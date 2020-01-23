Nur Otan: целевые индикаторы в рамках госпрограммы "Енбек" достигаются приписками

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Республиканский общественный совет по противодействию коррупции партии Nur Otan в ходе заседания по рассмотрению эффективности реализации Государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" рекомендовал привлечь к ответственности ряд должностных лиц, передает Kazakhstan Today.



С 2017 года, когда стартовала реализация программы "Енбек", в ней приняли участие порядка 1,3 млн граждан, 40% из которых - молодежь, сообщили по итогам заседания в пресс-службе Nur Otan.



"За три года на развитие предпринимательства было направлено 186 млрд тенге, выдано 39 тыс. кредитов, 63% заемщиков - люди, впервые открывшие свое дело. За весь период реализации программы создано 414 тыс. субсидируемых рабочих мест", - проинформировал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.



Вместе с тем, как заявили в Nur Otan, в ходе реализации программы допущены многочисленные нарушения, в том числе и коррупционного характера. По информации члена совета, депутата мажилиса Бахытгуль Хаменовой, за 3 года зарегистрировано 88 коррупционных преступлений, а в суд направлено 56 уголовных дел. Кроме того, 180 кредитов, выданных в рамках программы на сумму около 1,5 млрд тенге, были использованы участниками программы на личные цели.



"Порядка 6 млрд тенге потрачены на обучение невостребованных на рынке специалистов, из 80 тыс. обученных по специальности трудоустроено только 23 тыс. человек. Выявлено 750 фактов предоставления кредитов на сумму 1,3 млрд тенге незарегистрированным предпринимателям и лицам с наличием долга по налоговым отчислениям", - сказала Бахытгуль Хаменова.



Члены совета пришли к общему мнению, что зачастую целевые индикаторы и задачи в рамках госпрограммы достигаются посредством приписок результатов текущей ситуации на рынке труда. Как показывает анализ, основными причинами коррупции при реализации госпрограммы, являются: несовершенство организационной деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, наличие дискреционных и коррупционных норм в правовых актах, а также отсутствие должного ведомственного контроля со стороны руководства Министерства труда и социальной защиты.



В этой связи РОСПК выработан ряд предложений по устранению нарушений и улучшению работы министерства при реализации программы "Енбек". В частности, предложено увеличить срок молодежной практики с шести месяцев до одного года. Отдельное внимание нуротановцы уделили семьям - получателям адресной социальной помощи и призвали пересмотреть для них существующие правила выделения грантов.



"Размер государственных грантов для реализации новых бизнес-идей увеличился до 200 МРП, и семьи с низким уровнем доходов включены в категорию получателей. Однако, поскольку сумма полученного гранта учитывается в общем доходе семьи, получатели АСП отказываются от грантов. В этой связи необходимо не учитывать сумму гранта в общем доходе семьи до расширения бизнеса, что позволит им сохранить АСП", - отметил председатель совета Омархан Оксикбаев.



По итогам заседания советом рекомендовано привлечь к партийной и дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц, в том числе заместителя акима Кызылординской области Бахыта Жаханова, руководителя управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асию Темирбаеву, руководителя управления координации занятости и социальных программ города Шымкента Галымжана Балтаева и директора департамента занятости населения МТСЗН РК Ерболата Абулхатина, заключили в пресс-службе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства