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Как развиваются сёла Карагандинской области с помощью госпрограмм

07.09.2020, 10:37 5590
Как развиваются сёла Карагандинской области с помощью госпрограмм
Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - Как развиваются сёла Карагандинской области с помощью госпрограмм, рассказали в областном акимате, передает Kazakhstan Today.
 
Осакаровский и Нуринский районы преображаются благодаря двум государственным программам: "Ауыл - Ел бесігі" и "Дорожная карта занятости". Там ремонтируют школы и больницы, дороги, благоустраивают скверы, строят новые социальные объекты. Всё это позволяет создать не только комфортные условия для жизни, но и обеспечить работой местное население. О том, что уже сделано, а что находится в стадии завершения, рассказали Женису Касымбеку во время рабочей поездки в Осакаровский и Нуринский районы.
 
Например, в Осакаровке приводят в порядок сразу 54 улицы из 64. За всю историю существования посёлка сразу столько никогда не делали. Кроме того, в двух посёлках района идёт реконструкция изношенных водопроводных сетей. И всё это по "Ауыл - Ел бесігі".
 

Всего по программе запланировано реализовать шесть проектов в трёх сельских округах на 1,5 млрд тенге. Создано около 100 рабочих мест", - сообщил аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.

 
Женис Касымбек проверил, как в Осакаровке приводят в порядок дороги, на которых никогда не было асфальта. И поручил подрядчику завершить работы в срок. На сегодняшний день заасфальтировали 32 улицы. Необходимо всё успеть до холодов, сказал аким области.
 
А в Нуринском районе по ДКЗ выделено 1,3 млрд тенге на 17 проектов. Здесь также строят дороги, социальные объекты и создаются рабочие места.
 
Так, например, в селе Шахтёр благоустраивают четыре улицы, проводят освещение, сделали текущий ремонт в школе.
 
В Нуре на следующий год обещают сдать бассейн и 20 двухквартирных домов. Жильё будет арендным, его планируют распределять среди очередников: многодетных, сирот, инвалидов и тех, чьи дома признаны аварийными.
 

Госпрограммы дали импульс развитию нашего района. Началось активное строительство различных объектов, и, самое главное, создаются рабочие места. В период пандемии мы смогли поддержать местное население и обеспечить людей работой. У нас создано 410 рабочих мест", - доложил Женису Касымбеку аким Нуринского района Аян Шалмаганбетов. 

 
В селе Шахтёр аким области побывал в новой семейно-врачебной амбулатории, проверил ремонт дорог и дал ряд поручений местной власти по дальнейшему развитию района.
 

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