддерживали и не оставляли без внимания. Удобно то, что практически все вопросы решаются быстро и без проволочек, нам помогли быстро получить и оформить все необходимые документы для получения займа, в том числе в госорганах. Поэтому я советую всем не бояться, не думать долго, а обращаться со своими бизнес-идеями в Qolday и МФО "Аlmaty", - отметила Гульсара.



Новая региональная программа по поддержке предпринимательства Almaty Business-2025 стартовала в южной столице в прошлом году. Программа призвана помочь горожанам открыть свое дело, обрести легальный источник дохода и таким образом способствовать развитию малого и среднего бизнеса в мегаполисе. Для начинающих предпринимателей предусмотрена финансовая помощь от государства для реализации их бизнес-идей в виде льготных кредитов. В этих целях созданы две организации Аlmaty Finance и МФО "Аlmaty". Первая выдает кредиты до 300 млн тенге по льготной ставке, а вторая - на проекты стоимостью до 53 млн тенге.



При этом всю необходимую поддержку бизнесменам города, в том числе бесплатные консультации и обучающие курсы, предоставляют в открытом в рамках программы Almaty Business-2025 Центре предпринимательства Qolday, проинформировали в УОР Алматы.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства