Карагандинская область вошла в тройку лидеров по поддержке проектов бизнеса

За девять месяцев текущего года в Карагандинской области одобрено 2620 проектов на общую сумму инвестиций 41,3 млрд тенге. В том числе 147 проектов на 13,9 млрд тенге получили финансовую поддержку в виде субсидирования вознаграждения по кредиту. Частично гарантированы кредиты по 109 проектам на 3,2 млрд тенге. На развитие инфраструктуры одобрено 6 проектов на 24,1 млрд тенге, сообщили в областном управлении предпринимательства.
В ведомстве отметили, что реализация программы даёт социальный эффект. Новые производства обеспечивают рабочие места для карагандинцев.
Государственная поддержка необходима не только в реализации новых проектов, но и для расширения действующего бизнеса. Пример тому - ТОО "Корпорация "КазЭнергоМаш". Компания успешно работает почти 10 лет, её потребителями являются предприятия энергетического сектора. Корпорация поставляет оборудование по Казахстану и экспортирует за рубеж.
В этом году компания взяла кредит для пополнения оборотного капитала. За счёт государственной поддержки годовая ставка вознаграждения по займу составила 6%. По Дорожной карте бизнеса субсидируется 8,5% из 14,5% общей ставки по кредиту. Кроме того, корпорация получила гарантию почти на половину залога.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства