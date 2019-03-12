Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Эфиопии

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде, передает Kazakhstan Today.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крушения самолета.

"В эти трагические дни, разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Эфиопии", - говорится в телеграмме.

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