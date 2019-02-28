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Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - Общежития почти на 20 тыс. мест построят в ближайшие годы в Астане. Выделение участков под строительство намечено в первой половине текущего года, передает Kazakhstan Today.

Для строительства общежитий в столице определены 15 земельных участков общей площадью 18,6 гектара. Новые объекты будут рассчитаны на 19 628 мест. Из 15 участков шесть находятся в государственной собственности, четыре принадлежат вузам, еще четыре - посторонним землепользователям, и один находится в аренде, рассказали в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города.

В ведомстве уточнили, что "выделение земельных участков в установленном порядке запланировано на январь-июнь 2019 года".

В настоящее время в столице насчитывается 20 общежитий, в которых проживают 10 702 студента.

Акимат Астаны совместно с администрациями высших учебных заведений разработал План мероприятий городского акимата и Министерства образования и науки РК по вводу общежитий для студентов, магистрантов и докторантов, сообщает официальный сайт акимата.

Напомним, вопрос о необходимости строительства общежитий был затронут в Пяти социальных инициативах президента РК. "Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест. Это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы", - говорится в тексте обращения главы государства, опубликованного 5 марта 2018 года.

О необходимости строительства новых и реконструкции существующих общежитий говорится и в Госпрограмме развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Согласно документу, в вузах страны обучаются около 40% (200 тыс.) иногородних студентов, в связи с чем существует потребность в общежитиях, которая составляет 65 тыс. мест. Основная потребность приходится на Астану - 15 тыс. и Алматы - 22 тыс. Кроме этого, в рамках программы "Мангілік Ел жастары - индустрияга!" в северных регионах требуется обеспечить общежитиями 15 тыс. человек.

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