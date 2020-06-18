Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Для претендентов на участие в "Алматы жастары 3.0" отменили требование прописки в городе, передает Kazakhstan Today.

Для работающей в Алматы молодежи, претендующей на участие в "Алматы жастары 3.0" по льготному кредитованию на приобретение жилья, отменяем требование о регистрации в городе", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Twitter .

Он также уточнил, что отклоненные по этой причине заявления будут пересмотрены. С 22 июня стартует второй этап приема заявок.

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