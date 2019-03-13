Казахстан планирует внедрить туристский взнос с иностранных граждан

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В рамках Госпрограммы по развитию туристской отрасли планируется реализовать более 200 инвестпроектов, сообщил в ходе заседания правительства РК глава Министерства культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства культуры и спорта РК, принятие Государственной программы развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы и сопутствующего ей законопроекта позволят войти в число 50-ти привлекательных для путешествия стран.

Госпрограмма включает в себя 10 системных мер со значительным социально-экономическим эффектом.

По словам министра, планируется создать приоритетные туристские территории и управляющие компании в ТОП-10 наиболее привлекательных туристических мест, что позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов.

Также проектом Госпрограммы предлагается развитие особо охраняемых природных территорий с привлечением бизнеса для развития инфраструктуры туризма.

Еще одной мерой является строительство санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях в рамках ГЧП.

"Для маркетинга и продвижения Казахстана на мировой карте туризма по аналогии с зарубежным опытом планируется внедрить туристский взнос ("Bed Tax") с иностранных граждан в размере 2–4 доллара за одну ночь. Мера начнет действовать по всему Казахстану с момента принятия Госпрограммы", - сообщил глава ведомства.

А. Мухамедиулы также отметил, что в проекте Госпрограммы особое внимание уделено либерализации визового режима. Здесь будет реализован комплекс мер от оптимизации введенного механизма "e-Visa", расширения 72 часового безвизового транзита. Наряду с этим планируется внедрение системы e-Hotel и последовательное решение вопроса отмены приглашений для иностранных туристов. Данные меры в разы увеличат приток иностранных туристов в страну.

Законопроектом усиливается контроль за деятельностью гидов-переводчиков с внедрением обязательных механизмов их сертификации по опыту стран ЕС и ОЭСР.

Одним из пунктов госпрограммы является введение обязательной классификации мест размещения на базе стандартов пяти звезд. Эта мера будет способствовать повышению качества сервиса и доступности туристских продуктов Казахстана.

Предлагается ввести механизм "KIDS GO FREE", который полностью соответствует призыву главы государства на XVIII съезде партии "Hуp Отан" – поддерживать детей и способствовать их развитию", - подчеркнул министр культуры и спорта.

Кроме того, в рамках госпрограммы предусматривается совершенствование работы пунктов пропуска на границах республики, а также внедрение системы "TaxFree" с 2022 года по опыту стран Евросоюза, Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ. Благодаря такой мере, многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но и потоки шопинг-туристов.

В ходе рассмотрения проекта госпрограммы выступил консультант казахстанского представительства международной консалтинговой компании McKinsey Йохан Бербнер, который озвучил независимое экспертное мнение по развитию туристических мест. При этом он отметил, что Казахстан имеет высокий туристический потенциал и при успешной его реализации туризм станет новым драйвером экономики Казахстана, сообщается на официальном портале премьер-министра.

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