Карагандинская область вошла в тройку лидеров по поддержке проектов бизнеса

Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - Карагандинская область заняла второе место в республике по использованию инструментов программы "Дорожная карта бизнеса - 2025". Регион находится в передовиках по субсидированию проектов и сумме подписанных договоров гарантий, передает Kazakhstan Today.

За девять месяцев текущего года в Карагандинской области одобрено 2620 проектов на общую сумму инвестиций 41,3 млрд тенге. В том числе 147 проектов на 13,9 млрд тенге получили финансовую поддержку в виде субсидирования вознаграждения по кредиту. Частично гарантированы кредиты по 109 проектам на 3,2 млрд тенге. На развитие инфраструктуры одобрено 6 проектов на 24,1 млрд тенге, сообщили в областном управлении предпринимательства.

В ведомстве отметили, что реализация программы даёт социальный эффект. Новые производства обеспечивают рабочие места для карагандинцев.

Государственная поддержка необходима не только в реализации новых проектов, но и для расширения действующего бизнеса. Пример тому - ТОО "Корпорация "КазЭнергоМаш". Компания успешно работает почти 10 лет, её потребителями являются предприятия энергетического сектора. Корпорация поставляет оборудование по Казахстану и экспортирует за рубеж.

В этом году компания взяла кредит для пополнения оборотного капитала. За счёт государственной поддержки годовая ставка вознаграждения по займу составила 6%. По Дорожной карте бизнеса субсидируется 8,5% из 14,5% общей ставки по кредиту. Кроме того, корпорация получила гарантию почти на половину залога.

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